Börsen-Ticker: DAX startet mit Punktverlusten

22.05 Uhr - Dow Jones muss zum Wochenschluss abgeben

Kursverluste im Chipsektor belasteten Marktteilnehmern zufolge am Ende der Woche die US-Börsen. Der Dow-Jones knickte um 0,9 Prozent ein, der Nasdaq Index verlor 1,5 Prozent. Damit haben die beiden Börsenbarometer sich in der Woche nicht groß bewegt. Auf die Stimmung drückte zum Wochenschluss offensichtlich ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Demzufolge zögert der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC die Abnahme bestellter Chip-Maschinen hinaus. Die Aktien von Applied Materials büßten daraufhin 4,4 Prozent ein. Auch die Titel des Chipdesigners Arm Holdings mussten Federn lassen. Nach dem furiosen Börsendebüt am Vortag mit einem dicken Plus von 25 Prozent, drückten nun Gewinnmitnahmen den Kurs um 4,5 Prozent nach unten.

19.06 Uhr - Biden hat Verständnis für Streiks in Autowerken

US-Präsident Joe Biden hat sich in den Streik der Autogewerkschaft UAW bei den drei Fahrzeugherstellern GM, Ford und Chrysler eingeschaltet. Niemand wolle einen Streik, aber er respektiere das Recht der Arbeitnehmer, ihre Optionen im Rahmen des Tarifverhandlungssystems zu nutzen, sagte Biden vor Journalisten in Washington. Er verstehe den Frust der Arbeiter. Sie sollten an den Rekordgewinnen der Unternehmen beteiligt werden, fügte der US-Präsident hinzu. Die größte Autogewerkschaft UAW bestreikt erstmals in ihrer Geschichte gleichzeitig die drei großen Autokonzerne. Die Gewerkschaft will für ihre Mitglieder einen größeren Anteil an den Gewinnen aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen und mehr Arbeitsplatzsicherheit im Zuge der Umstellung auf E-Autos. Die Anleger scheinen auch Verständnis zu haben, die Aktien von Ford, GM und Stellantis sind mit 0,1 bis 1,9 Prozent im Plus.

Bayerische Börsenunternehmen im Wochenrückblick

An der Börse verzeichnen diese Woche 25 bayerische Aktiengesellschaften ein Plus und elf Unternehmen aus Bayern Verluste. Der Überblick zum Stand von Freitag 17.49 Uhr:

BayWa verzeichnet diese Woche mit 8,2 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den bayerischen Unternehmen an der Börse. Es folgt SÜSS MicroTec mit +6,9 Prozent und Hensoldt mit +6,3 Prozent.

Im Vergleich am schlechtesten verlief die Woche für MTU Aero Engines. Die Aktie notiert 16,1 Prozent niedriger als in der Vorwoche. Rational verliert 5,9 Prozent des Kurswerts, CTS Eventim verbilligt sich um 4,5 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 15. September um 17.49 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 8. September um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.49 Uhr – Heute begehrt im Handel: Sartorius und BASF

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 25 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 15 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

Aktuell stehen die Unternehmen Sartorius, BASF und BMW als Gewinner da, mit einem Kursgewinn von 2,6 Prozent (Sartorius), 2,2 Prozent (BASF) und 2 Prozent (BMW).

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Infineon und Qiagen (je -1,2 Prozent), Vonovia und Siemens Energy (je -0,8 Prozent) und Munich Re (-0,5 Prozent).

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.35 Uhr - Freundlicher Wochenschluss beim DAX

Der DAX schloss heute 0,6 Prozent höher und stieg damit auf 15.894. Nach einer schwachen Vorwoche konnte der Index in dieser Woche damit wieder 15.740 Punkte gutmachen. Die Europäische Zentralbank sorgte hier für frischen Schwung. Zwar hat sie die Woche den Leitzins weiter angehoben, aber an den Börsen wird die Zukunft gehandelt und hier setzen die Investoren auf eine Zinspause. Bei den Einzelwerten kam es bei den Immobilienwerten zu Gewinnmitnahmen, nachdem diese Titel zuletzt wieder Boden gutmachen konnten. So verbilligten sich im DAX die Aktien von Vonovia um zwei Prozent. Auf der anderen Seite gewannen Brenntag 2,1 Prozent. Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an dem Chemikalienhändler über seine in der Schweiz ansässige Kühne Holding weiter aufgestockt. Laut einer Stimmrechtsmitteilung hält die Holding inzwischen mindestens zehn Prozent an Brenntag.

16.15 Uhr - Chipaktien bremsen Nasdaq-Index

Keine gute Stimmung an der Wall Street. Der Dow Jones zeigt zwar nur ganz leicht in die Verlustzone. Der Nasdaq-Index knickt allerdings eine gute halbe Stunde nach dem Auftakt um fast ein Prozent ein. Dabei belasten vor allem Kursverluste im Chipsektor. Einem Reuters-Bericht zufolge, will der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC die Abnahme bestellter Chip-Maschinen hinauszögern. Titel wie Applied Materials oder Intel geben jetzt rund 2 Prozent nach. Die Aktien des Chip-Designers Arm legen hingegen am Tag nach dem umjubelten Börsendebüt weiter zu – um sieben Prozent geht es nach oben auf 69 Dollar.

15.45 Uhr - Bange Blicke in Richtung Fed

Die US-Anleger müssen heute eine ganze Reihe von Konjunkturdaten verarbeiten. Beispiel Importpreise; die sind im August unerwartet stark gestiegen. Und: die US-Unternehmen haben ihre Produktion im August stärker ausgeweitet, als erwartet. Um 0,4 Prozent ging es im Vergleich zum Vormonat nach oben. Experten hatten lediglich mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent gerechnet. Und auch die Kapazitätsauslastung in der US-Industrie fällt höher aus, als vorhergesagt. Beides, also die höheren Importpreise und die eigentlich guten Produktionszahlen, sind Argumente für die US-Notenbank, die Leitzinsen weiter anzuheben. Und diese Sorge scheint die US-Indizes zum Handelsbeginn ins Minus zu drücken.

11.42 Wenig Kurs-Turbulenzen am großen Verfalltermin

Am Tag nach der zehnten Leitzinserhöhung der EZB ist auch großer Verfalltermin an den Terminmärkten. Größere Kursschwankungen hat es bislang noch nicht gegeben, die ja am großen Verfalltag oft zu beobachten sind. Der DAX gewinnt ein Prozent auf 15.968 Punkte. Heute werden Futures und Optionen auf einzelne Aktien, Indizes und auch den DAX fällig und da versuchen die Investoren im Vorfeld oft, die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu treiben. Aus den USA kommen zudem später noch einige wichtige Konjunkturdaten, wie z.B. die Zahlen zur industriellen Produktion, den Im- und Exportpreisen sowie der von der Universität Michigan ermittelte Index des US-Verbrauchervertrauens.

11.16 Uhr - Baubranche nach Zinserhöhung besorgt

Die deutsche Bauwirtschaft befürchtet nach der erneuten Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank eine Verschärfung der Krise in der Branche. Die Erhöhung der Leitzinsen werde die Rezession am Bau weiter anheizen, weil die Finanzierungskosten steigen und sich das Bauen weiter verteuert. Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie Tim-Oliver Müller der Nachrichtenagentur Reuters. Aus Sicht der EZB, die für die Geldwertstabilität im Euroraum verantwortlich ist, möge der Zinsschritt aufgrund der Inflation zwar nachvollziehbar sein. Allerdings werde damit die Notwendigkeit erhöht, dass die Bundesregierung ein Bau-Paket auf den Weg bringen müsse, so der Verband.

Die Aktie des Wohnungskonzerns Vonovia ist jetzt größter Verlierer im DAX mit minus 1,6 Prozent gegen den freundlichen Gesamttrend. Der DAX gewinnt ein Prozent auf 15.955 Punkte. Der Euro steht bei 1,0662 Dollar.

09.16 Uhr - DAX hat 16.000er-Marke im Visier

Nach guten Konjunkturdaten aus China und positiven Vorgaben der Börsen in New York und Tokio ist auch der DAX mit einem Plus in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Er gewinnt ein Prozent auf 15.954 Punkte und ist damit nicht mehr weit entfernt von der psychologisch wichtigen 16.000er-Marke. Die aktuellen Konjunkturdaten aus China zur Industrieproduktion sowie zu den Einzelhandelsumsätzen, haben die Erwartungen der Analysten weit übertroffen. Das schürt Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Wirtschaft Chinas. Der Nikkei-Index in Tokio schloss mit einem Plus von 1,1 Prozent, in New York hatte der Dow Jones gestern ein Prozent zugelegt. Hier hoffen die Anleger auf eine Pause bei den Zinserhöhungen der US-Notenbank kommende Woche. Der Euro notiert mit 1,0657 Dollar.

08.33 Uhr - Preisauftrieb am Ölmarkt hält an

Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostet 94,40 Dollar, das sind 70 US-Cent mehr als gestern und so viel seit dem November des vergangenen Jahres nicht mehr. Grund ist das knappe Angebot, das die Marktlage anheizt. Große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland haben ihre Lieferungen begrenzt. Zuletzt hatten sie ihre Produktionskürzungen bis Jahresende verlängert. Neben dem Ölkartell Opec rechnet auch die Internationale Energieagentur mit einem zu geringen Ölangebot im Jahresverlauf. Auf der anderen Seite bleibt die Energienachfrage hoch, trotz der vielerorts schwächelnden Konjunktur und wenn die wieder anspringt, könnte das die Nachfrage weiter erhöhen. Die soliden Wirtschaftsdaten aus China heute, lieferten am Morgen Hinweise darauf.

Der DAX dürfte nach guten Vorgaben aus New York und Tokio mit Gewinnen starten. Er wird vorbörslich jetzt 115 Punkte höher gesehen bei 15.920. Der Euro steht bei 1,0662 Dollar.

08.18 Uhr - Nikkei schließt mit Kursgewinnen

Gute Konjunkturdaten aus China und positive Vorgaben der US-Börsen haben für Kauflaune gesorgt an der Börse in Tokio. Der japanische Leitindex Nikkei stieg um 1,1 Prozent auf den Endstand von 33.533 Punkten. Der DAX wird nach den guten Vorgaben der internationalen Börsen vorbörslich rund 100 Punkte höher gesehen bei 15.910 Punkten. Der Euro steht bei 1,06 62 Dollar.

07.25 Uhr - Streiks bei US-Autobauern GM, Ford und Chrysler-Mutter Stellantis

Es ist einmalig in der Geschichte der US-Autoindustrie. Seit heute morgen um 6 Uhr unserer Zeit werden die "Big Three" der US-Autobranche bestreikt, nachdem in der Nacht die Frist für Tarifverhandlungen ausgelaufen ist. Die traditionsreiche Auto-Gewerkschaft United Auto Workers(UAW) mit rund 150.000 Mitgliedern fordert seit Wochen für die Beschäftigten der Autohersteller eine Erhöhung der Einkommen um 36 Prozent über vier Jahre verteilt. Bislang waren die Autobauer aber nur zu einer Erhöhung von bis zu 20 Prozent über eine Laufzeit von viereinhalb Jahren bereit. Das sei unzureichend angesichts der hohen Inflation und der guten Gewinnlage der Unternehmen, sagte der neue UAW-Vorsitzende Shawn Fain. Ein längerer flächendeckender Streik in der Autobranche könnte die US-Wirtschaft belasten und auch Tausende Zulieferer in finanzielle Bedrängnis bringen, heißt es an den Märkten.

06.40 Uhr - Konjunktur in China läuft besser als gedacht

Sowohl die Industrieproduktion sowie die Einzelhandelsumsätze in China haben im August die Erwartungen von Analysten weit übertroffen. Offiziellen Zahlen des Nationalen Statistikamtes zufolge, steigerten die chinesischen Industrieunternehmen ihre Produktion um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Analysten hatten nur mit einem Wachstum von 3,9 Prozent gerechnet nach 3,7 Prozent im Juli. Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für den Verbrauch und die private Nachfrage, stiegen im August ebenfalls schneller mit einer Rate von 4,6 Prozent. Da hatten Analysten nur ein Plus von drei Prozent erwartet. Zudem hat die chinesische Zentralbank heute fällige mittelfristige Kredite verlängert und den Zinssatz unverändert gelassen, um für genügend Liquidität im Bankensystem zu sorgen, wie es hieß.

An der Börse in Shanghai geht es jetzt um 0,3 Prozent nach oben, in Hongkong steht ein Plus von 1,7 Prozent zu Buche und der japanische Leitindex Nikkei steigt um 1,3 Prozent. Der Euro steht bei 1,0652 Dollar.

Freitag, 15. September 2023