Börsen-Ticker: Infineon im Minus trotz starker Zahlen

22.12 Uhr – Erfreuliche Geschäftszahlen schieben US-Börsen an

Der Chiphersteller AMD sorgte bei Investoren für strahlende Gesichter, der Kurs stieg um rund fünf Prozent. Der Chip-Hersteller peilt für 2022 einen überraschend hohen Umsatz von etwa 21 Milliarden Dollar an.

Auch Geschäftszahlen von Google kamen gut an. Außerdem soll es bei der Aktie der Google-Mutter Alphabet einen Aktiensplit geben. Damit wird die Aktie optisch günstiger und für Kleinanleger wieder interessanter. Die Alphabet-Aktien sprangen um 7,5 Prozent nach oben.

Die Zahlen von AMD und Google hellten die Stimmung auf. Die US-Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,5 Prozent. Der Dow Jones legte 0,6 Prozent zu.

20.32 Uhr – BMW-Chef warnt erneut vor Verbrennerverbot

Der BMW-Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse hat vor einem zu frühen und unüberlegten Verbot von Verbrennungsmotoren gewarnt. Die Elektromobilität sei zwar heute das am stärksten wachsende Marktsegment, sagte er bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Das größte Marktsegment absolut sei aber mit großem Abstand in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit, der Verbrenner, so Zipse weiter. Bevor man so etwas innerhalb von acht oder zehn Jahren einfach abschalte, müsse man gut wissen, was man da tue. Wenn man versuche, diese Technologie in Deutschland und Europa zu verbieten, der Weltmarkt aber noch gar nicht so weit sei, werde man diese Technologie auch im Weltmarkt verlieren, meint der BMW-Chef.

19.22 Uhr – Siemens Energy zieht Konsequenzen bei Tochter Siemens Gamesa

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wechselt bei seiner spanischen Problemtochter Siemens Gamesa die Führung aus. Gamesa-Chef Andreas Rauen werde durch Siemens Energy Vorstand Jochen Eickholt ersetzt, teilte das Unternehmen am Abend mit. Die Spanier hatten kürzlich zum dritten Mal innerhalb von neun Monaten Abstriche bei den Prognosen machen müssen. Zwischen Oktober und Dezember fuhren sie einen operativen Verlust von 309 Millionen Euro vor Sondereffekten ein. Am Donnerstag legt Gamesa seinen Quartalsbericht vor. Siemens Energy hält zwei Drittel der Anteile an Siemens Gamesa.

19.11 Uhr – Online-Autohändler MeinAuto vor Verkauf

Knapp ein Jahr nach dem gescheiterten Börsengang soll der Online-Autohändler MeinAuto aus Oberhaching bei München Insidern zufolge an den nächsten Finanzinvestor verkauft werden. Von einem neuen Anlauf an die Börse habe sich der britische Eigentümer verabschiedet, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Abschreckend wirkte die schlechte Kursentwicklung des Gebrauchtwagenhändlers Auto1, in dessen Sog MeinAuto im Frühjahr 2021 an die Börse gehen wollte. Die Auto1-Aktie notiert derzeit rund 70 Prozent unter ihrem Höchststand, der kurz nach dem Börsengang erreicht worden war.

17.47 Uhr – DAX lässt schließlich nach

Geschäftszahlen von Google und des Chipherstellers AMD konnten die Stimmung etwas aufhellen. Aktien des Münchner Chipherstellers Infineon verteuerten sich im DAX um 0,6 Prozent.

Der DAX gab schließlich alle frühen Gewinne wieder ab und schloss nach zwei guten Tagen mit einem hauchdünnen Minus von sechs Punkten bei 15.614 Punkten.

17.05 Uhr - US-Quartalsbilanzen im Fokus

Die Stimmung ist nicht schlecht in New York, aber große Sprünge machen die Kursbarometer zur Wochenmitte bislang nicht. In diesen Tagen erinnern sich viele an eine alte Börsenweisheit: "Am wichtigsten sind die Unternehmensgewinne." Also wichtiger als Corona, Geopolitik und Säbelrasseln. Die Statistiker wissen es ganz genau: Fast 80 Prozent aller US-Konzerne, die in der laufenden Bilanzsaison ihre Berichte präsentiert haben, konnten die Erwartungen der Analysten übertreffen. Im Fokus steht die Google-Mutter Alphabet, sie hat den 6. Rekordgewinn in Folge präsentiert und obendrein einen Aktiensplit 1 zu 20 angekündigt, das Papier klettert um sechs Prozent. Auch mit AMD geht es um fünf Prozent aufwärts, der Vorstand hat seine Prognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert und profitiert vom Boom in der Halbleiterindustrie. Auf breiter Front enttäuscht hat dagegen Paypal, die Aktie bricht um 25 Prozent ein. Der Dow-Jones tritt auf der Stelle, genau wie der Nasdaq-Index.

15.15 Uhr - Alphabet mit Aktiensplit

Die Google-Mutter Alphabet plant einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20. Mitte Juli werden aus einer Aktie auf einen Schlag 20. Damit wird die Aktie optisch günstiger und auch leichter zu handeln. Das kommt vor allem Kleinanlegern zugute, so das Kalkül; sie können sich wieder leichter an dem Unternehmen beteiligen. Und womöglich werden durch einen solchen Aktiensplit ja auch ganz neue Interessenten angelockt. Übrigens: Gewinn und Dividende werden natürlich auch auf 20-mal so viele Aktien verteilt; das heißt, an der doch hohen Bewertung von Alphabet ändert sich nichts. Die Aktie von Alphabet wird übrigens auch in Frankfurt gehandelt, dort steigt sie um mehr als zehn Prozent, bevor in New York die Börsen eröffnen. Aber strenggenommen lässt sich nicht sagen, ob dieser Kurssprung jetzt dem angekündigten Splitting geschuldet ist - oder den vorgelegten Quartalszahlen, mit dem 6. Rekordgewinn in Folge.

14.20 Uhr - Chipsektor im Fokus

Die Stimmung in der Halbleiter-Branche ist ausgezeichnet, und auch viele Analysten empfehlen diese Titel weiter zum Kauf. Der Höhenflug mit neuen Bestwerten bei wichtigen Kennzahlen könnte sich auch in den nächsten Monaten fortsetzen, so heißt es. STMicroelectronics, TSMC, Texas Instruments, Intel und ASML – alle haben bereits recht ansprechende Berichte und Prognosen veröffentlicht. Gestern hat AMD in New York die Analysten überzeugen können, AMD wird auch in Deutschland gehandelt, mit 13 Prozent Aufschlag, davon profitieren auch Titel wie Aixtron und Infineon. Seit Tagen war die Wacker-Tochter Siltronic gesucht, heute wird bei dieser Aktie vorsichtig Kasse gemacht. Die Nachfrage aus der Industrie nach Computer-Chips ist ungebrochen hoch, und die Anbieter kommen kaum nach damit, um den Bedarf zu decken. Das ist das eine, das andere sind die Lieferketten, und wenn die reißen, dann nützt auch das vollste Auftragsbuch nichts.

12.20 Uhr - Inflation ruft Zinsfalken auf den Plan

Für die Zinsfalken ist es eine Steilvorlage: Die Inflation im Euroraum ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Im Januar lag die Teuerung bei 5,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt mitgeteilt hat. Morgen trifft sich die EZB, und schon im Vorfeld werden die Stimmen derer lauter, die sich dafür aussprechen, jetzt endlich nachhaltig die Zinswende einzuläuten. Und einige kritisieren, das hätte die EZB längst tun sollen. Umso wichtiger ist das, was morgen aus dem Eurotower in Frankfurt nach draußen dringen wird. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, wird mit folgenden Worten zitiert: "Die unerwartet hohe Teuerungsrate ist ein Nackenschlag für die EZB." Der Druck auf die EZB nehme nun zu, meinen viele Ökonomen. Der DAX zeigt sich zur Mittagszeit kaum verändert, bei 15.661 Punkten (plus 0,2 Prozent)

11.30 Uhr - Euro-Inflation auf Rekordhoch

In der Eurozone gibt es bei der Inflation keinerlei Anzeichen für eine Entspannung. Im Januar betrug die Jahresrate 5,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat auf der Basis vorläufiger Daten mitteilte. Alle Experten lagen daneben. Sie hatten mit einem Rückgang auf 4,4 Prozent gerechnet. Treibende Faktoren sind die Energiepreise, vor allem bei Gas und Öl. Die Nordseesorte Brent kostet etwas weniger als 90 Dollar das Barrel. Nach dem Corona bedingten Crash an den Finanzmärkten im Frühjahr 2020 hatte das Barrel nur 25 Dollar gekostet.

10.30 Uhr - Rekordpreise an den Tankstellen

Öl bleibt teuer. Die Nordseesorte Brent wird aktuell für 89 Dollar gehandelt. Gestern kostete sie noch fast 91 Dollar. Experten gehen davon aus, dass es hier so schnell keine Besserung geben wird. Grund sind die Spannungen mit Russland, die neben dem Öl vor allem die Gaspreise in die Höhe treiben. An den Tankstellen zahlen die Autofahrer Rekordpreise. Der Liter Super E10 kostet nach Angaben des ADAC 1, 71 Euro, der Liter Diesel 1,64 Euro.

09.15 Uhr - DAX steigt über Marke 15.700

Wie erwartet erwischen die Märkte einen guten Start: Der DAX steigt in den ersten Minuten um 82 auf 15.700 Punkte, MDAX und TecDAX legen bis zu 1,2 Prozent zu.

Eine Aktie ragt aus allen Werten heraus: Teamviewer – im MDAX und im TecDAX zuhause – verteuern sich um 13 Prozent. Das schwäbische Softwareunternehmen will 2022 kräftig wachsen. Es bietet Software für Konferenzen und Fernwartung an und gehörte damit zu den großen Corona-Gewinnern. Zusätzlichen Schub bekommt die Aktie durch ein Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie hat einige Höhen hinter sich. Im Zuge der Krise verteuerte sie sich auf 50 Euro. Aktuell kostet sie aber nur rund 15 Euro.

07.25 Uhr - Harte Konkurrenz am Spielemarkt

Die Vorgaben sind gut. In Tokio schloss der Nikkei-Index 1,7 Prozent höher bei 27.534 Punkten. Sony verteuern sich dabei um 5 Prozent. Die Japaner wollen im hart umkämpften Spielemarkt ihre Position ausbauen, indem sie die Übernahme des US-Spieleentwicklers Bungie planen. Sony ist bekannt durch seine Playstation und liefert sich mit Microsoft (Xbox)einen knallharten Konkurrenzkampf bei hochwertigen Spielekonsolen.

06.30 Uhr - Trendwende im Februar?

Nach dem verlustreichen Monat Januar haben sich die Anleger offenbar zum Wiedereinstieg entschieden. Rund um den Globus legen die großen Indizes zu. Die New Yorker Börsen schlossen mit Kursgewinnen von bis zu 0,8 Prozent. Asiens Börsen melden ebenfalls steigende Kurse. In Tokio steigt der Nikkei-Index um 1, 7 Prozent auf 27.530 Punkte. Im Januar haben die Börsen extrem auf die angekündigte Zinswende in den USA reagiert. Offenbar zu heftig, erklären Analysten, denn die niedrigeren Kurse locken Schnäppchenjäger an. In Tokio sind große Standardwerte wie Sony und Toyota gesucht, die bis zu vier Prozent zulegen. In New York waren zuvor die Aktien von UPS im Fokus der Anleger, die um 14 Prozent in die Höhe schossen. Große Logistikkonzerne wie UPS oder auch die Deutsche Post gehören zu den Gewinnern in der Corona-Krise.

Mittwoch, 2. Februar