Börsen-Ticker: Münchner Synlab und Nagarro im Fokus, DAX im Plus

22.05 Uhr - US-Aktienmärkte schließen ohne klaren Trend

Die Anleger in New York sind etwas ratlos, was sie von den jüngsten Preisdaten aus den USA halten sollen. Auf der einen Seite schürt der schwächer als erwartet ausgefallene Anstieg der US-Verbraucherpreise Hoffnungen auf ein Ende des aktuellen Zinserhöhungszyklus. Dem steht aber ein überraschend starkes Plus bei den Erzeugerpreisen gegenüber. Diese gelten als richtungsweisend für die künftige Inflation. Es könnte also sein, dass die Teuerungsrate in den USA bald wieder höher ausfallen wird. Die Unsicherheit war an den Aktienmärkten in New York zu spüren. Der Dow Jones ist 0,3 Prozent höher aus dem Handel gegangen. Der Nasdaq hat 0,7 Prozent eingebüßt.

20.09 Uhr - Varta will die Flaute 2024 hinter sich lassen

Der Batteriehersteller Varta traut sich im kommenden Jahr wieder ein stärkeres Wachstum zu - nach dem schleppend laufenden aktuellen Geschäftsjahr. Durch die Belebung des Geschäfts in wichtigen Bereichen erwarte der Vorstand 2024 einen Umsatz von deutlich mehr als 900 Millionen Euro, teilte Varta mit. Vielversprechend sei das Geschäft mit Energiespeichern und mit Lithium-Ionen-Produkten. Vor Kurzem hatte der Konzern zum zweiten Mal schon seine Jahresprognose für dieses Jahr gesenkt. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz um zehn Prozent gesunken. Der Optimismus von Varta, dass es bald besser werden wird, hat sich auf die Anleger übertragen. Die im SDAX gelisteten Aktien schnellten um fast 11 Prozent nach oben.

18.15 Uhr - Wie lief die Woche für bayerische Unternehmen an der Börse?

Ein Blick auf die 36 bayerischen Unternehmen an der Börse: In dieser Woche sieht die Börse 14 Aktiengesellschaften aus Bayern mit Kursgewinnen und 22 bayerische Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von Freitag (17.49 Uhr):

Diese Woche verbuchen die bayerischen Unternehmen Scout24 (6,4 Prozent), CTS Eventim (5,1 Prozent) und ProSiebenSat.1 (4,9 Prozent) den größten Gewinn.

Die höchsten Kursverluste verzeichnen in dieser Woche BayWa mit -12,9 Prozent, Siemens Energy mit -11 Prozent und Wacker Neuson mit -9,7 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 11. August um 17.49 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 4. August um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.49 Uhr – Wie lief der Freitag für die Unternehmen des DAX?

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse sieben Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 33 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

Unter den Unternehmen des DAX hatten Commerzbank (+2,5 Prozent), Siemens Energy (+1,6 Prozent) sowie Henkel (+1 Prozent) die größten Kursgewinne.

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Infineon (-3,2 Prozent), Zalando (-2,9 Prozent) und Continental und Hannover Re (je -2,8 Prozent).

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.45 Uhr – DAX beendet Handelswoche mit Verlusten

Beim Deutschen Aktienindex sind die Gewinne von gestern wieder dahin. Der DAX ist 1 Prozent niedriger aus dem Handel gegangen bei 15.832 Punkten. Damit hat der deutsche Leitindex in dieser Woche insgesamt 0,8 Prozent eingebüßt. Auch MDAX und TecDAX sind heute um jeweils knapp 1 Prozent gesunken.

13.15 Uhr - UBS wieder "staatenlos"

Die UBS kappt das Sicherheitsnetz, dass die Schweizer Regierung aufgespannt hatte. Nach der eiligen Notübernahme der Credit Suisse versprach die Regierung Notfall-Darlehen und Verlustübernahmegarantien im Wert von bis zu 209 Milliarden Franken. Die UBS bezeichnet den freiwilligen Verzicht als ein Zeichen der Stärke für den gigantischen Bankriesen. Nach der Übernahme habe man einen weiteren Meilenstein erreicht. So sehen das offenbar die Anleger auch. Die Aktie verteuert sich um gut vier Prozent auf knapp über 20 Franken.

12.15 Uhr - Öl kostet über 86 Dollar das Barrel

Öl bleibt teuer, auch wenn heute die Notierungen leicht nachgeben. Die Nordseesorte Brent wird für 86, 20 Dollar das Barrel gehandelt. Das Ölkartell erwartet in diesem Quartal eine deutlich höhere Nachfrage als es Angebot gibt. Pro Tag fehlen rund 2 Millionen Barrel, heißt es in einem Marktüberblick. Grund seien die Förderkürzungen, die wichtige Länder wie Saudi-Arabien vorgenommen haben. Sichtbarstes Zeichen für deutsche Autofahrer sind die aktuell hohen Preise für Diesel und Benzin an den Tankstellen.

11.26 Uhr - Britische Wirtschaft im zweiten Quartal leicht gestiegen

Das Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien stieg von April bis Juni um 0,2 Prozent zum Vorquartal, teilte das nationale Statistikamt am Morgen mit. Experten hatten nur mit einer Stagnation gerechnet. Die überraschend guten Daten dürften dazu führen, dass die britische Notenbank ihre Geldpolitik weiter straffen könnte, so heißt es an den Börsen. Eigentlich hatte man gehofft, dass auch in England bald eine Zinspause eingelegt werde könnte. Erst vergangene Woche hatte die Bank von England den Leitzins um einen viertel Punkt erhöht auf 5,25 Prozent, das höchste Niveau seit 15 Jahren. Es war die 14. Zinserhöhung in Folge. Die Teuerungsrate war im Juli mit 7,9 Prozent noch immer eine der höchsten unter den der großen Industrieländern.

An der Börse in London werden Verluste geschrieben der Financial Times Index büßt ein Prozent ein. Auch der Leitindex im Euroland, der EuroStoxx 50 verliert 0,9 Prozent. Hierzulande steht ein Minus von 0,5 Prozent beim DAX zu Buche auf 15.924 Punkte. Der Euro notiert mit 1,0990 Dollar.

10.25 Uhr - Bechtle setzt Hoffnung auf zweites Halbjahr

Der schwäbische IT-Dienstleister geht davon aus, dass sich die Nachfrage von Kunden aus dem Mittelstand im zweiten Halbjahr nach und nach beleben werde. Das sagte Bechtle-Vorstandschef Thomas Olemotz am Morgen in Neckarsulm. Es gebe daher keine Veranlassung, trotz der derzeit angespannten Stimmungslage, am optimistischen Blick auf das Gesamtjahr etwas zu ändern. Bechtle gehe weiter von einem Umsatz- und Gewinnanstieg von fünf bis zehn Prozent aus und einer Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern auf Vorjahresniveau von 5,8 Prozent. Im zweiten Quartal profitierte Bechtle vom Geschäft mit der öffentlichen Hand und anderen Großkunden. Konzernweit stieg der Umsatz um 6,5 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich stärker als erwartet um 5,9 Prozent auf 93,8 Millionen Euro.

Bechtle-Aktien gewinnen 5,2 Prozent und gehören zu den Favoriten im MDAX. Der verliert zur Stunde 0,5 Prozent. Der DAX büßt 0,7 Prozent ein auf 15.879 Punkte. Der Euro steht bei 1,0997 Dollar.

09.12 Uhr - DAX-Anleger nehmen Gewinne mit

Der DAX ist mit Verlusten in den Handelstag gestartet und verliert jetzt 0,3 Prozent auf 15.946 Punkte. Wenn das so bleiben sollte, hätte er sich über die gesamte Woche gesehen fast nicht verändert. Die Stimmung heute wird etwas gedrückt, weil der Dow Jones an der Wall Street gestern einen Großteil seiner anfänglichen Gewinne nach den positiven US-Inflationsdaten im Verlauf wieder abgegeben hat und dann nur 0,2 Prozent höher schloss. Die Sorgen um die langfristigen Aussichten für die Wirtschaft überwogen die Hoffnung auf eine baldige Zinspause der US-Notenbank. Jetzt warten die Anleger auf die Daten zum US-Konsum. Auf der Agenda steht das viel beachtete Barometer der Universität Michigan für das US-Verbrauchervertrauen. Experten erwarten einen kleinen Rückgang auf 71,0 Punkte im August nach 71,6 im Juli. Der Euro notiert mit 1,0994 Dollar.

07.47 Uhr - Frankfurter Flughafen kommt weiter aus Corona-Tief

Erstmals seit der Corona-Pandemie zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz wieder mehr als sechs Millionen Passagiere, teilte er jetzt in Frankfurt mit. Das waren knapp 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und nur noch rund 13 Prozent weniger als vor der Pandemie im Juli 2019. Damit schreitet die Erholung weiter voran: Im Mai hatte der Rückstand im Vergleich zu 2019 bei 17,5 Prozent gelegen, im Juni noch bei 15,6 Prozent. Im Cargo-Geschäft legte das Aufkommen an Fracht und Luftpost nach einer längeren Zeit der Rückgänge im Juli wieder zu. Insgesamt wurden in Frankfurt rund 164.500 Tonnen umgeschlagen, gut zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das könnte die Fraport-Aktie bewegen heute an den deutschen Börsen.

06.28 Uhr - Gemischte Vorgaben für den Start des DAX

An der New Yorker Wall Street zeigten sich die Anleger erleichtert nach den US-Inflationsdaten gestern. Die hatten nur einen kleinen Zuwachs der Teuerungsrate gezeigt. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,2 Prozent nach drei Prozent im Juni. Experten waren von 3,3 Prozent ausgegangen. Nun hoffen Anleger und Analysten, dass die US-Notenbank eine Pause bei ihren Zinserhöhungen einlegen wird. Die Inflations-Daten schlugen vor allem am Anleihemarkt große Wellen. Die Kurse der zehnjährigen US-Bonds stiegen, dementsprechend sank deren Rendite um 14 Basispunkte auf 4,016 Prozent. Der Dow Jones an der Wall Street verbuchte ein kleines Plus von 0,2 Prozent, der Nasdaq kam um 0,1 Prozent voran. Die Börse in Tokio ist heute wegen eines Feiertags geschlossen. In Shanghai steht ein Minus von 1,2 Prozent zu Buche. Der Euro steht bei 1,0986 Dollar.

Freitag, 11. August 2023