Wirtschaftsentwicklung: So entstehen Konjunkturprognosen

Im Film ist ein Blick in die Zukunft kein Problem: Eine Glaskugel oder eine Wahrsagerin geben schnell Aufschluss über das, was kommt. Oder aber man steigt wie im Hollywood-Klassiker "Zurück in die Zukunft" in einen Sportwagen, der zur Zeitmaschine umfunktioniert wurde. Damit fährt man dann in die Zukunft und kehrt mit wertvollen Informationen wieder in die Gegenwart zurück.

Viel nüchterner geht es da bei den Wirtschaftsforschern zu. Ihre Zeitmaschine ist die Konjunkturprognose, doch sie hat ihre Grenzen, erklärt Timo Wollmershäuser, er ist beim Münchner ifo Institut für die Prognosen zuständig: "Wir sind keine Hellseher. Also wir können nicht in die Zukunft blicken. Wir können nur die Dinge sozusagen fortschreiben, von denen wir aus der Vergangenheit schon mal Erfahrungswerte hatten."

Corona-Krise macht Prognosen unsicherer

In der Praxis sieht das dann so aus: Wirtschaftsforschungsinstitute wie das ifo Institut sammeln Daten von Unternehmen wie zum Beispiel Produktionsdaten aus der Industrie oder Umsatzkennziffern aus dem Handel. Daraus errechnen sie in komplexen Modellen ihre Wirtschaftsprognose für das laufende oder das kommende Jahr. Doch das ist mit großen Unsicherheiten behaftet – gerade jetzt in der Corona-Krise. Zuletzt mussten die Institute ihre gemeinsame Prognose nach unten korrigieren. Im Frühjahr war man noch von einem Wirtschaftswachstum von 3,7 Prozent ausgegangen, im Herbst nur noch von 2,4 Prozent, sagt Wollmershäuser. Es sei ihnen im Prinzip im Frühjahr nicht klar gewesen, wie die längerfristigen Auswirkungen der Corona-Krise denn sein werden. Sie hätten den Blick quasi nur auf des Schließen und Öffnen gehabt.

Erst die Corona-Einschränkungen und dann die schnelle und starke Erholung der Wirtschaft. Das hat weltweit zu größeren Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen und Vorprodukten geführt. In vielen Unternehmen stehen die Maschinen immer wieder still. Dass es zu solch gravierenden Problemen kommt, hatten Ökonomen nicht auf dem Schirm. Das ist keine Seltenheit: Im Durchschnitt liegt der Prognose-Fehler, also ob eine Vorhersage zu hoch oder zu niedrig ist, bei einem Prozentpunkt – nicht gerade wenig.

Trotz der Ungenauigkeit: Prognosen wichtiges Stimmungsbarometer

Auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, erstellt Prognosen für seine Bankkunden und ärgert sich auch mal, wenn er etwas daneben liegt. Trotz aller Kritik an den Konjunkturprognosen sind aber gerade große Unternehmen an den Daten interessiert, sagt Krämer. So schauten die Unternehmen natürlich selber erst mal, was in ihren eigenen Märkten passiert und ihre Kunden machen. Hier Veränderungen wahrzunehmen, sei das Wichtigste. Aber natürlich müssten sie sich auch ein Bild darüber machen, wie die Konjunktur sich entwickelt, denn das wirke auf ihr Geschäft ein.

Wichtigster Kunde für die Wirtschaftsforscher ist übrigens der Staat. Denn die Konjunktur bestimmt maßgeblich, wie hoch die Steuereinnahmen ausfallen. Ein Prozentpunkt Unterschied kann sehr schnell einige Milliarden Euro mehr oder weniger in die Staatskasse spülen.

Wirtschaftsforscher erweitern ihre Grundlagen

In Zukunft wollen die Wirtschaftsforscher noch mehr Daten sammeln, vor allem aus dem Alltagsleben, erklärt Wollmershäuser vom ifo Institut und beschreibt, dass sie derzeit zum Beispiel mit Stromdaten und dem täglichen Verbrauch experimentierten.

Interessant sind für die Forscher auch Mobilitätsdaten in Echtzeit, etwa Informationen darüber wie viele Menschen gerade mit ihren Smartphones in Geschäften einkaufen oder wie hoch das Lkw-Aufkommen auf den Straßen ist. Doch wie verlässlich diese Daten die Konjunktur beschreiben und der Zukunft wenigstens ein Stückchen näher kommen, darüber diskutieren gerade Wirtschaftsforscher weltweit.

