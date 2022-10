Börsen-Ticker: Adidas kauft eigene Aktien zurück

12.05 Uhr - Adidas kauft erneut eigene Aktien zurück

Adidas hat aus dem Verkauf der US-Marke Reebok 1,5 Milliarden Euro an seine Aktionäre weitergereicht, über einen Aktienrückkauf. Das zweite Rückkaufprogramm in diesem Jahr sei damit abgeschlossen, teilte der fränkischen Sportartikelkonzern mit. Adidas hatte Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro an den US-Konzern Authentic Brands verkauft. Bereits zu Jahresbeginn hatte Adidas Aktien für eine Milliarde Euro am Markt gekauft. Der Großteil davon - 12,1 Millionen Stück - soll eingezogen werden. Dem Aktienkurs haben die Rückkaufaktionen allerdings nicht auf die Sprünge geholfen, der Sportartikelkonzern steht vor gewaltigen Herausforderungen. Und auch wenn es heute um 1,4 Prozent nach oben geht, auf 115,6 Euro je Anteil, so haben die Titel eine ziemliche Talfahrt hinter sich, vor knapp einem Jahr notierte die Adidas-Aktie noch bei 300 Euro.

11.18 Uhr - Anleger hoffen auf solide Haushaltspolitik in Großbritannien

Die angekündigten Steuersenkungen der konservativen Regierung in Großbritannien hatte vor dem Wochenende für Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt und für viel Kritik auch an Premierministerin Liz Truss, wegen einer drohenden hohen Staatsverschuldung. Truss hatte daraufhin ihren Finanzminister entlassen und einen neuen bestellt. Und da hoffen die Anleger in London nun auf eine nachhaltigere Haushaltspolitik. Am Aktienmarkt in London geht es um ein knappes halbes Prozent nach oben und auch bei den britischen Anleihen hat sich die Lage entspannt. 10-jährige Papiere rentieren nun wieder 28 Basispunkte niedriger mit 4,05 Prozent. Der frisch gekürte britische Finanzministers Jeremy Hunt will im Tagesverlauf einen neuen Finanzplan vorstellen. Sein Vorgänger hatte mit der Ankündigung milliardenschwerer, nicht gegenfinanzierter Steuersenkungen die Börsen in Turbulenzen gestürzt.

Hierzulande verbucht der DAX ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 12.476 Punkte. Der Euro steht bei 97,45 US-Cent.

09.56 Uhr - DAX mit positivem Wochenauftakt

Nach mehreren turbulenten Handelstagen wagen sich deutsche Anleger zurück an den Aktienmarkt. Der DAX startete im Plus und gewinnt jetzt 0,5 Prozent auf 12.503 Punkte. Die Streiks bei der Tochter Eurowings haben der Lufthansa-Aktie heute nicht geschadet. Die Aktie ist umsatzstärkster Wert im MDAX und gewinnt 0,9 Prozent. Der MDAX gewinnt 0,6 Prozent. Der Euro steht bei 97,48 US-Cent. 10jährige britische Staatsanleihen rentieren 0,3 Prozentpunkte niedriger bei 4,03 Prozent.

08.18 Uhr - Nikkei-Index zu Wochenauftakt mit Verlusten

Die Finanzturbulenzen in Großbritannien haben den ersten Handelstag der neuen Woche an der Börse in Tokio belastet. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Minus von 1,2 Prozent auf dem Endstand von 26.776 Punkten. An den chinesischen Börsen zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Shanghai Composite Index gewinnt 0,2 Prozent, der Hang Seng in Hongkong verliert 0,4 Prozent. Hierzulande wird der DAX vorbörslich wenig verändert gesehen bei 12.443 Punkten. Der Euro steht bei 97,45 US-Cent.

07.09 Uhr - Chinas Regierung zeigt Konjunktur-Optimismus

Sie rechnet mit einer deutlichen Erholung der chinesischen Wirtschaft im dritten Quartal. Einen Tag vor der Bekanntgabe der neuen Wachstumszahlen sendete der Chef der mächtigen Reform- und Entwicklungskommission, Zhao Chenxin, auf dem Kongress der Kommunistischen Partei entsprechende Signale. Trotz großer Schwierigkeiten und Herausforderungen wie der Pandemie, dem extremen Wetter und anderer unerwarteter Faktoren sei die zweitgrößte Volkswirtschaft auf dem Kurs der Erholung. Besonders die strikten Beschränkungen durch die strenge Null-Covid-Strategie Chinas haben die chinesische Wirtschaft gebremst. Daher wird die Regierung in Peking ihr ursprüngliches Wachstumsziel von 5,5 Prozent für dieses Jahr trotzdem weit verfehlen.

An den chinesischen Börsen werden Verluste geschrieben. In Shanghai steht ein kleines Minus von 0,1 Prozent zu Buche, in Hongkong von 1,1 Prozent. In Tokio büßt der Nikkei-Index 1,3 Prozent ein. Der Euro steht bei 97,42 US-Cent.

06.34 Uhr - Märkte in Großbritannien im Fokus der Investoren

Die Anleger an den Finanzmärkten werden zu Wochenstart an den Börsen genau beobachten, wie sich die Kurse der britischen Anleihen entwickeln werden, so heißt es an den Märkten, nachdem die Notkäufe der Bank von England beendet sind. Die Entscheidung von Premierministerin Liz Truss, ihren Finanzminister zu entlassen, könnte zur Beruhigung der Anleger beitragen, dagegen bleibt aber ihr eigenes Schicksal unklar. Einem Zeitungsbericht zufolge wollen Abgeordnete Truss noch diese Woche absetzen. Die Bank von England habe mit der einen Hand Notkäufe von Anleihen getätigt, während sie mit der anderen Hand den Leitzins vehement anhob, so heißt es von Analysten. Daher werde das Marktgeschehen heute von vielen als Test angesehen, nicht nur für das Überleben von Truss' Niedrigsteuer-Vision, sondern auch für ihre politische Zukunft.

Montag, 17. Oktober 2022