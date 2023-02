Börsen-Ticker: Freundlicher Börsenstart

12.36 Uhr - Bundesbank rechnet mit Winterrezession

Die deutsche Wirtschaft wird nach Prognose der Bundesbank zu Jahresbeginn erneut schrumpfen und damit in eine Rezession abrutschen. "Die Wirtschaftsleistung dürfte im ersten Quartal 2023 abermals geringer als im Vorquartal ausfallen", heißt es im aktuellen Monatsbericht. Ende 2022 war Europas größte Volkswirtschaft nach einem robusten Wachstum im Sommer bereits um 0,2 Prozent geschrumpft. Bei zwei Negativ-Quartalen in Folge wird von einer Rezession gesprochen. Die Industrieproduktion starte von einem gedrückten Niveau ins Jahr, während die Exporteure mit einer sinkenden Auslandsnachfrage kämpften. Auch dürfte sich die Baukonjunktur angesichts gestiegener Zins- und Materialkosten weiter abkühlen. "Außerdem bleibt die Inflation hoch und schmälert weiter die Kaufkraft der privaten Haushalte", so die Ökonomen der deutschen Bundesbank. "Der private Verbrauch dürfte also auch zu Jahresbeginn 2023 sinken."

Auch für den Rest des Jahres versprüht die Bundesbank nicht gerade viel Optimismus. "Im weiteren Jahresverlauf könnte es zwar langsam wieder aufwärtsgehen", so Notenbank, die dann etwa ein Anziehen der Exporte erwartet. "Eine wesentliche Verbesserung ist aber noch nicht in Sicht." Auch im Gesamtjahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt "wohl leicht zurückgehen", allerdings nicht so stark wie im Dezember befürchtet. Damals hatte die Bundesbank ein kalenderbereinigtes Minus von 0,5 Prozent vorhergesagt. Die Bundesregierung und auch einige Ökonomen halten inzwischen ein leichtes Wachstum für möglich.

09.10 Uhr - DAX startet im Plus

Der deutsche Aktienmarkt ist mit kleineren Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Nach wenigen Minuten liegt der DAX 0,2 Prozent im Plus bei 15.514 Punkten. Zu hohen Umsätzen kommt es bei der Aktie der Commerzbank, die sich um 0,7 Prozent verbilligt. Das Papier des Frankfurter Finanzkonzerns steigt in der kommenden Woche nach mehr als 4 Jahren Abwesenheit wieder in den DAX auf. Die Commerzbank ersetzt dort die Aktie von Linde, die ja von den deutschen Börsen zurückgezogen und künftig nur noch in New York gelistet wird. Der Euro zeigt sich wenig verändert bei 1,0695 Dollar.

07.15 Uhr - Börse Tokio kaum verändert

Der japanischen Aktienmarkt ist zurückhaltend in die neue Handelswoche gestartet. Ein Feiertag in den USA und damit ein Mangel an Vorgaben von der Wall Street sorgte für einen eher trägen Handel. Auch die anstehende Veröffentlichung der Protokolle der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed liess die Anleger in Tokio eher zögern. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index präsentierte sich nahezu unverändert.

22.15 Uhr - Commerzbank kehrt in DAX zurück

Die Commerzbank feiert ein Comeback im DAX. Nach viereinhalb Jahren ersetzt sie den Industriegasekonzern Linde, der nach der Fusion mit Praxair künftig in New York gehandelt wird. Die Rückkehr der Commerzbank hatte sich zuletzt abgezeichnet, denn die Frankfurter Großbank hatte nach schwierigen Jahren die Trendwende geschafft und folglich so kräftig an Börsenwert zugelegt, dass ihr Aufstieg vom MDAX in den DAX die logische Folge ist. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 15.482. In New York konnte der Dow Jones 0,3 Prozent zulegen.

18.15 Uhr - DAX auf dem Weg zu neuem Rekord?

Vor knapp einem Jahr ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Und er hat vieles verändert. Aus Russland kommen weder Öl noch Gas nach Deutschland. Das befeuerte die Inflation auf 10 Prozent. Die Notenbanken haben in Windeseile ihre Zinsen in drastischen Schritten angehoben. Und trotzdem ist der DAX nicht weit von einem Rekord entfernt. Er beendete die Woche mit 15.482 Punkten. Nur 800 fehlen ihm zu einem neuen Allzeithoch. Gestützt wird er von sehr guten Unternehmensnachrichten. Mercedes Benz erhöht nach sehr guten Gewinn- und Umsatzzahlen die Dividende auf stolze 5,20 Euro. Der Kurs klettert um 2,8 Prozent auf 74, 64 Euro.

Wochenrückblick: Bayerische Unternehmen an der Börse

An der Börse verzeichnen diese Woche 23 bayerische Aktiengesellschaften ein Plus und elf Unternehmen aus Bayern Verluste. Ein Unternehmenskurs bewegt sich auf der Höhe des letzten Handelstags. Der Überblick zum Stand von Freitag 17.50 Uhr:

Die höchsten Kursgewinne der bayerischen Unternehmen aus dem DAX, MDAX und SDAX liegen diese Woche bei Hensoldt (5,7 Prozent), Wacker Neuson (5,6 Prozent) und MTU Aero Engines (4,3 Prozent).

Die höchsten Kursverluste verzeichnen in dieser Woche Siltronic mit -8,3 Prozent, Patrizia mit -7,1 Prozent und BayWa mit -3,9 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 17. Februar um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 10. Februar um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Freitag

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 19 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 21 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 2,9 Prozent (Mercedes-Benz Group), 1,4 Prozent (Fresenius) und je 1,3 Prozent (RWE, MTU Aero Engines, Daimler Truck).

Die höchsten Kursverluste verzeichneten Infineon mit -2,5 Prozent, Allianz mit -1,9 Prozent und Deutsche Post mit -1,7 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

13.42 Uhr – Manchester United: größter Sportdeal aller Zeiten?

Spekulationen über einen Verkauf von Manchester United treiben die Titel des britischen Spitzenvereins weiter an. Die in New York gelisteten Aktien steigen im vorbörslichen Handel um gut drei Prozent, nachdem sie gestern bereits ein Rekordhoch erreicht hatten. Der Fußballclub könne am Freitag - der letzte Tag, an dem Interessierte ein Übernahmeangebot einreichen können - mit mehreren Anträgen rechnen, sagten Insidern gegenüber Reuters. Eine solche Übernahme würde nach großer Wahrscheinlichkeit zum größten Sport-Deal aller Zeiten werden und damit die Summe für den Kauf von Chelsea in Höhe von 5,2 Milliarden Dollar übersteigen.

13.13 Uhr – Fußballverein Borussia Dortmund mit mehr Gewinn

Dank voller Stadien hat Borussia Dortmund (BVB) Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Konzernerlöse seien in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/2023 um 4,2 Prozent auf 221,6 Millionen Euro geklettert, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Dabei hätten vor allem die Einnahmen aus dem Spielbetrieb und dem Catering kräftig zugelegt. Der Überschuss sei um 7,2 Prozent auf 40,2 Millionen Euro gestiegen. Mit Transfers nahm der Verein brutto 86,6 Millionen Euro ein, rund 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Aktien des BVB verlieren 1,1 Prozent auf 4,24 Euro. Vor 23 Jahren kam die Aktie zu einem Ausgabepreis von 11 Euro an die Börse.

11.00 Uhr - Erdgaspreise sinken weiter

Der Preis für den richtungsweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat ist heute Vormittag erstmals seit gut eineinhalb Jahren unter die Marke von 50 Euro je Megawattstunde gefallen. Aktuell stehen 49,75 Euro auf der Tafel. Als Gründe für den aktuellen Preisrückgang werden vor allem die nach wie vor gut gefüllten Erdgasspeicher, hohe Importe auch von Flüssiggas und eine wetterbedingt niedrigere Nachfrage genannt. Hinzu kommen Einsparungen vor allem in der Industrie, die aus Kostengründen weniger herstellt. Infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine waren die Erdgaspreise im vergangenen Jahr drastisch gestiegen, in der Spitze wurden Preise von mehr als 300 Euro gezahlt, zuvor lag der Kurs für Erdgas längere Zeit bei rund 20 Euro.

09.15 Uhr - Mercedes überzeugt, Allianz enttäuscht

Die Aktien von Mercedes Benz starten 1,9 Prozent höher. Der Autohersteller konnte nicht nur im vergangenen Jahr den Gewinn deutlich steigern, sondern will auch die Dividende anheben und hat zudem ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Anders sieht es bei dem Versicherer Allianz aus, zwar hat auch dieses Unternehmen Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert und will zudem auch die Ausschüttung an die Aktionäre erhöhen, doch offensichtlich wurden hier die Erwartungen verfehlt. Die Titel starten 3,6 Prozent tiefer. Kasse gemacht wird auch bei den Anteilen der Deutschen Post. Die Analysten der US-Bank JPMorgan haben die Papiere heruntergestuft, von Neutral auf Untergewichten. Zudem haben sie das Kursziel hier deutlich gesenkt von 45 auf 31,5 Euro. Und das liegt unter dem aktuellen Kurs von rund 40 Euro. Der DAX verliert ein Prozent und sinkt auf 15.385, er folgt damit den schwachen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien und der Euro notiert bei 1,06 37 Dollar.

08.15 Uhr - Mercedes Benz meldet Gewinnsprung

Demnach konnte der Autohersteller seinen Umsatz deutlich steigern auf 150 Milliarden Euro. Der Gewinn zog gar um 34 Prozent an auf 14,8 Milliarden Euro. Das liegt über den Erwartungen. Allerdings fällt der Ausblick nicht so gut aus. Der Vorstand von Mercedes rechnet mit einem Absatz und Umsatz auf Vorjahresniveau sowie einem operativen Ergebnis leicht unter dem Vorjahreswert. Vorbörslich sind die Aktien trotzdem gefragt, aufgrund des Aktienrückkaufs, wie es heißt.

07.12 Uhr - Allianz mit Rekordgewinn

Die Allianz hat im abgelaufenen Jahr operativ ein Rekordergebnis erreicht. Es stieg um 5,7 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro. Der Umsatz des Münchner Konzerns legte 2,8 Prozent zu auf 152,7 Milliarden Euro. Aufgrund des Gewinnanstiegs soll nun auch die Dividende angehoben werden, auf 11,4 Euro je Anteilsschein, das wäre ein Plus von 5,6 Prozent. Der Konzern hat auch eine Ergebnisprognose für dieses Jahr abgegeben. Es wird mit einem operativen Ergebnis auf dem Vorjahresniveau gerechnet, plus minus eine Milliarde Euro.

06.26 Uhr - Zinssorgen belasten die Aktienmärkte

Auch an den Börsen in Asien drücken die Zinssorgen auf die Kurse. Der Nikkei in Tokio gibt 0,7 Prozent nach, der Hang Seng Index in Hongkong verliert auch 0,7 Prozent. Sie folgen damit den negativen Vorgaben von der Wall Street gestern Abend, da schloss der Dow Jones 1,3 Prozent leichter. Wie Marktteilnehmer berichten, haben die Aussagen zweier Vertreter der US-Notenbank die Zinssorgen der Investoren erhöht, sie erklärten, dass sie eine Zinserhöhung um nochmals einen halben Prozentpunkt erwägen. Damit würden die Währungshüter das Tempo wieder erhöhen, nachdem der Leitzins Anfang des Monats lediglich um einen Viertel Prozentpunkt angehoben wurde. Dazu kam, dass die Erzeugerpreise nicht so stark nachgegeben haben wie erhofft. Das wird als ein Hinweis gesehen, dass womöglich auch die Preissteigerungsraten insgesamt vielleicht doch so schnell sinken. Wie man es auch drehe und wende, die Inflation sei heiß, heißt es bei der National Australia Bank. Und der Euro hat nachgegeben auf 1,06 35 Dollar.

Freitag, 17.02.2023