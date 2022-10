Börsen-Ticker: DAX mit überaus freundlichem Wochenstart

22.15 Uhr - Twitter-Aktie schließt knapp unter vereinbartem Kaufpreis

Das war ein großer Schritt nach oben an den US-Börsen. Der Dow Jones schaffte ein Plus von fast 3 Prozent. Geholfen hat den Märkten die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei ihren Zinserhöhungen künftig behutsamer vorgehen könnte ... nachdem sich in den USA die schlechten Konjunktursignale mehren. Doch aus der Fed kamen inzwischen auch schon Reaktionen, wonach man die Zinsen weiter unvermindert anheben will.

Im Fokus stand ganz klar die Twitter-Aktie. Elon Musk lenkt ein im Streit um die Übernahme und will Twitter nun wie abgemacht für insgesamt 44 Milliarden Dollar kaufen. Das bescherte dem Kurs über 20 Prozent Plus. Die Twitter-Aktie schloss bei 52 Dollar und damit nur noch gut 2 Dollar unter dem vereinbarten Kaufpreis.

19.43 Uhr - Musk will nun angeblich doch Twitter kaufen

Mehrere US-Medien berichten, der Chef des Elektroautobauers Tesla habe vorgeschlagen, die Plattform nun zu dem im April vereinbarten Preis zu übernehmen. Beide Seiten hatten damals 54,20 Dollar pro Aktie ausgemacht. Der Kaufpreis lag damit bei insgesamt 44 Milliarden Dollar. Anfang Juli ließ Musk den Deal aber wegen angeblich falscher und irreführender Angaben durch Twitter platzen. Der Kurznachrichtendienst hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und ist vor Gericht gezogen, um den Multimilliardär zu der Übernahme zu zwingen.

Der Kurs der Twitter Aktie schnellt nach den Berichten nun um 12 Prozent nach oben. Die Tesla-Aktie büßt dagegen ihre vorherigen Gewinne größtenteils ein und hat sogar schon kurz wieder im Minus notiert.

18.15 Uhr - Großer Schritt nach oben an den deutschen Aktienmärkten

Der DAX schaffte fast 4 Prozent Plus auf 12.670 Punkte. Auch M-DAX und TecDAX kamen rund 4 Prozent voran. Das war die in den Augen vieler Anleger überfällige Gegenreaktion nach den wochenlangen Verlusten. Seit Mitte September ging es beim DAX von 13.400 abwärts auf unter 12.000 Zähler. Den heutigen Satz nach oben beschrieb ein Analyst als Erleichterungsrallye am Bärenmarkt. Ob diese Ralley anhält, ist allerdings mehr als ungewiss. Geholfen hat den Kursen ja die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei ihren Zinserhöhungen behutsamer vorgehen könnte, nachdem sich in den USA die schlechten Konjunktursignale mehren. Doch aus der Fed kamen heute gleich Reaktionen, dass man die Zinsen weiter unvermindert anheben werde.

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Dienstag

Für die DAX-Werte geht es heute nur in eine Richtung – nach oben. Bisher verzeichnen alle 40 Werte ein Plus. Hier ein Überblick zum aktuellen Stand (17.50 Uhr):

Zalando verzeichnete bisher mit 8,3 Prozent den höchsten Kursgewinn. Es folgt Sartorius mit +7,3 Prozent und Infineon mit +6,5 Prozent.

Vonovia verbuchte mit 0,1 Prozent bislang den geringsten Zuwachs. Bayer sowie Deutsche Börse AG und Eon gewannen mit +1,1 und je +1,5 Prozent ebenfalls unterdurchschnittlich.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

16.35 Uhr - Erleichterungsrallye an einem Bärenmarkt

So hat ein Analyst heute die Entwicklung an den US-Börsen beschrieben. Gemeint ist damit, dass wenn an den Aktienmärkten die Kurse länger gefallen sind, manchmal schon ein kleiner Hoffnungsschimmer reicht, damit die Anleger wieder einsteigen. Die Hoffnung wird jetzt auf die Fed projiziert. Gestern waren in den USA schlechte Konjunkturdaten gemeldet worden. Und seitdem steigen die Kurse, weil, man darauf setzt, dass die Notenbank Fed ihr Zinserhöhungstempo drosselt, um der Wirtschaft nicht noch mehr zu schaden.

Ob das wirklich so kommt, ist freilich vollkommen ungewiss. Aber im Moment ziehen die Kurse kräftig an, Dow Jones und Nasdaq-Index kommen jetzt beide rund 2,5 Prozent voran.

13.34 Uhr - Sixt nimmt tausende E-Autos von Chinas BYD ins Angebot

Der Autovermieter Sixt nimmt in großem Stil Elektroautos des chinesischen Autobauers BYD in sein Angebot. In einem ersten Schritt bestellt das Unternehmen aus Pullach bei München mehrere tausend rein batteriegetriebene Fahrzeuge, wie die beiden Unternehmen heute mitgeteilt haben. Die ersten Wagen sollen Sixt-Kunden schon in den nächsten Wochen in Europa buchen können - beginnend in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien. In den nächsten sechs Jahren plant Sixt den Kauf von rund 100.000 weiteren E-Autos. Wieviel der bayerische Konzern dafür zahlt – dazu wurden keine Angaben gemacht. Mit der Partnerschaft bekommt BYD im Rennen chinesischer Autobauer um einen der vorderen Plätze bei der Expansion in Europa kräftigen Schub. Sixt will seine Mietwagen-Flotte in Europa in den nächsten acht Jahren zum größten Teil auf Elektrofahrzeuge umstellen und setzt dabei nach eigenen Angaben auf eine breite Palette an Herstellern und Modellen. Die Aktien von Sixt klettern um knapp 5 Prozent.

12.08 Uhr – DAX erlebt kräftigen Kursaufschwung

Die deutschen Aktienmärkte sind weiter auf Erholungskurs. Der DAX verbessert sich um gut 3 Prozent auf 12.586 Punkte. Auch MDAX und TecDAX kommen jeweils rund 3 Prozent voran. An den Börsen sind diejenigen Anleger unterwegs, die die jüngsten Verluste für übertrieben halten und auf eine Gegenbewegung setzen. Immerhin ist der DAX in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. Seit Jahresanfang hat der deutsche Leitindex fast ein Viertel eingebüßt. Ob die jetzige Gegenbewegung wirklich nachhaltig ist, da gibt es viele Fragezeichen. Einige Marktbeobachter weisen darauf hin, dass die neuesten US-Konjunkturdaten schwächer ausgefallen sind. Dies könnte die US-Notenbank dazu bewegen, die Leitzinsen nicht ganz so stark anzuheben. So wie jetzt die Notenbank in Australien einen unerwartet kleinen Zinsschritt nach oben beschlossen hat. Das beruhigt wohl einige Investoren.

11.27 Uhr - Auftragseingang im Maschinenbau stagniert

Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges dämpfen die Geschäfte der Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) stagnierte der Auftragseingang im August im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilte. Aus dem Inland kamen real 6 Prozent weniger Aufträge, die Bestellungen aus dem Ausland legten dagegen leicht um 2 Prozent zu. In Anbetracht von Lieferengpässen, Preissteigerungen und Unwägbarkeiten könne sich das Ergebnis allerdings mehr als sehen lassen, analysierte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Im weniger schwankungsanfälligen Zeitraum Juni bis August 2022 gingen bei der exportorientierten Branche in realer Betrachtung insgesamt 8 Prozent weniger Bestellungen als im Vorjahreszeitraum ein. Aus dem Inland kamen 11 Prozent weniger Orders, die Auslandsaufträge sanken um 6 Prozent. In den ersten acht Monaten stagnierten die Bestellungen. "Das hört sich vielleicht schlechter an als es ist gemessen an den Risiken, mit denen wir im Augenblick umgehen müssen", sagte Wiechers.

Der VDMA ging angesichts eines hohen Auftragsbestandes zuletzt weiterhin davon aus, dass die Produktion im Gesamtjahr 2022 leicht zulegen wird. Im kommenden Jahr muss nach Einschätzung des Verbandes preisbereinigt dagegen mit einem Produktionsminus von zwei Prozent gerechnet werden. Ein deutlich schwächeres Wachstum in China, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflationsraten und die daraus resultierenden Bremsmanöver der Notenbanken ließen auf Zurückhaltung bei Investitionen schließen, erläuterte der Verband jüngst.

09.10 Uhr – DAX startet mit deutlichem Plus

Mit Schwung sind die deutschen Aktienmärkte in den Tag gestartet. Der DAX rangiert nach wenigen Handelsminuten 1,3 Prozent höher bei 12.365 Punkten. Auch MDAX und TecDAX legen jeweils mehr als 1 Prozent zu. Alle 40 DAX-Mitglieder verzeichnen Kursgewinne. Allen voran sind die Aktien von Covestro, Fresenius und Infineon gefragt mit Zuwächsen bis zu 3 Prozent. Der freundliche Handelsstart hatte sich abgezeichnet. Die Aktienmärkte in New York hatten gestern Abend mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Und auch in Fernost herrschte gute Laune. Der Nikkei-Index in Tokio kam 3 Prozent voran.

07.51 Uhr – Ölpreise steigen vor Opec-Treffen

Das Ölkartell Opec und dessen Freunde könnten für höhere Spritpreise sorgen. Diese erdölexportierenden Länder sehen es gar nicht gern, dass die Preise für Rohöl zuletzt zurückgegangen sind. In der vergangenen Woche wurde ein Barrel Öl der Sorte Brent für rund 84 Dollar gehandelt und damit so niedrig wie seit Jahresanfang nicht mehr. Auslöser dafür sind Meldungen aus der ganzen Welt, dass die Wirtschaft nicht mehr so gut läuft. Und das wird wohl zur Folge haben, dass weniger Öl gebraucht wird. Jetzt könnte die Opec dafür sorgen, dass einfach weniger Öl aus der Erde geholt wird. Morgen treffen sich in Wien die Ölminister der Opec-Staaten und befreundeten Ländern wie Russland. Und da wird allgemein damit gerechnet, dass diese Minister eine deutliche Öl-Förderkürzung beschließen werden. Diese Aussicht lässt die Ölpreise bereits steigen auf jetzt wieder knapp 90 Dollar für ein Barrel.

07.14 Uhr – VW und BMW stemmen sich gegen schwachen US-Automarkt

Der Automarkt in den USA steckt weiter in der Krise. Auch weil einige Hersteller Probleme haben, etwa weil Steuerungs-Chips fehlen. Eine Reihe von Konzernen hat die Verkaufszahlen für das zurückliegende Quartal vorgelegt. Und da zeigt sich, dass es bei den deutschen Autobauern vergleichsweise gut läuft – vor allem wenn sie größere Wagen wie SUVs im Programm haben. Volkswagen hat in den USA in den vergangenen drei Monaten 12 Prozent mehr Autos verkauft, Porsche knapp 9 Prozent mehr und BMW gut 3 Prozent mehr. Die Verkäufe seit Jahresbeginn liegen damit aber immer noch unter den Vergleichswerten im Vorjahreszeitraum. Erneut ein schwaches Quartal melden Toyota, Stellantis, Honda und Nissan.

06.05 Uhr – Freundliche Stimmung setzt sich an Asienbörsen fort

Der Schwung von den Aktienmärkten in New York setzt sich heute in Fernost fort. Der Nikkei-Index in Tokio klettert um fast 3 Prozent. Allerdings sind in Shanghai und Hongkong die Börsen geschlossen. Dort ist Feiertag. Dow Jones und Nasdaq waren gestern jeweils rund 2,5 Prozent im Plus gelandet. Überraschend schwache Konjunkturdaten waren Anlass für die gute Stimmung. Denn diese könnten die US-Notenbank dazu bewegen, bei den weiteren Zinsanhebungen etwas auf die Bremse zu treten. Unter Druck waren jedoch die Aktien von Tesla. Diese brachen um fast 9 Prozent ein. Der Elektroautobauer hatte mit seinen Absatzzahlen enttäuscht. Insgesamt aber gute Vorgaben für den Aktienhandel in Deutschland. Ganz frühe Berechnungen sehen den DAX gegenüber seinem gestrigen Schlussstand mit einem deutlichen Plus.