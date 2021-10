Brandschutzmesse Feuertrutz in Nürnberg

Normalerweise findet die Messe Feuertrutz im Sommer statt. Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Veranstalter aber dazu entschlossen, die Feuertrutz in diesem Jahr einmalig in den Herbst zu verlegen. Zudem wurde eine zusätzliche digitale Veranstaltungsplattform eingerichtet, auf der die Messe und ihre Veranstaltungen auch außerhalb Nürnbergs verfolgt werden können.

Treffpunkt für Brandschutz-Experten

Auf der anderen Seite sollen Messebesucher dagegen die Möglichkeit haben, Anbieter und Brandschutz-Experten persönlich und vor Ort zu treffen. Nach dem Verständnis der Messeorganisatoren ist die Feuertrutz die einzige einschlägige Fachmesse in Europa, die zusätzlich einen entsprechenden Kongress bietet. Dort sollen sowohl bauliche, anlagentechnische als auch organisatorische Brandschutzlösungen behandelt werden. Fachplaner und Sachverständige, Architekten und Bauingenieure, Mitarbeiter von Behörden und Brandschutzdienststellen sowie Brandschutzbeauftragte sollen sich dort über innovative Lösungen und Produkte zur Brandverhütung und Brandeindämmung informieren und austauschen.

Aktuelle Brandschutzthemen im Mittelpunkt

Mit der Änderung vieler Bauordnungen sind in Deutschland mittlerweile auch mehrgeschossige Holzbauten als Wohngebäude zulässig. Doch was bedeutet das für den Brandschutz? Oder: Vor welche Herausforderungen stellt die E-Mobilität die Brandschutz-Experten? Das sind Fragen, die im Veranstaltungsteil der Feuertrutz behandelt werden sollen. Die Messe endet am Dienstag (19.10.21).