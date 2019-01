Brasilianischer Präsident wirbt für ein "neues Brasilien"

Das Weltwirtschaftsforum in Davos mit rund 3.000 Topmanagern und Spitzenpolitikern steht in diesem Jahr unter dem Motto "Globalisierung 4.0: Im Zeitalter der vierten industriellen Revolution eine neue globale Architektur schaffen".

Bosonaro will Handelsbeziehungen ankurbeln

Der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro kündigte bei seinem ersten internationalen Auftritt eine wirtschaftliche Öffnung seines Landes an: "Ich stehe hier für ein neues Brasilien, das wir aufbauen." Es gehe darum, die Handelsbeziehungen zu anderen Staaten zu vertiefen.

Umweltschutz - aber auch Ressourcen nutzen

Gleichzeitig versuchte Bolsonaro, die Sorgen vor einer Abkehr vom Umweltschutz im größten Land Lateinamerikas zu zerstreuen: Er wolle Fortschritt erzielen und gleichzeitig Umweltschutz und Artenvielfalt erhalten. Die Landwirtschaft nehme nur neun Prozent der Fläche Brasiliens ein, unter Naturschutz stünden jedoch 20 Prozent. Umweltschutz müsse mit der wirtschaftlichen Entwicklung Hand in Hand gehen, unterstrich er. Allerdings betonte Bolsonaro auch, dass Brasilien seine zahlreichen natürlichen Ressourcen wirtschaftlich nutzen wolle.

Der rechtspopulistische Politiker hatte angekündigt, Schutzgebiete im Amazonasgebiet für die wirtschaftliche Ausbeutung freizugeben und damit international Kritik ausgelöst.

Regierung will Menschenrechte achten

Der Kampf gegen Korruption und Geldwäsche sei eines der zentralen Versprechen seiner Regierung. In Bolsonaros Kabinett sind rund ein Drittel der Minister Ex-Militärs. Auch in Regierungsbehörden und Staatsbetrieben sind ehemalige Militärs in hohe Führungspositionen gerückt. Bolsonaro versprach, seine Regierung werde die Menschenrechte achten, in Bildung investieren und die Armut reduzieren. "Ich bin hier, um Zuversicht und Vertrauen wiederherzustellen", so Bolsonaro.

Ausländische Investitionen unverzichtbar für Brasilien

Brasilien befindet sich zurzeit in einer schweren Wirtschaftskrise mit einer offiziellen Arbeitslosenquote von rund zwölf Prozent. Das Land ist dringend auf ausländische Investitionen angewiesen. Das bis Freitag dauernde Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums fasst keine Beschlüsse, diskutiert aber hinter den Kulissen wichtige Zukunftsfragen von weltweiter Bedeutung.