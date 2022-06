Booking.com auf dem Weg zum Monopol?

Die Hotels und Pensionen haben sehr unter der Corona-Pandemie gelitten. Doch nicht nur unter der Corona-Krise: Die Hotelbetreiber leiden auch darunter, dass insbesondere die Online-Buchungsplattform Booking.com immer mehr Geschäft auf sich zieht. Das belegt eine neue Studie des europäischen Hotelverbands Hotrec.

Booking.com hängt HRS und Expedia ab

Jedes dritte Hotelzimmer in Deutschland wird mittlerweile über eine Online-Buchungsplattform reserviert – und damit dreimal so viel wie noch vor zehn Jahren. Und wer online auf "Jetzt buchen" klickt, tut das vor allem bei Booking.com. Die beiden noch nennenswerten Konkurrenten HRS (Marktanteil 19,3 Prozent) und Expedia (6,2 Prozent) haben in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung verloren. Booking ist mit einem Anteil von 66,3 Prozent die unangefochtene Nummer 1 unter den Plattformen in Deutschland – und nach Einschätzung von Beobachtern praktisch auf dem Weg zu einem Monopol. Zur US-amerikanischen Booking Holding gehört neben dem niederländischen Portal Booking.com auch die Hotelbuchungsplattform Agoda mit Hauptsitz in Singapur.

Hoteliers beklagen Druck durch Booking.com

Die meisten Hoteliers fühlen sich von der Dominanz von Booking.com unter Druck gesetzt, Bedingungen und Konditionen zu akzeptieren, die sie sonst nicht freiwillig anbieten würden, so das Ergebnis der Hotrec-Studie. Der Hotelverband Deutschland hofft deshalb auf das EU-weite Gesetz über digitale Märkte, das dominierende Konzerne in die Schranken weisen soll. Voraussichtlich im nächsten Jahr soll das Gesetz in Kraft treten.

Hoteliers hoffen auf mehr Direktbuchungen

Der Hotelverband sieht in der neuen Studie aber auch einen Lichtblick. Erstmals seit vielen Jahren haben zuletzt wieder mehr Gäste direkt beim Hotel gebucht. Das geht aber einzig auf ein Minus der Buchungen bei Veranstaltern und Reisebüros zurück – wohl eine Folge der Corona-Pandemie. Der Hotelverband hofft aber, dass der Trend zur Direktbuchung auch nach Corona anhalten wird.