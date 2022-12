Börsen-Ticker: DAX startet über 14.000 Punkten

22.05 Uhr - US-Börsen legen zu: Nike als großer Gewinner

Gute Stimmung an den US-Börsen: Der Dow Jones ging 1,6 Prozent höher aus dem Handel. Der Nasdaq konnte um 1,5 Prozent zulegen.

Größter Gewinner an der Wall Street war der Sportartikelhersteller Nike mit 12,2 Prozent. Nike konnte trotz Rezessionssorgen und Inflation gute Quartalszahlen vermelden. Auch der Flugzeugbauer Boeing kam voran (plus 4,1 Prozent). Der Grund hier war ein positiver Analystenkommentar.

20.30 Uhr - Bessere Stimmung unter US-Verbrauchern

In den USA hat sich die Stimmung unter den Verbrauchern stark verbessert. Das entsprechende Barometer des Institut Conference Board erreichte mit 108,3 Punkten im November den besten Wert seit Monaten. Vor allem aber gingen die Inflationserwartungen der Amerikaner für Dezember deutlich zurück. Ein Grund für die Kauflaune dürfte sein, dass die Teuerung in den USA allmählich nachlässt. Die Inflationsrate hatte im November ihr Jahrestief von 7,1 Prozent erreicht. Laut der Umfrage wollen viele Verbraucher in den USA insbesondere wieder mehr Geld für Urlaub ausgeben.

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Mittwoch

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 39 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und ein Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Adidas verzeichnete bisher mit 6,8 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Zalando mit +6,2 Prozent und Vonovia mit +3,8 Prozent.

Bayer ist bisher größter Verlierer mit einem Kursminus von 0,5 Prozent.

17.40 Uhr - DAX schließt im Plus: Notenbank-Schock überwunden

Nach dem Auf und Ab der vergangenen beiden Handelstage hat der DAX heute klar im Plus geschlossen: Er konnte 1,5 Prozent zulegen auf 14.098 Punkte. Nach einer Durststrecke hat er damit auch wieder die 14.000er-Marke überschritten. Der Schock der Anleger über die Politik der japanischen Notenbank von gestern währte offenbar nur kurz. Auch der MDAX ging 2,1 Prozent höher aus dem Handel.

15.26 Uhr – Italien: Lufthansa Einstieg bei ITA in Kürze?

Der Verkauf der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways steht Insidern zufolge unmittelbar bevor. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gebe in Kürze per Dekret grünes Licht für den Verkauf eines Minderheitsanteils an dem staatlichen Unternehmen, sagten drei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die Lufthansa gilt als Favorit für den Einstieg bei ITA Airways. Sie könnte den ITA-Anteil über eine Kapitalerhöhung erwerben, sagte einer der Insider. Seit Anfang des Jahres versucht die Regierung in Rom, die restrukturierte, verkleinerte Alitalia-Nachfolgerin zu privatisieren. Die Lufthansa hatte ihr Interesse an einer Tochter in ihrem wichtigsten europäischen Auslandsmarkt wiederholt bekundet.

14.37 Uhr – Biontech-Corona-Impfstoff kommt nach China

Die Bundesregierung will in den nächsten Wochen Tausende deutsche Staatsbürger in China mit dem Biontech-Impfstoff gegen Corona impfen lassen. Eine erste Lieferung werde bereits am Mittwoch in Peking erwartet, gab Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin bekannt. Die chinesische Regierung habe die Bundesregierung in einer sogenannten Verbalnote unterrichtet, dass der Impfstoff von Biontech an Deutsche verabreicht werden dürfe. Eine allgemeine Zulassung für das Vakzin des deutschen Herstellers gibt es in China noch nicht. Man setze sich aber dafür ein, dass auch Ausländer anderer Staatsangehörigkeiten in China mit Biontech geimpft werden können, ergänzte der deutsche Regierungssprecher Hebestreit.

14.17 Uhr - Krypto-Krise kostet weiteres Opfer

Mit Core Scientific rettet sich eine der größten börsennotierten Krypto-Firmen in den USA in den Gläubigerschutz. Der Krypto-Miner meldete Insolvenz an. Core mit Sitz in Austin im US-Bundesstaat Texas erklärte, keine Auflösung anzustreben, sondern die Geschäfte weiterführen zu wollen. Der Bitcoin notiert mit einem kleinen Minus bei rund 16.800 Dollar. Das ist deutlich entfernt vom Rekordhoch von fast 70.000 Dollar.

13.46 Uhr - Bundesregierung kritisiert geplante Lufthansa Bonizahlungen

Die Bundesregierung kritisiert die geplanten Bonuszahlungen der Lufthansa für die Zeit, als der Konzern im Eigentum des Staates war. Eine Ansparung und spätere Auszahlung von Boni könne es nicht geben, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Dies wäre ein Verstoß gegen getroffene Vereinbarungen bei der Rettung der Airline in der Corona-Krise. Damals wurden Dividenden- und Bonuszahlungen untersagt. Dies müsse nun mit dem Unternehmen diskutiert werden. Es werde sich zeigen, was dabei herauskomme. Auf einer Aufsichtsratssitzung der Lufthansa Anfang Dezember habe das Kontrollgremium entsprechenden Zahlungen für die Jahre 2021 und 2022 zugestimmt, berichtete das "Handelsblatt" zuletzt. Ein Sprecher der Fluggesellschaft wies den Vorwurf der unzulässigen Bonuszahlungen zurück. Das Geld werde erst ab 2025 ausbezahlt. Damit handele es sich nicht um einen rückwirkenden Bonus.

13.05 Uhr – Großauftrag für Siemens Mobility in Australien

Siemens hat über seine Tochter Siemens Mobility in Australien einen Auftrag über 900 Millionen Euro für ein Metro-Projekt in Sydney an Land gezogen. Der Konzern solle für die neue U-Bahn-Linie zwischen dem Flughafen und dem Zentrum bei St. Marys unter anderem zwölf automatisierte, fahrerlose U-Bahn-Züge mit drei Wagen liefern, teilte Siemens mit. Ferner umfasse der Auftrag ein speziell gebautes Depot, die digitale Schieneninfrastruktur einschließlich Signaltechnik, Telekommunikation und Bahnsteigtüren. Das Unternehmen werde außerdem einen 15-jährigen Wartungsvertrag abschließen. Aktien von Siemens verteuern sich um 0,8 Prozent – ähnlich wie der DAX.

12.42 Uhr – Konkurrenz für Deutsche Telekom durch 1&1

Der Telekom-Anbieter 1&1 baut sein Netz für schnellen 5G-Mobilfunk durch einen Zukauf aus. Die Firma habe mit der Eubanet GmbH die Akquisition von 7.500 5G-Antennenstandorten vereinbart, teilte die United Internet-Tochter 1&1 mit. Dies sei ein weiterer Schritt, mit dem die Ausbauziele für das neuartige OpenRAN-Mobilfunknetz erreicht würden, erklärte Firmenchef Ralph Dommermuth. Im Rahmen des Erwerbs von 5G-Frequenzen hat 1&1 die Verpflichtung übernommen, 50 Prozent der deutschen Haushalte bis Ende 2030 zu versorgen. 1&1 wolle dieses Ziel frühzeitig erreichen, heißt es. Aktien von 1&1 sowie der Mutter United Internet verteuern sich durchschnittlich um 1,5 Prozent.

09.08 Uhr - Kauflaune steigt - auch bei den DAX-Anlegern

Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ist die Kauflust bei den Deutschen weiter gestiegen. Das Konsumklima legte zum dritten Mal in Folge zu, zeigen die aktuellen Daten des Nürnberger Marktforschungsunternehmens GfK. Und auch an den deutschen Aktienmärkten greifen die Anleger zu nach den jüngsten Verlusten. Der DAX ist mit einem Plus in den neuen Handelstag gestartet und gewinnt jetzt 0,4 Prozent auf 13.938 Punkte. Die Aktie von Adidas ist größter Gewinner im Index mit einem Plus von fünf Prozent. Zuvor hatte US-Konkurrent Nike gestern Abend gute Zahlen vorgelegt, die die Anleger optimistisch stimmen, auch für Adidas. Der Euro notiert mit 1,06 28 Dollar.

08.28 Uhr - Verbraucherstimmung in Deutschland leicht gestiegen

Trotz Energiekrise und hoher Preise gehen die Bürger in Deutschland mit etwas besserer Konsumlaune ins neue Jahr. Das Barometer der Nürnberger GfK-Marktforscher signalisiert für Januar einen Anstieg um 2,3 Zähler auf minus 37,8 Punkte. Das ist der dritte Anstieg in Folge. Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Abfederung der explodierenden Energiekosten zeigten offenbar ihre Wirkung, so heißt es von den Experten der GfK. Die Bereitschaft der Deutschen, größere Einkäufe zu tätigen, nehme nach einer langen Durststrecke für die Händler nun wieder zu. Die anhaltend stabile Beschäftigungslage stütze die die Konsumneigung, weil die Angst vor Arbeitslosigkeit derzeit gering sei. Doch trotz des leichten Anstiegs sei die Kaufzurückhaltung weiterhin zu spüren. Die Verunsicherung durch die Krisen, wie Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation und vor allem die Erwartung deutlich höherer Heizkostenabrechnungen, sei nach wie vor hoch.

07.15 Uhr - Umsatzsprung bei Nike

Der weltgrößte Sportartikel-Hersteller Nike profitierte von einer starken Nachfrage in Nordamerika und Europa. Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres um 17 Prozent auf 13,3 Milliarden Dollar verglichen mit dem Vorjahr, teilte Nike gestern nach US-Börsenschluss mit. Analysten hatten mit weniger Umsatz gerechnet. Anziehende Geschäfte in den USA machten die Schwäche auf dem chinesischen Markt mehr als wett. In Nordamerika steigerte Nike den Umsatz um 30 Prozent. In China gingen die Erlöse wegen der Corona-Restriktionen dagegen um drei Prozent zurück. Der Nettogewinn blieb mit 1,33 Milliarden Dollar in etwa stabil. Nike-Aktien sprangen nachbörslich um mehr als zwölf Prozent nach oben.

07.08 Uhr - Nikkei schließt erneut mit Kursverlusten

Gestern hatte Japans Zentralbank überraschend ihre Zinspolitik verschärft und die Kurse an der Börse in Tokio auf Talfahrt geschickt. Die wurde heute fortgesetzt, allerdings mit leicht gebremstem Tempo. Der japanische Leitindex schloss 0,7 Prozent schwächer auf dem Endstand von 26.388 Punkten.

06.50 Uhr - FedEx nach Zahlen im Minus

Der US-Logistik-Konzern gilt wie sein Konkurrent UPS als Barometer für die Lage der US-Wirtschaft. Er hat gestern nach US-Börsenschluss aktuelle Zahlen vorgelegt. Im zweiten Geschäftsquartal erzielte der Deutsche-Post-Rivale einen Umsatz von 22,8 Milliarden Dollar, teilte der US-Paketdienstleister mit. Experten hatten aber mit fast einer Milliarde Dollar mehr gerechnet. Der Gewinn ohne Sonderposten fiel auf 815 Millionen Dollar von 1,3 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die FedEx-Aktie gab im nachbörslichen Handel zunächst fast sechs Prozent, um sich dann etwas zu erholen.

06.14 Uhr - Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten

Im Oktober hatte der Tesla-Chef für rund 44 Milliarden Dollar den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Seit der Übernahme herrscht beim Online-Netzwerk Chaos. Nun hat Musk seinen Rücktritt als Twitter-Chef in Aussicht gestellt. Er werde zurücktreten, sobald er jemanden finde, der "töricht genug sei", den Job zu nehmen. Das twitterte er gestern in einer Reaktion auf eine von Musk selbst initiierte Umfrage unter den Twitter-Usern. Die Mehrheit der Teilnehmenden, 57,5 Prozent, hatte da für Musks Ablösung als Firmenchef gestimmt.

An den US-Börsen hatte es gestern zwar keine großen Sprünge gegeben, doch der US-Leitindex Dow Jones schloss immerhin nach vier Verlusttagen in Folge wieder moderat im Plus. Er stieg um 0,3 Prozent. In Tokio verliert der Nikkei-Index jetzt 0,7 Prozent. Der Euro steht bei 1 Dollar 06 10.

Mittwoch, 21. Dezember 2022