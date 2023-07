BR24live 13.55 Uhr: Kanzler Scholz besucht Siemens-Werk Erlangen

Wie sieht es mit der Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland und insbesondere mit der der Metropolregion Nürnberg aus? Das ist die Frage, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei ihrem Besuch des Siemens Fertigungsstandorts in der Frauenauracher Straße bewegt. Gegen 14.00 Uhr soll der Besuch in Erlangen beginnen. BR24 live ist vor Ort.

Über das Treffen und die Fragen, die dort im Mittelpunkt stehen berichtet BR24 live aus Erlangen. BR24-Reporter Henry Lai ist vor Ort.

Wie ist die Stimmung in der Industriebranche?

Neben einem Rundgang durch die Produktion des Gerätewerks mit Siemens-Chef Roland Busch steht auch ein Treffen mit rund 60 Siemens-Beschäftigten auf dem Programm. Hintergrund des Kanzler-Besuchs ist dem Vernehmen nach auch die Stimmung in der Branche. Wegen gestiegener Kosten, etwa für Energie, sind viele Unternehmen bei neuen Investitionen zurückhaltend, beziehungsweise gehen sogar ins Ausland.

Was bedeutet die Digitalisierung für Beschäftigte?

Laut Siemens will sich Scholz bei dem Werksbesuch auch ein Bild davon machen, was die Herausforderungen der Digitalisierung in einem sich verändernden Arbeitsumfeld für die Beschäftigten bedeuten.

Im Siemens Gerätewerk werden unter anderem industrielle Steuerungen und Umrichter gefertigt. Busch sprach vorab von einer "Weltklassefabrik, voll automatisiert, digitalisiert und führend bei der Nachhaltigkeit". So kommen hier etwa "digitale Zwillinge", Leichtrobotik und industrieller 3D-Druck zum Einsatz.