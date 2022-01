Brauerei Maisel plant Neubau mit Bienenvölkern in Bayreuth

Mit einem Treffen an der möglichen Baustelle des Bayreuther Brauhauses haben sich Stadt, Anwohner und Brauereichef angenähert. Erstmals wurden auch Pläne gezeigt, wie das neue Brauhaus aussehen könnte.

In Bayreuth soll eine grüne Industriebrauerei entstehen

Es soll eine grüne und moderne und keine "Industriebrauerei" werden, so Jeff Maisel, der das Unternehmen führt. Im Idealfall werde es "die schönste Brauerei Europas", so Maisel. Das sei aber nicht der Anspruch. Das Ziel sei vielmehr eine gute Nachbarschaft, gute Anlagen und eine Architektur, die sich der Landschaft anpasse.

Das Gelände, auf dem die neue Brauerei gebaut werden soll, befindet sich am Ortsrand von Bayreuth im Stadtteil Oberobsang an der B85. Damit die Dimensionen des Baus für alle visualisiert werden konnte, hatte die Stadtverwaltung das Gelände mit rotweißen Bändern umrandet und mittels Luftballons die Höhe der einzelnen Gebäude markiert. Die höchste Stelle wird 28 Meter hoch, damit dieser Gebäudeteil aber deutlich niedriger aussehe, soll er verspiegelt werden.

"Ich hoffe, wir konnten die Anwohner etwas beruhigen, dass es viel schöner aussehen wird als ein kleinteiliges Gewerbegebiet. Außerdem ist unsere Zielsetzung klimaneutral zu produzieren, auch wollen wir die Ausgleichsflächen nutzen und beispielsweise Bienenvölker ansiedeln." Jeff Maisel, Brauerei-Inhaber

Bürgerinitiative will "weiter in Dialog treten"

Wichtig war Maisel auch zu betonen, dass er nicht vorhabe, das ganze Unternehmen nach Oberobsang zu verlegen. Das Stammhaus bleibe in der Hindenburgstraße. Dort investiere man aktuell auch in neue Büro-und Lagerräume. Im Bayreuther Brauhaus solle künftig nur eine Biersorte gebraut werden. "Wir wollen das mit unserer Mannschaft stemmen und es wäre natürlich ein absoluter Glücksfall, das in unmittelbarer Nähe zu machen und Wege so zu minimieren", so Maisel.

Seit bekannt wurde, dass sich die Brauerei Maisel vergrößern wolle und einen Neubau plane, haben sich Anwohner aus Oberobsang zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen. Sie fürchten industrielle Lärm- und Geruchsemissionen sowie signifikante Eingriffe in das Landschaftsbild. Man wollte verhindern, dass die landwirtschaftliche Umgebung zu einem Industriegebiet verkomme, wie es anfangs bei den Planungen der Stadt ausgesehen habe, so Hubert Koths von der Bürgerinitiative im BR-Gespräch.

Das gemeinsame Treffen vor Ort sei wichtig gewesen, man habe sich bisher nicht richtig abgeholt und miteingeschlossen gefühlt. Nun habe man konkretere Vorstellungen und könne weiter in den Dialog treten, so Koths. Dennoch: Auf der Website der Bürgerinitiative heißt es weiterhin: "Wir fordern ein Ende der laufenden Planungen für eine Industriebrauerei."

Bauausschuss lobt Maisels Pläne

Im Anschluss an den Termin vor Ort beschäftigte sich der Bauausschuss mit dem Thema. Die überwiegende Meinung: Man sei beeindruckt von den Plänen, trotz Kritik an der Änderung am Flächennutzungsplan. Es sei ein guter Tag für Bayreuth gewesen, sagte beispielsweise Gert-Dieter Meier (DU/FDP/FL). Man habe gesehen, dass eine konstruktive Auseinandersetzung mit allen Beteiligten Sinn mache. Deutlich wurde auch, dass man die Sorgen und Interessen der Anwohner ernst nehmen wolle und hoffe nun eine neue Basis geschaffen zu haben.

Im April 2024 soll das erste Bier ausgeschenkt werden

Noch ist nicht klar, wann es zum Baustart kommen wird. Noch fehlen Gutachten und eine öffentliche Auslegung. Im Frühjahr wird sich der Bauausschuss erneut mit der Brauerei beschäftigen. Ginge es nach Jeff Maisel, würde er gerne im April 2024 das erste Bier in der neuen Brauerei zapfen können.

Über die Höhe der geplanten Investitionen wollte er sich bisher nicht äußern "Wir haben noch nicht alles schwarz auf weiß. Es wird sicher ein massiver Kraftakt. Aber das Schöne ist: Die Familie Maisel hat immer ihr Geld in die Brauerei investiert und das werden wir auch diesmal stemmen".