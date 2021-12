Börsen-Ticker: Börsen mit Auftaktgewinnen

22.05 Uhr – Nach erstem US-Omikron-Fall: Dow Jones schließt deutlich im Minus

Der erste Infektionsfall mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus in den USA hat die Anleger vorsichtig gemacht. Die Aktienindizes in New York rutschten noch deutlich ab. Der Dow Jones landete 1,3 Prozent im Minus bei 34.022 Punkten. Der Nasdaq gab 1,8 Prozent nach. Zu Handelsbeginn hatten noch deutlich die Kursgewinne überwogen. Aus dem am Abend veröffentlichten Konjunkturbericht der US-Notenbank geht hervor, dass die Wirtschaft in den USA zuletzt in einem mäßigen bis moderaten Tempo gewachsen ist. Der Ausblick für die nähere Zukunft bleibt demnach insgesamt positiv. Die Notenbank weist aber darauf hin, dass Lieferengpässe und ein Mangel an Arbeitskräften für einen Preisdruck sorgten.

17.45 Uhr – DAX schließt mit deutlichen Gewinnen

Nach einem Einbruch des Dax um rund 1.000 Punkte binnen weniger Tage haben die Anleger wieder zugegriffen. Der deutsche Leitindex erholte sich um 2,5 Prozent auf 15.473 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 1,3 Prozent auf 34.330 Punkte vor. Der TecDAX verbesserte sich um 1 Prozent. Zuletzt hatte vor allem die neue Corona-Virusvariante Omikron die Investoren besorgt. Davon war heute nur noch wenig zu spüren.

17.15 Uhr US-Börsen im Aufwind

Auch die amerikanischen Börsen können sich erholen. Gestern hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte zusätzlich verunsichert. Er hatte erklärt, dass die FED die Anleihekäufe wegen der hohen Inflation schneller drosseln müsse. Doch bei genauerer Analyse kommen die Börsianer zu dem Schluss, dass es besser sei, die Notenbank stemme sich dem Preisauftrieb entgegen, als tatenlos zuzuschauen. Positiv ist auch, dass die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt besser ausfielen. In der Privatwirtschaft wurden im November über 530 000 Arbeitsplätze geschaffen. Das gilt als gutes Omen für den Arbeitsmarktbericht, der am Freitag von der US-Regierung veröffentlicht wird. Die New Yorker Indizes erholen sich um jeweils mehr als ein Prozent. Der Dow Jones sammelt 381 auf 34.865. Der DAX gewinnt zwei Prozent auf 15 410.

12.30 Uhr DAX erholt sich deutlich

Die Börsen erholen sich, bleiben aber in einem extrem schwierigen Fahrwasser. Der Schock der Vorwoche, als der DAX 1000 Punkte verlor, sitzt tief. Aktuell erholt sich der Leitindex um 215 auf 15 315 Punkte. Als Gesamtbranche tendieren die Autobauer fester. Volkswagen gewinnen bis zu 3,8 Prozent. Bereits gestern zeigte sich Konzernchef Diess überzeugt, dass der heftige Streit mit dem Betriebsrat beigelegt werden kann. Diess hatte ihn mit der Bemerkung ausgelöst, in der Kernmarke VW stünden 30 000 Arbeitsplätze vor dem Abbau. Noch immer ist offen, ob der Topmanager die Auseinandersetzung übersteht. Über seine Zukunft, heißt es, werde noch diese Woche eine Entscheidung getroffen. Daimler gewinnt 3,3 Prozent. Seit heute ist die LKW-Sparte eigenständig. Freitag in einer Woche soll sie an die Börse gebracht werden. Der Euro kostet 1, 13 30 Dollar.

10.15 Uhr - DAX macht Boden gut

Die Anleger an den Börsen bleiben nervös, das zeigt die derzeitige Achterbahnfahrt beim DAX. Nachdem der Leitindex gestern 1,2 Prozent leichter schloss, geht es heute Vormittag um 1,1 Prozent wieder nach oben, womit er seinen Abstand zur 15.000er Marke wieder etwas vergrößern kann. Er steht bei 15.268. Nach dem gestrigen Doppelschock aus mangelnder Impfstoff-Wirksamkeit und einem möglicherweise früheren Ende der US-Anleihenkäufe laute das Motto des heutigen Tages Bodenbildung, meint man beim Vermögensverwalter QC Partners.

08.23 Uhr - Daimler wird heute aufgespalten

Heute ist ein großer Tag für Daimler. Der Konzern wird aufgespalten in einen Auto- und einen Lkw-Hersteller. Die bisherige Sparte Daimler Truck wird mit weltweit über 100 000 Mitarbeitern aus dem Konzern herausgelöst und selbstständig. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge der weltweit größte Hersteller von Lkw und Bussen. Am 10. Dezember folgt dann der Börsengang. 65 Prozent der Daimler Truck Anteile sollen hier angeboten werden. Die Daimler AG soll dann im nächsten Jahr in Mercedes Benz AG umbenannt werden. Die Aufspaltung soll die Handlungsfähigkeit beider Unternehmen erhöhen, hofft der Vorstand und die Aktionäre setzen bei solchen Aufspaltungen meist darauf, dass die Teile zusammen mehr wert sind als das Ganze.

07.45 Uhr - DAX höher erwartet

Das Auf und Ab an den Börsen dürfte heute weitergehen und das heißt, Banken und Broker rechnen damit, dass der Leitindex ein paar Punkte höher starten wird. Auf der einen Seite geht die Sorge vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft durch die Corona-Variante Omikron an den Börsen um, auf der anderen Seite nutzen einige die Rücksetzer, um neu einzusteigen. Auch das weitere Vorgehen der Notenbanker sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Neue Zahlen gab es gestern Abend nach Börsenschluss in den USA von Salesforce. Der US-Softwarehersteller hat die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, Anleger scheinen mit dem Ausblick aber unzufrieden zu sein. Die Titel gerieten gestern Abend nachbörslich unter Druck. Zuvor schloss der Dow Jones 1,9 Prozent leichter. Der Nikkei in Tokio stieg dagegen heute früh um 0,4 Prozent.

06.38 Uhr - Fed-Chef sorgt sich wegen hoher Inflation

US-Notenbankchef Jerome Powell deutete an, dass die hohe Inflation in den USA womöglich doch kein nur vorübergehendes Phänomen sein könnte. Powell erklärte, dass die Notenbank ihre Instrumente zur Abkühlung der Preise einsetzen werde. Womöglich werden die Anleihekäufe nun schneller gedrosselt als viele erwarten. Damit könnte auch eine Zinswende näher rücken. Europas Währungshüter sind dagegen nach wie vor der Ansicht, dass viele Effekte, welche die Preise nach oben treiben, vorübergehend sind, etwa steigende Energiekosten und Lieferengpässe. So erwartet der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank Philip R. Lane, dass die Inflation im nächsten Jahr zurückgehen wird. Seine Chefin schließt sich der Meinung an. Insgesamt gehe man weiterhin davon aus, dass die Inflation mittelfristig unter ihrem neuen symmetrischen Zwei-Prozent-Ziel bleibe, so EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Doch auch in Europa gibt es zahlreiche zweifelnde und mahnende Stimmen, die das eher anders sehen.

Mittwoch, 01.12.2021