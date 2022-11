Börsen-Ticker: DAX plus 0,8 Prozent: 14.346 Punkte

21.15 Uhr - Nervöses Warten auf den US-Zinsentscheid

Am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank haben sich die Anleger nicht aus der Deckung getraut. Der Dow Jones verlor 80 auf 32.653 Punkte.

Das ist kein Beinbruch: Trotz der Debatten über die Zinspolitik konnte der Dow im Oktober sage und schreibe 14 Prozent zulegen. Ein weiterer Zinsschritt um einen Dreiviertelpunkt gilt als ausgemacht. Es wäre der vierte in Folge – ein historisch einzigartiger Vorgang.

Für die Anleger ist viel wichtiger, ob und wann FED-Chef Jerome Powell den Fuß vom Gas nimmt und den Husarenritt verlangsamt. Zu den Gewinnern an der Wall Street gehörte Pfizer mit plus drei Prozent. Der Pharmakonzern hob die Umsatzprognose für seinen Impfstoff um 2 Milliarden auf 24 Milliarden Dollar an.

Der DAX startete mit einem Zugewinn von 0,6 Prozent auf 13.339 Punkte in den November.

Der Euro kostete etwas weniger als 99 US-Cent.

18.15 Uhr - Mit dem Oktober-Schwung in den November

Mit Schwung starten die deutschen Börsen in den November. Sie haben jede Menge Holz zu verteidigen, denn alleine im Oktober hat der DAX 8,6 Prozent an Wert gewonnen.

Der DAX schloss bei feiertagsbedingtem ruhigen Handel 0,6 Prozent höher bei 13.339.

Werte aus dem Konsumbereich standen auf den Kauflisten ganz oben. Sie waren zuletzt unter Druck geraten, weil die Anleger fürchteten, Zalando und Co. leiden unter der ausufernden Inflation. Zalando führen den DAX mit plus vier Prozent an, Puma folgen mit einem Aufschlag von 3,4 Prozent. Im MDAX sind die jüngsten Absteiger aus der ersten Börsenliga gesucht: Hellofresh und Delivery Hero mit satten Gewinnen von je 7,5 Prozent.

15.09 Uhr – Robuste US-Daten dämpfen Aktien-Kauflust

Neue Konjunkturdaten aus den USA sind überraschend gut ausgefallen. Der ISM-Einkaufsmanagerindex liegt über 50 Punkten, und das deutet darauf hin, dass die Industrieproduktion in den USA weiter zulegt. Und immerhin gilt der Einkaufsmanagerindex als einer der wichtigsten Indikatoren, wie sich die US-amerikanische Wirtschaft entwickelt. Außerdem wurde bekannt, dass die US-Amerikaner im September mehr Geld fürs Bauen ausgegeben haben. Analysten hatten hier mit einem Minus gerechnet. Die Überraschung an den Aktienmärkten ist einigermaßen groß. Dass die US-Notenbank morgen den Leitzins nochmals kräftig um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird, gilt schon als ausgemacht. Doch manche hatten darauf gesetzt, dass damit die großen Schritte nach oben vorbei sind. Die neuen Konjunkturdaten können allerdings einen Strich durch diese Rechnung machen. So hat sich die Stimmung an den Aktienmärkten mittlerweile etwas abgekühlt. Der DAX steigt nur noch um 0,3 Prozent auf 13.289 Punkte. Dow Jones und Nasdaq sind nach einem freundlichen Start jeweils 0,6 Prozent ins Minus gerutscht.

13.23 Uhr - VW verkauft Carsharing-Tochter WeShare an Miles Mobility

Volkswagen gibt seine unrentablen Carsharing-Aktivitäten unter dem Namen "WeShare" an den Anbieter Miles Mobility ab. "Gemeinsam mit dem Partner bieten sich uns in dem Geschäft bessere Wachstumschancen", sagte Christian Dahlheim, Chef der Sparte Financial Services, bei der die Aktivitäten des Konzerns im Bereich Mobility Solutions gebündelt sind. Im Zuge der Kooperation habe Miles mehr als 10.000 E-Autos verschiedener Marken des Volkswagen-Konzerns bestellt, die vom kommenden Jahr an ausgeliefert werden sollen. Kunden sollen Carsharing von Miles auch über die Mobilitätsplattform von Volkswagen buchen können.

VW war es seit dem Start von WeShare im Jahr 2019 nicht gelungen, die Tochter in die Gewinnzone zu führen. Die Kundschaft sei nur begrenzt bereit, einen Preisaufschlag für rein elektrisches Carsharing zu zahlen, sagte Dahlheim zur Begründung. WeShare betreibt aktuell rund 2000 Fahrzeuge der VW-Elektro-Modelle ID.3 und ID.4. Die Flotte von Miles besteht aus mehr als 9.000 Fahrzeugen, größtenteils Verbrenner. 70 Prozent davon stammen von Volkswagen. Während WeShare auf Hamburg und Berlin beschränkt ist, bietet Miles Carsharing in acht deutschen Städten an, darunter neben Berlin und Hamburg auch in München. Zuletzt kamen mit Brüssel und Gent zwei Standorte in Belgien hinzu.

11.30 Uhr - Ölkonzerne machen Milliardengewinne

Nach Shell, Exxon Mobil & Co haben nun auch BP und Saudi Aramco dank der gestiegenen Energiepreise Milliarden-Gewinne vorgelegt. Das facht die Diskussion um Sondersteuern an. So hat die britische BP im Quartal den Gewinn auf 8,15 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt (Vorjahr: 3,3 Mrd.), teilte der Konzern mit. Beim staatlichen saudi-arabischen Ölproduzenten Aramco schnellte das Nettoergebnis um 39 Prozent auf 42,4 Milliarden Dollar hinauf. Zuletzt hatten auch BP-Rivalen wie Shell, Exxon Mobil, Chevron und TotalEnergies von Rekordgewinnen berichtet, weil die Konzerne von der Energiekrise profitieren.

Die sprudelnden Einnahmen der Konzerne bei gleichzeitig unter der Inflation ächzenden Bürgern ruft die Politik auf den Plan. US-Präsident Joe Biden forderte gestern die Öl- und Gasunternehmen auf, einen Teil ihrer Rekordgewinne in die Senkung der Kosten für amerikanische Familien zu investieren.

Die Aktien von BP gewinnen an der Börse in London 0,4 Prozent. Aramco-Papiere verlieren ein Prozent.

09.10 Uhr - Gelungener Start des DAX in den November

In der Hoffnung auf eine künftige Verlangsamung der Zinserhöhungen in den USA greifen die Anleger bei Aktien zu. Der DAX gewinnt rund 10 Minuten nach Handelsbeginn 1,1 Prozent auf 13.402 Punkte. Morgen wird die US-Notenbank erneut über die Zinsen in den USA entscheiden. Erwartet wird eine erneute Erhöhung des US-Leitzinses um 75 Basispunkte. Allerdings werden die Börsianer bei der Sitzung auf Signale achten, ob die Währungshüter möglicherweise in Zukunft kleinere Zinsschritte in Betracht ziehen könnten. Unterstützung für den DAX kommt von den Daten zu den deutschen Importpreisen. Die sind im September zwar um 29,8 Prozent gestiegen, aber nicht mehr ganz so stark wie im August mit 32,7 Prozent. Der Euro steht bei 99,40 US-Cent.

08.21 Uhr - Ölkonzern Aramco verdient glänzend

Das saudi-arabische Unternehmen profitiert massiv von den steigenden Ölpreisen und damit indirekt vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine. So steigerte Aramco den Nettogewinn im dritten Quartal um 39 Prozent auf 42,4 Milliarden Dollar nach 30,4 Milliarden Dollar im Vorjahr, teilte der Ölkonzern in Riad mit. Der Zuwachs sei im Wesentlichen auf höhere Ölpreise und höhere Verkaufsmengen zurückzuführen, so Aramco. Der Konzern geht davon aus, dass die Nachfrage nach Öl für den Rest des Jahrzehnts weiter hoch bleiben werde, aufgrund des weltweiten Bedarfs nach mehr bezahlbarer und verlässlicher Energie.

Der Ölpreis zieht etwas an. Das Barrel Nordseeöl der Marke Brent steigt um 1 Dollar 45 auf rund 94 Dollar 26.

Der DAX dürfte mit Gewinnen in den neuen Handelsmonat starten. Er wird vorbörslich bei 13.360 Punkten gesehen, rund 100 Punkte höher als sein Schlusstand gestern.

Der Euro steht bei 99,22 US-Cent.

07.12 Uhr - Nikkei schließt mit kleinem Plus

Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung morgen herrscht freundliche Stimmung an den asiatischen Börsen. Auch wenn man an den Märkten von einer erneuten Zinsanhebung um 75 Basispunkte ausgeht, stützt die Hoffnung auf eine künftige Verlangsamung der Zinserhöhungen die Kurse. In Hongkong geht es um rund vier Prozent nach oben, in Seoul um 1,6 Prozent, und der CSI-Index der wichtigsten Aktien aus Shanghai und Shenzhen steigt um rund zwei Prozent. Der Nikkei-Index in Tokio schloss vor wenigen Minuten mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent bei 27.679 Punkten. Die Toyota-Aktie verlor mehr als zwei Prozent, nachdem die Gewinne des weltgrößten Autobauers im abgelaufenen Quartal wegen gestiegenen Materialkosten um ein Viertel eingebrochen sind. Der Euro steht bei 99,32 US-Cent.

06.27 Uhr - Toyota meldet Gewinneinbruch

Gestiegene Materialkosten haben dem japanischen Autoriesen überraschend einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Der Betriebsgewinn sackte um ein Viertel ab auf umgerechnet 3,8 Milliarden Euro, teilte der weltgrößte Autobauer mit. Der Konzern verfehlte damit die Erwartungen von Analysten, die mit einem Anstieg des Gewinns gerechnet hatten. An der Prognose eines operativen Ergebnisses von 2,4 Billionen Yen für das Geschäftsjahr hielt der Vorstand dennoch fest. erst vergangene Woche hatte Toyota berichtet, dass sich die Produktion im Zeitraum Juli bis September um 30 Prozent erholt habe. Zugleich warnte der japanische Autobauer aber, der Mangel an Halbleitern und anderen Bauteilen werde die Fertigung auch in den kommenden Monaten belasten. Das Produktionsziel von 9,7 Millionen Fahrzeugen für das im März endende Geschäftsjahr hat der Konzern nun auf 9,2 Millionen gesenkt.

Die Aktie von Toyota verliert an der Börse in Tokio 2,1 Prozent. Der Nikkei-Index verbucht ein kleines Plus von 0,1 Prozent.

Dienstag, 01. November 2022