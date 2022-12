Börsengänge: Der SPACs-Boom ist vorbei

SPAC - das steht für "Special Purpose Acquisition Company". Dabei geht ein Unternehmen sozusagen als leere Hülle ohne Geschäft an die Börse. Später schlüpft dann eine andere Firma in diese Hülle hinein – das ist also eine Art Börsengang durch die Hintertür.

Vor allem bei Start-Ups beliebt

Solche SPACs galten gerade bei Start-Ups als beliebter Weg an die Börse: Es geht schnell, kostet weniger Gebühren und macht weniger Papierkram. Der Haken für Anleger dabei: SPACs sind riskant. Sobald eine richtige Firma die leere Börsen-Hülle übernommen hat, geht es mit dem Aktienkurs häufig recht schnell nach unten – das haben Studien gezeigt.

Die amerikanische Börsenaufsicht SEC will diesen Markt deshalb wesentlich schärfer regulieren, so hatte sie es schon im Frühjahr angekündigt. Zwar sind die neuen Regeln noch nicht in Kraft. Die Zahl der SPACs-Börsengänge ist aber schon jetzt eingebrochen. Im Juli gab es beispielsweise nicht einen einzigen. Insgesamt waren es 2022 gut 80 Stück. Im Jahr zuvor hatte die Zahl noch bei über 600 gelegen.

Börsenumfeld hat sich geändert

Ein weiterer Grund dafür dürfte das allgemeine Börsen-Umfeld sein. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine geht es mit den Kursen auf und ab. Außerdem werden mit den steigenden Zinsen der Notenbanken Aktien weniger attraktiv. Viele Unternehmen halten sich deshalb mit Börsengängen zurück.

Dass ein SPAC kein Erfolgsgarant ist, zeigt übrigens auch das Beispiel der Solarauto-Firma Sono Motors. Ende 2021 hatten die Münchner nach einer finanziellen Krise so frisches Geld eingesammelt. Doch inzwischen droht dem Unternehmen erneut die Pleite.