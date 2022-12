Börsen-Ticker: Kleine Entspannung bei den Lebensmittelpreisen

22.05 Uhr – US-Aktienmärkte können Abwärtstrend stoppen

Nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage ist es an der Wall Street wieder etwas aufwärts. Nachdem zuletzt die Arbeitsmarktdaten in den USA überraschend gut ausgefallen waren, ist die nun veröffentlichte wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe so ausgefallen wie von Analysten erwartet. Ein Zeichen, dass sich der Arbeitsmarkt abschwächt. Insgesamt scheint die Zeit auch reif für eine Gegenreaktion auf die jüngsten Verluste. So kam der Dow Jones 0,6 Prozent voran. Der Nasdaq kletterte um 1,1 Prozent. An den deutschen Aktienmärkten war die Stimmung durchwachsen. Nur mit Mühe hat der DAX zum Schluss ein paar Pluspunkte verbuchen können. Sein Schlussstand: 14.265 Punkte. Bei den Ölpreisen hat sich die Lage am Abend weiter entspannt, nachdem die Notierungen tagsüber noch gestiegen waren. Es kam die Meldung, dass eine wichtige Rohölpipeline von Kanada in die USA nach einer Reparatur wohl bald wieder in Betrieb genommen werden kann. Ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent verbilligt sich auf rund 76 Dollar. Der Euro steht bei 1,0550 Dollar.

17.50 Uhr – Verluste für Symrise, Porsche und BMW

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 18 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 22 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Unter den Unternehmen des DAX hatten Infineon (+2,3 Prozent), Fresenius (+2,2 Prozent) sowie Puma und MTU Aero Engines (je +1,6 Prozent) die größten Kursgewinne.

BMW musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 2 Prozent. Porsche (-1,6 Prozent) und Symrise (-1,5 Prozent) verloren ebenfalls.

17.45 Uhr - DAX beendet jüngste Verlustserie mit Miniplus

So richtig hat der DAX heute keine Richtung gefunden. Er ist zunächst leicht im Plus gestartet, war dann einige Stunden leicht im Minus – und als sich dann die Aktienmärkte in New York am Nachmittag dann besser entwickelt haben, hat sich der Deutsche Leitindex wieder leicht ins Plus schieben können. Letztlich ist der DAX aber nur 4 Punkte höher aus dem Handel gegangen als gestern. Sein Schlussstand: 14.265 Zähler. Der MDAX hat sich um knapp 1 Prozent verbessert. Der TecDAX ist ein halbes Prozent vorangekommen. Meldungen aus den Unternehmen waren Mangelware. Und so konnten sich die Investoren weiter mit der Frage beschäftigen, wie stark die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank in der kommenden Woche die Leitzinsen weiter anheben werden. Zwar geht die Mehrheit von einem Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten aus. Ein Schritt von 0,75 Punkte ist aber nicht auszuschließen.

14.30 Uhr - Hoffnung auf sinkende Energiepreise

Thema ist und bleibt die Inflation, die vor allem von den Energiepreisen angetrieben wird. Hier könnte sich der anziehende Euro-Kurs positiv auswirken, der auf 1,05 Dollar geklettert ist. Gleichzeitig hat in den vergangenen Tagen der Ölpreis deutlich nachgegeben auf Kurse um 78 Dollar das Barrel der Nordseesorte Brent. Im Gesamtpaket sinken die Energiepreise. Abzulesen an den Tankstellen, wo Diesel und Super-Benzin billiger geworden sind. Ob die Multis ihre Preisvorteile komplett an die Verbraucher weitergeben, erscheint weiterhin fraglich.

10.10 Uhr - Nicht viel los beim DAX, Ausnahme: Airbus

Die Airbusaktie war gestern der große Verlierer im DAX. Der Kurs knickte über 2 Prozent ein. Der Flugzeugbauer musste einräumen, sein Produktionsziel in diesem Jahr nicht mehr erreichen zu können. Auch für die künftige Entwicklung bleiben Fragezeichen. Laut Unternehmensführung können brüchige Lieferketten die Pläne weiterhin durcheinanderbringen.

Heute nun scheinen die Sorgen von gestern schon wieder vergessen, oder man sieht nach dem Minus jetzt einen guten Zeitpunkt um wieder einzusteigen. Die Airbusaktie legt jedenfalls knapp zwei Prozent zu, sie ist damit aktuell der stärkste Titel im DAX ... und auch der einzig wirklich auffällige Gewinner. Auf der Verliererseite bildet BMW mit 1,3 Prozent Minus das Schlusslicht. Unterm Strich verliert der DAX jetzt ein paar Punkte auf 14.255.

9.15 Uhr - Deutsche Aktienmärkte zu Beginn leicht im Plus

Der DAX legt in den ersten Minuten 0,2 Prozent zu, der M-DAX schafft 0,7 Prozent. Auffällig sind zu Beginn die Verluste in der Autobranche. Volkswagen und BMW geben beide rund eineinhalb Prozent nach, es sind die einzigen deutlichen Abschläge im DAX bisher. Das kann man sich am ehesten damit erklären, dass die schlechten Konjunkturdaten aus China die deutschen Autohersteller besonders betreffen. Ganz oben auf der Gewinnseite im DAX stehen zum Auftakt Brenntag, Vonovia und Beiersdorf. Die Kursaufschläge fallen mit einem Prozent aber nicht wirklich berauschend aus.

8.15 Uhr - Wie stehen Groß-Investoren zu ESG?

In der Investmentbranche wird gerade um eine Linie gerungen, ob und wie stark man bei der Auswahl von Wertpapieren ökologische, soziale und Faktoren der guten Unternehmensführung berücksichtigen soll – das sind die sogenannten ESG-Kriterien. Der Fondsmanager Vanguard macht hier gerade eine Kehrtwende und zieht sich aus der Klima-Initiative wieder zurück, wie gestern Abend bekannt wurde. Im Streit über die ESG-Kriterien haben Florida und andere US-Bundesstaaten angekündigt, Gelder von BlackRock abzuziehen. Der Vermögensriese bekennt sich zu den Standards. Allerdings ist manchen das Enganement von Blackrock wiederum nicht deutlich genug. Der aktivistische Investor Bluebell hat Blackrock-Chef Larry Fink zum Rücktritt aufgefordert, weil der zu wenig unternehme, um sein Portfolio um Geschäfte mit fossilen Energien zu bereinigen, heißt es.

07.15 Uhr - Konjunktur in Japan scheint sich zu fangen

Japans Wirtschaft ist im Sommer nicht so stark eingebrochen, wie ursprünglich angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent. Volkswirte hatten zum großen Teil mit über einem Prozent Minus gerechnet. Und der Trend zeigt offenbar nach oben. Im laufenden Quartal scheint die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt – nach den USA und China – wieder ein Wachstum zu verzeichnen. An den Börsen bleibt man dennoch skeptisch. Japans Nikkei-Index verbucht rund ein halbes Prozent Minus. Das liegt vor allem an der Entwicklung in China. Dort wird zwar gerade die strikte Null-Covid-Politik etwas gelockert, aber die Nachwirkungen spürt man noch, vor allem beim Außenhandel. Die Exporte sanken im November so stark wie seit Anfang 2020 nicht mehr. Und auch die Importe gaben kräftig nach.

