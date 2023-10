Börsen-Ticker: Dax startet kaum verändert

22.03 Uhr - Zinssorgen belasten US-Börsen

Die US-Börsen sind mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Es waren vor allem Zinssorgen, die auf die Stimmung an der Wall Street drückten. Hintergrund waren die neuesten Inflationsdaten aus den USA. Demnach lag die jährliche Teuerungsrate im September bei 3,7 Prozent und damit auf demselben Niveau wie schon im August. Analysten hatten dagegen einen leichten Rückgang der Inflation prognostiziert. Der Dow Jones und die Nasdaq gaben am Ende um jeweils rund ein halbes Prozent nach. Unter Druck stand erneut die Aktie von Birkenstock. Einen Tag nach seinem schwachen Börsendebüt in New York verbilligte sich das Papier des Schuhherstellers nochmals um mehr als 6 Prozent.

21.02 Uhr - Birkenstock-Aktie setzt Talfahrt fort

Es war ein glanzvolles Debüt an der Wall Street geplant, doch die Börsenpremiere von Birkenstock geriet am Vortag zum Debakel. Gleich am ersten Handelstag stürzte das mit großem Tamtam gestartete Papier des Traditions-Schuhherstellers um fast 13 Prozent unter den Ausgabepreis von 46 Dollar. Und auch am zweiten Handelstag setzt sich die Talfahrt fort. Im späten New Yorker Handel verbilligt sich die Aktie von Birkenstock um knapp 6 Prozent und kostet nun weniger als 38 Dollar. Auch insgesamt ist die Stimmung an der Wall Street eher verhalten. Der Dow Jones gibt um 0,6 Prozent nach, die Nasdaq um 0,9 Prozent. Für Ernüchterung sorgen die neuesten Daten zur US-Inflation. Im September lag die Teuerungsrate wie schon im August bei 3,7 Prozent. Analysten hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet.

20.05 Uhr - Wall Street schwächer

Angesichts einer unverändert hohen Inflation in den USA tendieren die New Yorker Börsen schwächer. Im September lag die jährliche Teuerungsrate wie schon im August bei 3,7 Prozent. Analysten hatten zumindest einen leichten Rückgang erwartet. Der Dow Jones gibt um knapp 1 Prozent nach.

17.49 Uhr – Marktbericht: Rheinmetall, Hannover Re und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 17 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 23 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

Aktuell stehen die Unternehmen Rheinmetall, Hannover Re und Fresenius als Gewinner da, mit einem Kursgewinn von 2,8 Prozent (Rheinmetall), 1,3 Prozent (Hannover Re) und 1 Prozent (Fresenius).

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für Siemens Energy. Die Aktie notiert 2,1 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Eon verlor 2 Prozent des Kurswerts, Bayer verbilligte sich um 1,6 Prozent.

17.38 Uhr - DAX geht mit kleinem Minus aus dem Handel

Nach mehreren Handelstagen mit teils deutlichen Gewinnen in Folge ist die Aufwärtsserie gerissen. Der deutsche Aktienmarkt ist mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der DAX gab am Ende um 0,2 Prozent nach auf 15.425 Punkte. Die unverändert hohe Inflationsrate in den USA drückte ab dem Nachmittag auf die Kurse. Der Euro notiert bei 1,0550 Dollar.

16.15 Uhr - Microsoft-Aktie trotz Steuermilliarden im Plus

Diese Steuernachforderung ist wirklich heftig. Die US-Bundessteuerbehörde IRS fordert vom Softwarekonzern Microsoft rund 29 Milliarden Dollar, darin enthalten: säumige Steuern, Strafen und Zinsen für die Jahre 2004 bis 2013. Die Behörde prüfe, wie Microsoft seine Gewinne auf verschiedene Länder und Gerichtsbarkeiten verteilt habe, heißt es. Microsoft will eigenen Angaben zufolge gegen die Forderung vorgehen. Die aktuelle Meldung rückt erneut die Steuerpraktiken multinationaler Unternehmen in den Fokus, bei denen die Firmen ihre Einnahmen in Niedrigsteuerländer verlagern, um Steuern zu sparen.

An den Börsen nimmt man das Ganze relativ gelassen. Der Kurs der Microsoft-Aktie legt sogar ein klein wenig zu. Insgesamt zeigt der Trend an der Wall Street inzwischen aber ins Minus. Dow Jones und Nasdaq-Index notieren leicht in der Verlustzone.

15.45 Uhr - Die Inflation in den USA verharrt auf hohem Niveau

Die Verbraucherpreise sind im September um 3,7 Prozent gestiegen und damit im selben Tempo wie bereits im August, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilt. Börsianer und Volkswirte zeigen sich teilweise enttäuscht. So heißt es etwa, der rasche Rückgang der Inflationsraten, wie er vor allem in der ersten Jahreshälfte zu beobachten war, habe sich so nicht fortgesetzt. Oder: der Inflationsrückgang gerate ins Stocken.

Manche finden das vor allem im Hinblick auf die nächste Notenbanksitzung in den USA beunruhigend. Man hatte sich in den letzten Tagen erhofft, dass die Fed die Zinsen jetzt stabil hält bzw. sie nicht weiter anhebt. Diese Hoffnung verlieren manche an den Börsen gerade wieder etwas. An der Wall Street sind Dow Jones und Nasdaq-Index unverändert in den Handel gestartet. Und hierzulande haben DAX und M-DAX sogar ins Minus gedreht.

10.01 Uhr - Erholung geht weiter

Nachdem der DAX gestern schon leicht im Plus schloss, gewinnt der Index weitere 0,3 Prozent und steigt auf 15.512. Dieser Start war erwartet worden unter anderem aufgrund positiver Vorgaben von der Wall Street. Nachdem dort der Dow Jones gestern vor dem Handelsschluss in Europa kaum vom Fleck kam, ging es danach am Abend zumindest leicht nach oben um 0,2 Prozent. Deutlich positiver entwickelten sich dann die Märkte in Asien heute früh. Der Nikkei in Tokio schloss gar 1,8 Prozent höher. Die Investoren setzen weiterhin auf stabile Zinsen und sehen sich hier von den jüngsten Sitzungsprotollen des US-Notenbank – wie ja hier auch gerade berichtet – bestätigt. Auf der Gewinnerseite stehen heute früh im DAX die Aktien von Fresenius, mit Plus 1,7 Prozent. Einigen Investoren sind die gestrigen Verluste wohl zu heftig gewesen, gestern büßten die Aktien von Fresenius acht Prozent ein.

07.52 Uhr - Börsen in Asien legen zu

Der Nikkei in Tokio steigt um 1,7 Prozent. Der Hang Seng Index in Hongkong kommt um zwei Prozent voran. Die Investoren setzen in Asien weiterhin auf stabile Zinsen. Ihre Zuversicht speist sich nun auch aus den Sitzungsprotokollen des jüngsten US-Notenbanktreffens im vergangenen Monat. Angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten sind die US-Währungshüter demnach auf ein vorsichtiges geldpolitisches Vorgehen bedacht. Das deckt sich auch mit den jüngsten Äußerungen führender Notenbanker in den USA, die an den Börsen in den vergangenen Tagen für eine gewisse Erleichterung gesorgt haben. Der Dow Jones an der Wall Street kam gestern Abend 0,2 Prozent voran. Einen weiteren Hinweis, wie es weitergehen könnte, erwarten sich die Investoren von den neuesten Inflationsdaten aus den USA, die heute veröffentlicht werden. Es wird von vielen mit einem leichten Rückgang der Inflation im vergangenen Monat auf 3,6 Prozent gerechnet.

07.24 Uhr - Microsoft droht hohe Steuernachzahlung

Die US-Bundessteuerbehörde IRS fordert vom Softwarekonzern Microstoft eine Steuernachzahlung in Höhe von 29 Milliarden Dollar. Es geht darum, wie Microsoft seine Gewinne in den Jahren 2004 bis 2013 in verschiedenen Ländern und juristischen Zuständigkeitsgebieten verteilt hat. Dieses Vorgehen, Gewinne auf verschiedene Staaten zu verteilen, um so die Steuerlast zu drücken, sieht man bei vielen Konzerne. Kritiker bemängeln diese Praxis schon seit langen, dass Unternehmen geringere Gewinne in Ländern melden, die höhere Steuersätze haben und höhere Ergebnisse in Staaten mit einer niedrigeren Steuerquote. Microsoft hat nun erklärt, sich an die Regeln der US-Steuerbehörde gehalten zu haben und der Softwarekonzern kündigte an, Einspruch einzulegen, gegen die hohe Nachforderung. Die Anleger scheinen gelassen zu bleiben, die Aktien von Microsoft jedenfalls haben sich nachbörslich nicht groß bewegt. Womöglich setzen sie auch darauf, dass bis zum Abschluss eines Verfahrens Jahre vergehen können.

06.13 Uhr - Misslungenes Börsendebüt von Birkenstock

Gestern ging der Sandalen-Hersteller Birkenstock in New York an die Börse. Der Start ist missglückt. Die Aktien fielen am ersten Handelstag um 12,6 Prozent. Normalerweise geht es zumindest zum Börsendebüt nach oben, mehr oder weniger steil. Doch die Papiere - zu 46 Dollar ausgegeben - schlossen bei etwas über 40 Dollar und nachbörslich ging es dann sogar auf unter 40 Dollar. Und jetzt wird darüber diskutiert, wie es dazu kommen konnte. Schließlich lag der Ausgabekurs bereits im Mittelfeld der zuvor festgelegten Preisspanne zwischen 44 und 49 Dollar. Dem Wirtschaftssender CNBC zufolge missfiel Investoren, dass die Bewertung am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und nicht am Reingewinn festgemacht wurde. Möglicherweise liegt es aber auch an den derzeit vorsichtigen Märkten. Unter anderem der Getriebehersteller Renk hat auch kurz vor dem Börsenstart noch mal alles überraschend abgesagt.

