Bosch: Wandel zum High-Tech-Unternehmen

Der Stiftungskonzern Bosch durchläuft derzeit einen Transformationsprozess. Das kostet Geld, verlangt aber auch viel von den Mitarbeitern. Erstmals in der Geschichte von Bosch Bamberg wird am Freitag eine Betriebsversammlung für die Mitarbeiter aller Werkteile in der Region Bamberg stattfinden - in Präsenz. Rund 4.000 Mitarbeiter werden erwartet. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist auch dabei. Er will sich mit Werksleitung und Betriebsrat über die aktuellen Herausforderungen der Transformation und den sozialen und ökonomischen Konsequenzen für Bosch Bamberg und die Region austauschen.

Der Zulieferer setzt verstärkt auf Wasserstoff

Bamberg mit seinen 6.300 Mitarbeitern ist für Bosch ein sogenanntes Leitwerk im internationalen Fertigungsverbund für die Herstellung von Common-Rail-Injektoren oder Einspritzdüsen für moderne Diesel-oder Benzinfahrzeuge. Nicht erst das Vorhaben des EU-Parlaments, den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab 2035 zu verbieten, fordert ein Umdenken in der kompletten Branche. Bereits seit 2018 schult Bosch seine Mitarbeiter für die Produktion neuer Erzeugnisse wie etwa mobile und stationäre Brennstoffzellen. Das Werk in Bamberg soll sich zukünftig auf die Komponenten-Entwicklung für die Wasserstoff-Elektrolyse, FCEV (Mobile Brennstoffzelle) und SOFC (Stationäre Brennstoffzelle) spezialisieren. Da für die Produktion von Komponenten eines Elektromotors aber nicht so viele Beschäftigte benötigt werden wie für Verbrennermotoren, ist noch unklar, in wie weit das Arbeitsplätze in Bamberg kosten wird.

Die Folgen der Transformation

Mit der Betriebsversammlung in Bamberg, wolle der Betriebsrat die Öffentlichkeit und die Politik sensibilisieren, welche Auswirkungen die Transformationen in Richtung Elektrifizierung mit sich bringt, erklärt Mario Gutmann, Betriebsrat Bosch Bamberg.

"Wir stehen vor einer De-Industialisierung in der Region Bamberg, in Bayern und in Deutschland. Wir haben aber das Ziel ausgerufen, als Modellregion in der Transformation als leuchtendes Beispiel in den Vordergrund zu rücken. Wir haben Lösungen für das Thema Wasserstoff und wir wollen den Dreiklang Umwelt, Wirtschaft und sozialer Frieden in den Vordergrund stellen." Mario Gutmann, Betriebsrat Bosch Bamberg

Den sozialen Frieden sieht Betriebsrat Gutmann nicht nur durch die Umstrukturierung gefährdet, sondern vornehmlich durch die vielen Herausforderungen, vor denen derzeit die Bevölkerung steht: Corona, Kurzarbeit, Halbleiterkrise, Rohstoffmangel, fehlende Lieferketten, Krieg in Europa, Inflation und explodierende Energiekosten.

Der Transformationsprozess bringe Unruhe mit sich, denn niemand wisse, wie sicher sein Arbeitsplatz sei, auch deshalb stehe Bosch für Technologieoffenheit und berücksichtige alle technischen Möglichkeiten, so Gutmann weiter. Hier sei die Politik gefragt.

Infrastruktur muss ausgebaut werden

Der Stiftungskonzern Bosch hat weitere Werke in Ansbach und Nürnberg. Im Werk München gab es bereits einen starken Abbau von Arbeitsplätzen. Spätestens im Jahr 2027 soll der Betrieb dort komplett eingestellt werden.

In Bamberg hingegen wird stark auf E-Mobilität gesetzt. Das dortige Werk produziert sogenannte Brennstoffzellen-Stacks. Das sind zu einer Einheit zusammengeschaltete Brennstoffzellen. Sie sorgen dafür, dass aus der chemischen Reaktionsenergie, die durch Wasserstoff und Sauerstoff verursacht wird, letztendlich elektrische Energie entsteht. Gut 400 Zellen, so das Unternehmen, ergeben eine elektrische Gesamtleistung von bis zu 163 PS.

Für Bosch spielt die Wasserstoff-Technologie eine große Rolle, insbesondere bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen. Zudem müssen die Stacks durch einen Mini-Computer kontrolliert werden, ähnlich dem elektronischen Motorsteuergerät beim Verbrenner - darin hat der Konzern viel Erfahrung.

Grüner Wasserstoff aus dem Fichtelgebirge

Auch bei der stationären Versorgung mit Energie will Boch durch seine stationären Brennstoffzellen mitmischen. Im Februar startete der Konzern ein Pilotprojekt mit der Deutschen Telekom. Zwei große Brennstoffzellenanlagen in Berlin sorgen für eine CO2-emmissionsfreie Stromversorgung der Netztechnik. Was jedoch noch fehlt, ist die dazugehörige Infrastruktur für die neue Wasserstofftechnologie. Im September nahm Bayerns größte Anlage für grünen Wasserstoff in Wunsiedel den Betrieb auf, doch die Transportwege zu Stationen, die ihn benötigen, sind noch unklar. Schon jetzt wird die Umrüstung von Erdgas-Pipelines für Wasserstoff gefordert. Das Problem ist ähnlich wie bei den Ladestationen für Elektroautos. Noch gibt es zu wenige, um die neue Automobiltechnik wirklich für die breite Masse interessant zu machen.

Der Konzern muss sich neu erfinden

Die Zeiten der Erfolge mit Dieseleinspritztechnik und Fahrstabilisierung sind vorbei. Der Weltkonzern Bosch startete schon vor langer Zeit in die digitale Zukunft. Milliardeninvestitionen wurden in das Halbleitergeschäft getätigt. Alleine eine Viertelmilliarde Euro soll bis 2025 in den Ausbau der Halbleiterfertigung in Reutlingen gesteckt werden, um so die Nachfrage nach Chips für Anwendungen in der Mobilität zu decken. In einem Auto der Oberklasse werden heute bis zu 400 Chips verbaut. Mit der Elektrifizierung wird sich diese Zahl noch einmal erhöhen. Und Bosch macht sich mit dem Werk in Reutlingen und seiner Chip-Fabrik in Dresden unabhängig von den Chipherstellern auf dem Weltmarkt und behält die Schlüsseltechnologie in den eigenen Händen.

Ende November haben Bosch und Mercedes die Zulassung für ein neuartiges Parksystem bekommen. Es soll beispielsweise am Frankfurter Flughafen das Auto selbständig durch eine App auf einen vorher gebuchten Parkplatz schicken können. Der Passagier kann in dieser Zeit schon mal den Weg zum Terminal antreten. Dafür hat Bosch in Kooperation mit Mercedes eine neue Funktion im Fahrassistenzsystem entwickelt.

Bosch investiert Millionen in den USA

In den USA investiert Bosch mehr als 260 Millionen Dollar in den Ausbau der E-Motoren-Produktion. Die Erweiterung in Charleston, South Carolina, soll im kommenden Jahr abgeschlossen sein und 350 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Nachfrage sei so groß, dass das erst vor kurzem eröffnete Werk erweitert werde.

Auch der Ausbau der Tochtergesellschaft Bosch Global Software Technologie in Vietnam ist geplant. Sie kümmert sich um die digitale Vernetzung der Produktpalette des Stiftungskonzerns. Die Zahl der Mitarbeiter soll sich in absehbarer Zeit verdoppeln.

Bosch hat und wird Millionen investieren, ob nun in seine Brennstoffzellentechnik, in die Digitalisierung oder die Chipherstellung. Und auch in Bayern geht der Ausbau voran: Im Mai hat Bosch ein neues Logistikzentrum im Bamberger Hafen eröffnet. Zu den 10.000 Quadratmetern sollen nächstes Jahr noch einmal 7.000 hinzukommen. Das neue Werk 5 ist das Logistikzentrum für das Bosch-Werk Bamberg. Es wurde erforderlich, da die neuen Komponenten viel mehr Platz benötigen. Der Logistikkomplex im Bamberger Hafen versorgt das Boschwerk in Bamberg, die Schwesterwerke, aber auch Kunden in aller Welt mit Material und fertigen Erzeugnissen. Arbeitsplätze für weitere 185 Mitarbeiter sollen dadurch geschaffen werden.