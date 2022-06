Börsen-Ticker: DAX mit freundlichem Wochenauftakt

22.15 Uhr - Wochenverluste von bis zu 5,8 Prozent in New York

Am Ende einer extrem volatilen Woche haben sich die New Yorker Börsen etwas beruhigt. Der Dow Jones schloss 0,1 Prozent tiefer bei 29.885, der NASDAQ gewann 1,5 Prozent. Über die Woche gesehen haben die wichtigsten New Yorker Indizes zwischen 4,8 und 5,8 Prozent an Wert eingebüßt. Analysten erwarten, dass die Märkte nach der 0,75-prozentigen Zinserhöhung durch die FED noch lange schwankungsanfällig bleiben. Man wird abwarten, ob es der Notenbank gelingt, die hohe Inflation von über acht Prozent zu zügeln. Ölwerte standen unter Druck, denn zum Wochenende gaben die Rohölpreise überraschend stark nach. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich innerhalb weniger Stunden um gut sechs Prozent auf 113, 60 Dollar.

18.15 Uhr - Börsen mit deutlichen Wochenverlusten

Eine heftige Woche ging an den Börsen mit einem kleinen Happy End zu Ende. Der DAX legte 88 auf 13.126 Punkte zu. Das ist insofern positiv, weil er schon auf dem Weg unter die Marke 13.000 Punkte war. Die deutlichen Zinserhöhungen in den USA und der Schweiz lösten massive Turbulenzen aus. Ein Ende ist nicht in Sicht, denn viele Anleger fürchten, die Notenbanken könnten mit ihren kräftigen Anhebungen die Konjunkturen abwürgen. Ein kleiner Lichtblick kommt vom Ölmarkt. Die Nordseesorte Brent rutscht auf 114 Dollar ab, nachdem sie Mitte Woche noch auf 125 Dollar und mehr gestiegen war. Eine gewisse Erleichterung herrscht am Anleihemarkt, wo die Renditen des hoch verschuldeten Italien auf über 4 Prozent geklettert werden. Sie gaben wieder leicht nach auf 3,7 Prozent. Der Euro verbilligt sich auf 1, 04 70 Dollar.

17.50 Uhr – Heute begehrt im Handel: Delivery Hero und Zalando

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 26 Aktiengesellschaften ein Plus und 14 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 12,8 Prozent (Delivery Hero), 3,2 Prozent (Zalando) und 2,9 Prozent (Vonovia).

Merck musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 2,9 Prozent. Covestro (-1,9 Prozent) und Brenntag (-1,8 Prozent) verloren ebenfalls.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

15.02 Uhr – Volkswagen organisiert China-Geschäft neu mit Huawei-Manager

Volkswagen bündelt sein schwächelndes China-Geschäft unter neuer Führung und wirbt einen Strategieexperten des Technologiekonzerns Huawei ab. Marcus Hafkemeyer, der bisher in führender Position Strategieberater von Huawei Automotive ist, werde zum 1. August Technologie-Chef der Volkswagen Group China, teilte der Autobauer mit. Am gleichen Tag übernimmt der bisherige VW-Markenchef Ralf Brandstätter im Konzernvorstand die Verantwortung für das China-Geschäft. Unter seiner Leitung wird ein neues Führungsmodell eingeführt, das markenübergreifend und im Austausch mit den chinesischen Joint-Ventures Entscheidungen trifft. Mit der zentralen Organisation will Volkswagen erreichen, dass Produkte und Technologien schneller zu den Kunden kommen.

Aktien von Volkswagen verlieren aktuell ein Prozent. Hingegen legen Papiere von BMW und Mercedes Benz durchschnittlich 0,5 Prozent zu. Der DAX verbessert sich um 0,5 Prozent auf 13.103 Punkte.

13.52 Uhr – Übernahmespekulation im Bankensektor

Die französische Bank BNP Paribas habe an dem weitgehend in Staatsbesitz befindlichen niederländischen Institut ABN Amro Interesse, meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Franzosen hätten dazu jüngst bei der niederländischen Regierung vorgefühlt, was aber bislang nicht zu konkreten Verhandlungen geführt habe, heißt es. Dennoch springen die Aktien von ABN Amro um 12,5 Prozent nach oben. Papiere von BNP Paribas legen 2,3 Prozent zu.

13.17 Uhr – ThyssenKrupp macht Börsenumfeld vorsichtig

ThyssenKrupp bringt seine Wasserstofftochter Nucera erstmal nicht an die Börse. Der Konzern habe mit Blick auf das gegenwärtige Börsenumfeld und die gegenwärtige Situation am Kapitalmarkt beschlossen, einen Börsengang von Nucera zum jetzigen Zeitpunkt nicht umzusetzen, teilte das Unternehmen mit. Aktien von ThyssenKrupp verlieren mehr als ein Prozent.

12.55 Uhr – US-Kosmetikkonzern Revlon vor Übernahme?

Dem US-Kosmetikkonzern Revlon hatten zuletzt Lieferengpässe und Logistikprobleme zugesetzt, zum anderen gingen Marktanteile an Startups wie Kylie Jenner's Kylie Cosmetics sowie Fenty Beauty von Rihanna verloren. Deswegen hatte Revlon gestern Gläubigerschutz nach Chapter 11 der US-Insolvenzordnung beantragt. Revlon-Papiere waren gestern bis auf knapp zwei Dollar abgesackt. Anfang November hatten sie noch mehr als 17 Dollar gekostet. Doch nun wird über eine Übernahme von Revlon spekuliert. Einem indischen TV-Sender zufolge ist der Mischkonzern Reliance interessiert. Reliance hat in den vergangenen Monaten verstärkt in Mode und Kosmetik investiert. Die Übernahmegerüchte lassen Revlon die Aktien im vorbörslichen US-Handel um fast 60 Prozent nach oben springen.

11.13 Uhr - Inflation im Euroland bei 8,1 Prozent

Die explodierenden Energiepreise haben die Inflation im Euro-Raum auf ein Rekordniveau getrieben. Die Verbraucherpreise kletterten im Mai durchschnittlich um 8,1 Prozent binnen Jahresfrist, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag mit und bestätigte damit eine erste Schätzung. Im April und März hatte die Teuerung noch bei 7,4 Prozent gelegen. Die Inflationsrate ist damit inzwischen mehr als vier Mal so hoch wie das Ziel der Europäischen Zentralbank es vorgibt. Die Notenbank strebt als optimales Niveau für die Wirtschaft mittelfristig rund zwei Prozent Teuerung an. Wegen der Entwicklung haben die Währungshüter nach einem Jahrzehnt der ultralockeren Geldpolitik inzwischen einen Kurswechsel eingeleitet und angekündigt, die wichtigsten Zinssätze im Juli um jeweils 0,25 Prozentpunkte anheben zu wollen. Das wäre die erste Zinserhöhung seit elf Jahren.

Der DAX gewinnt 1,3 Prozent auf 13.207 Punkte. Der Euro steht bei 1, 05 32 Dollar.

09.10 Uhr - DAX beginnt den "Hexensabatt" mit kleinem Plus

Nach den kräftigen Verlusten gestern ist der DAX mit einem kleinen Plus gestartet. Trotz schwacher Vorgaben aus Tokio und New York gewinnt der DAX rund 10 Minuten nach Beginn des Xetra-Handels 0,2 Prozent auf 13.070 Punkte. Es könnte turbulent werden an den deutschen Börsen. Denn heute am großen Verfalltermin an den Terminmärkten, an dem Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien auslaufen, da schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark. Denn Investoren versuchen an diesem sogenannten Hexensabatt im Vorfeld noch die Preise der Papiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. Gespannt warten die Börsianer auf die Daten zur europäischen Inflation. Experten rechnen für Mai mit einer Teuerungsrate von 8,1 Prozent im Jahresvergleich. Der Euro notiert mit 1,05 05 Dollar.

08.21 Uhr - Nikkei mit tiefroter Wochenbilanz

Die Furcht, dass drastische Zinserhöhungen der Notenbanken die Volkswirtschaften in eine Rezession stürzen könnten, belastet die Kurse weltweit. Der japanische Leitindex Nikkei folgte den schwachen US-Vorgaben ins Minus. Er schloss 1,8 Prozent tiefer bei 25.963 Punkten und büßte per Wochensaldo damit rund 1900 Punkte ein. An den chinesischen Börsen stützen Konjunkturhilfen der Regierung in Peking die Kurse. Der CSI300-Index der wichtigsten Aktien in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,3 Prozent, der Shanghai Composite legt 0,8 Prozent zu. Der DAX wird vorbörslich rund ein halbes Prozent höher gesehen bei 13.120 Punkten. Der Euro steht bei 1,05 12 Dollar.

07.07 Uhr - Ausverkaufsstimmung an den Aktienmärkten weltweit

Die Wochenbilanz an den Börsen ist tiefrot gefärbt. Gestern hat die US-Notenbank die kräftigste Zinserhöhung seit fast 30 Jahren beschlossen und auch in Europa ziehen die Notenbanken die geldpolitischen Zügel an. Die Anleger befürchten, dass drastische Zinserhöhungen, die Volkswirtschaften in eine Rezession stürzen könnten. Das hat die Kurse in New York gestern erneut gedrückt. Der Dow Jones verlor 2,4 Prozent, der Nasdaq 4,1 Prozent. An der Börse in Tokio geht es um 1,5 Prozent bergab. Der Euro steht bei 1,05 26 Dollar.

06.14 Uhr - Bank von Japan hält an lockerer Geldpolitik fest

Trotz der steigenden Inflation und der rasanten Talfahrt des Yen hat die japanische Zentralbank heute beschlossen die Zinssätze unverändert zu lassen: die kurzfristigen bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null. Zudem halten die japanischen Notenbanker an ihren Käufen von Staatsanleihen und Aktien fest. Damit fahren sie weiter unbeirrt einen gegensätzlichen ultralockeren geldpolitischen Kurs im Vergleich zu den großen Notenbanken in den USA und in Europa. Allerdings ist die Inflation in Japan auch vergleichsweise niedrig mit einer Rate von 2,5 Prozent im April. In Reaktion auf die Zins-Entscheidung hat der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar aber weiter abgewertet, sich dann aber wieder gefangen. Ein Dollar kostet mit gut 134 Yen jetzt knapp 1 ½ Prozent mehr. Der Yen war diese Woche gegenüber dem Dollar auf ein 24-Jahres-Tief gesackt.

Freitag, 17. Juni 2022