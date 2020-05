BR24Live: Anwalt beantwortet Ihre Fragen in der Corona-Krise

Für über zehn Millionen Menschen haben Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Viele fragen sich derzeit: Erst Kurzarbeit, dann Massenarbeitslosigkeit? Fakt ist: Rund um die Kurzarbeit gibt es viele Fragen. Wie viel Lohn steht mir zu? Darf ich in Kurzarbeit mithilfe eines Nebenjobs etwas dazuverdienen? Kann mir während der Kurzarbeit gekündigt werden?

Unsicherheit und Jobangst in der Corona-Krise

Arbeitsrechtsexperte und Rechtsanwalt Jörg Kessel aus Würzburg wird die Fragen der Userinnen und User in unserem BR24Live ab 17 Uhr beantworten. Dabei wird es aber nicht nur um Kurzarbeit gehen. In einem Interview mit der "Münchner Runde" macht der Fachanwalt vorab deutlich, wie unterschiedlich die arbeitsrechtlichen Probleme in der Corona-Krise sind.

"In der Corona-Krise haben die arbeitsrechtlichen Streitigkeiten extrem zugenommen. Im Vergleich zum ersten Quartal des vergangenen Jahres erkennen wir einen deutlichen Anstieg. Es geht dabei vor allem um Kurzarbeit, Urlaubsgeld, Homeoffice-Regeln und leider auch vermehrt um Kündigungen." Jörg Kessel, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Branchenübergreifend ist die Unsicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer groß. Und die Probleme rund um den Job sind vielfältig. BR24-Leser Christian schrieb uns kürzlich: "Darf mir mein Chef wegen der Corona-Krise den bereits eingereichten Sommerurlaub streichen? Welche Regeln gelten jetzt in der Krise?"

Gewerkschaften warnen vor sozialer Ungleichheit

Vor dem Hintergrund der Job-Angst vieler Beschäftigter, besteht laut Gewerkschaften die Gefahr, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer "ausnutzen" lassen und nicht auf ihre Rechte bestehen. So sieht beispielsweise der Deutsche Gewerkschaftsbund die Gefahr einer wachsenden sozialen Ungleichheiten durch die Corona-Krise.

DGB-Chef Reiner Hoffmann betont, die Kosten der Krise dürften nicht an den Beschäftigten hängen bleiben. Und für Pflegekräfte und Müllwerker, Reinigungskräfte und Verkäuferinnen müsste am Ende mehr übrig bleiben als nur Applaus.

Streit um Homeoffice und Urlaub nimmt zu

Während die einen Angst um ihren Arbeitsplatz haben, sind andere überlastet und versinken in Arbeit. Manche sitzen im Homeoffice und versuchen Job und Familie irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Auch dazu erreichen uns viele Fragen wie zum Beispiel: "Gelten für die Arbeit im Homeoffice die gleichen Arbeitszeiten wie im Büro oder darf ich mir die Arbeit zu Hause freier einteilen?" Auch dazu wird Experte Jörg Kessel, Fachanwalt für Arbeitsrecht, viele Fragen im BR24Live beantworten und damit für Klarheit sorgen.

