Börsen-Ticker: DAX wieder unter 13.000

16.15 Uhr - Musk und Quartalsbilanzen drücken auf US-Börsen

An der Wall Street geht es in der ersten halben Stunde abwärts, leicht beim Dow Jones um ein knappes halbes Prozent und richtig kräftig beim Nasdaq-Index mit über 2 Prozent Minus. Im Fokus steht dabei Elon Musk, dass der Tesla-Chef die Twitter-Übernahme abgesagt hat, findet man an den Börsen gar nicht gut. Der Kurs von Twitter gibt 7 Prozent nach. Und auch bei Tesla geht´s abwärts, hier um knapp 4 Prozent. Ganz allgemein herrscht Sorge vor enttäuschenden Quartalszahlen. Den Startschuss für die Bilanzsaison geben im Wochenverlauf Großbanken wie JPMorgan und Morgan Stanley.

13.45 Uhr - Forderung: Privathaushalte sollen keinen Vorrang bei Gas bekommen

Derzeit läuft hinter den Kulissen das Ringen um eine Priorisierung bei den Gaslieferungen, falls es im Winter wirklich eng werden sollte. Nun hat sich der Präsident des Chemieindustrieverbands VCI, Kullmann, in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" zu Wort gemeldet. Er stellte darin den Vorrang privater Haushalte bei der Zuteilung im Notfall infrage. Die Sicherung der Arbeitsplätze und damit das Einkommen sei für die Familien sehr wichtig und stehe für die Gesellschaft höher als die vollständige Sicherstellung der privaten Gasversorgung, sagte Kullmann. An den Aktienmärkten ist die Gas-Knappheit natürlich ebenfalls immer wieder Thema. BASF einer der größten Vertreter aus der Chemiebranche, der auch einen sehr großen Gas-Bedarf hat verbucht gerade wieder 2,4 Prozent Minus. Die Aktie ist damit einer der schwächsten Titel im DAX. Die Bayer-Aktie steht ebenfalls unter Druck mit 1,5 Prozent.

12.30 Uhr - DAX fällt wieder auf 12.900 Punkte

Nach der Erholung der deutschen Börsen in der letzten Woche sind nun die Sorgen wieder zurückgekehrt. Die Ungewissheit über die künftigen Gaslieferungen aus Russland zehrt an den Nerven der Anleger. Außerdem hat sich in China Corona wieder zurückgemeldet, was die Angst vor Lockdowns und einer Beeinträchtigung der Wirtschaft auch weltweit schürt. Die chinesischen Behörden haben über mehrere Städte neue Beschränkungen verhängt und für Shanghai Massentests angeordnet. Im Frühjahr hatte ein Lockdown in der Wirtschaftsmetropole die globale Konjunktur in Mitleidenschaft gezogen. Und so gibt der DAX im Moment fast ein Prozent nach und hält sich nur noch knapp über 12.900 Punkten.

11.20 Uhr - Absatzrückgang bei Mercedes

Der Mangel an Computerchips und der Corona-Lockdown in China haben den Absatz von Mercedes-Benz im zweiten Quartal stark sinken lassen. Der Autobauer baute in diesem Zeitraum 490.000 PKW, das sind 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte Mercedes-Benz mit. Fehlende Teile und Transportprobleme im Zusammenhang mit dem Lockdown in China, der zum Beispiel den wichtigen Handelshafen Shanghai betraf, bremsten Produktion und Auslieferung. Die Kundennachfrage bleibe in allen Regionen auf hohem Niveau, ergänzte der Dax-Konzern. Doch diese Ergänzung hilft dem Kurs nicht viel. Die Aktien von Mercedes Benz verbilligen sich um 1,8 Prozent.

09.27 Uhr - DAX wieder unter 13.000

Der Wochenstart an den deutschen Börsen verläuft enttäuschend. Der DAX ist gleich zum Handelsauftakt wieder unter die Marke von 13.000 Punkte gefallen. Diese Marke hatte er erst am vergangenen Freitag wieder überschritten. Nun also geht es wieder nach unten auf 12.835 Punkte, das ist ein Minus von 1,4 Prozent. Allen voran verbilligen sich die Aktien von Siemens um 3,5 Prozent. Die Analysten der Citigroup haben die Titel herabgestuft von 207 auf 190 Euro. Aktuell ist der Kurs davon weit entfernt mit 96,2 Euro je Anteil. Ansonsten bereitet den Marktteilnehmern offensichtlich China wieder Sorgen. Dort sind die Corona-Infektionen in Metropolen wie Shanghai am Wochenende wieder gestiegen. Die Volksrepublik geht gegen die Verbreitung des Virus mit scharfen Maßnahmen vor. Diese wieder belasten die Konjunktur, mit entsprechenden Folgen weltweit.

07.13 Uhr - Bericht: Twitter bereitet Klage gegen Musk vor

Twitter will einem Bericht zufolge Tesla-Chef Elon Musk verklagen wegen seines Rückzugs von der von ihm angekündigten Übernahme. Twitter soll bereits eine auf Fusionsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei angeheuert haben. Der Kurznachrichtendienst wolle die Klage bereits Anfang dieser Woche einreichen, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Musk hatte am Freitag nach US-Börsenschluss erklärt, die eigentlich bereits vereinbarte Twitter-Übernahme im Volumen von 44 Milliarden Dollar platzen zu lassen. Zur Begründung erklärte er, Twitter habe mehrere Punkte der Übernahme-Vereinbarung gebrochen. Der Schritt kommt nicht überraschend, aufgrund früheren Aussagen von Elon Musk. Am vergangenen Freitag büßten die Titel von Twitter vor der Veröffentlichung mehr als fünf Prozent ein. Die Freude über den angekündigten Einstieg von Musk war also nur von kurzer Dauer.

06.15 Uhr - Börsen in Asien ohne klaren Trend

Nach den Wahlen in Japan ist zumindest die Stimmung an der Tokioter Börse positiv. Der Nikkei gewinnt 1,2 Prozent. Der Sieg der Regierungskoalition verspreche politische Sicherheit, heißt es. Ansonsten geht es an den Börsen in Asien allerdings zum Teil deutlich abwärts. Der Hang Seng Index in Hongkong startet 2,7 Prozent tiefer in die neue Woche. In Shanghai verliert der Leitindex 1,5 Prozent. Die Investoren sind offensichtlich nervös vor der anstehenden Bilanzsaison, so präsentieren die US-Großbanken JPMorgan, Morgan Stanley, die Citigroup und Wells Fargo in dieser Woche ihre Zahlen. Interessant durfte vor allem werden, ob aufgrund der jüngsten Entwicklung die Geldinstitute ihre Prognosen beibehalten oder sie vielleicht korrigieren müssen. Zudem kommen in dieser Woche neue Daten zur Inflation in den USA.