Börsen-Ticker: Milliarden-Verluste bei Siemens-Energy

10.22 Uhr - Produktion in Deutschland gesunken

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Juni überraschend stark gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,5 Prozent weniger her als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt mit. Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet. Allein die Industrie produzierte im Juni 1,3 Prozent weniger als im Vormonat. Angesichts der gedämpften Geschäfts- und Exporterwartungen der Unternehmen ist eine spürbare Erholung derzeit noch nicht absehbar, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium die Entwicklung.

10.18 Uhr - Siemens-Energy-Aktie dreht deutlich ins Plus

Nach den schwachen Zahlen hatte die Aktie zunächst kräftig nachgegeben und war mit mehr als fünf Prozent Minus in den Handelstag gestartet. Mittlerweile hat sich der Wind gedreht. Die Aktie ist mit plus 2,7 Prozent größter DAX-Gewinner. Die Katze sei nun aus dem Sack, so hieß es an den Börsen. Wirklich neu seien die Probleme nicht gewesen und die Auftragslage erscheine nicht schlecht. Der DAX notiert 0,1 Prozent leichter mit 15.935 Punkten. Der Euro steht bei 1,0982 Dollar.

09.13 Uhr - DAX startet im Minus - Siemens Energy unter Druck

Die Aktie des Energiekonzerns büßt 1,9 Prozent ein und ist größter DAX-Verlierer. Siemens Energy leidet unter den tiefgreifenden Problemen bei der spanischen Windkraft-Tochter Gamesa. Dort werden im laufenden Jahr Verluste von 4,3 Milliarden Euro anfallen, insgesamt rechnet Siemens Energy im laufenden Geschäftsjahr mit einem Minus von rund 4,5 Milliarden Euro. Auch die Aktie von Daimler Truck gehört zu den Verlierern im DAX mit einem Minus von 1,5 Prozent. Die Nachricht über den tragischen Unfalltod von Daimler-Truck-Finanzvorstand Jochen Goetz hat die Anleger entsetzt. Das Papier der Deutschen Börse büßt 1,8 Prozent ein. Die Analysten der schweizer Großbank UBS haben die Aktie auf "Neutral" herabgestuft von zuvor "Kaufen". Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 15.908 Punkte. Der Euro notiert mit 1,0982 Dollar.

08.12 Uhr - Nikkei schließt mit kleinem Plus

Vor wichtigen Konjunkturdaten in dieser Woche hielten sich die Anleger an der Börse in Tokio zurück. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,2 Prozent höher auf dem Schlusstand von 32.255 Punkten.

08.07 Uhr - Milliarden-Verluste bei Siemens-Energy

Die tiefgreifenden Probleme bei der spanischen Windkraft-Tochter Gamesa haben Siemens Energy tief in die roten Zahlen gedrückt. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet der Energietechnik-Konzern mit einem Minus von rund 4,5 Milliarden Euro, teilte er am Morgen mit. Allein bei Gamesa dürften 4,3 Milliarden Euro Verlust auflaufen. Zuvor hatte es eine eingehende Analyse der Qualitätsmängel bei Windrädern an Land und der Probleme beim Hochlauf der Produktion der Windanlagen auf hoher See gegeben. Demnach werde es rund 1,6 Milliarden Euro kosten, die Schäden an Rotorblättern und Lagern bei den Onshore-Plattformen zu beheben. Die Reparaturen sollen größtenteils 2024 und 2025 stattfinden. Der Vorstand will nun die Strategie im Wind-Geschäft auf den Prüfstand stellen, das seit Jahren Negativ-Überraschungen und Verluste produziert.

Die Aktie von Siemens Energy verliert vorbörslich rund vier Prozent. Der DAX wird rund 60 Punkte leichter bei rund 15.890 Punkten gesehen. Der Euro notiert mit 1,0980 Dollar.

07.45 Uhr - Daimler-Truck-Finanzvorstand Jochen Goetz tot

Plötzlich und unerwartet ist der Finanzchef des Lkw-Herstellers Jochen Goetz am Wochenende im Alter von 52 Jahren verstorben, teilte der DAX-Konzern gestern Abend mit. Er sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen und hinterlasse eine Frau und zwei Kinder. Jochen Goetz gehörte dem Vorstand seit gut zwei Jahren an und führte die von Daimler abgespaltene Lkw- und Bus-Sparte wenige Monate später an die Börse. Er sei Daimler Truck mit Herz und Seele gewesen, sagte Vorstandschef Martin Daum. Menschlich wie beruflich sei sein Tod ein riesiger Verlust. Er habe das heutige Unternehmen Daimler Truck maßgeblich mitgestaltet und als Finanzvorstand konsequent darauf hingewirkt, dass es heute wirtschaftlich erfolgreicher dastehe als je zuvor. Goetz verbrachte sein gesamtes Berufsleben, über 36 Jahre lang, im Daimler-Konzern, von der Lehre zum Industriekaufmann bis in den Vorstand.

07.17 Uhr - Verhaltener Wochenauftakt an den Börsen in Asien

Vor wichtigen Konjunkturdaten in dieser Woche herrscht Zurückhaltung an den Aktienmärkten. Der japanische Leitindex Nikkei in Tokio ist leicht gestiegen um 0,1 Prozent. In China büßt der Shanghai Composite Index 0,6 Prozent ein, der CSI300 der wichtigsten Aktien von Unternehmen in Shanghai und Shenzen ist um 0,8 Prozent gesunken. Im Verlauf der Woche legen die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, die USA und China, ihre Zahlen zur Preisentwicklung vor. Für China rechnen Analysten mit weiteren Anzeichen für eine Deflation. Die jährlichen Verbraucherpreise dürften um etwa 0,5 Prozent und die Erzeugerpreise um vier Prozent gesunken sein. In den USA dürfte die Gesamtinflation leicht gestiegen sein auf 3,3 Prozent im Jahresvergleich, so schätz man an den Börsen. Die wichtigere Kernrate aber könnte auf 4,7 Prozent gesunken sein. Der Euro steht bei 1,0994 Dollar.

Montag, 07. August 2023