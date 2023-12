Börsen-Ticker: Ifo-Geschäftsklima unerwartet gesunken

22.15 - Rekordserien für Dow Jones und Co.

Die New Yorker Börsen schlossen mit Gewinnen, auch wenn vor dem Wochenende der rechte Schwung fehlte. Alle drei großen Indizes erzielten Bestmarken: Der NASDAQ kletterte auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Der Dow Jones erzielte die längste Serie an Wochengewinnen seit Februar 2019. Der Standard and Poor‘s ist in dieser Kategorie noch besser: er absolvierte die längste Gewinnserie seit September 2017. Befeuert wurden die Märkte noch durch die US-Notenbank, die am Mittwoch ihre Zinspause verlängerte und fürs kommende Jahr erste Zinssenkungen andeutete. Ein paar Notenbanker drücken auf die Euphoriebremse. Noch sei da nichts entschieden. Die Spekulationen auf das erste Halbjahr seien verfrüht.

18.15 Uhr - DAX absolvierte gute Woche

Es war eine sehr gute Woche, auch wenn der DAX am Ende sein Jahreshoch nicht verteidigen konnte. Er schloss bei 16.751. Über die Woche gesehen stagnierte er, aber gestern erreichte er mit 17.000 Punkten ein neues Allzeithoch. Eine Bestmarke, die man sich vor wenigen Wochen noch nicht vorstellen konnte. Grund: Die US-Notenbank wird – das hat sie selbst angedeutet – im kommenden Jahr die Zinsen wieder senken. Die EZB ist noch nicht so weit, aber auch in der Eurozone sind die Hoffnungen groß, dass es erste Zinssenkungen geben wird. Der DAX hat dieses Jahr 20 Prozent an Wert gewonnen.

17.50 Uhr – Wie lief der Freitag für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 23 Aktiengesellschaften ein Plus und 17 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Zalando verzeichnete bisher mit 2,7 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt MTU Aero Engines mit +2,3 Prozent und Mercedes-Benz Group mit +1,6 Prozent.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für Symrise. Die Aktie notiert 7,2 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Adidas verlor 2,6 Prozent des Kurswerts, Fresenius verbilligte sich um 1,3 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

18.15 Uhr - Wie lief die Woche für bayerische Unternehmen an der Börse?

An der Börse verzeichnen diese Woche 23 bayerische Aktiengesellschaften ein Plus und 13 Unternehmen aus Bayern Verluste. Der Überblick zum Stand von Freitag 17.50 Uhr:

Unter den Unternehmen des DAX, MDAX und SDAX haben Morphosys (+32,9 Prozent), Patrizia (+12,5 Prozent) sowie Rational (+8,7 Prozent) diese Woche die größten Kursgewinne.

Die höchsten Kursverluste verzeichnen in dieser Woche Puma mit -5,8 Prozent, Scout24 mit -5,1 Prozent und Munich Re mit -3,6 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 15. Dezember um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 8. Dezember um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.00 Uhr - Börsen unterbrechen Zinsrally

Es ist nicht ungewöhnlich, dass einzelne Notenbanker versuchen, die Erwartungen der Akteure zu steuern, damit die Euphorie nicht überschießt. Das ist jetzt auch in New York passiert, da hat ein Vertreter der FED gesagt, die aktuellen Gespräche über Zinssenkungen seien verfrüht. Deshalb hat nun auch die Wall Street ganz vorsichtig den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem sie gestern noch auf Rekordkurs war. Auch an den Europabörsen folgt auf die Zinsrally nun der Stillstand, kurz vor Wochenschluss. Der DAX behauptet sich gegenüber gestern, mit 16.767 Punkten. Über die Woche gerechnet würde sich der Index damit unverändert verabschieden. Gesucht sind zum Wochenschluss die Autotitel, allen voran Daimler Truck, Mercedes Benz und BMW. Dass die Münchener Rück ihr Gewinnziel auf fünf Milliarden Euro für das kommende Jahr angehoben hat, wurde heute an der Kurstafel nicht honoriert. Der Euro notiert mit 1,0915 Dollar.

16.15 Uhr - Autoaktien im Fokus

VW überrascht mit guten Zahlen über die weltweiten Auslieferungen von Volkswagen, mit einem besonders dicken Plus für Nordamerika und mehr noch auch für China. Und das sind die wichtigsten, die größten Märkte für den Autokonzern. In China liegt das Plus bei gut einem Drittel, und auch die E-Autos von VW sind dort wieder mehr gefragt. Die VW-Aktie ist nur leicht im Plus, noch stärker zulegen können die Papiere von Mercedes Benz und BMW. Da argumentieren viele Analysten, dass die Autohersteller im Vergleich recht ordentliche Dividenden ausschütten wollen, abzulesen an einer wichtigen Kennzahl, der sog. Dividendenrendite. Das ist das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs und eben der Ausschüttung, und diese Prozentzahl, die kann auch schwanken. Aktuell liegt sie für BMW, VW und Mercedes um die acht Prozent. Eine solche Zahl ist aber nicht fix; muss ein Konzern überraschend zugeben, sein Dividendenversprechen nicht erfüllen zu können, hatten sich die Aktionäre zu früh gefreut.

13.15 Uhr - Heute ist "Hexensabbat"

Allen Börsianern und Finanzprofis ist klar, dass die DAX-Rally nicht viel zu tun hat mit der deutschen Realwirtschaft. Die 40 Unternehmen aus dem DAX machen nur ein Fünftel ihrer Umsätze in Deutschland. Verdient werden die künftigen Ausschüttungen also vor allem im Auslandsgeschäft. Die deutsche Wirtschaft wird ohne viel Schwung ins neue Jahr gehen, die aktuellen Daten belegen einmal mehr: Der Aufschwung bleibt aus bei uns. Nach der Rekordrally seit Oktober ist die Gefahr eines Rückschlags nun ziemlich groß. Das war gestern am Nachmittag zu beobachten, als plötzlich 250 DAX-Punkte weg waren, die der Index noch am Vormittag hatte einsammeln können. Es wurde also schnell Kasse gemacht. Aktuell pendelt der DAX nun um 16.800 Punkte, er liegt also 0,3 Prozent höher. Wichtig für die Profis ist heute der sog. "Hexensabbat", also der große Verfallstermin an den Terminbörsen. An solchen Tagen wird häufig versucht, die Kurse einzelner Aktien in eine bestimmte Richtung zu drücken. Am "Hexensabbat" verfallen im Tagesverlauf Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Die Kursschwankungen an einem solchen Tag sind häufig unkalkulierbar und nicht immer plausibel zu erklären, deshalb wird (mit einem Augenzwinkern) von "Hexenwerk" gesprochen.

12.25 Uhr - DAX kann zulegen

Eine hektische Börsenwoche geht langsam zu Ende, und der DAX hat seinen Gewinnkurs wiederaufgenommen. Gut zwanzig Prozent Plus in einem einzigen Börsenjahr, das kann sich wirklich sehen lassen. Aktuell pendelt der Index um 16.815 Punkte, ein Plus von 0,4 Prozent. Wie häufig beherrschen auch heute an der Börse bestimmte Themen die Geschäfte, und das u.a. ist die Aussicht auf die anstehenden Dividenden-Ausschüttungen. Die dürften im neuen Jahr besonders großzügig ausfallen, die wichtigste Kennzahl, mit Blick auf eine einzelne Aktie, ist die sog. Dividendenrendite. Die fällt für alle Autotitel recht gut aus, heute können alle Autoaktien zulegen, allen voran Mercedes Benz, gefolgt von BMW. Ähnliches war vor einigen Tagen bereits bei BASF und Bayer zu beobachten, in der Großchemie erreichen die Dividendenrenditen sogar zwischen sieben und acht Prozent.

11.15 Uhr - Münchener Rück sieht keine Gefahr für sich durch Signa-Pleite

Die Münchener Rück ist von der Pleite der österreichischen Immobiliengruppe Signa betroffen. Das bestätigte der Finanzvorstand des Versicherungskonzerns Christoph Jurecka bei einer Investorenkonferenz. Es handele sich aber ausschließlich um mit Immobilien besicherte Engagements, so dass für die Münchener Rück keine wesentlichen Verluste zu erwarten seien, so der Finanzvorstand. Nach einem Bericht der "Financial Times" hat die Erstversicherungs-Tochter Ergo Signa rund 700 Millionen Euro geliehen. Die Anleger bleiben gelassen, die Aktien der Münchener Rück verteuern sich um 1,2 Prozent, womöglich liegt es an der Prognose des Konzerns. Der Vorstand rechnet für das kommende Jahr mit einem Gewinn von fünf Milliarden Euro.

09.35 Uhr - DAX startet mit Punktgewinnen

Nach dem gestrigen kleinen Minus geht es jetzt im frühen Handel wieder nach oben beim DAX. Aktuell ist er mit 0,6 Prozent im Plus bei 16.855, er nähert sich damit wieder der Marke von 17.000, die er gestern bereits zeitweise zumindest übersprungen hat, erstmals in seiner Geschichte. Spekulationen auf baldige Zinssenkungen in den USA haben die Börsen weltweit zuletzt angetrieben. Etwas gedämpft wurde die Euphorie dann allerdings von den Aussagen der Präsidentin der europäischen Zentralbank Christine Lagarde, wonach Zinssenkungen für den Euro-Raum bislang nicht diskutiert wurden. Nach US-Notenbank-Chef Jerome Powell hätten sich die Anleger auch sehr gerne von Christine Lagarde erlösende Worte hinsichtlich einer baldigen Zinswende erhofft, heißt es beim Broker IG. Bei den Einzelwerten fallen die Autowerte positiv auf, BMW, Mercedes, VW und die Porsche Holding legen zwischen 1,8 und 2,3 Prozent zu

09.15 Uhr - Kursrutsch bei Symrise nach Gewinnwarnung

Zum Auftakt knicken die Aktien Symrise um 7,8 Prozent ein. Kurz vor Jahresende hat der Duftstoff- und Aromen-Hersteller noch seine Gewinnerwartungen heruntergeschraubt. Der Umsatz werde in diesem Jahr zwar um mehr als sieben Prozent auf 4,7 Milliarden Euro wachsen und damit etwas stärker als gedacht, teilte das Unternehmen mit. Gesunkene Rohstoffpreise und Währungseffekte hätten allerdings eine Neubewertung von Vorräten erforderlich gemacht. Der verzögerte Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden drücke ebenfalls auf den Gewinn, hieß es weiter. Deshalb geht Symrise nun von einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 890 bis 920 Millionen Euro aus. Das würde unter dem Vorjahresergebnis liegen.

07.06 Uhr - Börsen in Asien können weiter zulegen

Die positive Stimmung an den Börsen in Asien hält an. Unterstützung kommt nun zudem von der chinesischen Zentralbank. Sie hat den Zinssatz auch unverändert gelassen, wie die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank, aber sie hat die Liquidität erhöht, indem sie fällige mittelfristige politische Kredite verlängerte. Und das scheint die Börsen weiter zu beflügeln, vor allem in Hongkong, der Hang Seng Index gewinnt 2,2 Prozent, der Nikkei in Tokio kam heute früh um 0,9 Prozent voran. In erster Linie hängt es aber wohl noch mit der US-Notenbank zusammen. Sie hatte ja in Aussicht gestellt, dass der Leitzins im kommenden Jahr womöglich wieder gesenkt wird. Mittlerweile wird an den Märkten darüber diskutiert, wie viele Zinsschritte wohl kommen könnten. Die Rede ist von drei bis sechs Zinssenkungen. An der Wall Street hat die Euphorie etwas nachgelassen. Der Dow Jones kam gestern Abend um 0,4 Prozent voran, nach den jüngsten Anstieg ist die Geldpolitik der US-Notenbank langsam eingepreist.

07.05 Uhr - Schwache Konjunkturdaten aus Japan

Japans Industrietätigkeit schrumpft in diesem Monat einer Umfrage zufolge den siebten Monat in Folge. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sinkt von 48,3 Punkte im November auf jetzt auf 47,7. Bei S&P Global Market Intelligence, die die Umfrage erstellt hat spricht man von einer gedämpften Gesamtleistung. Innerhalb der Erhebung werde auch ein starker Rückgang der Neuaufträge im verarbeitenden Gewerbe registriert, was wiederum zu einem Rückgang der Fabrikproduktion führte. Die Entwicklung hat bis jetzt noch keine Auswirkung auf die Beschäftigung.

Freitag, 15.12.2023