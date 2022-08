Börsen-Ticker: DAX schließt tief im Minus wegen Konjunktursorgen

17.45 Uhr – DAX schließt tief im Minus

Große Verluste an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX ist 2,2 Prozent im Minus gelandet bei 13.231 Punkten. Der MDAX ist um 3,6 Prozent eingeknickt. Der TecDAX hat 2,2 Prozent verloren. Es gab eine ungute Gemengelage: Auf der einen Seite sorgen sich die Investoren, wie es mit der Wirtschaftsentwicklung weitergeht. Auf der anderen Seite sehen sie sich mit steigenden Leitzinsen in Westeuropa und in den USA konfrontiert. So hat sich Bundesbankpräsident Joachim Nagel explizit für weitere Zinsschritte nach oben ausgesprochen. Dagegen hat die Notenbank in China wichtige Kreditzinsen gesenkt. Doch das freut die Anleger in diesem Fall nicht. Sie sehen darin eine Konsequenz, weil offenbar die Wirtschaft in China nicht wirklich in Schwung kommt. Und dann ist da auch noch die Immobilienkrise in China. Und hierzulande steht natürlich das dem Thema Gasversorgung weiter im Blickpunkt. Besonders die von Gazprom angekündigte neuerliche Lieferpause. Es könnten also harte Monate für die Wirtschaft und die Verbraucher werden.

13.57 Uhr - Adidas-Chef geht im kommenden Jahr

Adidas trennt sich von seinem Chef. Kasper Rorsted werde das Unternehmen im kommenden Jahr verlassen, teilte der Sportartikelhersteller nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Er habe sich mit dem Aufsichtsrat in gegenseitigem Einvernehmen auf sein Ausscheiden 2023 geeinigt. Die Suche nach einem Nachfolger laufe. Rorsted werde sein Amt solange weiterführen, bis ein neuer Vorstandsvorsitzender gefunden sei, hieß es weiter.

12.10 Bundesbank erwartet Rezession im Winter

Die Bundesbank rechnet nach einer Stagnation im Sommer mit einer Rezession im Winter. Demnach dürfte das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland wegen der anhaltenden Energiekrise Ende 2022/Anfang 2023 schrumpfen, heißt es im neuesten Monatsbericht der Notenbank. "Die Wahrscheinlichkeit, dass das BIP im kommenden Winterhalbjahr zurückgeht, hat sich aufgrund der ungünstigen Entwicklungen am Gasmarkt deutlich erhöht." Mit Auslaufen der Entlastungsschritte der Regierung erwartet die Bundesbank im Herbst Inflationsraten von rund zehn Prozent. Im Juli hatte die Teuerungsrate 8,5 Prozent betragen.

12.00 Uhr - Bundesliga-Niederlage belastet BVB-Aktie

Manchmal lassen sich Sport und Geld nicht trennen. Das zeigt sich heute am deutschen Aktienmarkt. Dort rutscht das Papier von Borussia Dortmund um 10 Prozent ab, nachdem die Aktie seit Mitte Juli deutlich zugelegt hatte. Händler begründen dies mit dem Bundesliga-Spiel vom Wochenende. Nachdem der BVB zuvor erfolgreich in die neue Saison gestartet war, unterlag das Team aus Dortmund jetzt gegen den Aufsteiger Werder Bremen.

11.17 Uhr - Gaspreis auf Höhenflug

Die Furcht vor Engpässen hat den europäischen Gas-Future an der Energiebörse in Amsterdam um mehr als 10 Prozent verteuert auf 282 Dollar 50 je Megawattstunde. In der vergangenen Woche war Erdgas in der Spitze bei knapp 251 Euro gehandelt worden. Nur in der Zeit unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine war der Preis für kurze Zeit höher gelegen und hatte Anfang März einen Spitzenwert über 300 Euro erreicht. Am Markt wird der Höhenflug mit der Ankündigung Russlands erklärt, den Gasfluss über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen wegen angeblicher Wartungsarbeiten und danach nur etwa 20 Prozent der täglichen Maximalleistung zu liefern.

10.40 Uhr - Euro fällt unter Parität zum Dollar

Die Aussicht auf weiter kräftige Zinserhöhungen in den USA im Kampf der US-Notenbank gegen die hohe Inflation hat den Euro unter Druck gesetzt. Er sank am Morgen zeitweise unter die ein-Dollar-Marke auf 99,60 US-Cent im Tagestief. Mittlerweise ist der Euro aber wieder 1 Dollar 00 07 wert.

09.11 Uhr - DAX startet mit Verlusten in die neue Woche

Schwache Konjunkturdaten haben den Wochenauftakt an den deutschen Aktienmärkten belastet. Deutschlands Exporte in Nicht-EU-Länder wie China und die USA sind im Juli eingebrochen. Das schürt Rezessionsängste an den Märkten. Der DAX ist mit Verlusten gestartet und verliert jetzt 0,5 Prozent auf 13.477 Punkte. Bester Wert im DAX ist das Papier von Fresenius mit plus 6 Prozent. Hier wurde am Wochenende ein Chefwechsel angekündigt. Der Euro gibt weiter nach auf jetzt 1, 00 19 Dollar.

08.42 Uhr - Deutsche Exporte in Drittstaaten gesunken

Die Ausfuhren aus Deutschlands Exporte in Nicht-EU-Länder wie China und die USA sind im Juli eingebrochen. Im Vergleich zum Juni ging der Wert der Ausfuhren trotz gestiegener Preise um 7,6 Prozent zurück auf 56,8 Milliarden Euro, teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Das ist der erste Rückgang nach zuvor drei Anstiegen in Folge.

08.14 Uhr - Verhaltener Wochenauftakt an der Börse in Tokio

Zinsängste haben den japanischen Leitindex Nikkei ins Minus gedrückt. Er schloss mit einem Minus von 0,5 Prozent auf dem Endstand von 28.795 Punkten. Die Anleger fürchten, dass die großen Zentralbanken wie die EZB und die Fed in den USA die Zinssätze ungeachtet der Wachstumsrisiken weiter anheben werden.

06.50 Uhr - Gemischtes Bild an den Asien-Börsen

Nach der Leizinssenkung in China steigen die Kurse steigen an den chinesischen Börsen. Der CSI-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,8 Prozent, der Shanghai-Composite legt 0,6 Prozent zu, der Hang Seng-Index in Hongkong 0,2 Prozent. China lockert ihre Geldpolitik, um die geschwächte Wirtschaft zu stützen, dagegen werden große Notenbanken wie die EZB vor allem aber auch die Fed in den USA die Zinsschraube wohl weiter kräftig anziehen, im Kampf gegen die hohe Inflation. Die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA belastet die Kurse an der Börse in Tokio. Der japanische Leitindex Nikkei verliert zur Stunde 0,6 Prozent auf 28.770 Yen, der Kospi-Index an der Börse in Seoul büßt 1,3 Prozent ein.

06.10 Uhr - Erneute Zinssenkung in China

Die chinesische Zentralbank hat ein weiteres Mal zwei ihrer Leitzinssätze gesenkt, um die durch eine Immobilienkrise und die strikte Corona-Politik geschwächte Wirtschaft zu stützen. Gesenkt wurde der einjährige Zinssatz, den Banken Unternehmen und Haushalten anbieten können, von 3,70 Prozent auf 3,65 Prozent sowie der fünfjährige Zinssatz, der als Referenz für Hypothekenkredite Er wurde von 4,45 Prozent auf 4,3 Prozent herabgesetzt. Die Maßnahme soll die Banken dazu ermutigen, mehr Kredite zu günstigeren Zinssätzen zu vergeben, was wiederum die Konjunktur ankurbeln dürfte. Beide Zinssätze sind nun auf ihrem historischen Tiefstand. Bereits vergangenen Montag hatte die Zentralbank überraschend zwei Leitzinssätze gesenkt, um die Liquidität für die Banken zu erhöhen.

Montag, 22. August 2022