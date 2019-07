Boris Johnson lässt Märkte zittern

Die Börsen schauen heute ganz genau nach London: Dort wird am Mittag vermutlich Brexit-Hardliner Boris Johnson als neuer Premierminister verkündet. Johnson hat bereits angekündigt Großbritannien zum 31. Oktober aus der EU zu führen - notfalls auch mit einem harten Brexit. Damit droht ein wirtschaftliches Chaos. Das britische Pfund könnte dramatisch an Wert verlieren.

Gute Wirtschaftsdaten trotz Brexit-Chaos

Allen Unkenrufen und berechtigten Bedenken zum Trotz hat sich die britische Wirtschaft trotz Brexit-Chaos aber prächtig entwickelt. Mehr Menschen haben Arbeit als je zuvor, und zur hohen Beschäftigung kommt auch noch eine gute Bezahlung. Die Erwerbseinkommen sind in den letzten drei Monaten so stark gestiegen wie seit elf Jahren nicht mehr. Die Wirtschaft wächst, die Inflation ist mit zwei Prozent genau auf der Ziellinie der Notenbank Bank of England. Auch den Geschäftsbanken geht es gut. Das sind viel bessere Wirtschaftsdaten als im Euro-Raum.

Britisches Pfund abgeschwächt

Boris Johnson ist deshalb zuversichtlich, die Austritts-Verhandlungen mit der EU viel selbstbewusster führen zu können als bisher – aus einer Position der Stärke. Nur das britische Pfund hat sich abgeschwächt und ist mit seinem Wechselkurs unter Druck geraten, was Einfuhren verteuert. Das ist heikel wegen der Importabhängigkeit und hoher Defizite. Deutsche Unternehmen machen bereits schlechtere Geschäfte in Großbritannien und wollen eine schnelle und einvernehmliche Lösung.