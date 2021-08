BR24 Drangeblieben - Wie geht es Mietern in Bayern?

Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie hat Tilman Schaich seinen Job verloren: Eine feste 20-Stunden-Stelle. Nebenbei arbeitete er als Freiberufler in einem Demokratieprojekt an Schulen. Weil die Schulen geschlossen waren, brach ihm aber auch dieser Job weg.

Das Mietenmoratorium, das er für zwei Monate in Anspruch nahm, habe ihm damals durchaus weitergeholfen, erzählt Tilman Schaich heute. Bis zu drei Monate durften Mieter ihre Zahlung zurück halten, so die Regelung der Bundesregierung. Das galt allerdings nur für die Zeit von April bis Juni 2020. Trotzdem: Für ihn sei das eine große Hilfe gewesen, sagt Schaich. Hätte er die volle Miete zahlen müssen, wäre er schon lange weg vom Fenster.

Entwurzelung droht

Weg vom Fenster - für ihn hätte das bedeutet: weg aus München. Das könnte trotz des Moratoriums passieren, denn seine Mietwohnung soll luxussaniert werden. Statt der für München sehr günstigen 670 Euro soll er bald fast das Doppelte zahlen, wenn es nach dem neuen Eigentümer seiner Wohnung geht. Tilman Schaich ist in der Münchner Isarvorstadt verwurzelt und kämpft dafür, dort bleiben zu können. Er engagiert sich in der Bürgerinitiative "Ausspekuliert" für bezahlbaren Wohnraum.

Mittlerweile hat Tilman Schaich zwar einen Job als Freiberufler in Aussicht. Nach einer festen Stelle sucht er aber immer noch. Nach fast eineinhalb Jahren Pandemie habe er sich an die Unsicherheit gewöhnt, sagt Schaich: "Man kann am Urlaub sparen, man kann an Kultur sparen, an allem Möglichen. Aber an der Miete kann man einfach nicht sparen. Die muss man bezahlen."

Die Pandemie als Brennglas

Und daran ändert auch das Moratorium nichts. Fest steht, dass die Mieter den Rückstand bis Ende Juni 2022 an die Vermieter zurückzahlen müssen. Wie viele Mieter in Bayern das Mietenmoratorium so wie Tilman Schaich in Anspruch genommen haben, weiß niemand so genau. Denn das konnten Mieter und Vermieter unter sich ausmachen.

Was auch niemand weiß: Wie viele Mieter in Bayern während der Pandemie ihre Wohnung verloren haben. Denn die Scham, darüber offen zu reden, sei groß, erzählt die Vorsitzende des Bayerischen Mieterbunds, Beatrix Zurek. Gerade in der Corona-Krise: "Die Pandemie setzt im Grunde genommen wie ein Brennglas noch etwas auf. Denn wir haben in vielen Bereichen einfach Mieten, die die Menschen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen." Und wenn dann noch ein Einkommen oder ein Einkommensteil etwa durch Kurzarbeit wegfalle, dann sei es natürlich für viele schwierig.

Auch Vermietern drohen finanzielle Schwierigkeiten

Und wenn die Mieter knapp bei Kasse sind, können auch die Vermieter in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Auf wie viele Menschen das in Bayern zutrifft, kann der Landesverband Bayerischer Haus- und Grundbesitzer nicht sagen. Dessen Rechtsanwalt Roman Sostin berichtet, dass private Vermieter ihren Mietern aber durchaus entgegengekommen seien, schließlich seien auch sie an einem guten Verhältnis zu ihren Mietern interessiert.

Das seien Einzelfälle, meint Tilman Schaich aus der Münchner Isarvorstadt, und auch die würden immer weniger. Dafür nehme die Zahl der gewerblich vermieteten Wohnungen zu. Und da sehe es ganz anders aus. Über seine Initiative habe Schaich mitbekommen, dass bei vielen Immobilienkonzernen überhaupt keine Gesprächsbereitschaft bestanden habe.

Initiative fordert Reformen

Mit seiner Initiative "Ausspekuliert" fordert Tilman Schaich grundsätzliche Reformen für einen sozialen Wohnungsmarkt. Zum Beispiel ein Verbot von Immobilienspekulation. Für solche Reformen brauche es aber Zeit. Und die fehle den meisten Mieterinnen und Mietern, weil alle drei Jahre eine Mieterhöhung komme: "Die nächste Mieterhöhung schafft man vielleicht noch, aber bei der nächsten, bei der zweiten, ist man draußen." Ein Mietenstopp müsse her, um die Mieter in Deutschland vor massenhaften Kündigungen zu schützen. Seine Initiative fordert sechs Jahre ohne Erhöhungen.

Die Zeit könne genutzt werden, um beispielsweise ein soziales Bodenrecht umzusetzen. Damit könne sich der Staat an den Profiten der Immobilienkonzerne beteiligen, so der Wunsch von Tilman Schaich. Seine Initiative plant derweil für September die nächsten Demonstrationen - in vielen Städten in Deutschland. Denn die Lage für Mieter in der Pandemie ist nicht nur in Bayern angespannter geworden.