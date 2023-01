Börsen-Ticker: DAX mit schwächerem Wochenstart

22.15 Uhr - Dow Jones mit dickem Wochenschluss

Nachlassende Inflationssorgen stützten die US-Börsen zum Wochenschluss. Doch am Ende verließ die Investoren der Mut etwas, der Dow Jones schloss nahezu unverändert bei 33.978. Die Wochenbilanz kann sich sehen lassen, der Dow Jones konnte in den vergangenen fünf Handelstagen 1,8 Prozent zulegen. Für einen Lichtblick sorgte zu Wochenschluss eine sich abschwächende Teuerung. Der sogenannte Index der persönlichen Konsumausgaben, der bevorzugte Inflationsmaßstab der US-Notenbank stieg im vergangenen Monat um 0,1 Prozent nach einem ähnlichen Anstieg im November. Mit Spannung warten die Anleger nun auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche.

17.45 Uhr - Richtungsloser Verlauf vor dem Wochenende

Der DAX schloss am Freitag abend bei 15.150, das sind zwar nur 17 Punkte mehr als am Vortag. Damit hat der Index in dieser Woche aber immerhin die Marke von 15.000 gut verteidigen können und sogar mehr als 100 Zähler gut gemacht. Marktteilnehmer sprachen von einer notwendigen Verschnaufpause. Seit Jahresbeginn hat der DAX rund neun Prozent zugelegt. Auch an der Wall Street wissen die Anleger heute nicht so recht wohin. Der Dow Jones tritt auf der Stelle. Grundsätzlich zeigten sich Investoren hin- und hergerissen zwischen robusten US-Wirtschaftsdaten und enttäuschenden Firmenbilanzen. Die Anleger seien verunsichert, heißt es beim Handelshaus IG. Zum einen schürten durchwachsene Quartalsberichte und angekündigte Entlassungen Rezessionsängste, zum anderen gebe sich die US-Wirtschaft keine Blöße und wachse trotz aller Widrigkeiten.

16.54 Uhr – Lufthansa kommt in Italien bei ITA-Einstieg voran

Die Lufthansa und die italienische Regierung wollen über einen Einstieg bei der staatlichen italienischen Fluglinie ITA Airways verhandeln. Das italienische Schatzamt habe mit der Lufthansa eine Absichtserklärung zum Verkauf eines Minderheitsanteils unterschrieben, erklärte das Wirtschafts- und Finanzministerium. Das ebnet den Weg zu bilateralen Verhandlungen. Weitere Details dazu sollen nicht veröffentlicht werden. Die Lufthansa hatte vergangene Woche angekündigt, zunächst einen Minderheitsanteil an ITA kaufen zu wollen mit der Option, unter bestimmten Konditionen später die Airline ganz zu übernehmen. Insidern zufolge geht es um einen Anteil von 40 Prozent, für den die Lufthansa 200 bis 300 Millionen Euro bezahlen will. Aktien der Lufthansa verzeichnen ein kleines Plus.

15.12 Uhr - Corona-Impfstoff: Vertrags-Anpassungen bei Pfizer und BioNTech?

In der EU haben die meisten Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen wollten, Erst- und Auffrischungsimpfungen erhalten. Die Nachfrage nach weiteren Impfungen ist gering. Mit dem Abklingen der Corona-Pandemie herrscht inzwischen weltweit ein Überangebot an Covid-19-Impfstoffen. Die EU-Kommission verhandelt einem Insider zufolge wegen der großen Lagerbestände an Corona-Impfstoffen über eine Anpassung der Verträge mit Pfizer und BioNTech. Erörtert werde, weniger als die 500 Millionen Covid-19-Impfdosen abzunehmen, die die EU nach dem bisherigen Vertrag in diesem Jahr kaufen muss, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Im Gegenzug sei ein höherer Preis für die Dosen im Gespräch. Auch eine Verlängerung der Lieferfrist, möglicherweise bis zum zweiten Halbjahr 2024, werde diskutiert. Aktien von Biontech notieren mit Plus 0,4 Prozent.

13.06 Uhr – Kommt die Deutsche Lufthansa AG nach München?

Die Lufthansa könnte den rechtlichen Sitz der Deutschen Lufthansa AG von Köln nach München verlegen, berichtet der Newsletters The Pioneer. Überlegungen hinsichtlich des juristischen Sitzes seien in einem sehr frühen Stadium, erklärte ein Lufthansa-Sprecher dazu. Bei der kommenden Hauptversammlung am 9. Mai 2023 in München werde es dazu weder einen Tagesordnungspunkt noch eine Entscheidung geben, heißt es auch. Bei der Änderung gehe es darum, welches Finanzamt zuständig wäre. Die Lufthansa AG ist im Handelsregister aus historischen Gründen in Köln eingetragen. Konrad Adenauer hat es mit seiner Heimatstadt Köln gut gemeint. Als erster Kanzler der Bundesrepublik hat Adenauer darauf gedrängt, die beiden damaligen Staatsunternehmen Deutsche Post und Deutsche Lufthansa mit ihren Zentralen in Nordrhein Westfalen anzusiedeln. Die Lufthansa Aktie hat seit Jahresanfang gut 20 Prozent zugelegt.

12.22 Uhr – Beschränkungen mit China für die Chip-Branche

Die Niederlande und Japan schließen sich einem Medienbericht zufolge dem US-Exportverbot für bestimmte Maschinen zur Chip-Produktion nach China an. Die entsprechenden Gespräche zwischen den Staaten würden im Laufe des Tages abgeschlossen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Künftig dürften die Zulieferer wie ASML aus den Niederlanden und Nikon aus Japan keine Maschinen mehr an China liefern, mit denen moderne Halbleiter produziert werden können. Die USA hatten im vergangenen Oktober weitreichende Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte nach China verkündet. Damit sollen technologische und militärische Fortschritte der Volksrepublik gebremst werden. Die Regierung in Washington will dem Land Zugang zu hochmodernen Chips und zu Maschinen, die zu deren Herstellung notwendig sind, verwehren.

11.25 Uhr - Kreditvergabe im Euroraum schwächt sich ab

Die Nachfrage nach Krediten in der Eurozone hat sich im Dezember etwas abgeschwächt. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) vergaben die Banken im Währungsraum 6,3 Prozent mehr Kredite an Firmen als vor Jahresfrist. Im November hatte das Wachstum hingegen noch bei 8,3 Prozent gelegen, im Oktober bei 8,9 Prozent. Auch bei den Privatkrediten verlangsamte sich die Vergabe, wenngleich nicht so deutlich.

Diese Entwicklung ist vor allem auf die Zinspolitik der Notenbank zurückzuführen. Seit Juli hat die EZB die Zinsen inzwischen vier Mal in Folge angehoben, der Leitzins liegt bei 2,5 Prozent. Zudem hat EZB-Chefin Christine Lagarde bereits wiederholt signalisiert, dass es weitere Zinsschritte in diesem Jahr geben werde. Die nächste Zinssitzung - die erste für 2023 - findet kommenden Donnerstag statt.

10.00 Uhr - Ionos enttäuscht mit Details zum geplanten Börsengang

Der Webhosting- und Cloud-Anbieter Ionos hat Details zum Börsengang am 8. Februar vorgestellt. Demnach soll die Marktkapitalisierung bis zu 3,14 Milliarden Euro betragen. Geplant seien 24,15 Millionen Aktien in einer Spanne von je 18,50 bis 22,50 Euro. Die Anteilsscheine stammen aus den Beständen der beiden aktuellen Eigner, United Internet und Warburg Pincus. Der Umfang bleibt hinter der angepeilten Marktkapitalisierung von fünf Milliarden Euro zurück. Die Aktien von United Internet verloren deshalb zum Handelsstart mehr als zwei Prozent, drehten anschließend aber leicht ins Plus.

09.05 Uhr - DAX zum Start kaum verändert

Der DAX ist ohne große Bewegung in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Er pendelt um die Nulllinie bei 15.125 Punkten. Vergangenen Freitag war er mit 15.033 Punkten ins Wochenende gegangen. Bisher beträgt die Veränderung auf Wochensicht also nicht einmal 100 Punkte. Der MDAX kann leicht um 0,2 Prozent zulegen.

07.15 Uhr - Spielwarenhersteller Hasbro will 1.000 Stellen streichen

Beim US-Spielwarenhersteller Hasbro sollen 1.000 Stellen wegfallen – das entspricht etwa 15 Prozent der Belegschaft. Der Konzern will damit die Kosten senken, weil das Geschäft zuletzt schwächer lief. Nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal sank der Umsatz um 17 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Hasbro ist bekannt für Marken und Spiele wie Monopoly, Peppa Wutz, Play-Doh und Transformers. Die Aktie gab nachbörslich um bis zu sieben Prozent nach.

05.50 Uhr - Intel schreibt Quartalsverlust nach Milliardengewinn

Der Chip-Konzern Intel hat im abgelaufenen Quartal rote Zahlen geschrieben: Unterm Strich gab es einen Verlust von 664 Millionen Dollar nach einem Gewinn von gut 4,6 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Grund dafür ist das schwächere Geschäft auf dem PC-Markt und bei der Technik für Rechenzentren. Der Konzernumsatz ging deshalb im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 14 Milliarden Dollar zurück. Die Intel-Aktie verlor nachbörslich rund zehn Prozent.

22.15 Uhr - Leichte Zuversicht in New York

Die Investoren an der Wall Street bleiben vorsichtig optimistisch. Zum einen haben neue Daten gezeigt, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im abgelaufenen Quartal mit einem Plus von 2,9 Prozent stärker gewachsen ist als erwartet. Im letzten Monat hat zudem die Industrie überraschend viele Aufträge gemeldet. Zum anderen geht man davon aus, dass sich die Wirtschaft Chinas zunehmend von Corona erholen kann. Der Dow Jones schloss am Abend 0,6. Prozent höher. Der Nasdaq Index kam gar um 1,7 Prozent voran. Die neuesten Quartalsberichte kamen unterschiedlich an. Während die Aktien von Tesla nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal elf Prozent Boden gutmachen konnten, verbilligten sich die Aktien von IBM um 4,5 Prozent. Der IT-Konzern meldete einen stagnierenden Umsatz und kündigte Stellenstreichungen an.

20.58 Uhr - Rückschlag für AstraZeneca

in den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA ihre Zulassung für das Corona-Medikament Evusheld von AstraZeneca zurückgenommen. Es sei unwahrscheinlich, dass die Therapie Schutz gegen die derzeit vorherrschenden Covid-19-Varianten wie Omikron biete, so die Begründung der Behörde. AstraZeneca hat mitgeteilt, dass das Arzneimittel in anderen Regionen wie die Europäische Union und Japan weiterhin zugelassen bleibt. Die in den USA notierten Titel des britischen Pharmakonzerns verbilligen sich um 1,5 Prozent.

17.45 Uhr - Positive Stimmung hält an

Die Leitbarometer an den deutschen Börsen haben auch heute weiter zugelegt. Allerdings hinkte der DAX der Entwicklung der Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe deutlich hinterher. Er schloss 0,3 Prozent höher bei 15.133 Punkten höher, während der MDAX um 1,3 Prozent vorankam und der TecDAX um 1,5 Prozent. Gebremst wurde der Dax unter anderem von Verlusten beim Dax-Schwergewicht SAP. Die Zahlen und der Ausblick des Softwarekonzerns für dieses Jahr kamen nicht gut an. Die Titel knickten um 0,9 Prozent ein. Auf der anderen Seite wurden die Zahlen von Sartorius honoriert, mit einem Plus von 6,5 Prozent. Dabei ist auch der Pharma- und Laborausrüster vorsichtiger für dieses Jahr, nach einem deutlichem Umsatz- und Ergebniszuwachs im vergangenen Jahr, rechnet man für dieses Jahr beim Wachstum mit einem erheblich gedrosselten Tempo. Bei der Berenberg Bank schrieb man trotzdem von «ordentlichen» Zahlen.

15.47 Uhr – Durchwachsene US-BIP-Wirtschaftsdaten

Trotz hoher Inflation und steigender Zinsen hat die US-Wirtschaft von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent zugelegt. Dass ist etwas mehr als erwartet. Dennoch kommentieren Volkswirte die Zahlen zurückhaltend. Das Wachstum habe sich nach einem robusten dritten Quartal etwas abgeschwächt, heißt es. Außerdem habe unter anderem ein üppiger Lageraufbau das Wachstum angeschoben, während der private Konsum schwächer als im Vorquartal ausgefallen ist. Die Zahlen zur US Wirtschaft lassen also Schwächen erkennen, so Volkswirte. Das Szenario einer milden US-Rezession sei nicht vom Tisch. Aus Sicht der Börse könnte deswegen aber die US Notenbank bei weiteren Zinserhöhungen vorsichtiger sein.

Der Dow Jones notiert kaum verändert.

Der DAX steht mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 15.120 Punkten.

13.42 Uhr – Nicht nur Kfz-Versicherungen dürften teurer werden

Die Versicherungsbranche rechnet in diesem Jahr mit steigenden Einnahmen aus der Kfz-und Wohngebäudeversicherung. „Zum einen sollte es mit Entspannungen in den Lieferketten wieder mehr Auto-Neuzulassungen geben. Zum anderen führen steigende Ersatzteilpreise und Werkstattkosten zu einem höheren Schadenaufwand“, sagte der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Norbert Rollinger. Das gelte auch für die Wohngebäudeversicherung, wo steigende Material- und Handwerkerkosten auch die Versicherungsleistungen steigen ließen. Über alle Versicherungsarten hinweg geht der Verband für das laufende Jahr von einem Beitragswachstum von rund drei Prozent aus.

12.11 Uhr – Guinness und Baileys helfen Diageo, aber Nordamerika schwach

Der Spirituosenhersteller Diageo hat deutlich zugelegt und dabei von Preiserhöhungen und dem Absatz bei Premium-Produkten profitiert. Der Produzent von Marken wie Johnnie Walker Whisky, Guinness Bier oder Baileys konnte einen Großteil der gestiegenen Kosten an Kunden weitergeben. Der Konzern sieht sich in seiner Annahme bestätigt, dass Spirituosen aus dem Premiumsegment für viele Verbraucher zum erschwinglichen Luxus zählten und deshalb weniger davon betroffen seien, wenn Haushalte sparen müssen. Allerdings bereitet das vergleichsweise schwache Wachstum in Nordamerika Sorgen. An der Börse verlieren Diageo Aktien rund 6,5 Prozent.

10.15 Uhr - Sartorius an der DAX-Spitze nach Jahreszahlen

Der Pharma- und Laborausrüster kann Anleger mit seinen Jahreszahlen überzeugen. Die Aktie ist Spitzenreiter im DAX mit einem Plus von fast sechsProzent. Zum Handelsstart war es in der Spitze sogar um rund neun Prozent nach oben gegangen. Im vergangenen Jahr kletterte der operative Gewinn um ein Fünftel auf 1,4 Milliarden Euro. Sartorius setzte rund 4,2 Milliarden Euro um, ein Plus von 21 Prozent.

09.05 Uhr - DAX zum Handelsstart 0,4 Prozent im Plus

Der DAX ist mit einem kleinen Gewinn in den Donnerstag gestartet: Er kann um 0,4 Prozent zulegen auf 15.140 Punkte. Für den MDAX geht es um 0,8 Prozent nach oben.

Für die beiden DAX-Mitglieder SAP und Sartorius fällt der Handelsbeginn unterschiedlich aus – beide haben am Morgen bereits ihre Jahresbilanz vorgelegt: Die SAP-Aktie verliert fast zwei Prozent, Sartorius legt dagegen um mehr als sieben Prozent zu.

08.00 Uhr - SAP will nach Gewinnrückgang 3.000 Stellen streichen

Europas größter Softwarehersteller SAP will etwa 3.000 Stellen streichen, 200 davon in Deutschland. Das teilte das Unternehmen aus Walldorf zur Vorlage der Jahresbilanz mit. SAP will sich nach eigenen Angaben auf den Bereich mit Software zur Unternehmenssteuerung konzentrieren, deshalb soll es Einschnitte in anderen Sparten geben. Auf diese Weise sollen etwa 350 Millionen Euro eingespart werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte SAP den Umsatz um fünf Prozent auf rund 30,9 Milliarden Euro steigern – vor allem das wichtige Cloud-Geschäft wuchs überdurchschnittlich. Dagegen ging der Gewinn nach eigenen Angaben währungsbereinigt um etwa sieben Prozent zurück und lag bei gut acht Milliarden Euro.

07.15 Uhr - Nikkei schließt nach Höhenflug etwas tiefer – Warten auf US-Daten

Die Börse in Tokio hat ihren Aufwärtstrend der vergangenen Tage gestoppt: Der Nikkei schloss etwa 0,2 Prozent leichter. Zwischenzeitlich war der Index im Wochenverlauf auf ein Sieben-Monats-Hoch geklettert. Dieses ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Anleger erst im Dezember einen Schock verdauen mussten: Die Bank of Japan hatte angekündigt, einen stärkeren Anstieg der Zinsen für langlaufende Staatsanleihen zuzulassen – und damit den Nikkei auf Talfahrt geschickt.

An den Börsen in China wird wegen des Neujahresfestes die gesamte Woche über nicht gehandelt. Ansonsten dürften Anleger heute vor allem gespannt auf den Nachmittag warten: In den USA wird dann sowohl die erste Schätzung zum Wirtschaftswachstum für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 als auch die wöchentliche Arbeitslosenstatistik veröffentlicht.

06.50 Uhr - IBM streicht fast 4.000 Stellen

Der Computerkonzern IBM hat angekündigt, weltweit fast 4.000 Jobs streichen zu wollen – das entspricht etwa anderthalb Prozent der Belegschaft. Betroffen sind demnach Beschäftigte, die als Berater für den Konzern tätig sind. In dieser Sparte habe es zuletzt an Nachfrage gemangelt. Zugleich sollen aber auch wieder Jobs in anderen Bereichen entstehen – vor allem beim Cloud-Geschäft will IBM wachsen.

Insgesamt lag der Umsatz des IT-Konzerns aus den USA etwa auf dem Niveau des Vorjahres von16,7 Milliarden Dollar. Den Gewinn konnte IBM um 17 Prozent steigern auf 2,9 Milliarden Dollar steigern. Die Aktie verlor nachbörslich um zwei Prozent.

06.00 Uhr - Tesla macht 2022 Rekordgewinn

Tesla hat 2022 so viel Geld verdient wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Der Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar. Auch beim Umsatz konnte Tesla um 51 Prozent zulegen auf 81,5 Milliarden Dollar. Das selbstgesteckte Ziel von 50 Prozent mehr ausgelieferten Autos verfehlte der Konzern von Elon Musk allerdings – stattdessen waren es etwa 40 Prozent mehr.

Zuletzt hatte es bei Tesla immer wieder Bedenken von Anlegern gegeben. Etwa als der Elektroautobauer die Preise kürzlich in einigen Ländern senkte, vermuteten manche eine zurückgehende Nachfrage. Auch gab es Befürchtungen, dass sich Musk mit der Twitter-Übernahme überheben könnte. Die Tesla-Aktie hatte auch deshalb im vergangenen Jahr ein deutliches Minus von 65 Prozent eingefahren.

Donnerstag, 26.01.2023