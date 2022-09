Börsendebüt von Porsche: Was hat Volkswagen da vor?

Trotz Energiekrise und Turbulenzen am Markt hat Porsche sich getraut und ist an die Börse gegangen. Damit ist die Porsche AG zu einem der wertvollsten Autobauer Europas geworden: Die Erstnotiz lag bei 84 Euro, das war über dem Ausgabekurs. Dieser lag mit 82,5 Euro je Anteil am oberen Ende der Angebotsspanne.

Doch die Luft scheint schnell raus zu sein, der Kurs der Aktien hatte kurz nach Handelsstart Mühe, sich über dem Ausgabekurs zu halten. Das zeigt, dass es stürmische Zeiten sind, die sich der VW-Konzern für das Börsendebüt seines Sportwagenherstellers ausgesucht hat. Der eher schleppende Börsengang von Porsche hinterlässt auch Spuren bei den Aktien von VW und vom Großaktionär der Porsche SE, die im Zuge des Porsche-Börsenganges vier bis sieben Prozent einbüßen.

Was hat der Volkswagen-Konzern vor?

Volkswagen will mit den Einnahmen offensichtlich in die Zukunft investieren. Die Erlöse aus dem Börsengang verschafften dem Konzern mehr finanzielle Flexibilität bei der Transformation Richtung Elektromobilität und Digitalisierung, kündigte der Finanzchef von VW, Arno Antlitz, an. Der Volkswagen Konzern verkauft neben dem Aktienpaket, das an der Börse platziert wurde, weitere Porsche-Aktien an seinen Großaktionär, die Porsche Automobil Holding SE. Diese Holding ist nicht gleichzusetzen mit der Porsche AG, vielmehr ist die Porsche Holding aus der Vermögensverwaltung der Familien des Porsche-Gründers Ferdinand Porsche hervorgegangen.

Aus dem Verkauf der Aktien seiner Sportwagen-Tochter Porsche nimmt VW insgesamt 19,5 Milliarden Euro ein. 51 Prozent dieser Einnahmen behält der Konzern, um seine Elektroauto-Strategie zu finanzieren. 49 Prozent sollen über eine Sonderdividende an die eigenen Aktionäre ausgeschüttet werden. Das sind gut 9,5 Milliarden Euro oder etwa 19 Euro je Volkswagen-Aktie. Mit drei Milliarden Euro kann dann allein der VW-Großaktionär, Porsche SE rechnen. Das Land Niedersachsen als dritter VW-Großaktionär kann mit gut 1,1 Milliarden rechnen. Die Porsche AG geht bei dem Börsengang leer aus.

Gibt es Kritik am Börsengang von Porsche?

Kritiker bemängeln allerdings vor allem zwei Punkte: Zum einen hätten die neuen Aktionäre keine Mitspracherechte. Es wurden nur Vorzugsaktien ausgegeben, die nicht stimmberechtigt sind. Zudem hat VW nur einen kleinen Teil der Aktien von Porsche an die Börse gebracht. Insgesamt gibt es - angelehnt an Porsches wohl bekanntestes Modell - 911 Millionen einzelne Wertpapiere. Seit Donnerstag können rund 114 Millionen Vorzugsaktien gehandelt werden.

VW-Finanzvorstand Antlitz lobt, dass der Sportwagenbauer durch den Börsengang nun von mehr Agilität und unternehmerischer Eigenständigkeit profitiere. Allerdings gibt es gerade auch hier Kritik. Denn der VW-Konzernchef Oliver Blume ist in Personalunion auch Porsche-Chef. Da muss der Sportwagenhersteller wohl erst noch beweisen, ob und wie eigenständig die Geschäftsführung handeln kann.

Welche Bedeutung hat der Porsche-Börsengangs für den deutschen Aktienmarkt?

Einige hoffen, dass sich der Börsengang zu einem Eisbrecher entwickelt und andere Börsengänge nach sich zieht. Doch daran gibt es auch Zweifel - aufgrund der Einzigartigkeit von Porsche. Der Hersteller ist eine starke Marke: Etabliert, schreibt Milliardengewinne und gilt als Cash-Cow des VW-Konzerns. Das dürfte ihn von anderen Börsendebütanten unterscheiden. Zudem zeigen auch die ersten Notierungen, dass selbst der Börsengang einer so bekannten und starken Marke wie Porsche kein Selbstläufer ist.