Brasilien: Was der Machtwechsel für Bayerns Wirtschaft bedeutet

Brasilien ist Bayerns wichtigster Handelspartner in Südamerika. Die bayerisch-brasilianischen Wirtschaftsbeziehungen könnten sich mit dem Wahlsieg Lula da Silvas deutlich verbessern, so die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Mit dem Sozialdemokraten kehre ein international sehr erfahrener Politiker zurück an die Spitze Brasiliens. Das biete die Chance, ein seit langem blockiertes Freihandelsabkommen doch noch zum Abschluss zu bringen.

Handelsabkommen zwischen EU und Südamerika möglich

Gemeint ist das "Mercosur-Abkommen" zwischen der EU und verschiedenen Ländern Südamerikas. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonora hatte einige Punkte darin abgelehnt, zum Beispiel im Bereich Klima- und Naturschutz. Mit dem neuen Präsidenten Lula da Silva bestehe die Hoffnung, so die IHK, gemeinsam Lösungen zu finden und den Austausch zu verbessern.

Investitionsklima in Brasilien zuletzt getrübt

Zuletzt habe die politische Unsicherheit unter Bolsonaro das Investitionsklima in Brasilien getrübt, sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft vbw. Er hofft, dass das Land nun politisch zur Ruhe komme und seine wirtschaftlichen Möglichkeiten umfassend nutze: "Das Land muss seine Industrie modernisieren und ausbauen, um wettbewerbsfähig zu bleiben." Dabei spiele beispielsweise die Dekarbonisierung der Industrie eine Rolle.

Brasilien auf Platz 35 der wichtigsten bayerischen Handelspartner

Auf der Liste der wichtigsten bayerischen Handelspartner reiht sich Brasilien erst auf Platz 35 ein. Das Handelsvolumen lag im Jahr 2021 laut Bayerischem Landesamt für Statistik bei 1,85 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die USA sind der wichtigste Handelspartner Bayerns. Das Handelsvolumen betrug vergangenes Jahr 32 Milliarden Euro, also etwa das 17-fache.

Bayern und Brasilien handeln am meisten mit Maschinen

Im Handel mit Brasilien hat der Freistaat deutlich mehr exportiert als importiert. Bayern und Brasilien handeln am meisten mit Maschinen. Aus dem lateinamerikanischen Land kommen außerdem viele Chemische Erzeugnisse, Tabak, elektrische Ausrüstungen und Metalle nach Bayern.