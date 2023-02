Börsen-Ticker: Gemischte Vorgaben aus Asien

22.10 Uhr - Zinssorgen bremsen Dow Jones aus

An der Wall Street standen weiterhin die Sorgen vor langfristig steigenden US-Leitzinsen im Vordergrund. Seit den starken Arbeitsmarktdaten vom Ende letzter Woche sinniert man an den US-Börsen, ob die Fed denn überhaupt noch in diesem Jahr die geldpolitischen Zügel wieder lockern wird. Dazu kam noch der abgeschossene mutmaßliche Spionageballon aus China vom Wochenende. Das trieb die Ängste vor einer drastischen Verschlechterung der Handelsbeziehung zwischen den USA und China an. Und so trat der Dow Jones den ganzen Handelstag mehr oder weniger auf der Stelle. Herausgekommen ist ein kleines Minus von ein paar Punkten. Eine der wenigen Aktien mit klaren Gewinnen war Tesla. Der Freispruch von Konzern-Chef Elon Musk in einem Verfahren wegen der angeblichen Irreführung von Anlegern ließ den Kurs rund 2 Prozent anziehen.

21.10 Uhr - Google kündigt KI-Initiative an

Der Suchmaschinenkonzern versucht beim Thema künstliche Intelligenz gleichzuziehen mit dem Unternehmen OpenAI und dessen Textprogramm ChatGPT. Dem will Google jetzt seine Anwendungen mit künstlicher Intelligenz entgegenstellen. Die angekündigte KI-Initiative umfasst unter anderem einen Chatbot mit dem Namen "Bard" und neue KI-Funktionen in der Google-Suche. Google muss befürchten, gegenüber Microsoft mit dessen Suchmaschine Bing oder dessen Cloud-Angeboten ins Hintertreffen zu geraten, da Microsoft inzwischen wesentlicher Investor bei OpenAI und damit bei ChatGPT ist. An den Börsen sieht man das alles offenbar skeptisch. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet verliert aktuell eineinhalb Prozent. Und auch bei Microsoft geht es abwärts – um ein halbes Prozent.

19.15 Uhr - Russische Verkäufe schaden Goldpreis kaum

Zur Deckung von Lücken im Staatshaushalt hat Russland im Januar auf seine Gold- und auf chinesische Währungsreserven zurückgegriffen. Insgesamt wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass für rund 300 Millionen Euro Yuan verkauft und 3,6 Tonnen Gold veräußert. Die dadurch erzielten Mittel wurden zur Deckung des Defizits auf das Konto des Staatshaushalts überwiesen, heißt es in einer Tass-Mitteilung. Das Januar-Loch im Staatshaushalt wurde mit umgerechnet 23 Milliarden Euro beziffert.

Dem Goldpreis haben die Verkäufe anscheinend aber nicht wirklich geschadet. Er stieg im Januar sogar um rund 7 Prozent. Seit Anfang Februar ist es allerdings auch wieder fast genauso stark abwärtsgegangen. Und aktuell kostet die Feinunze 1865 Dollar.

18.20 Uhr - DAX schließt fast ein Prozent niedriger

Der Trend an den deutschen Aktienmärkten zeigte heute klar nach unten. Der DAX gab 0,8 Prozent nach. Der M-DAX verlor sogar eineinhalb Prozent. Zwei Faktoren drückten auf die Kurse. Zum einen Zinssorgen: Man befürchtet, dass die US-Notenbank Fed angesichts des brummenden Job-Motors die Zinsen länger auf einem hohen Niveau halten könnte. Und die überraschend starken Arbeitsmarkt-Zahlen in den USA drücken seit Ende letzter Woche auf die Stimmung. Zum anderen sorgt man sich an den Märkten wegen möglicher negativer Folgen für die amerikanisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen in Folge des Abschusses des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons am Wochenende. Es ist nun von einem möglichen Handelskrieg 2.0 die Rede.

16.05 Uhr - Gewinnmitnahmen auch in New York

In New York ist der Wochenstart missglückt. Der Dow Jones verliert im frühen Handel 0,5 Prozent, der Nasdaq Index büßt 0,6 Prozent ein. Als Begründung nennen Marktteilnehmer wieder aufgeflammte Zinssorgen. Die überraschend starken Job-Zahlen in den USA vom vergangenen Freitag hallten noch immer an den Märkten nach, heißt es. Das erlaubt der US-Notenbank, die geldpolitischen Zügel weiter straff zu halten. Die Währungshüter schauen bei ihren zinspolitischen Entscheidungen auch auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt, der ihnen aktuell zu heiß gelaufen ist. Einige Investoren waren von Zinssenkungen im vierten Quartal ausgegangen, diese Erwartung müsse mit Blick auf den Arbeitsmarktbericht neu bewertet werden, heißt es nun bei B. Riley Financial. Vielleicht gibt es mehr Hinweise bei der Rede des Notenbank-Chefs Jerome Powell morgen. Kasse gemacht wird unter anderem bei den Aktien chinesischer Unternehmen wegen der Sorge vor Spannungen zwischen China und den USA. So verlieren die Aktien von Alibaba 2,2 Prozent. Hintergrund ist der Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons in den USA am Wochenende.

13.25 Uhr - Tesla vorbörslich im Aufwind

Der Freispruch von Tesla und dessen Chefs Elon Musk in einem Verfahren wegen der Irreführung von Anlegern scheint bei den Investoren anzukommen. Die Titel steigen im vorbörslichen US-Handel zeitweise um rund zwei Prozent auf 193,18 Dollar. Tesla-Aktionäre hatten Schadenersatz in Milliardenhöhe gefordert. Doch das wurde vom Gericht abgelehnt, das Urteil war am vergangenen Freitag nach US-Börsenschluss verkündet worden.

11.00 Uhr - Ionos-Aktien bei Börsengang wohl am unteren Ende der Preisspanne

Die Aktien des Webhosting- und Cloud-Anbieters Ionos werden beim ersten großen Börsengang des Jahres voraussichtlich am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben. So ist es von den begleitenden Banken kurz vor dem Börsengang zu hören. Demnach dürften die Papiere wohl zwischen 18,50 und 19,50 Euro kosten. Das liegt am untere Ende der Spanne, die bis 22,50 Euro geht. Bis Dienstagnachmittag (14 Uhr MEZ) können Anleger die Ionos-Aktien noch zeichnen, der Börsengang ist für Mittwoch geplant.

10.15 Uhr - Dell will offenbar knapp 6.700 Stellen streichen

Mit dem PC-Hersteller Dell plant ein weiterer US-Tech-Konzern anscheinend einen größeren Stellenabbau. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge sollen etwa 6.650 Arbeitsplätze wegfallen, das wären etwa fünf Prozent der Belegschaft. Nach der großen Nachfrage während der Corona-Pandemie ist das Geschäft mit Computern und anderen Geräte inzwischen deutlich zurückgegangen. Dell war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Doch sollten sich die Informationen bestätigen, würde sich der Stellenabbau in der Größenordnung anderer amerikanischer Technologiekonzerne bewegen: Bei Amazon sind es beispielsweise rund 18.000 Stellen, bei der Google-Mutter Alphabet Google-Mutter etwa 12.000 Stellen, bei Microsoft rund 10.000.

09.10 Uhr - DAX verliert 0,7 Prozent zum Start

Der DAX hat die neue Woche mit Verlusten begonnen: Zum Handelsstart ging es um 0,7 Prozent nach unten auf 15.370 Punkte. Der MDAX verliert ebenfalls um 0,9 Prozent. Fast alle Einzelwerte notieren zur Stunde im Minus. Am deutlichsten fallen die Abschläge bei Aurubis aus: Europas größte Kupferhütte musste für das vergangene Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang vermelden. Für die Aurubis-Aktie geht es deshalb mehr als fünf Prozent abwärts.

08:30 Uhr - Neugeschäft mit Baufinanzierungen bricht erneut ein

Die Nachfrage nach Baufinanzierungen ist erneut eingebrochen. Nach Angaben der Beratungsfirma Barkow Consulting ist das Neugeschäft deutscher Banken mit Immobiliendarlehen an Privathaushalte und Selbstständige im Dezember um 43 Prozent zurückgegangen. Demnach lag das Volumen 13,5 Milliarden Euro – der niedrigste Stand seit Juni 2011. Der Grund sind vor allem die gestiegenen Bauzinsen, weshalb sich viele Menschen derzeit keine eigene Wohnung oder ein Haus mehr leisten können. Auch die Baukosten sind gestiegen.

08.05 Uhr - Nikkei steigt auf Sieben-Wochen-Hoch

Die Börse in Tokio hat am Morgen mit 27.693 Punkten auf dem höchsten Stand seit sieben Wochen geschlossen. Für den Nikkei ging es in der Spitze um gut ein Prozent nach oben. Für Euphorie sorgten dort zum Wochenstart unter anderem die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA. Diese ließen auf eine eher milde Rezession oder sogar leichtes Wachstum schließen. Zudem notiert der Yen derzeit relativ schwach. Beides schafft günstige Bedingungen für japanische Export-Unternehmen. So konnten etwa die Aktien von Autoherstellern wie Toyota, Honda oder Mitsubishi teils kräftig zulegen. Die Börsen in Hong Kong und China notieren dagegen im Minus.

Montag, 06.02.2023