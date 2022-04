Börsen-Ticker: Ifo-Geschäftsklima steigt überraschend

22.10 Uhr - Börsen gehen in Feiertagspause

In den USA hat die Notenbank Fed angesichts des starken Preisauftriebs bereits die Zinswende eingeleitet, während die Europäische Zentralbank aus Sicht der Anleger keine Eile an den Tag legt. Vor der Osterpause ließ die EZB bei ihrer April-Sitzung den Leitzins für die Euro-Zone unverändert. An den deutschen Börsen hatte man schon im Vorfeld nichts Anderes erwartet, deswegen gab es nach der Bekanntgabe der Zins-Entscheidung auch keine größeren Kursausschläge. Am Ende ging der DAX mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 14.164 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street überwogen vor der Feiertagspause dagegen Verluste. Der Dow Jones gab um 0,3 Prozent nach. Der Nasdaq-Index rutschte um rund 2 Prozent ab. Die Twitter-Aktie konnte nicht davon profitieren, dass Elon Musk den Kurznachrichten-Dienst übernehmen will. Das Twitter-Papier verbilligte sich um 1,7 Prozent.

21.10 Uhr - Twitter-Aktie profitiert nicht von Musk-Angebot

Es ist die Börsen-Nachricht des Tages. Elon Musk will den Kurznachrichten-Dienst Twitter komplett übernehmen und sich diesen Coup mehr als 40 Milliarden Dollar kosten lassen. Konkret bietet er mehr als 54 Dollar je Twitter-Aktie und damit einen Preis weit über dem gestrigen Schlusskurs. An der Börse scheint man dem Deal aber nicht so richtig zu trauen. Denn die Twitter-Aktie ist weit davon entfernt, sich dem Angebots-Preis anzunähern. Das Papier verbilligt sich im Gegenteil um mehr als 2 Prozent auf Werte unterhalb von 45 Dollar.

17.50 Uhr – Marktbericht: Brenntag, Merck und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse elf Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 29 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Brenntag verzeichnete bisher mit 2,3 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Merck mit +1,5 Prozent und Deutsche Telekom mit +1,2 Prozent.

Adidas musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 2,7 Prozent. Hannover Re (-2,5 Prozent) und Vonovia (-2,4 Prozent) verloren ebenfalls.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.35 Uhr - DAX geht 0,6 Prozent fester aus dem Handel

Die deutschen Börsen sind mit freundlich in das lange Osterwochenende gegangen. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 14.164 Punkte. Tagesgewinner war die Aktie von MTU Aero Engines mit einem Plus von 2,8 Prozent. Der Euro verbilligt sich auf 1,0790 Dollar.

16.10 Uhr - IWF senkt erneut Konjunktur-Prognose

Vor allem wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine korrigiert der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft erneut nach unten. Für 143 Staaten, die zusammen 86 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung repräsentieren, werde die Wachstumsprognose in der kommenden Woche gesenkt, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. Als weitere Gründe für das schwächere erwartete Wachstum führte sie einem vorab verbreiteten Redemanuskript zufolge die hohen Inflationsraten, schwierigere Bedingungen auf den Finanzmärkten und die häufigen und weitgehenden Corona-Lockdowns in China an. Der IWF hatte seine globale Wachstumsprognose bereits im Januar infolge der Omikron-Welle um 0,5 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent gesenkt.

13.48 Uhr - EZB hält Leitzins im Euroraum bei null Prozent

Trotz der Rekordinflation im Euroraum zögert die EZB in Zeiten des Ukraine-Krieges eine Zinswende weiter hinaus. Der EZB-Rat beschloss, den geldpolitischen Schlüsselsatz von 0,0 Prozent beizubehalten. Zugleich müssen Banken weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank horten. Dieser sogenannte Einlagesatz bleibt bei minus 0,5 Prozent. Der EZB-Rat hält die Tür allerdings für eine Erhöhung offen: Er steht bereit, "alle seine Instrumente" bei Bedarf anzupassen. Damit will er sicherstellen, dass sich die Inflation mittelfristig bei dem Zielwert von 2,0 Prozent stabilisiert. Zuletzt war die Teuerung mit 7,5 Prozent aber weit darüber hinausgeschossen. Die EZB will als Vorstufe einer Zinswende zunächst ihre milliardenschweren Anleihenkäufe auslaufen lassen. Das für den Sommer ins Auge gefasste Aus für das sogenannte APP-Programm ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass sich der Inflationsausblick nicht eintrübt.

12.35 Uhr - Tesla-Chef Musk will Twitter komplett kaufen

Tesla-Chef Elon Musk will den Nachrichtendienst Twitter für 41,4 Milliarden Dollar kaufen. Das geht aus Dokumenten für die Aufsichtbehörden hervor. Demnach bietet Musk 54,20 Dollar je Twitter-Aktie, was einem Aufschlag von 38 Prozent auf den Schlusskurs vom 1. April bedeutet. Am Tag danach war bekannt geworden, dass Musk mit mehr als neun Prozent bei Twitter eingestiegen war.

10.21 Uhr - Volkswagen fährt zu Jahresbeginn Milliardengewinn ein

Volkswagen hat trotz des Ukraine-Kriegs und stockender Produktion wegen der Corona-Bekämpfung in China zu Jahresbeginn einen Milliardengewinn eingefahren. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen habe im ersten Quartal bei rund 8,5 Milliarden Euro und die Rendite bei 13,5 Prozent gelegen, teilte der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Ausblickend erklärte das Management, es bestehe weiterhin das Risiko, dass sich die weitere Entwicklung des Ukraine-Kriegs negativ auf das Geschäft des Autokonzerns auswirke. Die endgültigen Zahlen für das Auftaktquartal will Volkswagen am 4. Mai veröffentlichen.

09.14 Uhr – DAX startet mit kleinem Zugewinn

Anders als frühe Bankenberechnungen vermuten ließen, fehlt den deutschen Aktienmärkten zum Handelsbeginn doch der Schwung. Der DAX ist nur wenig höher über seinem gestrigen Schlussstand gestartet. Nach wenigen Minuten hält sich der deutsche Leitindex 0,2 Prozent im Plus bei 14.117 Punkten. MDAX und TecDAX sind kaum verändert. Die Ausschläge bei den einzelnen Aktien halten sich in Grenzen. Die Gewinnerliste im DAX führen die Aktien von HeidelbergCement, Infineon und Daimler Truck an mit Zuwächsen von bis zu 1,5 Prozent. Die Anteile von Hellofresh, Sartorius und Delivery Hero büßen 1,5 bis 2 Prozent ein.

07.23 Uhr – Insider: Händler reduzieren Kauf von russischem Öl ab Mitte Mai

Noch kommt ja das von uns verwendete Öl zu einem großen Teil aus Russland. Doch diese Abhängigkeit könnte bald sinken. Bedeutende globale Handelshäuser wollen offenbar ihre Käufe von Rohöl und Treibstoff von russischen Staatsfirmen ab Mitte Mai reduzieren. Mit dem Schritt wollen sie vermeiden, in Konflikt mit den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs zu geraten. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Insider. Sämtliche Energiefirmen beraten demnach derzeit mit ihren Rechtsanwälten, um herauszufinden, was noch möglich sei und was nicht. Die Ölpreise sind wieder deutlich höher. Anfang der Woche wurde ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent für weniger als 100 Dollar gehandelt, jetzt sind es wieder 109 Dollar.

06.15 Uhr – EZB steckt Geldpolitik ab: kein Zinsschritt erwartet

An den Finanzmärkten ist heute der Blick nach Frankfurt gerichtet. Die Europäische Zentralbank entscheidet heute über die weitere Geldpolitik. Die führenden deutschen Forschungsinstitute sehen die Währungshüter in einem Zielkonflikt. Die hohe Inflation erfordert eigentlich höhere Zinsen. Doch die vom Ukraine-Konflikt beförderte Schwäche der Wirtschaft mache eher eine stimulierende Geldpolitik nötig, so die Forscher. Allgemein erwartet wird, dass die EZB erst mal am Nullzins nichts ändern wird. Allerdings könnten die Währungshüter signalisieren, dass sie die milliardenschweren Anleihenkäufe möglicherweise im Sommer beenden werden. Bislang hat EZB-Chefin Christine Lagarde den Zeitpunkt der Zinswende offengelassen. Im Vorfeld zeichnet ein freundlicher Handelsauftakt an den deutschen Aktienmärkten ab. Dow Jones und Nasdaq haben gestern im späten Handel noch deutlich zugelegt. Auch an den Börsen in Fernost geht es aufwärts. Der Nikkei-Index in Tokio steigt um 1 Prozent. Der Euro steht bei 1,09 Euro.

Donnerstag, 14. April

22.05 Uhr – Dow Jones und Nasdaq mit deutlichen Gewinnen

Die Aktienmärkte in New York waren auf Erholungskurs. Der Dow Jones kam 1 Prozent voran, der Nasdaq kletterte um 2 Prozent. Dabei hatte JP Morgan, die größte Bank der USA, zum Start in die Bilanzsaison mit enttäuschenden Quartalszahlen für lange Gesichter gesorgt. Der Ukraine-Krieg und die hochschießende Inflation haben den Gewinn von JP Morgan zum Jahresstart um mehr als 40 Prozent schrumpfen lassen. Die Aktien der Bank büßten rund 3 Prozent ein. Der Touristikbranche verschaffte die Aussicht auf eine starke Reiselust nach den langen Pandemie-Beschränkungen hingegen Auftrieb. Die Aktien von Boeing verteuerten sich um knapp 4 Prozent.

17.50 Uhr – Marktbericht: Brenntag, Merck und weitere

17.45 Uhr - DAX reduziert Verluste zum Schluss

Der DAX hat zum Schluss erneut die Marke von 14.000 Punkten verteidigen können, auch wenn er im Tagesverlauf darunter war. Der deutsche Leitindex ist 0,3 Prozent niedriger aus dem Handel gegangen bei 14.076 Punkten. MDAX und TecDAX konnten die Minuszeichen noch hinter sich lassen und blieben im Tagesvergleich kaum verändert stehen. Dass die führenden fünf deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognose gesenkt haben – auf 2,8 Prozent Wachstum in diesem Jahr – ist keine Überraschung gewesen. Vielmehr halten laut Börsenbeobachtern der Ukraine-Krieg und dessen wirtschaftlichen Folgen die Aktienmärkte im Griff. Auch der der Ölpreis geht weiter nach oben: Ein Barrel der Sorte Brent verteuert sich um 2 Dollar auf fast 107 Dollar.

16.40 Uhr - Wall Street im Fokus

Drei Dinge bewegen die Wall Street am Nachmittag: Da sind die schwachen Zahlen der US-Großbank JP Morgen Chase, so dass viele Profis in New York schon von einem völlig vermasselten Start in die neue Bilanzsaison sprechen. Zweitens wurden die US-Erzeugerpreise veröffentlicht, quasi die Vorboten anziehender Inflationsraten. Die Erzeugerpreise in Amerika steigen im Rekordtempo, genau wie bei uns; die hohen Preise bei Energie und Rohstoffen und die Engpässe bei den Lieferketten hinterlassen also weiter ihre Spuren in der Statistik. Und drittens schauen die Anleger an der Wall Street jetzt über die Grenze nach Ottawa. Dort hat die kanadische Notenbank ihren Leitzins so kräftig erhöht wie seit über 20 Jahren nicht mehr – um einen halben Punkt auf 1,0 Prozent. Um die Inflation in Schach zu halten, werde das wohl nicht der letzte Zinsschritt sein, heißt es in Ottawa. Der Dow-Jones tritt zur Stunde nur auf der Stelle.

14.45 Uhr - T-Aktie gesucht

Die Aktie der Deutschen Telekom setzt sich an die Spitze der DAX-Gewinner, mit Kursen um 17,20 Euro. Der Bonner Konzern will seinen Anteil an T-Mobile US weiter aufstocken. Die Telekom erhöhe dazu ihre Beteiligung an T-Mobile US auf 48,4 Prozent des Kapitals, wurde jetzt mitgeteilt. Der Konzern erwerbe dazu weitere 21,2 Millionen T-Mobile US-Aktien von der SoftBank Group für 2,4 Milliarden Dollar. Das entspreche einem Durchschnittspreis je Aktie von 113 Dollar. Dieser Aktienkauf wird zum Teil aus dem Verkauf der T-Mobile Netherlands finanziert.

12.15 Uhr - K+S erhöht Gewinnprognose

Unternehmens-Meldungen sind zur Wochenmitte Mangelware, dies liegt natürlich auch an den Osterferien. Aber ein Unternehmen hat seine Gewinnprognose angehoben: K+S. Der Düngemittelhersteller erwartet im Gesamtjahr nun ein operatives Ergebnis zwischen 2,3 und 2,6 Milliarden Euro, sehr viel mehr als zuvor geschätzt. Die Aktie verbessert sich im MDAX um gut vier Prozent, sie hat im Jahresverlauf bereits deutlich zugelegt. Der Düngemittelhersteller profitiert seit geraumer Zeit von starken Agrarmärkten, die die Kalipreise steigen lassen. Zusätzlicher Preisauftrieb entstand zuletzt durch die Sanktionen des Westens gegen Belarus und Russland.

09.05 Uhr - DAX gibt zur Eröffnung nach

Der deutsche Aktienmarkt ist mit Verlusten in den Tag gestartet. Im frühen Handel gibt der DAX um 0,7 Prozent nach auf 14.030 Punkte. Größte Verlierer sind zunächst die Aktien von MTU Aero Engines und Eon, die sich um jeweils rund 2,5 Prozent. Der Euro notiert bei 1,0815 Dollar.

08.10 Uhr - Deutsche Börsen wenig verändert erwartet

Es sieht nach einem eher richtungslosen Start an den deutschen Börsen aus. Der DAX-Future liegt rund eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels minimal im Plus bei 14.146 Punkten. Damit spiegeln sich auch die uneinheitlichen Vorgaben von den Märkten in Übersee wider. So waren in der Nacht an der Wall Street der Dow Jones und der Nasdaq-Index jeweils 0,3 Prozent leichter aus dem Handel gegangen. An den Börsen in Fernost bestimmt heute dagegen freundliche Stimmung das Geschehen. So legt in Tokio der Nikkei-Index um 2 Prozent zu.

06.02 Uhr - Institute: Wachstum in diesem Jahr bei 2,7 Prozent

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute veröffentlichen heute ihre Frühjahrsprognose für die Bundesregierung. Darin dürften sie ihre Vorhersage für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes wegen des Krieges in der Ukraine deutlich senken - und zwar von den noch im Herbst veranschlagten 4,8 auf nun 2,7 Prozent, wie mit den Zahlen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Damit bleiben die Institute aber immer noch optimistischer als die sogenannten Wirtschaftsweisen, die nur noch mit einem Wachstum von 1,8 Prozent rechnen.

Mittwoch, 13. April

22.05 Uhr – Dow Jones und Nasdaq landen im Minus

Im März lagen in den USA die Verbraucherpreise im Schnitt um 8,5 Prozent höher als vor einem Jahr. Das bedeutet die stärkste Inflation seit über 40 Jahren. Die Anleger hatten zunächst allerdings aufgeatmet: hatten sie doch insgeheim mit einer noch höheren Teuerungsrate gerechnet. So waren die Aktienindizes in New York zunächst mit Gewinnen gestartet. Doch die Zuversicht hat nicht bis zum Schluss angehalten. Der Dow Jones landete 0,3 Prozent niedriger bei 34.220 Punkten. Der Nasdaq büßte 0,3 Prozent ein auf 13.372 Punkte.

19.31 Uhr – Investor-Ausstieg lässt Deutsche-Bank-Aktien einbrechen

Die Deutsche Bank und die Commerzbank verlieren nach dem Hedgefonds Cerberus einen weiteren großen Aktionär aus den USA. Der Vermögensverwalter Capital Group platzierte über die Investmentbank Morgan Stanley über Nacht zwei Aktienpakete von jeweils mehr als fünf Prozent an den deutschen Großbanken für zusammen 1,75 Milliarden Euro bei institutionellen Anlegern, wie eine mit der Transaktion vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Die Investmentbank hatte den Namen des Verkäufers nicht genannt. Doch deutete vieles schon auf die Capital Group hin, die unter anderem hinter dem 165 Milliarden Dollar schweren EuroPacific Growth Fund steht. Die Aktien der Deutschen Bank brachen um 9,4 Prozent ein. Die Anteile der Commerzbank fielen um 8,5 Prozent.

17.49 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Dienstag

17.45 Uhr – DAX schließt wieder über 14.000 Punkten

Der DAX ist mit einem blauen Auge davongekommen. War der deutsche Leitindex kurz nach Handelsstart sogar unter 13.900 Punkte abgesackt, konnte er am Ende die Marke von 14.000 Punkten wieder deutlich zurückerobern. Der DAX blieb noch ein halbes Prozent im Minus stehen bei 14.125 Punkten. Insbesondere die Inflationsdaten aus den USA haben die Anleger etwas aufatmen lassen. Zwar sind dort die Verbraucherpreise im März um 8,5 Prozent gestiegen – so stark wie seit 1981 nicht mehr und noch stärker als hier in Deutschland. Doch einige Investoren hatten mit einer noch höheren Teuerungsrate gerechnet und dann mit entsprechenden Reaktionen der US-Notenbank. Dieses Szenario scheint nun erstmal gebannt. In New York geht es aufwärts mit den Aktienkursen. Der Dow Jones klettert um 0,7 Prozent, der Nasdaq um knapp 1,5 Prozent.

17.05 Uhr - US-Aktienmärkte erholt

Nach dem gestrigen Ausverkauf wagen sich die Anleger an der Wall Street jetzt wieder aus der Deckung: Der Dow-Jones hat um ein halbes Prozent angezogen. Die Computerbörse mit den Technologiewerten hat sogar um ein Prozent zugelegt. Mit plus 8,5 Prozent hat die Inflation im März in Amerika den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren erreicht, dies war von den meisten auch so erwartet worden. Aber einige klammern sich nun an die Hoffnung, dass das der Höhepunkt gewesen sein könnte. Vor allem dann, wenn sich der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau bei einhundert Dollar pro Fass einpendeln könnte. Dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen wird, gilt sowieso als ausgemachte Sache. Zuletzt hatten gerade die Techs und die schwergewichtigen Standardtitel in New York wegen der Spekulationen auf noch aggressivere Zinsschritte der FED Federn lassen müssen.

14.45 Uhr - US-Teuerung: plus 8,5 Prozent

Die Inflation in den USA ist weiter auf dem Vormarsch und hat im März den höchsten Stand seit Ende 1981 erreicht. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 8,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit Dezember 1981. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 8,4 Prozent gerechnet, nach 7,9 Prozent im Februar. Materialengpässe und rasant steigende Energiekosten auch infolge des Ukraine-Krieges heizen die Inflation an.

Die Aktienfutures signalisieren jetzt steigende Aktienkurse zur Eröffnung in New York, besonders an der Computerbörse.

Der DAX kann seine Tagesverluste jetzt stark begrenzen, mit nur noch 0,3 Prozent Abschlag, bei 14.155 Punkten.

13.15 Uhr - WTO senkt Prognosen

Die WTO hat ihre Prognose für den Welthandel deutlich gesenkt. So rechnet die Welthandelsorganisation mit Sitz in Genf für dieses Jahr nur noch mit einem Plus von 3,0 Prozent, wegen des Krieges in der Ukraine. Bislang lag die Prognose bei 4,7 Prozent. Die Weltwirtschaft dürfte laut WTO nur noch um 2,8 Prozent wachsen, nach geschätzten 4,1 Prozent.

12.20 Uhr - Staatsanleihen und Baugeld im Fokus

An den Börsen werden in dieser Woche bislang nicht nur Aktien abgestoßen, es werden auch Staatsanleihen verkauft. Das heißt, deren Kurse sinken – und die Renditen steigen. Für alle, die demnächst Baugeld brauchen oder mit einem Immobilienkredit liebäugeln, ist das ein schlechtes Signal, denn die Hypothekenzinsen hängen, mit etwas zeitlicher Verzögerung, an den Kapitalmärkten, wo eben diese Staatsanleihen gehandelt werden. Immobilienfinanzierer und Experten schlagen Alarm: Einen schnelleren Zinsanstieg als in den vergangenen sechs Wochen hat es selten gegeben. So könnte schon im Sommer vor den Standardkrediten mit zehn Jahren Laufzeit eine Drei vor dem Komma stehen. Derzeit sind es gut 2,12 Prozent. Zum Vergleich: Im Dezember waren es noch 0,9 Prozent gewesen. (Quelle: FMH)

11.07 Uhr - ZEW-Konjunkturindikator deutlich im Minus

Die Konjunkturerwartungen von Experten aus der Finanzbranche sind sehr verhalten. Das geht aus dem soeben veröffentlichten ZEW-Index hervor, für den das Mannheimer Institut regelmäßig hunderte von Analysten und Profi-Investoren zu ihren Prognosen befragt. Die aktuelle wirtschaftliche Lage wird demnach als schlecht bewertet. Darüber hinaus gehen die Befragten mehrheitlich davon aus, dass sich die Situation noch weiter verschlechtern wird. In Zahlen liegt der Index zur aktuellen Lage bei Minus 30,8, die deutschen Konjunkturerwartungen sogar bei Minus 41,0. Ein kleiner Lichtblick ist, dass Experten noch schwächere Werte prognostiziert hatten. Zudem gingen die Inflationserwartungen etwas zurück.

09.05 Uhr - DAX fällt zur Eröffnung deutlich

Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street tendieren die deutschen Börsen zur Eröffnung schwach. In den ersten Handelsminuten fällt der DAX um 1,8 Prozent auf 13.933 Punkte. Größter Verlierer ist die Aktie der Deutschen Bank mit einem Minus von 8,5 Prozent. Hier ist ein Großinvestor ausgestiegen und hat seine Aktien auf den Markt geworfen. Der selbe Investor hatte sich auch von seinen Anteilen an der Commerzbank getrennt. Deren im MDAX notierte Aktien verbilligen sich um rund 7 Prozent.

07.55 Uhr - Deutsche Bank vorbörslich unter Druck

Die Deutsche Bank und die Commerzbank verlieren nach dem US-Hedgefonds Cerberus einen weiteren großen Investor. Die Investmentbank Morgan Stanley bot gestern Abend am Markt zwei Aktienpakete der beiden deutschen Großbanken von jeweils mehr als fünf Prozent an, die vom selben Investor stammen. Sie dürften insgesamt 1,75 Milliarden Euro einbringen. Den Namen des Verkäufers nannte die beauftragte Bank nicht. Anteilspakete an der Deutschen Bank und der Commerzbank in dieser Größenordnung haben aber nur die US-Vermögensverwalter Blackrock und Capital Group gemeldet. Diese Nachricht drückt vorbörslich auf die Notierungen. Auf der Plattform von Lang & Schwarz liegt die Aktie der Deutschen Bank mehr als 6 Prozent im Minus.

07.15 Uhr - Exporteure erwarten weiter steigende Kosten

Der Ukraine-Krieg hat nach Einschätzung deutscher Exporteure Probleme wie Lieferengpässe oder hohe Energie- und Transportkosten noch einmal deutlich verschärft. Dennoch rechnen weiter viele Firmen in diesem Jahr mit einem Umsatzanstieg, wie aus einer Umfrage des Kreditversicherers Allianz Trade (früher Euler Hermes) hervorgeht. Die Zahl der Optimisten ist allerdings nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gesunken. Die hohen Energiepreise sehen etwa 80 Prozent der befragten Unternehmen als Herausforderung für ihre Exporttätigkeit. 52 Prozent und damit mehr als die Hälfte erwarten noch weiter steigende Kosten.

05.45 Uhr - Schwache Wall Street belastet Börsen in Fernost

Die Wall Street hat einen schwachen Wochenauftakt erlebt. Die Furcht vor weiter steigenden Preisen und rasant anziehenden Zinsen hatte die US-Börsen weiter fest im Griff. Der Dow Jones-Index der Standardwerte schloss in der Nacht 1,2 Prozent tiefer. Der technologielastige Nasdaq gab sogar um 2,2 Prozent nach. Mit Spannung warten die Finanzmärkte auf die Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten, die heute veröffentlicht werden. Angesichts der drastisch gestiegenen Energiekosten wegen des Ukraine-Kriegs rechnen Experten mit einem Anstieg der US-Verbraucherpreise um 8,5 Prozent im März. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt signalisiert, die Zinsen aggressiv anheben zu wollen, um die steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die schwachen Vorgaben von der Wall Street schlagen sich heute auch an den Börsen in Fernost nieder. In Tokio gibt der Nikkei-Index um 1,4 Prozent nach.

Dienstag, 12. April

22.15 Uhr - US-Inflationsrate über 8 Prozent erwartet

Die Energiekosten treiben die Herstellerpreise und die wirken sich auf die Verbraucherpreise aus. Also auf die Preise, die die Allgemeinheit zu zahlen hat. In den USA wird erwartet, dass die Inflationsrate zuletzt auf 8,5 Prozent gestiegen ist. Dadurch bleibt der US-Notenbank keine andere Wahl, als die Zinsen zu erhöhen. Nächster Termin dafür ist Anfang Mai. Experten erwarten einen Zinsschritt um einen halben Punkt.

Unter Druck gerieten Hightechwerte wie der Halbleiterkonzern Nvidia, dessen Aktien auch noch herabgestuft wurden. Der NASDAQ schloss 2,2 Prozent tiefer bei 13.415. Der Dow Jones verlor 1,2 Prozent.

Ein großer US-Investor steigt sowohl bei der Deutschen Bank als auch der Commerzbank aus. Die Spekulationen laufen auf den Vermögensverwalter Capital Group hinaus, der an beiden Banken jeweils mehr als 5 Prozent hält CoBank und Deutsche gerieten nachbörslich unter Druck. Der Euro kostete 1, 08 80 Dollar.

18.45 Uhr - Schwacher Auftakt an den Weltbörsen

Schwacher Wochenstart an den Märkten. Der Krieg in der Ukraine ist und bleibt das große Thema, zumal Russland offenbar einen Großangriff in der Ostukraine plant, um in der Region Donbass Fakten zu schaffen.

Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 14.193, der TecDAX rutschte um 1,7 Prozent ab. Gleiches Bild in den USA. Der industrielastige Dow Jones verliert nur ein halbes Prozent. Der NASDAQ mit seinen Hightech-Werten dagegen 1,6 Prozent.

Bemerkenswert ist, dass der Ölpreis unter die Marke 100 Dollar gerutscht ist. Er sinkt auf 98,60 Dollar, obwohl die internationale Politik über ein Ölembargo gegen Russland diskutiert. Die Staaten haben aber ihre nationalen Ölreserven geöffnet, um einen möglichen Mangel an den Märkten zu verhindern. Das wird an den Börsen begrüßt.

17.50 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

16.17 Uhr - Mercedes will CO2-Emissionen pro Pkw um die Hälfte drücken

Mercedes-Benz hat sich auf dem Weg zur CO2-Neutralität bis 2039 ein Zwischenziel gesteckt: Der Ausstoß an Treibhausgas pro Neuwagen soll über den gesamten Lebenszyklus hinweg bis 2030 mindestens um 50 Prozent verringert werden im Vergleich zum Jahr 2020. Mercedes-Benz will bis Ende des Jahrzehnts weltweit nur noch E-Autos auf den Markt bringen, sofern es die Nachfrage ermöglicht. Das Laden mit Grünstrom, verbesserte Batterietechnologie sowie der Einsatz von Recyclingmaterialien und erneuerbaren Energien in der Produktion sind weitere Stellschrauben. Doch auf der Pressekonferenz heute war nicht nur Umweltschutz Thema, es ging auch um Menschenrechte. Zwei Dutzend Rohstoffe im Automobilbau seien im Hinblick darauf kritisch, etwa der Lithiumabbau in Chile, der negative Folgen für Umwelt und Bevölkerung habe, so der schwäbische Konzern. Gefährliche Arbeitsbedingungen herrschen auch bei der Gewinnung von Kobalt in der Demokratischen Republik Kongo. Auch hier will Mercedes-Benz sich engagieren.

14.45 Uhr - Erstmals seit Kriegsausbruch Zahlungsausfall bei russischem Unternehmen

Erstmals seit dem Einmarsch in die Ukraine hat eine europäische Gläubigervereinigung den Zahlungsausfall eines russischen Unternehmens festgestellt. Die Russische Eisenbahn hat jetzt die fälligen Zinsen für Anleihen nicht bezahlt, die auf den Schweizer Franken laufen. Die Eisenbahn erklärte, sie habe versucht, die Mitte März fällig gewordenen Zinszahlungen zu leisten. Sie sei aber aufgrund - wie es in der Mitteilung heißt - "rechtlicher und regulatorischer Verpflichtungen innerhalb des Korrespondenzbankennetzes" dazu nicht in der Lage gewesen. Wie auch immer: Geld ist nicht geflossen. Die Gläubigervereinigung EMEA, zu der etwa Goldman Sachs und JPMorgan Chase gehören, spricht deshalb nun von einem Zahlungsausfall. Der Kreml erklärte, Russland habe die notwendigen Mittel, um seine Schulden zu bezahlen. Es könne nur eine technische, von Menschen verursachte Zahlungsunfähigkeit geben. Die USA haben zuletzt den Druck auf Russland erhöht wegen der Invasion in der Ukraine. Washington hinderte die russische Regierung vergangene Woche daran, fällige Zahlungen von mehr als 600 Millionen Dollar an ihre Gläubiger aus den bei US-Banken gehaltenen Devisenreserven zu leisten.

13.23 Uhr - Nach erster Frankreich-Wahlrunde: CAC40 im Plus

Die Anleger in Frankreich reagieren relativ gelassen auf das Ergebnis der ersten Runde in der Präsidentenwahl. Insgesamt wird es von den Investoren positiv gewertet, dass Emmanuel Macron die meisten Stimmen bekommen hat. Allerdings ist sein Vorsprung auf seine Herausforderin Le Pen nicht so groß, um vor der entscheidenden Stichwahl wirklich sicher sein zu können, dass Macron sein Präsidentenamt behält. Umfragen deuten auf ein enges Rennen für die zweite Runde hin. Le Pen verunsichert Investoren vor allem mit ihrer Agenda von Protektionismus, Steuersenkungen und Verstaatlichungen. Aber nach einem schwachen Start hält sich der französische Aktienleitindex CAC40 nun 0,8 Prozent im Plus.

11.05 Uhr - Dieselpreis fällt unter 2 Euro

Der Dieselpreis ist im deutschlandweiten Durchschnitt wieder unter die Marke von zwei Euro gerutscht. Wie der ADAC mitteilte, verlangten die Tankstellen am Sonntag im Schnitt 1,99 Euro für einen Liter Diesel. Das war ein Cent weniger als am Freitag. Super E10 kostete am Sonntag nahezu unverändert 1,96 Euro. Auch am internationalen Rohölmarkt haben die Preise etwas nachgegeben. In London wird das Barrel der Nordsee-Sorte Brent knapp oberhalb der Marke 100 Dollar gehandelt. Auf der einen Seite gehen Anleger davon aus, dass wegen der Lockdowns in chinesischen Wirtschafts-Metropolen die Nachfrage nach Öl nachlässt, auf der anderen Seite stützt die Diskussion über Embargos gegen russische Lieferungen den Ölpreis.

09.03 Uhr - DAX startet im Minus

Der deutsche Aktienmarkt ist schwächer in die neue Woche gestartet. Nach wenigen Minuten liegt der DAX 0,6 Prozent im Minus bei 14.202 Punkten. Zuvor war an der Börse in Tokio der Nikkei-Index 0,6 Prozent schwächer aus dem Handel gegangen

08.10 Uhr - Zinsen und Inflation im Fokus

An den Finanzmärkten blickt man in dieser Woche wieder auf die Themen Inflation und Zinsen. Morgen werden in den USA die neuesten Daten zur Preis-Steigerung veröffentlicht. Und es gilt als ausgemacht, dass die US-Inflation weiterhin auf einem Rekordhoch liegt. Am Donnerstag entscheidet dann die EZB über ihre künftige Geldpolitik. Unter Analysten gilt es als ausgemachte Sache, dass die großen Notenbanken, allen voran die US-Fed in den kommenden Monaten mit deutlichen Zins-Erhöhungen die hohe Inflation kontern wollen. Vorweggenommen wird das am Rentenmarkt. Dort ist die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe auf 2,77 Prozent gestiegen. Das drückt nach Einschätzung von Analysten umgekehrt etwas auf den Goldpreis. Denn das Edelmetall wirft ja bekanntlich keine Zinsen ab. Am Morgen wird die Feinunze Gold für 1.943 Dollar gehandelt.

07.05 Uhr - Musk doch nicht im Twitter-Verwaltungsrat

Elon Musk wird nun doch nicht Mitglied des Verwaltungsrats von Twitter. Das teilte Twitter-Chef Parag Agrawal in der Nacht in dem Kurznachrichtendienst mit. Es habe innerhalb des Gremiums und mit Musk viele Diskussionen über den Beitritt gegeben, sagte Agrawal. Musk habe sich jedoch dagegen entschieden. Musk sei der größte Aktionär des Unternehmens und man werde offen für seinen Input bleiben. Einen Tag nach Bekanntwerden von Musks Aufstieg zum größten Twitter-Aktionär vor knapp einer Woche hatte das Unternehmen den Beitritt des Tesla-Chefs zum Verwaltungsrat bekanntgegeben. Musk hält einen Anteil von 9,2 Prozent an Twitter und ist damit größter Aktionär.

05.50 Uhr - DAX vor verkürzter Handelswoche

Die deutschen Börsen stehen vor einer verkürzten Handelswoche, aber die vier kommenden Tage haben es in sich. Ein bestimmendes Thema bleibt natürlich der Krieg in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen. So reißen die Diskussionen über Embargos gegen russische Energie-Lieferungen nicht ab. Sie spielen ja auch eine Rolle bei den zuletzt deutlich gestiegenen Preisen. Es wird erwartet, dass zum Beispiel die Inflationsdaten aus den USA, die morgen veröffentlicht werden, eine neue Höchstmarke erreichen werden. Am Donnerstag entscheidet dann die EZB über ihre künftige Zinspolitik. Und dann ist da noch die Unsicherheit rund um die Corona-Situation in China, wo die Regierung mit strengen Lockdowns agiert, zuletzt in der Wirtschaftsmetropole Shanghai. Die Sorge um Chinas Konjunktur belastet heute die Börsen in Asien. In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,7 Prozent nach.

Montag, 11. April

22.15 Uhr - NASDAQ mit deutlichem Wochenverlust

Die New Yorker Börsen schlossen am Ende einer schwierigen Woche mit unterschiedlichen Tendenzen. Der Dow Jones gewann 0,4 Prozent auf 34.721 Punkte. Damit reduzierte er sein Wochenminus auf 0,3 Prozent.

Ganz anders die Situation an der NASDAQ. Der Hightech-Index verlor über die Woche fast vier Prozent. Grund: aus den letzten Sitzungsprotokollen ist deutlich herauszulesen, dass die US-Notenbank in diesem Jahr ihre Zinsen aggressiv anheben wird. Alleine für die nächsten beiden Sitzungen werden Anhebungen von jeweils 0,5 Prozent erwartet. Am Jahresende dürften sich die US-Leitzinsen wieder der Marke 3 Prozent annähern.

Der DAX hat am letzten Tag der Woche 1,5 Prozent auf 14.824 Punkte zulegen können. An den europäischen Börsen müssen sich die Anleger darauf einstellen, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen auch die europäische Wirtschaft schwer belasten werden. Der Euro fiel zum Wochenschluss auf Kurse um 1, 08 70 Dollar.

18.45 Uhr - DAX mit Gewinnen am Ende einer schwierigen Woche

Am Ende einer schwierigen Woche schlossen die Börsen doch noch mit Gewinnen. Der DAX legte 1,5 Prozent oder 206 Punkte zu. Sein Endstand: 14.283.

Die Unsicherheit ist groß. Mit einer schnellen Erholung auf 15.000 Punkte rechnet angesichts des Krieges in der Ukraine niemand.

An den Märkten wird weiterhin über weitreichende Sanktionen gegen Russland spekuliert. Noch sind ja die Rohstoffe Öl und Gas ausgenommen. Kohle fällt bereits unter ein Embargo, das aber erst in einigen Wochen in Kraft treten soll. Ein Totalembargo bei Rohstoffen würde vor allem Deutschland treffen. Deutsche Bank erholten sich zum Wochenende um fast vier Prozent auf 11,80 Euro. Grund: Die Zinswende kommt. In den USA wird in diesem Jahr mit einem Anstieg der Leizinsen auf bis zu drei Prozent gerechnet. Die EZB dürfte mitziehen, wenn auch nicht sofort.

17.49 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 31 Aktiengesellschaften ein Plus und acht Unternehmen Verluste. Ein Unternehmenskurs bewegt sich auf der Höhe des letzten Handelstags. Der Überblick zum Stand von 17.49 Uhr:

Unter den Unternehmen des DAX hatten Fresenius (+4,7 Prozent), FMC (+4 Prozent) sowie Henkel (+3,9 Prozent) die größten Kursgewinne.

Bisherige Schlusslichter sind Sartorius mit -4,5 Prozent, Hello Fresh mit -4,2 Prozent und Delivery Hero mit -3,8 Prozent Kursverlusten.

13.05 Uhr - Bericht: Sonderkreditprogramm für Firmen geplant

Die Bundesregierung plant offenbar milliardenschwere Hilfen für Firmen, die durch den Krieg in der Ukraine stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es gehe für Unternehmen vor allem darum, kurzfristig Liquidität sicherzustellen, heißt es in einem gemeinsamen Papier des Finanz- und Wirtschaftsministeriums, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Hierzu werde die staatliche Förderbank KfW ein Kreditprogramm auflegen. Das Volumen werde auf sieben Milliarden Euro geschätzt. Außerdem ist ein Volumen von bis zu 100 Milliarden Euro für Kredite geplant, die der Bund mit einer Garantie unterlegt. Dabei gehe es um Sicherheiten für Unternehmen, die sich über die Energiebörsen versorgen und Geschäfte in Zeiten sprunghafter Preise mit Sicherheiten unterlegen müssen.

11.20 Uhr - Ifo: Stop russischer Kohle-Importe "verkraftbar"

Ein Embargo für russische Steinkohle wäre für die deutsche Wirtschaft laut Ifo-Institut – so wörtlich - kurzfristig unangenehm, aber verkraftbar. Das gehe aus den bisher bekannten Eckdaten zu den Kohlevorräten und den möglichen Alternativen für russische Importe hervor, so Ifo-Forscherin Karen Pittel. Eine Erhöhung der Kohlepreise aufgrund eines solchen Embargos dürfte eher kurzfristigen Charakter haben. Ifo-Ökonomin Pittel erklärte weiter, zwar hätten die Lieferungen aus Russland im vorigen Jahr 57 Prozent der deutschen Steinkohle-Importe ausgemacht. Aber es sei zu erwarten, dass dies relativ zügig durch Einfuhren aus anderen Ländern ausgeglichen werden könnte.

09.54 Uhr - Kurssprung bei Scout24

Übernahmespekulationen treiben die Aktien von Scout24 in die Höhe. Die Titel der Plattform schnellen im MDAX um 14,7 Prozent nach oben auf 60 Euro je Aktie. Sie sind damit heute Vormittag der stärkste Wert im MDAX. Ein Händler verweist auf einen Artikel von Bloomberg. Demzufolge berichtet die Nachrichtenagentur unter Verweis auf "Dealreporter", dass die Investoren Hellman & Friedman, EQT und Permira ein Auge auf Scout24 geworfen haben sollen.

09.32 Uhr - DAX startet im Plus

Zum Wochenschluss kann der DAX zum Auftakt mal punkten. Nach den jüngsten Verlusten gibt es nach Handelsbeginn ein Plus von 1,4 Prozent auf 14.284. Der Leitindex wage einen neuen Erholungsversuch, heißt es beim Broker IG. Allerdings könnte dieses Unterfangen letztendlich misslingen. Denn es hat sich von den Fakten her nichts geändert. Anhaltende Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks wie auch Spekulationen um ein Energie-Embargo gegen Russland machten die Investoren unruhig, schreiben denn auch die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Auf der Verliererseite im DAX stehen nur wenige Aktien, allen voran die Titel der Telekom mit einem Minus von drei Prozent. Allerdings wurde bei diesen Titeln heute am Morgen, einen Tag nach der Hauptversammlung, die Dividende abgezogen. Ohne diesen Abzug wären die Werte auch im Plus. Und der Euro steht bei 1,08 59 Dollar.

07.15 Uhr - EU-Unternehmen besorgt über China

Europäische Unternehmen sorgen sich immer stärker vor der Entwicklung in China. Das Land erlebt gerade die stärkste Corona-Welle seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren, mit entsprechenden Folgen. Die Regierung dort verfolgt ja eine Null-Covid-Strategie. Vor dem Hintergrund der Lockdowns in der Hafenstadt Shanghai und im Nordosten in der Provinz Jilin sowie der Stadt Shenyang klagt man in der EU-Handelskammer in China nun über Unberechenbarkeiten, unterbrochene Lieferketten, Transportprobleme, hohe Frachtkosten, Reisebeschränkungen und den Mangel an ausländischen Fachkräften. EU-Kammerpräsident Jörg Wuttke warnte, je weniger China produziere, umso weniger Auswahl gebe es und umso mehr gingen die Preise hoch. Das belastet auch die Börsen in Asien, so verliert der Hang Seng Index in Hongkong heute früh 0,6 Prozent, der Nikkei in Tokio tritt nahezu auf der Stelle.

Freitag, 08.04.2022