Börsen-Ticker: Bundesbank: Wirtschaft erneut geschrumpft

22.12 Uhr – Versöhnlicher Ausklang an den US-Börsen

Mit angezogener Handbremse haben sich die US-Anleger vor dem Wochenende vorangetastet. Einerseits linderte ein überraschend starker Stellenaufbau am Arbeitsmarkt die Konjunktursorgen, andererseits gingen die Investoren deswegen aber auch von rascheren und größeren Zinsschritten der US-Notenbank aus. Technologiewerte waren dank Amazon nach den jüngsten hohen Kursschwankungen überwiegend gefragt. Amazon beruhigte mit seiner Bilanz die Nerven der Anleger, nachdem der Schock über die Zahlen der Facebook-Mutter Meta am Donnerstag den Börsen weltweit zu schaffen gemacht hatte.

Der Technologieindex Nasdaq stieg um 1,6 Prozent. Der Dow Jones schloss mit kleinen Verlusten.

21.42 Uhr - Ex-Bundesbankchef Jens Weidmann zu IWF-Kontrollgremium

Ex-Bundesbankchef Jens Weidmann soll dem Internationalen Währungsfonds (IWF) bei der Einhaltung von Integritätsstandards auf die Finger schauen. Das Gremium soll demnach in einer unabhängigen Untersuchung aufzeigen, wie der IWF ein effektives Beschwerde-Management auch für Kritik am Top-Management sicherstellen könne.

19.52 Uhr – Übernahme der Wiesbadener Aareal Bank gescheitert

Die Übernahme der Aareal Bank durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge ist vom Tisch. Die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent sei nicht erreicht worden, wurde am Abend mitgeteilt. Daher sei das Angebot erloschen und werde rückabgewickelt. Im außerbörslichen Handel fiel die Aktie der Aareal Bank um rund neun Prozent.

17.47 Uhr – EZB-Zinserwartungen drücken DAX tief ins Minus

Seit der gestrigen Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank rechnen Anleger als Maßnahme gegen die hohe Inflation mit einer Zinsanhebung in diesem Jahr. Die Aussichten auf höhere Zinsen locken Geld in die Eurozone. Der Euro steigt deutlich auf einen Dollar 14 45. Allerdings macht ein stärkerer Euro den Exporteuren das Leben schwerer. Aktien der Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen verloren durchschnittlich drei Prozent. Außerdem zwingt die zähe Lieferkrise bei Mikrochips und weiteren wichtigen Elektronik-Bauteilen Volkswagen ab Mitte April voraussichtlich nahezu sämtliche Nachtschichten am Stammsitz Wolfsburg zu streichen.

Der DAX büßte heute 1,8 Prozent ein auf 15.100 Punkte.

Über die Woche ergibt sich für den DAX ein Abschlag von 1,4 Prozent.

16.50 Uhr - VW streicht ab Ostern fast alle Nachtschichten

Gestern hat der Münchener Halbleiter-Konzern Infineon gewarnt, dass sich die Engpässe bei den Halbleitern für die Autoindustrie nicht so schnell beseitigen lassen. Und wie zur Bestätigung hat Volkswagen jetzt bekannt gegeben, dass im Wolfsburger Stammwerk nach Ostern fast alle Nachtschichten gestrichen werden. Der Grund sei die Chipkrise und die dramatisch schwache Auslastung der Bänder dort. Darüber habe das Unternehmen heute den Betriebsrat informiert. Davon wäre annähernd die Hälfte der 13.000 Mitarbeiter in der Produktion dort betroffen. Alle Autoaktien, eingeschlossen Conti und Infineon, haben zum Wochenschluss im DAX deutlich nachgegeben, um bis zu vier Prozent.

15.10 Uhr - Robuster US-Jobmarkt drückt Aktien

Die überraschend starken Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt bringen die US-Notenbank FED in Zugzwang, ihre Zinsen schneller als erwartet zu erhöhen. 467tausend neue Stellen wurden im Januar außerhalb der Landwirtschaft in den USA geschaffen, und das passt nun gar nicht zu den schlechten Daten einer privaten US-Arbeitsagentur. An den Zins-Terminmärkten kursiert nun das Szenario von mehr als fünf Zinsschritten durch die FED in diesem Jahr. Die US-Aktienfutures signalisieren einen schwachen Handelsstart in New York. Die Verluste im DAX werden größer, der Index fällt um zwei Prozent, auf 15.066 Punkte.

14.35 Uhr - US-Arbeitsmarktdaten überraschend gut

Analysten hatten mit 150tausend neuen Jobs außerhalb der Landwirtschaft gerechnet. Große Überraschung: es sind 467tausend neue Stellen geworden, und das passt nun gar nicht zu den schlechten Daten, die eine private Arbeitsagentur in Amerika zur Wochenmitte vorgelegt hatte. Damit hat der US-Arbeitsmarkt einen überraschend guten Jahresstart hingelegt.

14.05 Uhr - Amazon, Snap vorbörslich gesucht

Starke Quartalszahlen von Amazon könnten die US-Börsen heute stützen, heißt es im vorbörslichen US-Geschäft. Amazon hatte den Bericht gestern nach Börsenschluss an der Wall Street präsentiert, die Aktie wird zur Stunde aber auch in Frankfurt gehandelt, und dort steigt sie um zehn Prozent. Amazon konnte den Quartalsgewinn verdoppeln und höhere Preise für den Prime-Service in den USA durchsetzen. Gesucht ist auch Snap, sogar 40 Prozent höher, auch dieses Unternehmen hatte die Analysten gestern nachbörslich positiv überrascht.

12.40 Uhr - Zum Wochenschluss wird Kasse gemacht

Die Profis gehen jetzt erst einmal in Deckung, es geht abwärts an den Europabörsen. Der Deutsche Aktienindex hatte ja in einer Rally binnen Tagen gut 800 Punkte zulegen können. Doch seit gestern werden wieder in größerem Stil Gewinne mitgenommen; gerade unter den Profi-Börsianern sind sehr viele sehr aktive Händler, die an der Achterbahnfahrt der Kurse Geld verdienen wollen. Der DAX hat jetzt 1,5 Prozent abgegeben, auf 15.140 Punkte. Heute kommt noch dazu, dass am Nachmittag in Amerika der aktuelle Arbeitsmarktbericht vorgelegt wird. Ein prominenter Analyst warnt bereits, dem US-Arbeitsmarkt drohe ein Schwächeanfall. Auch die Zahlen der privaten Arbeitsagentur in dieser Woche waren ja schon schlecht, und womöglich wurden ja sehr viel weniger neue Stellen im Januar geschaffen als die Analysten erwarten.

12.30 Uhr - Siemens Energy weiter unter Druck

Einmal mehr steht Siemens Energy im Fokus. Auch heute geht es um fast drei Prozent abwärts, auf Kurse um 19 Euro. Die US-Investmenbank Morgan Stanley hat das Kursziel nach unten korrigiert und die Aktie auf "Equal Weight" zurückgestuft von "Overweight". An der Spitze von Siemens Gamesa, der angeschlagenen Windkrafttochter, kommt es erneut zum Chefwechsel. Der Neue, ein erfahrener Siemens-Manager, soll es jetzt richten. Aber einige Analysten haben schon erste Zweifel angemeldet, denn die Herausforderungen sind riesig. Ausgerechnet der Hoffnungsträger, das Geschäft mit den Erneuerbaren Energien, kommt nicht in Schwung; nur mit den Windturbinen auf hoher See und im Service läuft es gut; aber die Windturbinen an Land, die einst die spanische Gamesa beigesteuert hatte, produzieren hartnäckige Verluste.

11.50 Uhr - EZB-Ökonomen korrigieren Prognosen

Im Januar ist die Inflation in der Eurozone auf 5,1 Prozent gestiegen, auf den höchsten Stand seit Einführung des Euro vor 20 Jahren. Trotzdem wiederholte die EZB über Monate ihr Mantra „Die Teuerung sei nur ein vorübergehendes Phänomen“. Dass sich diese Haltung auf Dauer nicht halten lässt, bekommt die EZB nun schriftlich von jenen Experten, die sie regelmäßig selbst befragt. Die so genannten EZB-Beobachter heben ihre Jahresprognose von 1,9 auf 3,0 Prozent an. Sie liegt damit deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent. Gleichzeitig rechnen die Experten mit einem leichten Rückgang des Wirtschaftswachstums auf 4,2 Prozent. Damit wird klar, warum sich Präsidentin Christine Lagarde gestern nach der EZB-Sitzung besorgt über die hohe Inflation äußerte und eine Zinserhöhung nicht mehr ausschloss. Volkswirte und Analysten erwarten im Verlauf des Jahres eine, wenn nicht sogar zwei Anhebungen. Auch auf Druck anderer Notenbanken. Die Bank von England hat schon zweimal erhöht. Die US-Notenbank dürfte ab März den ersten von mehreren Zinsschritten machen.

09.30 Uhr - DAX und Co. ohne klaren Trend

Ohne rechten Schwung gehen die Börsen in den letzten Tag der Handelswoche. Der DAX verliert 62 auf 15.306 Punkte. MDAX und TecDAX legen leicht zu.

Stützend ist mit Sicherheit der hohe Auftragseingang bei der deutschen Industrie im Dezember. Er stieg gegenüber dem November um unerwartete 2,8 Prozent. Als positiv bewerten Analysten, dass vor allem aus dem Inland deutlich mehr Aufträge kamen. Unter dem Strich sind die Orderbücher der Unternehmen bestens gefüllt. Das Problem ist, dass sie wegen der Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten mit der Produktion nicht nachkommen.

07.15 Uhr - Asiens Börsen stecken Facebook-Desaster weg

Tokio beendete die Woche mit einem Plus. Am letzten Tag gewann der Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 27.440 Punkte. Über die Woche gesehen legte er gut zwei Prozent zu.

Unter dem Strich stecken die Börsen in Asien das Facebook-Desaster recht gut weg. Hongkong meldet sogar ein Plus von gut drei Prozent.

06.30 Uhr - Tokio trotz Facebook mit Wochenplus

Facebook löste ein Beben an den Märkten aus. Vor allem die großen Hightechwerte aus dem Silicon Valley sind massiv unter Druck geraten. Die Facebook-Aktie verlor ein Viertel an Wert.

Allerdings haben sie in den letzten 10 bis 15 Jahren einen gigantischen Aufstieg erlebt. Mit Apple, Microsoft, Tesla und - mit deutlichem Abstand - Facebook kommen die teuersten Unternehmen der Welt aus den USA. Der NASDAQ verlor gestern Abend 3,7 Prozent.

Die Börsen in Asien tendieren uneinheitlich. In Tokio kann der Nikkei-Index sogar ein halbes Prozent zulegen. Damit kann er über die Woche gesehen rund 2 Prozent zulegen – trotz der Turbulenzen im Hightech-Sektor.

Freitag, 4. Februar 2022

22.12 Uhr – Facebook-Meta-Rekordsturz trübt Stimmung

Enttäuschende Geschäftszahlen der Facebook-Mutter Meta schickten die Aktie auf Talfahrt. Es war der größte Kurssturz in der Geschichte von Meta, mit einem Minus von 26 Prozent. Das reduziert das Vermögen von Konzernchef und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg innerhalb eines Tages um 29 Milliarden Dollar. Nach Angaben von Forbes liegt er mit noch 85 Milliarden Dollar nun auf Platz zwölf der reichsten Menschen.

Die Zahlen der Facebook-Mutter Meta trübten insgesamt die Stimmung. Die US-Technologiebörse Nasdaq büßte 3,7 Prozent ein. Der Dow Jones verlor 1,5 Prozent.

19.52 Uhr – Versicherungskonzern Talanx mit erstem Milliardengewinn

Der Versicherungskonzern Talanx hat ausgerechnet im Naturkatastrophenjahr 2021 überraschend seinen ersten Milliardengewinn erzielt. Der Konzernüberschuss liege nach vorläufigen Zahlen bei 1,01 Milliarden Euro, teilte der Mutterkonzern von Hannover Rück und HDI am Abend mit. Damit übertraf der Konzern sowohl die Erwartungen von Experten als auch sein eigenes Ziel. Talanx führt die Gewinnsteigerung auch auf den Erfolg der Sanierung des Geschäfts mit großen Industriekunden und deutschen Privatkunden zurück. Das Geschäft mit ausländischen Privat- und Firmenkunden sei „weiter sehr profitabel“, heißt es. Die Dividende für 2021 soll um zehn Cent auf 1,60 Euro je Aktie erhöht werden.

17.48 Uhr – DAX nach EZB-Sitzung auf Talfahrt

Innerhalb der Europäischen Zentralbank wächst wegen der hohen Inflation die Nervosität. Das war heute der Pressekonferenz zu entnehmen, sagen verschiedene Volkswirte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bereitete heute die Märkte auf einen möglichen rascheren Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik vor, heißt es.

Der Euro steigt deutlich auf 1,1428 Dollar.

Der DAX fiel um 1,5 Prozent auf 15.368 Punkte.

Unter anderem belasteten auch enttäuschende Zahlen der Facebook-Mutter Meta und von Spotify.

16.50 Uhr - Zinswende nicht mehr völlig ausgeschlossen

EZB-Chefin Christine Lagarde sprach zwar von Inflationsrisiken, die man zunächst nicht gesehen habe, und die man nun besorgt beachte; aber man wolle keine Entscheidung überstürzen, und man brauche erst noch mehr gesicherte Daten, also vor März wird nichts passieren. Die Beobachter waren sich zunächst nicht einig bei der Deutung des Gesagten; zuletzt hat sich dann aber doch überwiegend die Überzeugung durchgesetzt, dass eine erste Zinserhöhung noch in diesem Jahr durchaus ein realistisches Szenario ist. Lagarde habe es vermieden, sich erneut so stark festzulegen wie im vergangenen Jahr, als sie einen Zinsschritt für dieses Jahr „unwahrscheinlich“ nannte, heißt es z.B. bei der Fondgesellschaft DWS. Diese Aussage aus dem vergangenen Jahr wiederholte sie also nicht. Mit Blick auf die explodierenden Energiepreise sprach sie von einem "massiven Schock". Lagarde gab zu, der EZB-Rat sei vom jüngsten Inflationsschub auf dem falschen Fuß erwischt worden.

15.10 Uhr - Lagarde hält sich bedeckt

Die EZB hält trotz hoher Inflation an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Die Zinsen bleiben auf Rekordtief. Ausdrücklich hat EZB-Chefin Christine Lagarde vor wenigen Minuten betont, man müsse vor einer Entscheidung erst noch weitere aussagekräftige Daten zur Verfügung haben, man wolle nichts überstürzen. Mehrmals sprach sie von neuen Risiken durch die gestiegenen Inflationsraten. Viele Beobachter sehen das entscheidende Problem nun darin, dass einerseits die Erwartungen an den Kapitalmärkten einen Zinsschritt in diesem Jahr bereits vorwegnehmen, dass andererseits in der offiziellen Kommunikation der EZB dies nicht angesprochen wird.

Der Euro steigt sehr schnell auf 1.1395 Dollar.

Dagegen fällt der DAX um 1,1 Prozent, auf 15.440 Punkte.

13.50 Uhr - EZB lässt Schlüsselzinsen stabil

Trotz der zu Jahresbeginn weiter gestiegenen Inflation bleibt eine Zinswende in der Euro-Zone aus. Damit verharrt der geldpolitische Schlüsselzins wie allgemein erwartet auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zugleich müssen Finanzinstitute weiterhin Strafzinsen bezahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der EZB parken. Den dafür gültigen sogenannten Einlagesatz beließen die Währungshüter bei minus 0,5 Prozent.

13.20 Uhr - Bank von England mit Zinsschritt

Die Notenbank in London legt nach, nachdem sie vor wenigen Wochen bereits die Zinswende eingeleitet hatte. Die Bank von England erhöht ihren Schlüsselzins um einen Viertel Punkt, auf 0,5 Prozent. Damit hatten viele Experten gerechnet. Die BoE reagiert damit auf den rasanten Preisanstieg auf der Insel (plus 5,4 Prozent im Dezember). Ökonomen gehen davon aus, dass die Teuerung in den kommenden Monaten sogar über die Marke von sieben Prozent steigen könnte. Das britische Pfund steigt nach dem Zinsentscheid.

12.20 Uhr - Telekom-Aktie gesucht

Die Aktie der Deutschen Telekom verbessert sich um gut 3,3 Prozent, auf 17,47 Euro. In den Marktberichten wird das mit den Zahlen der Tochter T-Mobile US begründet. Dabei profitieren die Telekom-Titel auch von ihrem eher defensiven Charakter, während vor allem die Wachstumswerte aus dem Technologiesektor nach enttäuschenden Zahlen des Facebook-Konzerns Meta wieder abgerutscht sind. Die Papiere von T-Mobile US steigen im vorbörslichen US-Handel bereits deutlich. Vor allem der Ausblick habe positiv überrascht, heißt es; zuvor geäußerte Bedenken, dass sich das Wachstum bei der US-Tochter abschwächen könnte, seien bislang unbegründet.

10.30 Uhr - Hannover Rück lockt mit Sonderdividende

Die Hannover Rück will ihren Aktionären eine Sonderdividende ausschütten. Trotz der Rekordschäden im vergangenen Jahr hat der drittgrößte Rückversicherer der Welt über eine Milliarde Euro verdient. Bei den 1,2 Milliarden Euro soll es aber nicht bleiben. Für das laufende Jahr strebt der Konzern eine Steigerung auf bis zu 1,5 Milliarden Euro an. Die Aktionäre sollen neben der Basis-Dividende von 4,50 je Aktie eine Sonderdividende erhalten. Die Höhe steht noch nicht fest. Analysten erwarten aber einen Aufschlag von mindestens 1,50 Euro. Trotzdem tendiert die Aktie leichter mit minus 1,9 Prozent. Infineon verliert im DAX trotz guter Zahlen und einer angehobenen Jahresprognose 3,9 Prozent.

09.20 Uhr - Infineon im Minus trotz starker Zahlen

Die Börsen starten ohne rechten Schwung. Der DAX verliert 43 auf 15.570 Punkte.

Die Anleger haben jede Menge Unternehmenszahlen zu analysieren. Die Deutsche Telekom profitiert von einem positiven Ausblick der US-Tochter T-Mobile. Ihr Nettogewinn ist zwar wegen hoher Kosten eingebrochen, aber die Mobilfunktochter gewinnt immer mehr Kunden. Alleine im vergangenen Quartal fast 850 000. Insgesamt sollen über 5 Millionen neue Kunden gewonnen werden. Die T-Aktie führt den DAX mit plus zwei Prozent an. Eigentlich sind die Zahlen von Infineon sehr gut. Der Münchner Chiphersteller erhöht seine Prognosen für das Gesamtjahr deutlich. Der Umsatz soll auf über 13 Milliarden steigen nach zuletzt 11 Milliarden. Trotzdem verliert die Aktie 2,5 Prozent.

07.15 Uhr - Facebook belastet die Börse in Tokio

Asiens Börsen melden überwiegend schwächere Kurse. In Tokio verlor der Nikkei-Index ein Prozent auf 27.241 Punkte.

Als Grund wird Facebook genannt. Der Internetgigant überraschte negativ mit stagnierenden Nutzerzahlen. Ein Novum für das soziale Netzwerk. Die Aktie rutschte nachbörslich um ein Fünftel ab und das belastet die Börsen in Asien.

06.30 Uhr - Facebook-Aktie stürzt ab

Bis zum offiziellen Handelsschluss war die Stimmung in New York noch gut. Dow Jones und NASDAQ schlossen bis zu 0,7 Prozent höher. Google wurde für seine Glanzvollen Zahlen mit einem Plus von 7,5 Prozent honoriert. Das böse Erwachen kam nachbörslich. Facebook enttäuschte mit seinen Zahlen. Erstmals ging die Zahl der täglichen Nutzer zurück. Im vergangenen Quartal konnten kaum neue Nutzer gewonnen werden. Grund: der Aufstieg der vor allem bei jungen Menschen beliebten Plattform Tiktok. Prompt stürzte der Kurs nachbörslich um gut 20 Prozent ab.

Donnerstag, 3. Februar 2022

22.12 Uhr – Erfreuliche Geschäftszahlen schieben US-Börsen an

Der Chiphersteller AMD sorgte bei Investoren für strahlende Gesichter, der Kurs stieg um rund fünf Prozent. Der Chip-Hersteller peilt für 2022 einen überraschend hohen Umsatz von etwa 21 Milliarden Dollar an.

Auch Geschäftszahlen von Google kamen gut an. Außerdem soll es bei der Aktie der Google-Mutter Alphabet einen Aktiensplit geben. Damit wird die Aktie optisch günstiger und für Kleinanleger wieder interessanter. Die Alphabet-Aktien sprangen um 7,5 Prozent nach oben.

Die Zahlen von AMD und Google hellten die Stimmung auf. Die US-Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,5 Prozent. Der Dow Jones legte 0,6 Prozent zu.

20.32 Uhr – BMW-Chef warnt erneut vor Verbrennerverbot

Der BMW-Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse hat vor einem zu frühen und unüberlegten Verbot von Verbrennungsmotoren gewarnt. Die Elektromobilität sei zwar heute das am stärksten wachsende Marktsegment, sagte er bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Das größte Marktsegment absolut sei aber mit großem Abstand in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit, der Verbrenner, so Zipse weiter. Bevor man so etwas innerhalb von acht oder zehn Jahren einfach abschalte, müsse man gut wissen, was man da tue. Wenn man versuche, diese Technologie in Deutschland und Europa zu verbieten, der Weltmarkt aber noch gar nicht so weit sei, werde man diese Technologie auch im Weltmarkt verlieren, meint der BMW-Chef.

19.22 Uhr – Siemens Energy zieht Konsequenzen bei Tochter Siemens Gamesa

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wechselt bei seiner spanischen Problemtochter Siemens Gamesa die Führung aus. Gamesa-Chef Andreas Rauen werde durch Siemens Energy Vorstand Jochen Eickholt ersetzt, teilte das Unternehmen am Abend mit. Die Spanier hatten kürzlich zum dritten Mal innerhalb von neun Monaten Abstriche bei den Prognosen machen müssen. Zwischen Oktober und Dezember fuhren sie einen operativen Verlust von 309 Millionen Euro vor Sondereffekten ein. Am Donnerstag legt Gamesa seinen Quartalsbericht vor. Siemens Energy hält zwei Drittel der Anteile an Siemens Gamesa.

19.11 Uhr – Online-Autohändler MeinAuto vor Verkauf

Knapp ein Jahr nach dem gescheiterten Börsengang soll der Online-Autohändler MeinAuto aus Oberhaching bei München Insidern zufolge an den nächsten Finanzinvestor verkauft werden. Von einem neuen Anlauf an die Börse habe sich der britische Eigentümer verabschiedet, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Abschreckend wirkte die schlechte Kursentwicklung des Gebrauchtwagenhändlers Auto1, in dessen Sog MeinAuto im Frühjahr 2021 an die Börse gehen wollte. Die Auto1-Aktie notiert derzeit rund 70 Prozent unter ihrem Höchststand, der kurz nach dem Börsengang erreicht worden war.

17.47 Uhr – DAX lässt schließlich nach

Geschäftszahlen von Google und des Chipherstellers AMD konnten die Stimmung etwas aufhellen. Aktien des Münchner Chipherstellers Infineon verteuerten sich im DAX um 0,6 Prozent.

Der DAX gab schließlich alle frühen Gewinne wieder ab und schloss nach zwei guten Tagen mit einem hauchdünnen Minus von sechs Punkten bei 15.614 Punkten.

17.05 Uhr - US-Quartalsbilanzen im Fokus

Die Stimmung ist nicht schlecht in New York, aber große Sprünge machen die Kursbarometer zur Wochenmitte bislang nicht. In diesen Tagen erinnern sich viele an eine alte Börsenweisheit: "Am wichtigsten sind die Unternehmensgewinne." Also wichtiger als Corona, Geopolitik und Säbelrasseln. Die Statistiker wissen es ganz genau: Fast 80 Prozent aller US-Konzerne, die in der laufenden Bilanzsaison ihre Berichte präsentiert haben, konnten die Erwartungen der Analysten übertreffen. Im Fokus steht die Google-Mutter Alphabet, sie hat den 6. Rekordgewinn in Folge präsentiert und obendrein einen Aktiensplit 1 zu 20 angekündigt, das Papier klettert um sechs Prozent. Auch mit AMD geht es um fünf Prozent aufwärts, der Vorstand hat seine Prognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert und profitiert vom Boom in der Halbleiterindustrie. Auf breiter Front enttäuscht hat dagegen Paypal, die Aktie bricht um 25 Prozent ein. Der Dow-Jones tritt auf der Stelle, genau wie der Nasdaq-Index.

15.15 Uhr - Alphabet mit Aktiensplit

Die Google-Mutter Alphabet plant einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20. Mitte Juli werden aus einer Aktie auf einen Schlag 20. Damit wird die Aktie optisch günstiger und auch leichter zu handeln. Das kommt vor allem Kleinanlegern zugute, so das Kalkül; sie können sich wieder leichter an dem Unternehmen beteiligen. Und womöglich werden durch einen solchen Aktiensplit ja auch ganz neue Interessenten angelockt. Übrigens: Gewinn und Dividende werden natürlich auch auf 20-mal so viele Aktien verteilt; das heißt, an der doch hohen Bewertung von Alphabet ändert sich nichts. Die Aktie von Alphabet wird übrigens auch in Frankfurt gehandelt, dort steigt sie um mehr als zehn Prozent, bevor in New York die Börsen eröffnen. Aber strenggenommen lässt sich nicht sagen, ob dieser Kurssprung jetzt dem angekündigten Splitting geschuldet ist - oder den vorgelegten Quartalszahlen, mit dem 6. Rekordgewinn in Folge.

14.20 Uhr - Chipsektor im Fokus

Die Stimmung in der Halbleiter-Branche ist ausgezeichnet, und auch viele Analysten empfehlen diese Titel weiter zum Kauf. Der Höhenflug mit neuen Bestwerten bei wichtigen Kennzahlen könnte sich auch in den nächsten Monaten fortsetzen, so heißt es. STMicroelectronics, TSMC, Texas Instruments, Intel und ASML – alle haben bereits recht ansprechende Berichte und Prognosen veröffentlicht. Gestern hat AMD in New York die Analysten überzeugen können, AMD wird auch in Deutschland gehandelt, mit 13 Prozent Aufschlag, davon profitieren auch Titel wie Aixtron und Infineon. Seit Tagen war die Wacker-Tochter Siltronic gesucht, heute wird bei dieser Aktie vorsichtig Kasse gemacht. Die Nachfrage aus der Industrie nach Computer-Chips ist ungebrochen hoch, und die Anbieter kommen kaum nach damit, um den Bedarf zu decken. Das ist das eine, das andere sind die Lieferketten, und wenn die reißen, dann nützt auch das vollste Auftragsbuch nichts.

12.20 Uhr - Inflation ruft Zinsfalken auf den Plan

Für die Zinsfalken ist es eine Steilvorlage: Die Inflation im Euroraum ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Im Januar lag die Teuerung bei 5,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt mitgeteilt hat. Morgen trifft sich die EZB, und schon im Vorfeld werden die Stimmen derer lauter, die sich dafür aussprechen, jetzt endlich nachhaltig die Zinswende einzuläuten. Und einige kritisieren, das hätte die EZB längst tun sollen. Umso wichtiger ist das, was morgen aus dem Eurotower in Frankfurt nach draußen dringen wird. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, wird mit folgenden Worten zitiert: "Die unerwartet hohe Teuerungsrate ist ein Nackenschlag für die EZB." Der Druck auf die EZB nehme nun zu, meinen viele Ökonomen. Der DAX zeigt sich zur Mittagszeit kaum verändert, bei 15.661 Punkten (plus 0,2 Prozent)

11.30 Uhr - Euro-Inflation auf Rekordhoch

In der Eurozone gibt es bei der Inflation keinerlei Anzeichen für eine Entspannung. Im Januar betrug die Jahresrate 5,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat auf der Basis vorläufiger Daten mitteilte. Alle Experten lagen daneben. Sie hatten mit einem Rückgang auf 4,4 Prozent gerechnet. Treibende Faktoren sind die Energiepreise, vor allem bei Gas und Öl. Die Nordseesorte Brent kostet etwas weniger als 90 Dollar das Barrel. Nach dem Corona bedingten Crash an den Finanzmärkten im Frühjahr 2020 hatte das Barrel nur 25 Dollar gekostet.

10.30 Uhr - Rekordpreise an den Tankstellen

Öl bleibt teuer. Die Nordseesorte Brent wird aktuell für 89 Dollar gehandelt. Gestern kostete sie noch fast 91 Dollar. Experten gehen davon aus, dass es hier so schnell keine Besserung geben wird. Grund sind die Spannungen mit Russland, die neben dem Öl vor allem die Gaspreise in die Höhe treiben. An den Tankstellen zahlen die Autofahrer Rekordpreise. Der Liter Super E10 kostet nach Angaben des ADAC 1, 71 Euro, der Liter Diesel 1,64 Euro.

09.15 Uhr - DAX steigt über Marke 15.700

Wie erwartet erwischen die Märkte einen guten Start: Der DAX steigt in den ersten Minuten um 82 auf 15.700 Punkte, MDAX und TecDAX legen bis zu 1,2 Prozent zu.

Eine Aktie ragt aus allen Werten heraus: Teamviewer – im MDAX und im TecDAX zuhause – verteuern sich um 13 Prozent. Das schwäbische Softwareunternehmen will 2022 kräftig wachsen. Es bietet Software für Konferenzen und Fernwartung an und gehörte damit zu den großen Corona-Gewinnern. Zusätzlichen Schub bekommt die Aktie durch ein Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie hat einige Höhen hinter sich. Im Zuge der Krise verteuerte sie sich auf 50 Euro. Aktuell kostet sie aber nur rund 15 Euro.

07.25 Uhr - Harte Konkurrenz am Spielemarkt

Die Vorgaben sind gut. In Tokio schloss der Nikkei-Index 1,7 Prozent höher bei 27.534 Punkten. Sony verteuern sich dabei um 5 Prozent. Die Japaner wollen im hart umkämpften Spielemarkt ihre Position ausbauen, indem sie die Übernahme des US-Spieleentwicklers Bungie planen. Sony ist bekannt durch seine Playstation und liefert sich mit Microsoft (Xbox)einen knallharten Konkurrenzkampf bei hochwertigen Spielekonsolen.

06.30 Uhr - Trendwende im Februar?

Nach dem verlustreichen Monat Januar haben sich die Anleger offenbar zum Wiedereinstieg entschieden. Rund um den Globus legen die großen Indizes zu. Die New Yorker Börsen schlossen mit Kursgewinnen von bis zu 0,8 Prozent. Asiens Börsen melden ebenfalls steigende Kurse. In Tokio steigt der Nikkei-Index um 1, 7 Prozent auf 27.530 Punkte. Im Januar haben die Börsen extrem auf die angekündigte Zinswende in den USA reagiert. Offenbar zu heftig, erklären Analysten, denn die niedrigeren Kurse locken Schnäppchenjäger an. In Tokio sind große Standardwerte wie Sony und Toyota gesucht, die bis zu vier Prozent zulegen. In New York waren zuvor die Aktien von UPS im Fokus der Anleger, die um 14 Prozent in die Höhe schossen. Große Logistikkonzerne wie UPS oder auch die Deutsche Post gehören zu den Gewinnern in der Corona-Krise.

Mittwoch, 2. Februar

13.20 Uhr - Europabörsen tendieren freundlich

Nach dem schwachen Börsenstart im Januar zeigen sich die Anleger an den Europabörsen wieder zuversichtlicher. Der DAX hat ein gutes Prozent gutgemacht, genau wie Stoxx 50 und Euro Stoxx 50. Damit folgen die Börsen der Wall Street, die gestern eine Rally hingelegt hatte und damit in letzter Minute den bislang höchsten Monatsverlust zum Jahresstart der US-Computerbörse verhinderte.

Ein Analyst formuliert es so, Zitat: "Es zeigt sich, dass die Angst vor der Zinswende erst einmal schlimmer war als die Zinswende selbst." Angesichts der hohen Inflation will die US-Notenbank Fed jetzt rasch die Zinswende einleiten. Mit Spannung warten die Investoren nun auf die Sitzung der EZB am Donnerstag.

Vor allem die Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde zur Teuerungsrate könnten Hinweise zur künftigen Geldpolitik liefern. Die deutsche Inflation war zu Jahresbeginn nicht so stark gesunken wie erwartet; damit stellt sich erneut die Frage, ob der Kurs der EZB bislang nicht zu locker war und ob nicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt wäre, um die Zinszügel anzuziehen. Der DAX pendelt um 15.640 Punkte; der Euro notiert mit 1.1270 Dollar.

12.15 Uhr - GlobalWafers hält sich Optionen offen

GlobalWafers, der Interessent aus Taiwan für die Wacker-Chemie-Tochter Siltronic, hat seine ursprüngliche Aussage zurückgezogen, wonach kein neues Angebot geplant sei. Jetzt heißt es, der Chip-Zulieferer, weltweit immerhin die Nummer drei, halte sich einen neuen Anlauf offen, um den Münchener Rivalen Siltronic doch noch zu übernehmen. Ein Sprecher von GlobalWafers sagte: "Wir werden die Nicht-Entscheidung der deutschen Regierung analysieren und ihre Auswirkungen auf unsere künftige Investitionsstrategie prüfen." Das Bundeswirtschaftsministerium hatte die entscheidende Frist verstreichen lassen, damit ist die Übernahme im Volumen von rund 4,4 Milliarden Euro um Mitternacht geplatzt.

12.00 Uhr - Interessante Charttechnik

Einmal mehr sind die professionellen Kurvendeuter gefragt. Mit Blick auf die Charttechnik bewegt sich der Deutsche Aktienindex jetzt in einem äußerst wichtigen Terrain: Bei 15.611 Punkten verläuft exakt die für viele Profis wichtige Durchschnittslinie für den langfristigen Trend. Das heißt, sollte der DAX diese Linie überwinden, dann könnte es weiter aufwärts gehen. Gerade die vergangene Woche verlief äußerst turbulent, mit vielen Rückschlägen. Da käme etwas Entspannung gerade gelegen. Aktuell verbucht der DAX ein Prozent Plus auf seinem Konto, bei 15.633 Punkten.

10.30 Uhr - Wacker sucht weiter Käufer für Siltronic

GlobalWafers aus Taiwan hat nach eigenen Angaben kein Interesse mehr, den Münchner Konkurrenten Siltronic zu übernehmen. Die 4,4 Milliarden Euro schwere Übernahme des Wafer-Herstellers ist an der Bundesregierung gescheitert, die vergangene Nacht eine Freigabefrist verstreichen ließ. Berlin ließ aber durchblicken, dass ein neuer Antrag möglich sei. Nach der Absage aus Taiwan teilte die Muttergesellschaft Wacker Chemie mit, dass man weiterhin nach einem Käufer für Siltronic suche. Wacker besitzt noch rund 30 Prozent an der Tochtergesellschaft. Die Wacker-Aktie verteuert sich um 1,2 Prozent, die von Siltronic um 2,3 Prozent. Analysten sind überzeugt, dass es noch weitere Interessenten gebe.

09.30 Uhr - DAX überspringt Hürde 15.600

Die Märkte erholen sich von den Verlusten der letzten beiden Januar-Wochen. Der DAX übersteigt die Marke 15.600. Er gewinnt in den ersten Minuten 207 auf 15.678 Punkte. An den Börsen hofft man, dass die in den kommenden Wochen anstehenden Unternehmensberichte gut ausfallen, möglicherweise besser als erwartet. HeidelbergCement erfüllt diese Erwartungen. Der Baustoffkonzern hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz auf 18,7 Milliarden Euro steigern können. Der Bruttogewinn klettert auf fast 2,6 Milliarden – ein Plus von 12 Prozent. Die Börse belohnt diese Nachrichten mit einem Kursplus von 3,5 Prozent. Globalwafers aus Taiwan kann Siltronics nicht übernehmen. Die Bundesregierung hat keine Genehmigung erteilt. Trotzdem verteuern sich die Siltronics-Aktien um fast 4 Prozent.

7.30 Uhr - UBS Milliardengewinn dank Börsenboom

Die Tokioter Börse startet mit einem kleinen Plus in den neuen Börsenmonat Februar. Der Nikkei-Index legte 0,3 Prozent auf 27.078 Punkte zu. Der Elektronikriese TDK hob zum zweiten Mal seine Gewinnprognose an. Das wurde an der Börse mit einem Kursplus von 12 Prozent belohnt. Die Anleger stellen sich darauf ein, dass die Notenbanken die Zinszügel deutlich straffen in diesem Jahr. Das wird die Märkte mit Sicherheit belasten. Gute Unternehmensnachrichten könnten hier aber einen Ausgleich bilden. Die Schweizer Großbank UBS erzielte den höchsten Jahresgewinn seit 2006. Grund: Der Börsenboom spülte einen Gewinn von 7,5 Milliarden Dollar in die Kassen.

06.30 Uhr - New Yorker Kursrallye hebt die Stimmung

Die Wall Street ist mal wieder das Maß aller Dinge. Gestern Abend kam es zum Monatsende noch einmal zu einer gewaltigen Kursrally. Der NASDAQ kletterte um 3,4 Prozent. Dadurch begrenzte die Hightech-Börse ihre Verluste im Januar auf knapp neun Prozent. Der Dow Jones legte 1,2 Prozent zu. Sein Monatsminus betrug 3,3 Prozent.

Ein Grund ist die Zinswende der US-Notenbank. Noch hat die FED keine definitiven Beschlüsse gefasst, aber sie bereitet mit deutlichen Worten anstehende Zinserhöhungen bereits vor. US-Banken rechnen in diesem Jahr mit bis zu 7 Zinsschritten von jeweils 0,25 Prozent.

In Tokio tendiert der Nikkei-Index leicht im Plus.

Dienstag, 1. Februar 2022