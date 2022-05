Bosch eröffnet in Bamberg ein neues Logistikzentrum

Auf dem Gelände des Bayernhafens in Bamberg eröffnet am Samstag der Automobilzulieferer Bosch ein neues Logistikzentrum. Durch den ICE-Ausbau in Bamberg müsse der alte Standort in der Schwarzenbergstraße weichen, teilt das Unternehmen mit. Durch das hochmoderne Logistikzentrum entsteht mehr Platz für die neuen Produkte von Bosch und das ist auch nötig, denn die sind deutlich größer und schwerer als bisher. Dazu gehören zum Beispiel Brennstoffzellen und Einspritzsysteme für Motoren.

Neuer Bosch-Standort in Bamberg: 10.000 Quadratmeter Fläche

Der neue Gebäudekomplex umfasst rund 10.000 Quadratmeter Hallenfläche sowie Platz für Büros und Sozialräume. Bis Mitte 2023 soll eine weitere Halle mit 7.000 Quadratmetern fertiggestellt werden. "Wir bündeln im neuen Logistikzentrum einen Großteil aller Logistik- und Lagerprozesse des Bamberger Werkes", so Bosch-Logistikleiter Uwe Fischer.

Zu den Produkten, die dort gelagert werden, gehören unter anderem Einspritzsysteme für moderne Verbrennungsmotoren sowie das Herzstück der stationären und mobilen Brennstoffzelle. Möglich machen dies unter anderem ein hochmodernes Paletten-Regallager mit 9.000 Stellplätzen sowie zehn Verladerampen, über die täglich rund 200 Paletten das Bamberger Werk verlassen.