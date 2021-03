Bosch Rexroth bleibt trotz Umsatzrückgang profitabel

2020 erwirtschafteten die rund 29.600 Mitarbeiter von Bosch Rexroth einen Umsatz von rund 5,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart und Hauptverwaltung in Lohr am Main verzeichnet damit einen Umsatzrückgang von knapp 17 Prozent gegenüber dem Rekordniveau von 2019. Gründe dafür seien die Struktur und die Corona-Pandemie. Trotz Umsatzrückgang bleibt die Bosch Rexroth AG profitabel. Für das laufende Jahr strebe das Unternehmen wieder ein Plus beim Umsatz an, sagte ein Sprecher. Seit Mitte 2020 stiegen die Auftragseingänge und sorgten für eine Geschäftsbelebung. Der Weg zurück zum Niveau vor der Pandemie werde aber länger dauern als die Krise selbst.

Zuwächse in China, Rückgänge in Europa und Amerika

Die Unternehmensumsätze haben sich im vergangenen Jahr in den verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich entwickelt: In Europa sowie in Nord- und Südamerika gingen die Umsätze um etwa 20 Prozent zurück. Gestützt durch das starke Geschäft in China wurde im asiatisch-pazifisch-afrikanischen Raum der Rückgang auf knapp fünf Prozent begrenzt. Die Hydraulikaktivitäten stabilisierten das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte. Die Auftragseingänge im Bereich der Fabrikautomation nach Angaben von Bosch Rexroth ebenfalls an.

Unternehmen investiert weiterhin deutlich

Bosch Rexroth hat 2020 rund 100 Millionen Euro in seine weltweit 47 Standorte, davon zwölf in Deutschland, investiert und will die Investitionen dieses Jahr wieder deutlich ausbauen. In die Bereiche Forschung und Entwicklung hat Bosch Rexroth rund 326 Millionen Euro investiert und damit das hohe Niveau beibehalten – im Vorjahr waren es etwa 348 Millionen Euro. "Bosch Rexroth bleibt ein stabiler Partner in der stationären und mobilen Hydraulik, in der Fabrikautomation sowie im Engineering", sagt Rolf Najork, der Vorsitzende des Vorstands der Bosch Rexroth AG.

In Mainfranken arbeiten etwa 7.350 Beschäftigte bei Bosch Rexroth. Am Standort in Lohr am Main sind es 5.300. Dort befindet sich auch die Hauptverwaltung.