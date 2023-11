Börsen-Ticker: Siemens Energy führt DAX an

22.15 Uhr - Dow Jones steigt um 1,4 Prozent voran

Die Zinserhöhungen der US-Notenbank scheinen ihre Wirkung zu tun. Der Inflationsdruck lässt weiter nach und zwar spürbar. So sank die Teuerungsrate im Oktober auf 3,2 Prozent, nach 3,7 Prozent im September, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Für die US-Notenbank sind die Verbraucherpreise eine wichtige Orientierungsmarke beim Abstecken ihres Zinskurses. Zwar ist die Inflationsrate noch von der Zielmarke der Notenbank ein ganzes Stück entfernt, die Währungshüter streben eine Marke von zwei Prozent an, doch die Richtung stimmt und damit sinkt die Furcht vor weiteren Zinserhöhungen in den USA. Der Dow Jones kam am Abend um 1,4 Prozent voran, der Nasdaq Index kam um 2,5 Prozent voran.

21.15 Uhr - IEA rechnet mit höherer Öl-Nachfrage

Die Internationale Energieagentur rechnet im laufenden Jahr mit einer steigenden Nachfrage nach Öl. Die weltweite Ölnachfrage übertreffe weiterhin die Erwartungen, erklärte die Organisation in ihrem Monatsbericht. Insbesondere wegen der Nachfrage der Petrochemie in China - die chemische Produkte wie etwa Kunststoffe herstellt - hob die IEA ihre Erwartungen für dieses Jahr leicht an. Im kommenden Jahr sei von einem deutlich weniger starken Wachstum auszugehen. An den Ölmärkten sorgten diese Aussichten zunächst für steigende Kurse, doch mittlerweile treten sie wieder auf der Stelle, ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 82,5 Dollar.

20.13 Uhr - Kundgebung bei Airbus

Mit einer Kundgebung Morgen am späten Vormittag kämpfen Mitarbeiter des Flugzeugherstellers Airbus in Manching für weitere Aufträge. Es geht um die Einkaufspolitik der Bundeswehr. Der Protest der Mitarbeiter wurde auch schon an anderen Airbus-Standorten laut, unter anderem unter anderem vergangene Woche bei Airbus Helicopters in Donauwörth. Die aktuellen Aufträge für die Konzernsparte Airbus Defence and Space lasten die Produktion in Manching bis 2030 aus. Dort wird der Eurofighter gebaut. Wie es nach 2030 weiter gehen soll, ist offen. Die Aktien von Airbus profitieren aktuell von der hohen Nachfrage nach Passagierflugzeugen.

17.50 Uhr – Wie lief der Dienstag für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 34 Aktiengesellschaften ein Plus und sechs Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 9,7 Prozent (Zalando), 8 Prozent (Sartorius) und 7,7 Prozent (Vonovia).

Die höchsten Kursverluste verzeichnet bislang Rheinmetall mit -1 Prozent, Commerzbank mit -0,9 Prozent und MTU Aero Engines mit -0,3 Prozent.

17.45 Uhr - Erleichterung über niedrigere US-Inflation

Der DAX kam um 1,8 Prozent voran, der MDAX schnellte gar um 3,3 Prozent nach oben. Der überraschend starke Rückgang der US-Inflation sorgte für Erleichterung an den Aktienmärkten. Das sei die positive Überraschung, die der Markt so ersehnt habe, heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners. Es sei zwar weiterhin viel zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren. Eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr dürfte allerdings vom Tisch sein. Gefragt waren unter anderem die Aktien von Vonovia, die um 8,3 Prozent zulegen konnten. Immobilienaktien gelten aufgrund der hohen Kapitalkosten als besonders zinssensitiv. Die Milliardengarantien der Bundesregierung für Siemens Energy stützten weiter den Kurs des Unternehmens. Die Titel verteuerten sich um 3,3 Prozent.

17.15 Uhr - US-Inflationsrate weiter rückläufig

In den USA stiegen die Verbraucherpreise im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Im September lag die Rate noch bei 3,7 Prozent. Vor allem gesunkene Benzinpreise dämpften den Preisauftrieb. Aber auch die Kerninflation ging zurück. Die Jahresrate sank von 4,1 auf 4,0 Prozent Die Kernrate wird von der US-Zentralbank Federal Reserve besonders beachtet. Sie gibt den allgemeinen Preistrend nach Meinung von Fachleuten besser wieder als die Gesamtrate, da schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Die überraschend niedrige Inflation sorgt an den Börsen für Erleichterung, nimmt sie doch von der US-Notenbank den Druck, die Zinsen weiter anzuheben.

15.42 Uhr - Staat hilft Siemens Energy

Den Energietechnik-Konzern Siemens Energy stützt die Bundesregierung mit einer Bürgschaft in Höhe von 7,5 Milliarden Euro. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Das Geld soll aber nur unter der Bedingung bereitgestellt werden, dass unter anderem auch Banken das Unternehmen absichern. Aktien von Siemens Energy verteuern sich im DAX um 2,1 Prozent.

14.02 Uhr - Targobank sperrt Online-Zugang für tausende Konten

Die Targobank hat nach abgewehrten Zugriffsversuchen von Cyberkriminellen den Online-Zugang tausender Kunden gesperrt. Unberechtigte hätten versucht, auf den Online-Banking-Zugang einiger Kundinnen und Kunden zuzugreifen, erklärte die Targobank. Die Sicherheitssysteme des Geldhauses hätten dies aber erkannt und den Zugang verhindert. „Für eine höchstmögliche Sicherheit müssen neue Zugangsdaten erstellt werden“, erläuterte das Finanzinstitut. Sie stehe dazu im Kontakt mit rund 6000 betroffenen Kundinnen und Kunden.

12.47 Uhr - Ferrari schenkt Beschäftigten Anteile

Der italienische Luxusautohersteller Ferrari verschenkt Anteile am Unternehmen im Wert von geschätzt zehn Millionen Euro an die Belegschaft. Anfang 2024 werde ein Mitarbeiteraktienprogramm starten, teilte der Autobauer mit. Jede und jeder Beschäftigte könne einmalig Ferrari-Aktien im Wert von maximal 2065 Euro erhalten. Der Aktienkurs von Ferrari war in den vergangenen Monaten um 55 Prozent gestiegen. Ferrari vereinbarte mit den Gewerkschaften zudem erneut die Zahlung einer Wettbewerbsprämie für die Jahre 2024 bis 2027. Jährlich könne die Zahlung über 17.000 Euro pro Beschäftigtem erreichen, teilte das Unternehmen mit. Einen Teil der Prämie - bis zu 3000 Euro - können die Mitarbeiter in Aktien umwandeln. Ferrari hat seinen Nettogewinn in den ersten neun Monaten des Jahres um rund ein Drittel auf 963 Millionen Euro gesteigert. Der Autobauer will im kommenden Jahr 250 neue Leute einstellen, die Hälfte von ihnen im Januar.

12.22 Uhr – Probleme bei US-Elektroauto-Startup Fisker

Das US-Elektroauto-Startup Fisker kämpft mit seiner fehlenden Infrastruktur bei Auslieferungen und schraubt seine Produktionsziele weiter herunter. Für das laufende Jahr sagte das Unternehmen eine Fertigung von 13.000 bis 17.000 Fahrzeugen voraus, bislang war Fisker von 20.000 bis 23.000 Autos ausgegangen. Ziel sei es, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen nicht auf fertigen Autos sitze. Fisker-Chef Henrik Fisker sagte, es fehle an Technikern und Dienstleistern, welche die Autos an die Kunden übergeben könnten. An der Börse kam das nicht gut an: die Aktien gaben im vorbörslichen Handel in New York um 13,4 Prozent nach.

11.15 Uhr - Wirtschaft in der Eurozone stagniert

Das europäische Statistikamt hat die neuesten BIP-Zahlen für die Eurozone veröffentlicht. Demnach ist das BIP im dritten Quartal zum Vorquartal leicht zurückgegangen, und zwar um 0,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal bleibt ein Plus von 0,1 Prozent. Anders ausgedrückt: In der Eurozone hat die Wirtschaft erheblich an Schwung verloren. Eine gewisse Mitverantwortung trägt natürlich Deutschland, das als größte Industrienation in diesem Jahr eine Rezession durchläuft.

Der Mannheimer ZEW-Index vermittelt ein gemischtes Bild: Die Einschätzung der aktuellen Lage hat sich verschlechtert. Bei den Konjunkturerwartungen sind die 400 befragten Chefvolkswirte und Analysten deutlich optimistischer. Hier klettert der Index mit 9,8 Punkten deutlich in die Gewinnzone.

09.15 Uhr - Börsen starten kaum verändert in den Handel

Börsen starten ohne rechten Schwung, aber mit kleineren Gewinnen. Thema des Tages ist die US-Inflationsrate, die am Nachmittag veröffentlicht wird. Sie dürfte im Oktober gefallen sein. Analysten sagen einen Rückgang auf 3,3 Prozent voraus. Der DAX tendiert zum Auftakt kaum verändert bei 15.341. Continental hat ein umfassendes Sparprogramm angekündigt. Grob geschätzt 4000 Mitarbeiter müssen in der Autozuliefersparte gehen. Die Aktie gewinnt drei Prozent. Siemens Energy verteuern sich um 1,7 Prozent. Für das angeschlagene Unternehmen scheint ein milliardenschweres Hilfsprogramm durch Banken zu stehen. Für 7,5 Milliarden Euro, so ist zu lesen, wird der Bund eine Garantie geben.

07.50 Uhr - RWE verdoppelt seit Jahresanfang seinen Reingewinn

Der Energieriese RWE absolviert ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr. In den ersten neun Monaten hat er netto knapp 3,4 Milliarden Euro verdient. Das ist mehr doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Damit ist er auf bestem Wege, den angestrebten Jahresgewinn von 3,8 Milliarden Euro zu erreichen.

Gründe sind hohe Investitionen in Erneuerbare Energien und große Zukäufe in diesem Bereich. Insgesamt wurden über zehn Milliarden Euro dafür ausgegeben. Für RWE ist die vor zehn Jahren durchgeführte Energiewende eine Erfolgsgeschichte. Die Aktionäre dürfen sich um eine um 10 Cent auf einen Euro erhöhte Dividende freuen.

06.15 Uhr - Börsen warten auf US-Inflationsrate

Im September lag die US-Inflationsrate noch bei 3,7 Prozent. Für den Oktober wird erwartet, dass sie weiter zurückgeht auf 3,3, Prozent. Vor einem Jahr waren ja noch zweistellige Raten zu befürchten und die Angst bestand, dass sich die Teuerung hartnäckig festsetzt. Das ist nicht der Fall, wohl auch weil die US-Notenbank mit ihrer radikalen Zinswende dagegen angekämpft hat. Jetzt steht die Frage im Raum, ob die seit zwei Sitzungen andauernde Zinspause über den Jahreswechsel fortdauern wird. Im Vorfeld der Bekanntgabe tendieren die Börsen weltweit eher uneinheitlich, ohne klaren Trend.

Dienstag, 14. November 2023