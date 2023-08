Börsen-Ticker: DAX mit freundlichem Wochenauftakt

22.05 Uhr - Dow und Nasdaq schließen mit deutlichen Verlusten

Die internationale Notenbank-Konferenz im amerikanischen Jackson Hole wirft ihre Schatten voraus. Die Investoren warten mit Spannung auf die anstehenden Reden insbesondere von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde. Im Vorfeld sind die Anleger lieber auf Nummer sicher gegangen. So ist es an den Aktienmärkten in New York deutlich nach unten gegangen mit den Kursen. Der Dow Jones gab 1,1 Prozent nach. Der Nasdaq verlor 1,9 Prozent. Händler begründen die Abschläge auch mit Gewinnmitnahmen. Unter Druck standen die Aktien von Boeing. Sie büßten 5 Prozent ein. Ein erneuter Produktionsfehler beim Model 737 MAX setzt dem Flugzeugbauer zu.

19.54 Uhr - Aktionäre wollen Klarheit von Covestro

Im Übernahme-Poker um Covestro sprechen sich zwei Großaktionäre für formelle Gespräche des Kunststoffkonzerns mit Abu Dhabis staatlichem Ölkonzern Adnoc aus. Covestro müsse die Übernahmepläne Adnocs ernst nehmen und in formelle Gespräche einsteigen, sagte ein Fondsmanager des Covestro-Anteilseigners Union Investment. Dies müsse bald geschehen, um Spekulationen und Unsicherheiten an den Märkten die Nahrung zu nehmen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters denkt ein anderer Großaktionär ebenfalls so. Covestro slehnte eine Stellungnahme ab. Adnoc hatte im Juni zunächst 55 Euro je Covestro-Aktie geboten. Im Juli hatte der Staatskonzern sein informelles Angebot dann Insidern zufolge auf 57 Euro je Aktie erhöht. Insidern zufolge hatte Adnoc Mitte August Covestro signalisiert, dass der Ölkonzern eine schriftliche Offerte von 60 Euro je Aktie vorlegen könnte. Die Aktien von Covestro konnten heute 3,5 Prozent zulegen. Mit etwas über 49 Euro sind sie aber weit entfernt von den genannten Übernahmeangeboten.

17.45 Uhr – DAX schließt im Minus

Die deutschen Aktienmärkte haben ihre Gewinne vom Vormittag wieder abgegeben. Vor den morgen anstehenden Reden von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde blieben die Investoren vorsichtig. Der Dax gab 0,7 Prozent auf 15.621 Punkte nach. Der MDAX büßte 0,7 Prozent ein, der TecDAX 1,1 Prozent.

16.25 Uhr - T-Mobile US streicht 5.000 Stellen

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US will rund 5.000 Stellen abbauen. Die amerikanische Tochter der Deutschen Telekom plane einen Umbau, der noch in dieser Woche beginnen und sich über fünf Wochen erstrecken werde, schrieb T-Mobile-US-Chef Mike Sievert in einer Mitteilung an die Mitarbeiter. Betroffen seien rund 5.000 Arbeitsplätze, was knapp sieben Prozent der Stellen in den USA entspreche. Kunden-Betreuer seien von dem Abbau nicht betroffen. Wenn das Programm abgeschlossen sei, werde es in absehbarer Zukunft keinen weiteren größeren Jobabbau geben. T-Mobile gilt als Wachstumstreiber der Deutschen Telekom. Doch die US-Tochter hatte in der Vergangenheit auch die Folgen der Rabattschlachten auf dem US-Markt zu spüren bekommen. Die Aktie der Deutschen Telekom liegt knapp im Minus.

15.35 Uhr - Wall Street vor Treffen in Jackson Hole kaum verändert

Die US-Börsen mit dem Leitindex Dow Jones sind nahezu unverändert in den Handel gestartet. Der Blick geht heute nach Jackson Hole. Dort könnte in den kommenden Tagen eine Entscheidung über den weiteren Fortgang an den Börsen fallen. In dem nicht zuletzt bei Wintersportlern bekannten Ort im US-Bundesstaat Wyoming beginnt heute ein jährliches Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis dürfte der Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell sein. Dessen Rede steht morgen auf dem Terminplan in Jackson Hole. Die Aufgabe der Währungshüter sei schwieriger als vor einem Jahr, heißt es bei Analysten. Denn angesichts einer Inflation von acht Prozent damals sei die Aufgabe klar gewesen: höhere Leitzinsen. Nun sei die Frage, wie lange die inzwischen gesunkene Inflation auf noch immer zu hohem Niveau verharre. Und wie man gleichzeitig die Konjunktur nicht mit zu hohen Zinsen abwürge.

14.45 Uhr - Neue Qualitätsprobleme bei Boeing

Der US-Flugzeugbauer Boeing muss sich bei seinem meistgefragten Modell 737 Max mit weiteren Produktionsfehlern herumschlagen. So soll Boeings größter Zulieferer Spirit Aerosystems unsachgemäß Löcher in ein Bauteil gebohrt haben, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig ist. Bei Inspektionen habe man im hinteren Druckschott Befestigungslöcher festgestellt, die nicht den Spezifikationen entsprachen, teilte Boeing mit. Dieses Druckschott befindet sich am Ende des Flugzeugrumpfs und schließt den Kabinenraum nach hinten ab. Für Passagiere ist es nicht zu sehen, da sich davor in der Regel die Bordküche und die Toiletten befinden. Schon im April hatte Boeing wegen Fertigungsmängeln bei Spirit die Auslieferung der 737-Reihe zeitweise aussetzen müssen. Die Boeing-Aktie liegt vorbörslich knapp 2 Prozent im Minus.

13.05 Uhr - Konzertboom beflügelt CTS Eventim

Europas größter Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim hat seine Prognosen angehoben. Das Unternehmen profitiert unter anderem vom Nachholbedarf vieler Musik-Fans nach der Corona-Pandemie und von der Entschädigung für die gescheiterte Pkw-Maut. Man befinde sich wieder im Normalbetrieb, sagte Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg in München. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete das Unternehmen dank starker Ticketnachfrage bei Konzerttourneen zum Beispiel von Herbert Grönemeyer und Pink sowie des Vorverkaufs für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest mit 1,02 Milliarden Euro erstmals einen Milliardenumsatz. Mit 39 Prozent fiel das Plus größer aus als Analysten erwartet hatten. Für das Gesamtjahr erwartet CTS Eventim nun einen höheren Umsatz und operativen Gewinn als im Vorjahr. Die im MDAX notierte Aktie verbilligt sich um knapp 2 Prozent.

12.10 Uhr - Lage am Erdgas-Markt entspannt sich

Zu Beginn der Woche war der Großhandelspreis für Erdgas noch deutlich gestiegen. Anleger befürchteten eine Verknappung des Angebots auf dem Weltmarkt. Grund war ein drohender Streik in Australiens größter Flüssiggasanlage. Nun scheint der Ausstand abgewendet, und das hat am Gasmarkt für Erleichterung gesorgt. Die Großhandelspreise gingen heute deutlich zurück. Der in Amsterdam gehandelte europäische Erdgas-Future TTF fiel um mehr als elf Prozent auf 32,25 Euro pro Megawattstunde. In der Nacht hatten sich die Gewerkschaften und das Unternehmen Woodside Energy vorläufig geeinigt. Auch bei den Verhandlungen mit dem Unternehmen Chevron zeichnet sich offenbar eine Einigung ab.

09.52 Uhr – Parfümeriekette Douglas vor möglichem Börsengang

Douglas macht sich mit mehr Umsatz und operativem Gewinn für einen möglichen Börsengang im kommenden Jahr attraktiver. Die Parfümeriekette schraubte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 den bereinigten Umsatz um knapp zehn Prozent auf 910 Millionen Euro in die Höhe, teilte Douglas mit. Der Umsatz konnte sowohl in den Filialen als auch in den Online-Shops gesteigert werden. Bis 2026 soll der Umsatz auf fünf Milliarden Euro klettern.

09.12 Uhr – Nvidia Zahlen sorgen für gute Stimmung beim DAX

Der US-Chiphersteller Nvidia hat mit seinen Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen.

Daraufhin verteuern sich Anteilsscheine des Münchner Chipherstellers Infineon im DAX um 1,2 Prozent.

Auch generell ist die Stimmung nach den Nvidia-Ergebnissen gut.

Der DAX verbessert sich um 0,7 Prozent auf 15.843 Punkte.

Der Euro notiert bei 1,08 55 Dollar.

06.22 Uhr – Zahlen von Nvidia heben Stimmung in Asien

Die Rekordergebnisse des US-Chipherstellers Nvidia verleihen den Märkten in Asien Auftrieb. Dank des ungebrochenen Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) übertraf Nvidia im abgelaufenen Quartal mit einem Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar die Markterwartungen. Daraufhin steigt der japanische Aktienindex Nikkei um 0,4 Prozent.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Plus.

05.56 Uhr – US-Chiphersteller Nvidia übertrifft Erwartungen

Chips und Software von Nvidia eignen sich besonders gut für Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz. Unter anderem kommen sie beim Anlernen von KI-Programmen wie dem Chatbot ChatGPT zum Einsatz. Das treibt die Nachfrage nach der Technik - und Nvidias Aktienkurs - schon seit Monaten hoch. Die Aktie kostet mehr als dreimal so viel wie zu Jahresbeginn. Nun wurden neue Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei übertraf die Firma die bereits hohen Erwartungen der Analysten sowohl mit den Zahlen für das vergangene Vierteljahr als auch mit der Prognose für das bis Ende Oktober laufende dritte Geschäftsquartal. Nvidia rechnet mit einem weiteren Umsatzanstieg auf rund 16 Milliarden Dollar. Im nachbörslichen Handel stieg die Nvidia-Aktie um rund 6,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch.

Donnerstag, 24. August 2023