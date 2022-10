Börsen-Ticker: Lage am Gasmarkt entspannt sich

22.05 Uhr - Dow im Minus nach Fed-Aussagen

Einen Tag bevor der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat September vorgelegt wird, waren die Anleger vorsichtig. Da die Fed laut Statut – anders als die Europäische Zentralbank – nicht nur die Preisstabilität, sondern auch die Wirtschaftsentwicklung insgesamt im Blick haben muss, sind die neuen Arbeitsmarktzahlen durchaus wichtig für die weitere Geldpolitik. Einige Investoren spekulieren darauf, wenn der Arbeitsmarktbericht unerwartet schlecht ausfallen sollte, dass dann die US-Notenbank weniger stark die Zinsen anhebt. Doch von Mitgliedern der Notenbank kommen andere Signale. Gleich mehrere Bezirkspräsidenten haben deutlich gemacht, dass die Inflation inakzeptabel hoch sei und deshalb an dem strikten Zinskurs festgehalten werden müsse. Diese Aussagen haben doch noch für etwas lange Gesichter an den Aktienmärkten gesorgt. Der Dow Jones büßte 1,2 Prozent ein, der Nasdaq 0,7 Prozent.

17.50 Uhr – Marktbericht: Zalando, Porsche und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 17 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 23 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Zalando verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 3,7 Prozent. Auch die Papiere von Porsche (+3,2 Prozent) sowie Volkswagen (+2,3 Prozent) konnten sich steigern.

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für RWE und Eon (je -2,6 Prozent), Munich Re (-2,5 Prozent) und Bayer (-2,4 Prozent).

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.45 Uhr – DAX schließt erneut im Minus

Der Trend war heute nicht eindeutig. Aber am Schluss haben beim DAX die Minuszeichen überwogen. Der deutsche Leitindex ist 0,4 Prozent niedriger aus dem Handel gegangen bei 12.471 Punkten. Dabei hat es an Vormittag noch so ausgesehen, als ob der DAX den gestern unterbrochenen Erholungskurs wieder aufnehmen könnte. Immerhin haben MDAX und TecDAX ein kleines Plus von jeweils 0,2 Prozent in den Feierabend retten können.

17.20 Uhr - Regierung senkt Wachstums-Prognose angeblich kräftig

Die hohen Energiepreise treiben Deutschland nach Einschätzung der Bundesregierung in eine Rezession. In der Herbstprojektion geht die Bundesregierung für 2023 wohl von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent aus, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet. Im laufenden Jahr könnten demnach 1,4 Prozent herauskommen. Im April war die Regierung noch von 2,2 Prozent Wachstum in 2022 und 2,5 Prozent im nächsten Jahr ausgegangen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt die Herbstprojektion am kommenden Mittwoch vor.

Also voraussichtlich eine überdeutliche Korrektur der Prognose nach unten. An den Börsen ist man heute ohnehin vorsichtig. Der DAX gibt jetzt kurz vor Handelsschluss ein halbes Prozent nach.

16.15 Uhr - US-Anleger halten sich vor Jobdaten zurück

"Alle warten auf den Beschäftigungsbericht, der uns einen kleinen Eindruck davon geben wird, wie es um die Wirtschaft bestellt ist", so bringt ein Händler an der Wall Street die aktuelle Stimmung auf den Punkt. Morgen wird die US-Regierung die Arbeitsmarktdaten veröffentlichen und sollte die unerwartet schlecht ausfallen, dann könnte das die Notenbank Fed vielleicht doch noch von ihrem strengen Kurs bei der Inflationsbekämpfung abbringen – so die Hoffnung an den Märkten. Experten rechnen damit, dass im September 250.000 neuen Stellen in den USA entstanden sind. Alles darüber wäre aus Börsensicht ein schlechtes Signal, deutlich darunter könnte die Kurse steigen lassen. Vorab sind die Anleger hin- und hergerissen. Der Dow Jones notiert im Moment 0,8 Prozent im Minus. Der Nasdaq-Index steigt dagegen um 0,6 Prozent.

12.13 Uhr - Merck plant Zukäufe für bis zu 20 Milliarden Euro

Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck ist eines jener Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie einen kräftigen Schub bekommen haben. So beliefert Merck u.a. Biontech mit dringend benötigten sogenannten Lipiden für den Corona-Impfstoff. Jetzt sieht sich der Konzern eigenen Angaben zufolge nach jahrelanger Zurückhaltung in der Lage, teure Übernahmen zu stemmen. Ab 2023 ziehe man die Option größerer Zukäufe wieder in Betracht, ließ der Dax-Konzern wissen. 15 bis 20 Milliarden Euro liegen dafür auf der hohen Kante. Das Geld könnte aber auch für mehrere mittelgroße Übernahmen fließen oder für den Aufkauf von Medikamenten-Lizenzen, heißt es weiter. An den Börsen weiß man noch nicht so recht, wie man mit dieser Mitteilung umgehen soll. Der Kurs der Merck-Aktie notierte vor ein paar Minuten im Plus, jetzt gibt die Aktie gut ein halbes Prozent nach.

11.12 Uhr - Einzelhandel im Euro-Raum mit Umsatzminus im August

Der Einzelhandel in der Euro-Zone hat angesichts der Energiekrise und Inflation im August erneut ein Umsatzminus eingefahren. In Verlgeich zum Juli gingen die Einnahmen preisbereinigt um 0,3 Prozent zurück und damit das dritte Mal in Folge, wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang um revidiert 0,4 Prozent im Juli. Auch im Juni hatte es mit minus 1 Prozent schrumpfende Einnahmen gegeben. Im Versand- und Internethandel ergab sich ein dickes Minus von 3,8 Prozent.

09.10 Uhr - DAX startet mit Gewinnen

Mit Gewinnen sind die deutschen Aktienmärkte in den Tag gestartet. Nach wenigen Handelsminuten kommt der DAX 1 Prozent voran auf 12.634 Punkte. Der MDAX verbessert sich um 1,5 Prozent, der TecDAX um 0,8 Prozent. Die Vorgaben waren weitgehend gut. Die Aktienindizes in New York haben gestern ihre Verluste von tagsüber noch weitgehend wettmachen können. Der Nikkei-Index in Tokio hat sich heute um 0,7 Prozent verbessert. Kursbewegende Nachrichten gibt es wenige. Mit Spannung warten die Investoren auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für September, der morgen vorgelegt wird. Das könnte Hinweise geben auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank.

07.57 Uhr – Verband: Lebensversicherer beginnen mit Abbau von Zinszusatzreserve

Die deutschen Lebensversicherer können angesichts der steigenden Zinsen nach Berechnungen des Branchenverbandes GDV bereits in diesem Jahr mit dem Abbau ihrer milliardenschweren Zinspuffer beginnen. Die Zinszusatzreserve (ZZR), die die Versicherer seit 2011 auf Geheiß der Finanzaufsicht BaFin aufbauen mussten, habe Ende des vergangenen Jahres mit 96 Milliarden Euro ihren Höchststand erreicht. "In diesem Jahr wird sie voraussichtlich um etwa drei Milliarden auf 93 Milliarden Euro zurückgehen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen.

Nachdem die Zinsen infolge der Zinswende der Europäischen Zentralbank nicht mehr sinken, können die Versicherer die ZZR nach und nach auflösen. Davon profitieren die Kunden: Ihnen stünden die freiwerdenden Mittel zu, betonte der GDV. Die BaFin hatte den Unternehmen während der Dauerniedrigzinsphase auferlegt, Geld in Form der ZZR zurückzulegen, um auch künftig noch die Zinsversprechen an ihre Kunden einlösen zu können. Wie schnell die ZZR weiter abgebaut werden kann, hängt davon ab, wie sich die Zinsen entwickeln und wie hoch die versprochenen Zinsen im Policen-Bestand des einzelnen Versicherers sind und wann die Verträge mit den Kunden ablaufen.

07.23 Uhr - Banken mussten Porsche-AG-Aktie nach Börsengang massiv stützen

Die begleitenden Investmentbanken haben den Aktienkurs der Porsche AG an den Tagen nach dem Börsengang des Stuttgarter Sportwagenbauers massiv gestützt. Dazu kauften sie von Donnerstag bis Dienstag knapp 3,8 Millionen Porsche-Aktien für 312,8 Millionen Euro auf, wie aus einer Pflichtmitteilung der damit beauftragten Bank of America (BofA Securities) vom Mittwochabend hervorgeht. Für die Stützungskäufe, mit denen Nachfrage erzeugt und das Angebot verknappt wird, werden Aktien aus der Platzierungsreserve (Greenshoe) verwendet. Damit nimmt die Volkswagen AG mit dem Verkauf der Porsche-Aktien entsprechend weniger ein als die Maximalsumme von 9,4 Milliarden Euro.

Insgesamt steht für die Stabilisierungsmaßnahmen in den vier Wochen nach dem Börsengang ein Greenshoe von bis zu 14,85 Millionen Aktien im Wert von 1,23 Milliarden Euro zur Verfügung. Gut ein Viertel der Stücke wurden innerhalb von vier Tagen schon zurückgekauft. Die Bank of America erwarb dabei Porsche-Aktien zu Preisen zwischen 81,00 und dem Ausgabepreis von 82,50 Euro - im Schnitt zu 82,44 Euro. Am Montag war die Aktie der Porsche AG bis auf 81,00 Euro gefallen, seit Dienstag sind aber kaum noch Stützungskäufe nötig. Am Mittwoch beendete sie den Xetra-Handel mit 87,92 Euro 6,6 Prozent über dem Ausgabepreis.

06.05 Uhr – Aktienmärkte in Fernost mehrheitlich mit Gewinnen

Vor dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht sind die Anleger in Asien in Kauflaune. Die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen nach dem kleineren Zinsschritt der australischen Notenbank hob die Risikostimmung an den Märkten in Japan. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legt 1 Prozent zu auf 27.389 Punkten. Auch an den Aktienmärkten in Seoul und Bombay geht es nach oben. Die Märkte in China bleiben wegen eines Feiertages geschlossen. Für die deutschen Aktienmärkte sieht es nach einem freundlichen Handelsstart aus. Denn auch die Indizes in New York konnten gestern Abend ihre Verluste noch deutlich reduzieren.