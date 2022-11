Börsen-Ticker: DAX gibt um 0,4 Prozent nach

22.14 Uhr - Dow Jones und DAX im Plus

Es war ein freundlicher Wochenschluss an der Wall Street in New York. Nach den etwas schwächeren vergangenen Tagen haben Anleger wieder bei den Blue Chips zugegriffen. Der Dow Jones Index stieg um 0,6 Prozent auf den Endstand von 33.748 Punkten. Der Nasdaq an der Technologiebörse schloss nur wenig verändert. Ölaktien standen unter Druck. Im Dow verloren die Papiere von Chevron 0,6 Prozent. Hintergrund sind die anhaltenden Sorgen, dass aufgrund der schwächelnden Wirtschaft in China die Nachfrage aus der Volksrepublik geringer ausfallen könnte als erwartet. Das Barrel Nordseeöl verbilligte sich um 1,96 Dollar auf 87,82 Dollar. Hierzulande schloss der DAX 1,2 Prozent höher. Der Euro stand zu Börsenschluss in New York bei 1,03 25 Dollar.

20.01 Uhr - Amazon kündigt Entlassungswelle an

Der Internetriese Amazon hat einen umfangreichen Jobabbau gestartet und auch für kommendes Jahr Einschnitte angekündigt. Der Prozess habe begonnen und werde bis ins nächste Jahr reichen, schrieb Firmenchef Andy Jassy in einem Memo, das auf der Website von Amazon veröffentlicht wurde. Er machte dabei keine Angaben zur Zahl der Entlassungen. Medienberichten zufolge sollen rund 10.000 Jobs gestrichen werden. Jassy begründete die Maßnahmen mit einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und der raschen Neueinstellung von Beschäftigten in den vergangenen Jahren. Die Aktie von Amazon verliert an der US-Technologiebörse 1,8 Prozent. Der Nasdaq-Index büßt 0,6 Prozent ein. An der Wall Street zeigt sich der Dow Jones 0,1 Prozent im Plus. Der Euro steht bei 1, 03 32.

17.50 Uhr - Bayerische Börsenunternehmen im Wochenrückblick

In dieser Woche verbuchten an den Börsen 18 bayerische Aktiengesellschaften ein Plus und 17 Unternehmen aus Bayern Verluste. Der Überblick zum Stand von Freitag 17.50 Uhr:

Infineon verbucht unter den börsennotierten bayerischen Unternehmen des DAX, MDAX und SDAX zum Ende dieser Woche den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuert sich um 10 Prozent. Auch die Papiere von MTU Aero Engines (+9,2 Prozent) sowie Hensoldt (+6 Prozent) können sich steigern.

Morphosys muss in dieser Börsenwoche den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sinkt um 26,5 Prozent. Vitesco (-10,4 Prozent) und pbb Deutsche Pfandbriefbank (-5,5 Prozent) verlieren ebenfalls.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 18. November um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 11. November um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.49 Uhr - Wie lief der Freitag für die DAX-Konzerne?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 35 Aktiengesellschaften ein Plus und fünf Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.49 Uhr:

Mercedes-Benz Group verzeichnete bisher mit 3,1 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt MTU Aero Engines mit +3 Prozent und Continental mit +2,4 Prozent.

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Zalando (-3,9 Prozent), SAP (-2,7 Prozent) und Puma (-1,5 Prozent).

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.46 Uhr - DAX mit starkem Wochenabschluss

Der Deutsche Aktienindex schloss mit einem Plus von 1,2 Prozent auf dem Endstand von 14.432 Punkten. Damit hat er über die gesamte Woche mehr als 200 Punkte gute gemacht oder fast 1 ½ Prozent. Zu den größten Index-Gewinnern gehören die Papiere des Autobauers Mercedes Benz und von MTU mit jeweils mehr als drei Prozent Plus. Bei MTU sorgte der gestern begeistert aufgenommene Geschäftsausblick weiter für Auftrieb. Gleich mehrere Analystenhäuser haben ihre Kursziele erhöht. Bei Mercedes-Benz dürften Anleger den jüngsten Kursrutsch zum Kauf genutzt haben. Zu den größten Verlierern im DAX gehörten die Aktien von Zalando sowie die Papiere von SAP nach schlechten Analystennoten. Der Euro hat etwas angezogen auf jetzt 1 Dollar 03 54.

12.15 Uhr - Chefvolkswirte zu Tarifabschluss

Der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie wird von führenden Chefvolkswirten begrüßt. 8,5 Prozent plus Sonderzahlung seien hoch, sagt Holger Schmieding von der Berenberg Bank. Aber die Laufzeit von zwei Jahren mache ihn erträglich. ifo-Präsident Clemens Fuest zeigt sich erleichtert, dass Streiks vermieden wurden. Die hätten nämlich die gegenwärtige Krise verschärft.

11.38 Uhr - Insider: VW wirbt um Investor

Die Vorzugsaktien von Volkswagen steigen um 2 Prozent. In die Suche nach einem Investor für die Batterie-Aktivitäten des Unternehmens kommt offenbar Bewegung. Es würden erste Ideen für einen Deal ausgetauscht, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Noch befänden sich die Vorbereitungen in einem frühen Stadium. Die Gespräche konzentrierten sich darauf, wie eine Transaktion strukturiert werden könne. Namen eines Interessenten nannte der Insider nicht. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen streckt VW seine Fühler aus, um einen Investor für die Konzerntochter PowerCo an Bord zu holen, in der die Wolfsburger ihr Batteriegeschäft gebündelt haben.

09.39 Uhr - Lagarde - Weitere Leitzinserhöhung

Wie die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, heute in einer Rede sagte, geht die EZB davon aus, die Zinsen weiter zu erhöhen - auf Niveaus, die nötig sind, um die Inflation zügig zum Mittelfristziel der EZB zurückzubringen. Sie halte es für unwahrscheinlich, dass eine Rezession die Inflation signifikant drücke.

09.35 Uhr - Wochenminus beim Nikkei: 1,3 Prozent

Der Nikkei in Tokio hat über die gesamte Handelswoche hinweg 1,3 Prozent verloren. Er steht nun bei 27.900. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt gehörten Tech-Titel. So fielen die Aktien von SoftBank um 3,8 Prozent. Anleger griffen hingegen bei Autowerten zu, nachdem der Yen nach seinem jüngsten Höhenflug stagnierte.

09.05 Uhr - DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der deutsche Aktienmarkt hat den elektronischen Handel uneinheitlich begonnen. Der DAX steigt nun um 0,3 Prozent auf 14.312 Punkte. Der MDAX verliert 0,1 Prozent auf 25.479 Zähler. Der TecDAX fällt um 0,2 Prozent auf 3.075 Punkte.

08.52 Uhr - Corona-Lage in China beunruhigt die Anleger

Der Shanghai Composite verliert 0,6 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong fällt um 0,4 Prozent. "Die jüngsten Verschlechterungen der Covid-Situation in vielen Städten hat zu strengeren Beschränkungen geführt und den Abwärtsdruck auf das kurzfristige Wachstum erhöht", sagten die Analysten von Goldman Sachs.

07.58 Uhr - Südafrika fordert von SAP hohe Rückzahlung

Eine Sonderermittlungseinheit (SIU) in Südafrika hat den deutschen Softwarehersteller SAP angewiesen, umgerechnet etwa 55 Millionen Euro zurückzuzahlen. Verträge zwischen SAP und dem staatlichen Stromversorger Eskom, die bis 2016 zurückreichen, seien nicht rechtskräftig und müssten aufgehoben werden, sagte SIU-Sprecher Kaizer Kganyago der Deutschen Presse-Agentur. Südafrikas Regierung habe die Vertragsabschlüsse nicht genehmigt, so Kganyago. Nach einer Herabstufung fallen SAP-Aktien vorbörslich im Handel bei Lang & Schwarz um rund 2 Prozent und damit an das DAX-Ende.

SAP kooperiere uneingeschränkt mit der SIU und anderen Behörden bei der laufenden Überprüfung der Eskom-Verträge, sagte SAP-Sprecher Daniel Reinhardt auf Anfrage in Walldorf. Erst Ende September hatte ein südafrikanisches Sondertribunal entschieden, SAP müsse Südafrikas Ministerium für Wasserversorgung umgerechnet 4,5 Millionen Euro aufgrund rechtswidriger Lizenzverträge zahlen.

SAP ist seit 2017 mit Korruptionsvorwürfen bei Geschäften mit südafrikanischen Behörden und staatlichen Unternehmen konfrontiert. Anfang 2018 hatte das Unternehmen Unregelmäßigkeiten eingeräumt. Dabei ging es vor allem um ungewöhnlich hohe Kommissionszahlungen in Millionenhöhe an Firmen einer damals regierungsnahen Unternehmerfamilie. Auch die US-Börsenaufsicht SEC ist in den Ermittlungen involviert.

07.25 Uhr - Nikkei schließt im Minus

Der Nikkei in Tokio ist mit minus 0,1 Prozent aus dem Handel gegangen bei 27.900, der breiter gefasste Topix hat um 0,04 Prozent zugelegt auf 1.967. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert 0,4 Prozent, der Shanghai Composite, der wichtigste Aktienindex in China, dreht 0,3 Prozent ins Minus. Der KOSPI in Südkorea hält sich mit zwei Punkten in der Gewinnzone.

Beim DAX werden zum Handelsbeginn nach Berechnungen von Banken und Brokern kleine Gewinne erwartet. Die Anleger dürften insgesamt vorsichtig bleiben.

Die Börsianer warteten auf Impulse, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von Vermögensverwalter QC Partners. "Das aktuelle Motto lautet Abwarten und die bestehende Positionierung beibehalten." Für Bewegung könnte der kleine Verfallstag an der Frankfurter Börse sorgen, an dem Optionen auf Aktien und Indizes auslaufen. Konjunkturdaten stehen nur wenige an, unter anderem werden in den USA Frühindikatoren veröffentlicht

06.50 Uhr - Kashkari (Fed) - Noch keine Klarheit über benötigten Zinssatz

Dem US-Notenbanker Neel Kashkari zufolge ist unklar, wie hoch die Fed ihre Zinsen insgesamt wird anheben müssen. Der Chef des Fed-Ablegers in Minneapolis verwies darauf, dass die Inflation zwar weiter hoch sei. Allerdings seien bereits Maßnahmen dagegen in die Wege geleitet worden, sagte er vor der Handelskammer des Bundesstaates Minnesota.

Erst wenn klar sei, dass die Inflation nicht mehr ansteige, könnten auch die Zinserhöhungen beendet werden. Soweit sei es jedoch nicht. Die Federal Reserve hatte Anfang November die Teuerung mit einem vierten großen Zinsschritt in Folge bekämpft. Die Währungshüter hoben den Leitzins erneut um einen Dreiviertel-Prozentpunkt an. Er liegt damit in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent.

06.00 Uhr - Inflationsrate in Japan auf 40-Jahres-Hoch

In Japan waren die Verbraucherpreise im Oktober so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Nach offiziellen Angaben liegt das an der Schwäche der Währung und am importierten Kostendruck, den die Notenbank gelassen nimmt, indem sie an der Politik der ultra-lockeren Zinssätze festhält.

Der japanische Verbraucherpreisindex (CPI) ist im Oktober um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Damit hat er die von Ökonomen erwarteten 3,5 Prozent überschritten und auch den September-Wert, der bei 3 Prozent lag.

05.33 Uhr - Aktienmärkte in Asien uneinheitlich

Die Anleger sind offenbar eher vorsichtig, nachdem Vertreter der US-Notenbank weitere Warnschüsse in Bezug auf die Zinssätze abgefeuert haben. Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, sagte, dass die Zinssätze möglicherweise eine Spanne von fünf bis sieben Prozent erreichen müssten, um "ausreichend restriktiv" zu sein und die Inflation einzudämpfen. "Die Botschaft ist der Wunsch der Fed, sich gegen das zu stemmen, was sie als verfrühte Lockerung der finanziellen Situation ansehen würde", sagte Brian Daingerfield, Analyst bei NatWest Markets. "Und in dieser Hinsicht ist die Botschaft angekommen." Der Nikkei in Japan notiert 0,1 Prozent im Plus, der KOSPI in Südkorea gewinnt 0,3 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong steigt um 0,6 Prozent, der Shanghai Composite, der wichtigste Aktienindex in China, verliert 0,1 Prozent.

Freitag, 18. November 2022