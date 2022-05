Bosch Rexroth beendet Bühnentechnik-Sparte mit 100 Mitarbeitern

Schlechte Nachrichten gab es am Dienstag für rund 100 Bosch-Rexroth-Mitarbeiter im Nischen-Bereich Bühnentechnik: Die Unternehmensleitung hat die 84 Beschäftigten am Standort Lohr und die 16 am tschechischen Standort Brünn informiert, dass nach mehr als 30 Jahren keine neuen Aufträge mehr entgegengenommen werden und das Geschäft ausläuft. Es sei seit mehreren Jahren defizitär, und es werden keine Möglichkeiten gesehen, das Geschäft wieder erfolgreich auf die Beine zu stellen, so Pressesprecher Jan Saeger. Die Neuinvestitionen im Kultursektor seien weiterhin auf niedrigem Niveau und die Marktwachstumsprognosen begrenzt.

Keine betrieblichen Kündigungen

Es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben, sondern oberste Priorität soll sein, die Mitarbeitenden an anderer Stelle am Standort, notfalls mit Qualifizierungsmaßnahmen, wieder unterzubringen. Ansonsten würden auch Altersteilzeit- und Vorruhestandsregelungen greifen. Betroffen sind Entwickler, Monteure, Vertriebsmitarbeiter, Servicetechniker und Kaufleute.

Trend geht weg von aufwendiger Technik

Rexroth hatte Hydraulikbühne an große Häuser – vom Bolschoi-Theater in Moskau, in Stuttgart, München und Bayreuth und für Kreuzfahrtschiffe – geliefert. Doch der Trend geht weg von großen Häusern mit aufwendiger Bühnentechnik hin zu einfacheren Hallen. Auf den Bühnen habe sich der technologische Wandel vollzogen und es sind mehr bühnenspezifische elektrische Technik-Varianten gefragt, die nicht im Portfolio von Bosch Rexroth sind. Der Wettbewerbs- und Preisdruck seien sehr hoch in diesem Geschäftsbereich, zumal Ausschreibungen nur über den Preis laufen. Die Corona-Pandemie hat einen weiteren Dämpfer für den Markt bedeutet.

Wartung und Gewährleistung läuft weiter

Die bestehenden Aufträge werden nun abgearbeitet und Gewährleistungsansprüche und Wartungen selbstverständlich eingehalten, so der Unternehmenssprecher. Vorstandsmitglied mit Zuständigkeit für Entwicklung Steffen Haack: "Wir haben intensive und langjährige Beziehungen zu unseren Kunden. Selbstverständlich führen wir die laufenden Projekte mit unseren Kunden vertragsgemäß zu Ende. Für die Abdeckung zukünftiger Bedarfe nach Ersatzteilen oder Service entwickeln wir ein Konzept." In der Mitarbeiterveranstaltung am Dienstag ging es um die Perspektiven für die Einzelnen. Für Mitarbeitende, die beispielsweise noch vier Monate in einem Projekt sind, werden Stellen freigehalten, damit sie danach dort anfangen können, so Saeger. Die Mitarbeitenden hätten sehr gefasst reagiert.

Insgesamt rund 5.400 Mitarbeitende

Hintergrund: Bosch Rexroth beschäftigt am Standort Lohr aktuell rund 5.400 Mitarbeitende. Das Unternehmen sei weiterhin gut unterwegs trotz der Probleme bei der Lieferkette und der steigenden Preise für Rohstoffe und Energie, heißt es vom Unternehmen.