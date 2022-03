Börsen-Ticker: Salzgitter bleibt bei Jahreszielen

10.38 Uhr - Wie zahlungsfähig ist Russland?

Die Spekulationen über einen Zahlungsausfall Russlands gehen in eine neue Runde. Das Land hat zwar in der vergangenen Woche seine Dollar-Anleihen bedient und Zinsen im Gesamtvolumen von 117 Millionen Dollar bezahlt, doch in den kommenden Wochen werden noch deutlich höhere Beträge fällig. Bis zum Monatsende muss Russland Zinszahlungen in Höhe von 615 Millionen Dollar leisten. Am 4. April folgt dann die Rückzahlung einer ausgelaufenen Anleihe im Volumen von zwei Milliarden Dollar. Eine Bedienung dieser Verbindlichkeiten in der gleichen Weise wie in der vergangenen Woche sei nicht sicher, heißt es warnend bei JPMorgan.

09.15 Uhr - Salzgitter bleibt bei seinen Jahreszielen, trotz des Ukraine-Kriegs

Salzgitter hatte Anfang Februar und damit vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine für dieses Jahr einen Vorsteuergewinn von 600 bis 750 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll 2022 auf knapp elf Milliarden Euro steigen, nach 9,8 Milliarden im Vorjahr. Ein Firmensprecher hat nun bei der Bilanzpräsentation des vergangenen Jahres deutlich gemacht, dass man an der Prognose festhält. Das scheint die Anleger zu überzeugen, die Titel starten vier Prozent im Plus. Allerdings warnte der Konzern auch, dass aktuell kaum quantifizierbare Prognoserisiken bestehen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine und seine Folgen könnten dazu führen, dass die wirtschaftliche Erholung abrupt abgebremst werde. Das könne Auswirkungen auch auf Konzerngesellschaften haben, so Salzgitter. Im vergangenen Jahr stieg der Vorsteuergewinn auf 706 Millionen Euro, im Vorjahr gab es hier rote Zahlen. Die Aktionäre sollen 75 Cent je Anteilschein an Dividende bekommen.

Der DAX tritt zum Handelsbeginn nahezu auf der Stelle bei 14.391 Punkten.

07.50 Uhr - Schwache Vorgaben aus Asien

Nach der starken Vorwoche wird der DAX heute zum Wochenauftakt ein paar Punkte tiefer erwartet. Die Vorgaben aus Asien fallen schwach aus. So verliert der Hang Seng Index in Hongkong ein Prozent, der Leitbarometer in Shanghai tritt auf der Stelle. Von der Börse in Tokio kommen heute keine Vorgaben, dort wird feiertagsbedingt nicht gehandelt. Die Stimmung belaste vor allem der anhaltende Ukraine-Krieg, berichten Marktbeobachter. Bisher gibt es ja keine Anzeichen für eine baldige Waffenruhe. Für Gesprächsstoff sorgen daneben die neuen DAX-Mitglieder. Die Aktien des Versicherers Hannover Rück und des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck steigen in den Leitindex auf. Neu im MDAX sind die Titel von Siemens Energy, Beiersdorf, RTL, Sixt und Siltronic.

06.15 Uhr - Unternehmen fürchten um ihre Existenz

Viele Unternehmen hierzulande sehen sich einem Zeitungsbericht zufolge wegen der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in ihrer Existenz bedroht. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet, zeigt eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), dass jeder zehnte Betrieb von einer deutlich verschlechterten Finanzlage bis hin zur Insolvenzgefahr ausgeht. Tausende Unternehmen schilderten den Industrie- und Handelskammern aktuell, wie stark sie durch direkte oder indirekte Kriegsfolgen um ihre wirtschaftliche Zukunft fürchteten,so DIHK-Präsident Peter Adrian. Sprunghaft steigende Energiepreise, Rohstoffengpässe, Lieferkettenprobleme, Sanktionsfolgen sowie direkte Kriegsfolgen verstärkten sich und führten in immer mehr Fällen zu einer gefährlichen Mischung.

