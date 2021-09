BR24live 18 Uhr: Welche Zukunft hat das Auto? Diskussion zur IAA

Die Audi-Chefstrategin Silja Pieh, der Infineon-Chef Reinhard Ploss, Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer und Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) diskutieren mit Sebastian Hanisch (BR) in einem BR24live über die Zukunft der Mobilität. Anlass ist die IAA Mobility, die erstmals in München stattfindet.

IAA - Keine Automesse mehr?

Die Automesse IAA erscheint dieses Jahr so ganz anders. Nicht nur, dass sie von Frankfurt nach München umgezogen ist, sie hat sich auch den Beinamen "Mobility" gegeben. Es soll nicht mehr nur um Autos gehen, sondern um nachhaltige Mobilität.

Die Messe verlagert sich auch auf einzelne Plätze in der Münchner Innenstadt. Zahlreiche Fahrradhersteller stellen ihre Neuheiten vor. Einige Autohersteller und Marken, wie etwa Opel, bleiben der Messe dagegen fern. Für Beobachter ist klar, die Messe muss, wie die ganze Branche, den Umbruch schaffen hin zur Nachhaltigkeit, um ihre Bedeutung zu behalten.

Alles elektrisch?

Klimaneutrale Mobilität ist das Thema der IAA, doch wie erreicht man die? Die Pkw-Hersteller präsentieren in der Hauptsache elektrische Fahrzeuge. Brennstoffzellenfahrzeuge, die mit Wasserstoff betrieben werden, oder Verbrenner, die mit synthetisch, also klimaneutral hergestellten Kraftstoffen fahren, spielen eine untergeordnete Rolle auf der Messe.

Während Hersteller wie VW klar auf die E-Mobilität setzen, entwickeln andere weiter einen Mix aus Antriebsformen. Es ist immer noch umstritten, ob die Elektromobilität die einzige Lösung sein wird. Klar ist jedenfalls: Der Ausbau der Infrastruktur, um Fahrzeuge zu laden oder mit Wasserstoff zu betanken, ist ein Haupthindernis, um grüne Antriebe in den Markt zu bringen.

Vernetztes und autonomes Fahren

Autos, die ihre Umgebung mithilfe von unterschiedlichen Sensoren erkennen und die Insassen selbstständig durch den Verkehr steuern: Autonomes Fahren ist ein weiterer großer Trend der Branche. Dazu müssen sich Autos untereinander vernetzen, aber zum Beispiel auch mit externer Infrastruktur kommunizieren können.

In Düsseldorf können Audi-Fahrzeuge zum Beispiel anzeigen, wann eine Ampel auf Grün schalten wird, weil sie mit den Signalanlagen Daten austauschen können. Ein Problem für das autonome Fahren sind neben der nötigen ausgeklügelten Sensorik und der entsprechenden Rechenpower in den Autos auch noch fehlende Standards zur Kommunikation.

Kopfschmerzen bereitet der Branche außerdem der aktuelle Mangel an Mikrochips. Im abgelaufenen Monat August wurden in Deutschland 23 Prozent weniger Autos zugelassen als vor einem Jahr. Ein Grund: Hersteller müssen ihre Produktion immer wieder unterbrechen, weil notwendige Mikrochips fehlen. Die Ursachen sind vielfältig, besonders aber Corona-bedingte Produktionsausfälle in Asien stören die Lieferketten. Infineon-Chef Reinhard Ploss sieht ein Ende der Chipkrise nicht mehr in diesem Jahr.

Welche Bedeutung hat das Auto?

Zur IAA sind verschiedene Gegenveranstaltungen geplant. Kritiker fordern eine Mobilitätswende, die deutlich mehr auf Bahn, Bus und Fahrrad setzt, als auf das Auto. Was bedeutet das für die ganze Branche? Erreicht sie junge Menschen der Generation "Fridays for Future" noch? Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer glaubt an eine Zukunft des Autos, da auch junge Menschen individuelle Mobilität wollen. "Sie wollen aber eben auch vernünftige und wirklich umweltfreundliche Fahrzeuge dafür", erklärt Dudenhöffer.

Klar ist für viele Experten: Die Autos werden gerade in den Innenstädten nur ein Teil eines Mobilitätsmixes sein können. Und der Raum für den Autoverkehr in den Metropolen wird enger werden. Auch hier reagiert die Branche, etwa mit besonders kleinen elektrischen Fahrzeugen.

Je nach Zählweise beschäftigt die Automobilbranche über 800.000 Menschen in Deutschland. Für die Fertigung eines Elektromotors benötigt man aber deutlich weniger Arbeitskräfte als für den Bau eines Verbrennungsmotors. Zulieferer, die bislang vor allem auf Getriebe oder Katalysatortechnik gesetzt haben, könnten ihr Geschäftsmodel verlieren. Gleichzeitig suchen viele Unternehmen händeringend spezialisierte Fachkräfte, um Autonomes Fahren oder die Elektromobilität voranzutreiben.

Arbeitsplatzabbau oder Jobmotor? Der Wandel der Autoindustrie dürfte enorme Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben.