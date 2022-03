Börsen-Ticker: DAX mit Schwung in den Handel

22.25 Uhr - Stühlerücken im DAX

Knapp drei Monate nach der Erstnotiz steigt Daimler Truck auch schon in die erste deutsche Börsenliga auf. Der Lkw- und Bus-Hersteller verdrängt den Konsumgüterkonzern Beiersdorf aus dem Leitindex DAX der 40 größten Werte an der Deutschen Börse, wie der Börsenbetreiber am Abend mitteilte. Zudem kehrt der Rückversicherer Hannover Rück in den DAX zurück. Für ihn muss der Energietechnik-Konzern Siemens Energy weichen. Die Änderungen werden zum 28. März wirksam.

22.07 Uhr - Dow Jones mit 0,3 Prozent Verlust

Die Aussicht auf allenfalls behutsame US-Zinserhöhungen hat die Wall Street gestützt. Der Dow Jones gab um 0,3 Prozent nach und zeigte sich damit deutlich robuster als der DAX, der zuvor mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen war. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte bei einer Kongress-Anhörung am Mittwoch für eine Zinserhöhung von einem Viertel Prozentpunkt plädiert. Damit nahm er Spekulationen auf einen doppelt so großen Schritt Wind aus den Segeln. Für Druck auf die Kurse an den New Yorker Börsen sorgten allerdings die anhaltenden Inflations- und Konjunktursorgen angesichts des Krieges in der Ukraine.

21.05 Uhr - Pressekonferenz zu Tesla-Fabrik

Die Landesregierung in Brandenburg will morgen (Freitag) über den Stand des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für die sogenannte Gigafactory des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide informieren. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz unter anderem mit Ministerpräsident Dietmar Woidke angesetzt. Heute hatten mehrere Medien berichtet, dass morgen die finale umweltrechtliche Genehmigung erteilt werden solle. Tesla hat große Teile der Fabrik mit vorläufigen Genehmigungen errichtet; die finale Genehmigung steht bislang noch aus. Ursprünglich hatte Tesla-Chef Elon Musk gehofft, die Produktion bereits im vergangenen Juli starten zu können.

20.10 Uhr - Argentinien und IWF einig über Umschuldung

Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Argentinien und der Internationale Währungsfonds (IWF) auf ein neues Kreditabkommen geeinigt. Man habe eine Einigung auf der Arbeitsebene erzielt, teilte der Währungsfonds am Abend deutscher Zeit mit. Durch das neue Abkommen sollen Verbindlichkeiten in Höhe von 45 Milliarden US-Dollar umgeschuldet werden, so die Regierung in Buenos Aires. Das neue Abkommen muss noch vom argentinischen Kongress und vom Exekutivkomitee des IWF gebilligt werden. Der IWF hatte Argentinien 2018 den größten Kredit seiner Geschichte über 57 Milliarden Dollar gewährt. Derzeit steht das südamerikanische Land beim IWF mit etwa 45 Milliarden US-Dollar in der Kreide.

17.50 Uhr – Merck und Bayer mit Gewinnen

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute zwei Aktiengesellschaften ein Plus und 38 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Merck verzeichnete bisher mit 1,2 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Bayer mit +0,1 Prozent.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für RWE. Die Aktie notiert 8,7 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Delivery Hero verlor 7,5 Prozent des Kurswerts, Mercedes-Benz Group verbilligte sich um 5,8 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

15.15 Uhr - Gerüchte über Iran-Deal lassen Ölpreis einbrechen

Gerüchte über den Iran lassen den Ölpreis in Minutenschnelle abrutschen. Angeblich sollen die USA bereit sein, die Sanktionen gegen das wichtige Ölland zu lockern. Es soll sogar einen Deal geben. Bestätigt ist das natürlich nicht, aber die Reaktionen der Märkte sind eindeutig. Die Nordseeorte Brent verbilligt sich von 116 Dollar das Barrel auf unter 110 Dollar. Das zeigt, wie angespannt und nervös die Lage ist. Der DAX, der lange Zeit deutlich in der Verlustzone war, gibt nur noch 6 Punkte ab auf 13.994.

14.15 Uhr - Kurssturz bei Rüstungsaktie Hensoldt

Hensoldt ist einer der großen börsennotierten Rüstungskonzerne. Die Ankündigung von Bundeskanzler Scholz, für die Ausrüstung der Bundeswehr 100 Milliarden Euro bereitzustellen, hat den Aktienkurs deutlich nach oben getrieben – und zwar auf knapp unter 30 Euro. Der US-Finanzinvestor KKR hat den steilen Anstieg genutzt und sich über Nacht von 9,5 Prozent der Aktien getrennt. Prompt fällt der Hensoldt-Kurs um 17 Prozent auf 21 Euro.

13.15 Uhr - Allianz mit weiterem Vergleich in den USA

Die Allianz hat beim Hedgefonds-Desaster in den USA einen weiteren Vergleich erzielt. Der Münchner Versicherer zahlt einem Lehrer-Pensionsfonds im Bundesstaat Arkansas 643 Millionen Dollar. Der Fonds hatte als erster geklagt, nachdem einige Spezialfonds der Allianz-Tochter AIG im Zuge der Corona-Pandemie massive Verluste gemacht haben. Die Allianz hat in der Jahresbilanz 2021 rund 3,7 Milliarden Euro zurückgestellt, um sich mit den Geschädigten zu vergleichen.

Die Allianz-Aktie verliert leicht auf 197, 80 Euro.

12.30 Uhr - DAX rutscht unter Marke 14.000

Die Börsen kommen nicht zur Ruhe. Der DAX ist mittlerweile unter die Marke 14.000 Punkte gerutscht. Er verliert 153 auf 13.843 Punkte. Die Liste der Unternehmen, die ihre Geschäfte mit Russland einstellen, wird länger und länger. VW stoppt die Produktion an seinen Standorten Kaluga und Nischni Nowgorod. In Kaluga haben die Wolfsburger in den vergangenen 15 Jahren über zwei Milliarden Euro investiert. Ungewiss ist, ob, wann und wie die Fertigung wieder aufgenommen wird. Die VW-Aktie verliert knapp zwei Prozent. Mercedes, Conti und BMW geben drei Prozent und mehr nach. Größter Verlierer im MDAX ist der Gaskonzern Uniper, der mit zehn Prozent an der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt ist. Uniper verbilligen sich um rund zwölf Prozent. Großaktionär Fortum stoppt alle Investitionen in Russland.

11.16 Uhr - Fitch stuft Russlands Kreditwürdigkeit herab

Laut der Ratingagentur habe der Krieg Russlands gegen die Ukraine die Risiken für die finanzielle Stabilität erhöht und könne Russlands Fähigkeit beeinträchtigen, Auslandsschulden zu bedienen. Das wiederum werde negative Auswirkungen auf die Finanzen des Landes haben, die Wirtschaft verlangsamen und so geopolitische Risiken und Unsicherheit erhöhen. Zudem werde Fitch zufolge das von der USA und der EU ausgesprochene Verbot jeglicher Transaktionen mit der russischen Zentralbank eine viel größere Auswirkung auf die Kreditgrundlagen Russlands haben als alle früheren Sanktionen. Daraufhin hat der Rubel erneut stark an Wert verloren. Im Gegenzug hat der Dollar um über 10 Prozent aufgewertet. Für einen Dollar müssen jetzt 117 Rubel bezahlt werden.

10.21 Uhr - DIHK: Exportprognose ist nicht zu schaffen

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rückt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs von seiner Exportprognose ab für dieses Jahr. Die bislang angepeilten sechs Prozent Zuwachs seien nicht mehr zu schaffen, sagte DIHK-Außenhandelschef Volker Treier. Die prall gefüllten Auftragsbücher nützten nichts, wenn sich die Probleme in den Lieferketten nicht bald auflösten. In einer aktuellen DIHK-Umfrage unter rund 2700 grenzüberschreitend aktiven Unternehmen in der ersten Februar-Hälfte, also noch vor dem Einmarsch Russlands in Ukraine, gaben 54 Prozent der Betriebe an, eine akute Zunahme von Handelshemmnissen zu spüren.

10.03 Uhr - Merck meldet Rekord-Wachstum

Dank guter Geschäfte seiner Laborsparte mit Impfstoffentwicklern und -herstellern in der Pandemie wuchs das DAX-Unternehmen im vergangenen Jahr so stark wie nie. Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um gut 12 Prozent auf knapp 19,7 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um gut 17 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Unterm Strich wuchs der Gewinn um mehr als die Hälfte auf knapp 3,1 Milliarden Euro. Und davon sollen auch die Anleger etwas haben. Die Dividende steigt um 45 Cent auf 1 Dollar 85.

Die Merck-Aktie gewinnt 0,4 Prozent. Der DAX dagegen ist nach dem freundlichen Start mit 0,6 Prozent ins Minus gerutscht auf 13.920 Punkte. Der Euro steht bei 1,10 92 Dollar.

09.13 Uhr - DAX startet mit kleinem Plus

Der Krieg in der Ukraine hat die Aktienmärte fest im Griff. Die Nervosität ist hoch. Und auch wenn sich die Kurse gestern an der Wall Street erholt haben und auch heute an der Börse in Tokio, kann von Entwarnung keine Rede sein. Der DAX startete vor rund 10 Minuten mit einem kleinen Plus und notiert nun 0,1 Prozent höher bei 14.014 Punkten. Der MDAX legt 0,6 Prozent zu. Hier ist das Papier der Lufthansa größter Verlierer mit minus 4,2 Prozent. Die Airline hat auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie tiefrote Im DAX verliert die Merck-Aktie 1,4 Prozent, obwohl der deutsche Pharma- und Technologiekonzern dank guter Geschäfte der Laborsparte mit Impfstoffentwicklern und -herstellern im vergangenen Jahr so stark gewachsen ist wie nie. Der Euro steht bei 1, 10 96 Dollar.

08.08 Uhr - Lufthansa wegen Ukraine ohne Gewinnprognose

Nach zwei verlustreichen Jahren aufgrund der Pandemie stellt sich die Lufthansa wegen des Ukraine-Kriegs auf eine weitere schwierige Zeit ein. Zwar sei man sich sicher, dass der Luftverkehr in diesem Jahr einen starken Aufschwung erleben werde, die großen Unsicherheiten wegen der Entwicklung in der Ukraine aber auch beim Verlauf der Pandemie, ließen eine detaillierte Finanzprognose aber nicht zu. Das sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Jahresbilanz. Er stellte lediglich eine weitere Verbesserung des operativen Ergebnisses in Aussicht. Im vergangenen Jahr verringerte die Lufthansa ihren operativen Verlust auf 2,3 Milliarden Euro von 5,5 Milliarden Euro im Vorjahr.

Die Lufthansa-Aktie, die im MDAX notiert ist, verliert vorbörslich 1,4 Prozent. Der DAX wird nach guten Vorgaben aus Tokio und New York 40 Punkte höher gesehen bei 14.040 Punkten. Der Euro steht bei 1, 11 04 Dollar.

07.19 Uhr - Nikkei-Index schließt im Plus

Die Anleger in Asien sind den guten Vorgaben der New Yorker Börsen gefolgt. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent auf dem Endstand von 26.577 Punkten. Die Aussicht auf behutsame Zinserhöhungen der US-Notenbank ermutigte die Anleger in Asien. Zudem sorgte die Nachricht, dass Russland und die Ukraine Bereitschaft für eine Fortsetzung der Verhandlungen heute signalisiert hatten, für etwas Zuversicht. An der Börse in Hongkong geht es um 0,5 Prozent nach oben, in Shanghai um 0,1 Prozent und in Seoul sogar um 1,6 Prozent. Der Euro notiert mit genau 1,11 Dollar.

06.48 Uhr - Toyota stoppt Produktion in St. Petersburg

Die Herstellung im Werk in St. Petersburg, wo Toyota vorwiegend für den russischen Markt produziert, werde ab morgen bis auf weiteres gestoppt, teilte der Branchenprimus heute mit. Als Begründung gab Toyota Störungen der Lieferkette an. Man beobachte die Lage in der Ukraine, die von Russland militärisch angegriffen wird, mit großer Sorge um die Sicherheit der Menschen in der Ukraine, erklärte der Autokonzern. Toyotas Fabrik in St. Petersburg hat eine Fertigungskapazität von 100.000 Fahrzeugen pro Jahr. Die Verkaufsgeschäfte und die Produktion im übrigen Europa seien davon nicht betroffen, so Toyota. Die Toyota-Aktie legt an der Börse in Tokio knapp ein Prozent zu.

Donnerstag, 03. März 2022