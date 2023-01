Börsen-Ticker: DAX startet mit Plus in die neue Woche

22.15 Uhr - Dow Jones kann Verluste zu Schluss reduzieren

An den US-Märkten machte man sich erneut Sorgen um die Konjunktur. Die Anzeichen für ein Einknicken der amerikanischen Wirtschaft mehren sich. Und so gaben Dow Jones und Nasdaq-Index zeitweise deutlich nach. Allerdings kamen dann von Fed-Vizechefin Lael Brainard ein paar beruhigende Worte. Ihrer Ansicht nach steigen die Chancen für eine sanfte Landung der US-Wirtschaft. Und so schloss der Dow Jones am Ende nur noch gut ein halbes Prozent im Minus.

21.14 Uhr - Unerfreuliche Prognose von Siemens-Energy

Die Probleme der Windkrafttochter Gamesa machen dem DAX-Konzern weiter schwer zu schaffen. Die spanische Tochter habe bei installierten Windanlagen eine negative Entwicklung der Ausfallraten bestimmter Teile festgestellt, die zu höheren Garantie- und Wartungskosten führe, hat Siemens Energy mitgeteilt. Deshalb wird nun die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 gesenkt. Beim Mutterkonzern soll sich der Nettoverlust auf Vorjahresniveau bewegen und nicht wie bisher angepeilt stark sinken. Die Nachricht wird morgen mit Sicherheit den Fokus der Börse auf diese Aktie richten. Heute gehörte Siemens Energy schon zu den Verlierern mit rund zwei Prozent Minus.

18.15 Uhr - DAX macht deutlichen Knick nach unten

Um 1,7 Prozent ging es abwärts auf 14.920 Punkte. Beim M-DAX sah es noch schlechter aus: 2,5 Prozent das Minus hier.

Die Anleger an den deutschen Märkten nahmen reihenweise Gewinne mit; davon hatte sich allerdings auch einiges angesammelt in den letzten Wochen.

Aktuell macht man sich an den Märkten aber Sorgen über eine mögliche Rezession in den USA. Gestern hatte es Daten zur amerikanischen Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen gegeben, und seitdem zeigt der Trend an den Märkten nach unten.

Im Fokus bei den Einzelwerten im DAX war unter anderem die Postaktie. Der anstehende Tarifkonflikt drückte hier wohl auf den Kurs mit 3,5 Prozent Minus. Nur noch ein paar Aktien standen am Ende noch schlechter da. Schlusslicht war Continental mit 5,5 Prozent weniger. Der Kurs litt weiter unter schwachen Geschäftszahlen. Gestern schon hatte die Conti-Aktie deshalb Federn lassen müssen.

17.49 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse vier Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 36 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei je 0,7 Prozent (Beiersdorf, Hannover Re, Eon) und 0,5 Prozent (Deutsche Börse AG).

Continental musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 5,3 Prozent. Zalando (-4,1 Prozent) und Vonovia (-3,8 Prozent) verloren ebenfalls.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

15.20 Uhr - Lagarde: EZB wird Kurs halten

EZB-Chefin Christine Lagarde hat in Davos klare Worte gefunden, und prompt drehten die Anleihekurse und die Aktien nach unten. Sie hat sehr deutlich gemacht, dass die EZB in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation auf gar keinen Fall nachlassen wird. Die Teuerung sei einfach weiter viel zu hoch, sagte Lagarde in einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum. Und sie hat indirekt auch gesagt, man nehme dabei in Kauf, dass die Eurozone in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gebremst werde. Und dann wurde es noch spannender, als nämlich jemand aus dem Auditorium sie wohl aus der Reserve locken wollte und gesagt hat, die EZB habe die Märkte aber noch nicht überzeugen können, womöglich werde ihr Kurs ja auch unterschätzt – und da hat Lagarde geantwortet, sie lege diesen Leute nahe, ihre Position zu überdenken - sie wären gut beraten, das zu tun. Also, ein Wink mit dem Zaunpfahl, sich ja nicht an das Szenario einer lockereren Zinspolitik der EZB zu klammern.

Der DAX litt vom Start weg unter Gewinnmitnahmen, jetzt liegt der Index mit 1,5 Prozent im Minus, bei 14.960 Punkten.

13.15 Uhr - Europas Börsen geben nach

Europas Börsen haben einen furiosen Jahresstart hingelegt, und es gibt Berichte, dass dies vor allem Anlegern aus Übersee zu verdanken war. Es ist auch das klassische Muster, dass nach einem schlechten Börsenjahr so wie in 2022 dann das darauffolgende Jahr sehr viel besser wird. Zumal der Aktienkauf gerade im Januar und Februar lockt, schon allein deshalb, um zur Saison der Hauptversammlungen dann die Dividenden einzustreichen.

Nachdem der DAX seit dem 2. Januar satte neun Prozent draufsatteln konnte, wird nun Kasse gemacht, was eigentlich logisch ist. Der Index fällt um 1,7 Prozent; auf 14.930 Punkte. Der MDAX hat sogar um 2,2 Prozent nachgegeben.

Gestern wurde deutlich, dass die US-Wirtschaft doch noch in sehr schwieriges konjunkturelles Fahrwasser geraten könnte, untermauert durch ein ganzes Datenbündel und das Beige Book der Notenbank FED. Nach den Worten der EZB-Chefin Lagarde in Davos wird die EZB bei ihrem Kampf gegen die hohe Inflation nicht nachlassen. Weil zudem Firmenbilanzen enttäuschend ausgefallen sind, ist das nun der beste Vorwand für Gewinnmitnahmen. Der Euro kostet 1,0820 Dollar.

12.17 Uhr - Nio unterliegt Audi

Wie gerade bekannt wurde, hat Audi den Rechtsstreit mit dem chinesischen Autobauer Nio gewonnen. Das Landgericht München I hat entschieden, dass es tatsächlich die Gefahr einer Verwechslung sieht, zwischen zwei Nio-Modellen und zwei Modellen der VW-Tochter Audi. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, Nio kann Berufung dagegen einlegen.

12.15 Uhr - DAX fällt Richtung 15.000er Marke

Endlich wird Kasse gemacht, nach einer furiosen Rally zum Jahresauftakt. Der DAX fällt um 1,2 Prozent, auf 15. 005 Punkte. Die größten Verlierer sind Conti, Zalando und Adidas. - Die amerikanischen Konjunkturdaten gestern haben gezeigt, dass die US-Wirtschaft lange nicht so robust ist, wie viele gedacht hatten. Skepsis im Beige Book der Notenbank und eine schwache Industrieproduktion zum Jahresende drückten die Wall Street zur Wochenmitte ins Minus. Jetzt ist den Europabörsen erst einmal die Puste ausgegangen, auch mit Blick auf die schwachen Firmenbilanzen.

10.15 Uhr - Post hat zu wenige Filialen

Die Post hat offensichtlich zu wenige Filialen auf dem Land. Wie die Bundesnetzagentur auf Anfrage der deutschen Presseagentur mitteilte, gibt es derzeit circa 140 unbesetzte Pflichtstandorte in Deutschland. Einer Verordnung zufolge muss es in jeder Gemeinde mit mehr als 2.000 Einwohnern mindestens eine Filiale geben. Ab 4.000 Einwohnern darf eine Filiale in zusammenhängend bebauten Wohngebieten nicht weiter entfernt sein als zwei Kilometer. Solche Vorgaben erfüllt die Post an besagten 140 Pflichtstandorten nicht. Allerdings weist man bei der Bundesnetzagentur auch daraufhin, dass bei vielen dieser unbesetzten Standorte in Deutschland dies nur vorübergehend der Fall sei. Man stehe mit dem Bonner Konzern in "einem regelmäßigen Austausch". Bei der Post verteidigt man sich, der Konzern decke etwa 99 Prozent aller Pflichtstandorte mit Filialen ab. An den Standorten, an denen dies nicht der Fall sei, gebe es oftmals gar keinen Einzelhandel mehr, also auch keine Geschäfte, die in ihrem Auftrag Postuniversaldienstleistungen anbieten könnten. Die Aktien der Post verbilligen sich um 1,6 Prozent.

09.15 Uhr - Gewinnmitnahnen zum Auftakt

Wie erwartet ist der DAX leichter in den Handel gestartet. Er sinkt um 0,4 Prozent auf 15.119. Der Index folgt damit den negativen Vorgaben aus Asien und den USA. An der Wall Street musste der Dow Jones nach dem Handelsende in Europa noch zahlreiche weitere Punkte abgeben und schloss dann gestern Abend 1,8 Prozent tiefer. Die neuesten Konjunkturdaten aus den USA haben die Anleger offensichtlich verunsichert. So fielen die Umsätze der Einzelhändler im vergangenen Monat stärker als erwartet. Auch die neuesten Daten zur Industrieproduktion blieben hinter den Erwartungen zurück. Dafür sind die Erzeugerpreise nicht so stark gestiegen wie erwartet und das deutet daraufhin, dass die Inflation in den USA weiter zurückgeht und der Druck auf die Notenbank damit nachlässt. Doch es half nichts, die Anleger stiegen lieber aus, auch in Tokio. Der Nikkei schloss heute früh 1,4 Prozent leichter.

07.25 Uhr - Achterbahnfahrt an der Börse in Japan

Die Notenbank in Japan sorgt weiter für Gesprächsstoff an der Börse in Tokio. Gestern noch sorgte ihre Entscheidung, bei ihrer sehr lockeren Geldpolitik festzuhalten, für große Erleichterung. Heute nun gab es vermehrt Zweifel, ob und wie lange die japanische Notenbank diesen Weg noch gehen wird. Auf dem Markt werde intensiv darüber spekuliert, dass man nach der Januar-Sitzung ohne Änderungen im März etwas anderes sehen werde, oder spätestens im April, wenn die japanische Notenbank einen neuen Präsidenten bekommt, meint man zum Beispiel beim BNP Paribas Wealth Management in Singapur. Was die Börse in Tokio heute zudem belastet hat, sind die negativen Vorgaben von der Wall Street. In den USA schloss der Dow Jones gestern Abend 1,8 Prozent tiefer. Konjunkturdaten, die hinter den Erwartungen zurückblicken, sorgten für Druck, eben auch in Tokio. Der Nikkei büßte 1,4 Prozent ein. Und auch an den deutschen Börsen wird mit einem leichteren Start gerechnet.

Donnerstag, 19.01.2023