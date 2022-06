BR24 Drangeblieben: Ist das Siegel "Grüner Knopf" ein Erfolg?

Bisher über 200 Millionen Produkte verkauft

Mittlerweile sind 86 Firmen in Deutschland zertifiziert. Seit der Einführung wurden 200 Millionen Produkte mit dem Grünen Knopf verkauft. Eines dieser Unternehmen ist auch der Outdoor-Ausrüster Vaude. Seit vielen Jahren setze man auf Nachhaltigkeit, sagt Jan Lorch, der im Vorstand von Vaude für dieses Thema zuständig ist. Rund 70 Prozent der Produkte würden den Grünen Knopf tragen. Denn die Kunden würden sehr auf nachhaltige Textilien achten. Denn es seien Menschen, die sehr stark in der Natur unterwegs seien und ein großes Bewusstsein für Umweltprobleme hätten.

Der Grüne Knopf ein "Rohrkrepierer"?

Von Umweltschützern kommt aber auch Kritik an dem Siegel. Viola Wohlgemuth, Textilexpertin bei Greenpeace, bezeichnet den Grünen Knopf als Rohrkrepierer und sagt Freiwilligkeit reiche nicht aus. Was man bräuchte, sei eine rechtsverbindliche Sicherheit für alle Menschen, die in der Textilbranche arbeiteten. Doch Freiwilligkeit sei genau das Wesen eines Siegels, sagt Sebastian Herold vom Ministerium. Es zeichne Vorreiter im Markt aus und gebe Orientierung. Deshalb halte man an der Freiwilligkeit fest.

Grüner Knopf wird über Lieferkettengesetz hinausgehen

Außerdem komme ja im kommenden Jahr ein Lieferkettengesetz in Deutschland, das die Hersteller dazu verpflichtet, ihre Lieferketten auf den Prüfstand zu stellen. Jan Lorch von Vaude begrüßt diese gesetzliche Vorgabe sogar. Denn dann würden gleiche Bedingungen für alle herrschen. Ein regulativer Rahmen, der das Mindestniveau anhebe, sei für das Unternehmen sehr positiv und inhaltlich absolut notwendig.

Dabei werde der Grüne Knopf laut Ministerium in einigen Bereichen sogar über diese Vorgaben hinausgehen. Im August dieses Jahres werde er weiterentwickelt zum Grünen Knopf 2.0, zum Beispiel mit Blick auf existenzsichernde Löhne. Außerdem soll der Grüne Knopf dann einen noch größeren Teil der Lieferkette abdecken.

Greenpeace fordert: Recyceln statt neu kaufen

Dennoch kritisiert Viola Wohlgemuth von Greenpeace, dass immer noch nicht geklärt sei, was nach der "Lebensdauer" mit den Textilien geschehe. Viele würden als Sondermüll ins Ausland exportiert. Aus ihrer Sicht müsse mehr auf Recycling gesetzt werden. Man müsse weg von der Idee, dass alles neu produziert werden müsse. Was man bräuchte sei auch ein Umbau der Innenstädte. Hier sollten bis 2030 zehn Prozent der Flächen für Alternativen zum Neukauf bereitstehen, also fürs Leihen, Teilen und Tauschen. Das sei umweltfreundlich und günstig.

Grüner Knopf 2.0. verschärft Anforderungen an Unternehmen

Wenn etwas neu produziert wird, dann soll der Grüne Knopf helfen, nachhaltige Produkte und Firmen zu finden. Mit Spannung blickt der Qualitätsmanager von Wilox, Herbert Königl, den neuen Kriterien des Siegels, die ab August gelten, entgegen. Diese zu erfüllen, sei eine große Herausforderung, der sich das Unternehmen aber stellen wolle. Und das kann sich lohnen. Bei Wilox beobachtet man, dass Kunden bei ihrem Kauf immer öfter auf den Grünen Knopf achten.