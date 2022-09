Börsen-Ticker: Wall Street schließt im Minus

22.45 Uhr - Schadensersatzklage gegen Tesla

Tesla ist wegen der Werbung für seine Autopilot- und Full-Self-Driving-Funktionen verklagt worden. Das Unternehmen habe Kunden in die Irre geführt, hieß es in der angestrebten Sammelklage. Tesla habe die Technologien seit 2016 als voll funktionsfähig oder "kurz vor der Einführung" präsentiert, obwohl der Elektroautobauer gewusst habe, dass die Funktionen nicht laufen oder die Fahrzeuge unsicher gemacht hätten. In der Klage, die bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde, wird ein nicht näher bezifferter Schadenersatz für Personen gefordert, die seit 2016 Tesla-Produkte mit Autopilot und erweitertem Autopilot oder als vollständig selbstfahrend bezeichnete Fahrzeuge gekauft oder geleast haben.

22.17 Uhr - Wall Street schließt im Plus

Der Dow Jones schloss 0,1 Prozent im Plus bei 31.135 Punkten. Der Nasdaq-Index gewann 0,7 Prozent auf 11.719. Der S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 3.946 Punkte.

21.35 Uhr - WSJ: Tesla will erstmal keine Batterien in Deutschland herstellen

Tesla setzt einem Medienbericht zufolge seinen Plan zur Herstellung von Batterien in Deutschland aus. Das US-Unternehmen wolle seine Batterie-Strategie ändern, um von Steueranreizen in den USA zu profitieren, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

US-Präsident Biden hatte im August ein neues Gesetz ("Inflation Reduction Act") unterzeichnet, das unter anderem milliardenschwere Steueranreize für E-Autobauer vorsieht. Käufer von E-Fahrzeugen haben demnach Anspruch auf eine Steuergutschrift in Höhe von 7.500 Dollar pro Kauf, wenn die Batterien der Autos bestimmte Kriterien erfüllen. Tesla hatte im März seine Fabrik in Grünheide bei Berlin eröffnet und die ersten Modelle "made in Germany" an Kunden übergeben.

21.17 Uhr - Villeroy de Galhau hält Normalisierung der Geldpolitik bis Jahresende für möglich

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Einschätzung von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau bis Ende des Jahres ein Zinsniveau erreichen, mit dem die Wirtschaft weder gebremst noch angeschoben wird. Notenbanker sprechen in diesem Zusammenhang von dem sogenannten "neutralen Zins".

Dieser Satz liege für die Euro-Zone geschätzt bei unter oder nahe zwei Prozent, sagte Villeroy de Galhau heute vor dem Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington laut Redetext. "Und wir könnten bis Ende des Jahres dort sein", fügte er hinzu. "Bis dahin müssen wir auf jeden Fall entschlossen, aber geordnet handeln."

So vorzugehen sei eine Normalisierung der Geldpolitik, so Villeroy.

21.02 Uhr - Tschechien bietet Firmen Subventionen

Großverbraucher von Energie, zum Beispiel aus der Industrie, erhalten in Tschechien Subventionen aus einem neuen Sonderprogramm. Dafür stünden 30 Milliarden Kronen zur Verfügung, sagte Regierungschef Petr Fiala nach einer Kabinettssitzung in Prag. Umgerechnet sind das etwa 1,2 Milliarden Euro. Die Fördergrenze je Unternehmen liegt bei mehr als acht Millionen Euro. Die ersten Anträge können vom 1. November an gestellt werden.

19.59 Uhr - Johnson & Johnson plant Aktienrückkauf

Milliardenschwere Aktienrückkäufe geben unter anderem den Aktien von Johnson & Johnson Auftrieb. In New York steigen sie um etwa 1,6 Prozent. Das Unternehmen will eigene Anteilsscheine im Volumen von 5 Milliarden Dollar zurückkaufen. Der Dow Jones dreht 0,2 Prozent ins Minus. Der Technologie-Index Nasdaq steigt hingegen um 0,7 Prozent

18.00 Uhr - US-Zinsen könnten schneller steigen als angenommen

Immer mehr Investoren gehen davon aus, dass die Fed in der kommenden Woche den Schlüsselsatz nicht wie bislang erwartet um einen Viertel-, sondern einen vollen Prozentpunkt anhebt. Der US-Leitzins werde wohl erst bei mehr als vier Prozent seinen Höhepunkt erreichen, prognostizierte Neil Wilson, der Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Er halte sogar einen Wert von fünf Prozent für möglich. Derzeit liegt der Schlüsselsatz in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

17.50 Uhr – Verluste für RWE, Covestro und Fresenius

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse acht Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 32 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Volkswagen verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 1,7 Prozent. Auch die Papiere von Porsche (+1,2 Prozent) sowie Deutsche Börse AG (+0,9 Prozent) konnten sich steigern.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für Fresenius. Die Aktie notiert 3,2 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Covestro verlor 3,1 Prozent des Kurswerts, RWE verbilligte sich um 2,9 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.35 - DAX schließt mit Verlusten

Der DAX hat den elektronischen Handel vor wenigen Minuten 1,2 Prozent im Minus beendet bei 13.028 Dollar. Der MDAX verlor gut 2 Prozent auf 24.798. Der TecDAX fiel um 0,6 Prozent auf 2.925 Zähler.

15.58 Uhr – Europäischer Erdgaspreis TTF steigt wieder deutlich

Eine Rally bei US-Erdgas beschleunigt den Kursanstieg auf dem europäischen Markt. Der europäische Future weitet seine Gewinne aus und verteuert sich um sieben Prozent. Auslöser der Käufe ist ein drohender Bahnarbeiter-Streik in den USA. Er könnte die Kohle-Lieferungen an Kraftwerke beeinträchtigen, wodurch mehr Strom aus Gas-Kraftwerken benötigt würde.

14.52 Uhr – Moderna Corona-Impfstoff für China?

Das US-Pharmaunternehmen Moderna könnte in Zukunft Corona-Impfstoffe an China liefern. Es gebe Gespräche mit der chinesischen Regierung, teilte der Konzernchef der Nachrichtenagentur Reuters mit. Allerdings sei noch keine Entscheidung getroffen worden. „Wir sind offen, wir haben die Kapazität“, sagte der Moderna-Chef. Er äußerte sich aber nicht dazu, ob Moderna eine Zulassung für den Impfstoff in China beantragt hat.

13.47 Uhr – KfW: Stimmung im Mittelstand mau

Kleine und mittlere Firmen in Deutschland blicken derzeit pessimistisch nach vorn und wappnen sich für eine Rezession. „Die Mischung aus explodierenden Energiekosten, schwindender Kaufkraft, großen Unwägbarkeiten hinsichtlich der Versorgung mit Erdgas und dem anhaltenden Krieg in der Ukraine vergiftet zunehmend die Stimmung im Mittelstand“, erklärte die staatliche Förderbank KfW zu ihrem Mittelstandsbarometer. Dieses sank im August zum dritten Mal in Folge und signalisiert laut KfW damit eine Umkehr des Stimmungstrends. Der Index für die Geschäftserwartungen der Firmen fiel auf den zweittiefsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Januar 2005.

12.42 Uhr – Münchner Autovermieter Sixt hebt Prognose an

Die hohen Mietwagenpreise und der starke Dollar lassen Sixt zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr blicken. Das Unternehmen hob seine Prognose für 2022 deutlich an. Beim Umsatz peilt Sixt nach eigenen Angaben nun 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro an statt bisher deutlich mehr als 2,28 Milliarden. Getrieben von einer starken Nachfrage in Europa und den USA lägen die Geschäfte im August sowie die sich abzeichnende Entwicklung für September erheblich über den bisherigen Erwartungen. Dazu kämen das sehr positive Marktpreisniveau, das über den historisch hohen Vorjahreswerten liege. Aktien von Sixt verteuern sich um vier Prozent.

12.22 Uhr – Internationale Energieagentur IEA mit Öl-Prognose

Wegen der schwächelnden chinesischen Wirtschaft hat die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose für die weltweite Öl-Nachfrage gekürzt. Der tägliche Bedarf dürfte im laufenden Jahr lediglich um zwei Millionen Barrel (159 Liter) auf durchschnittlich 99,7 Millionen Barrel steigen, wie die IEA in Paris mitteilte. Als Grund führt die IEA die Lockdowns in China an, die die zweitgrößte Volkswirtschaft weiter schwächten. Mit der sich abkühlenden Konjunktur sinke dort auch der Ölbedarf. Andererseits ersetze Erdöl vielerorts das teurere Erdgas bei der Stromerzeugung, heißt es in dem Monatsbericht. Die dazu verwendete Erdölmenge dürfte dem Bericht zufolge im vierten Quartal und Anfang 2023 doppelt so hoch liegen wie im Vorjahr. Global dürfte sich die Nachfrage im kommenden Jahr ähnlich entwickeln wie 2022, heißt es in dem Monatsbericht des Interessenverbands der westlichen Industriestaaten.

10.59 Uhr - Lufthansa erleichtert über Staatsausstieg

Die Airline hat den Ausstieg des Staates als Großaktionär begrüßt. Lufthansa sei wieder vollständig in privater Hand, sagte Konzernchef Carsten Spohr. Im Namen der Belegschaft bedanke er sich bei der aktuellen und vorherigen Bundesregierung und allen deutschen Steuerzahlern für ihre Unterstützung der Lufthansa in der schwersten finanziellen Krise der Unternehmensgeschichte. Die Stabilisierung sei erfolgreich gewesen und zahle sich auch finanziell für den Bund und damit für die Steuerzahler aus. Für die Lufthansa enden damit auch alle noch verbliebenen Auflagen, wie das Unternehmen betonte. Bedingung der Rettung durch den Staat in der Corona-Krise war etwa, dass die Airline auf Dividendenzahlungen verzichten musste und es Beschränkungen bei der Managervergütung gab. Die Anleger können sich nicht so freuen. Die Titel verlieren aktuell 3,4 Prozent.

10.04 Uhr - Chemiebranche zunehmend pessimistischer

Wegen der explodierenden Energiepreise drosselt die deutsche Chemie- und Pharmabranche ihre Produktion immer weiter. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) erwartet nun, dass die Herstellung in der Branche dieses Jahr um 5,5 Prozent schrumpfen wird. Die Produktion der Chemie alleine betrachtet dürfte gar um 8,5 Prozent zurückgehen, teilte der VCI in Frankfurt mit. Man müsse sich im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen, um diesen Winter und auch das kommende Jahr zu überstehen, sagte VCI-Präsident Christian Kullmann.

09.15 Uhr - DAX verliert weiter

Nachdem der DAX gestern bereits 1,6 Prozent einbüßte, geht es heute weiter nach unten, wenn auch nicht so stark. Der DAX sinkt um 0,2 Prozent auf 13.171. Die Vorgaben waren sehr schwach. An den New Yorker Börsen verlor der Dow Jones gestern Abend 3,9 Prozent, und dem folgte der Nikkei in Tokio heute früh mit einem Minus von 2,8 Prozent. Die überraschend hohe Inflation in den USA hat dafür gesorgt, dass die Zins- und Rezessionssorgen an den Börsen mit voller Wucht wieder da sind. Der komplette Ausstieg des Bundes bei der Lufthansa hat im vorbörslichen Handel noch für ein kleines Plus gesorgt, nun sind die Titel mit 2,2 Prozent im Minus. Noch deutlicher fallen die Verluste bei Kion aus. Der Hersteller von Gabelstaplern erwartet einen Verlust im dritten Quartal. Störungen in den Lieferketten hätten sich negativ auf das Ergebnis ausgewirkt, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien brechen um 17,7 Prozent ein.

08.25 Uhr - Euro bleibt unter Druck

Der Euro bleibt unter der Parität zum US-Dollar, der Kurs steht aktuell bei 99,89 US-Cent. Die europäische Gemeinschaftswährung leidet unter dem stärkeren Dollar. Für Schwung sorgten die neuesten hohen US-Inflationszahlen, die darauf hindeuten, dass die US-Notenbank bei ihrem strafferen geldpolitischen Kurs wohl bleiben wird. An den Finanzmärkten stiegen die Kapitalmarktzinsen in den USA bereits, das verlieh dem Dollar erheblichen Rückenwind.

08.15 Uhr - Ausverkauf setzt sich in Asien fort

Der Nikkei in Tokio verlor heute früh 2,8 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong knickt um 2,6 Prozent ein. Die Aussicht auf ein anhaltend hohes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank hat auch die Investoren in Asien verschreckt und dem werden sich wohl auch die deutschen Märkte nicht entziehen können. Es wird mit einem leichteren Start an den deutschen Börsen gerechnet. Nach den hohen Inflationsdaten in den USA richten die Anleger nun ihre Aufmerksamkeit auf die US-Erzeugerpreise, die als Früh-Indikatoren für die Teuerung insgesamt gelten. Von ihnen versprechen sie sich Rückschlüsse auf das Tempo der Zinserhöhungen der US-Notenbank in den kommenden Monaten. Analysten erwarten für August einen kaum veränderten Anstieg der Erzeugerpreise um 12,4 Prozent zum Vorjahresmonat.

Mittwoch, 14.09.2022