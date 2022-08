Börsen-Ticker: Schwache China-Daten dämpfen Kauflaune in Europa

22.05 Uhr - Dow Jones und Nasdaq schließen mit deutlichen Gewinnen

An den Aktienmärkten in New York waren die Anleger in Kauflaune. Investoren setzten darauf, dass die US-Notenbank das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln wird. Denn die in dieser Woche veröffentlichten Verbraucher- und Produzentenpreise sind nicht mehr ganz so rasant gestiegen wie zuletzt. Der Dow-Jones legte 1,3 Prozent zu. Der Nasdaq kletterte um 2,1 Prozent.

20.37 Uhr - J&J stellt Verkauf von Talkum-Babypuder komplett ein

An den US-Börsen sorgt der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson&Johnson für Gesprächsstoff. Das Unternehmen will den globalen Verkauf seines talkbasierten Babypuders im nächsten Jahr stoppen. Die Produkte sollen künftig komplett auf Basis von Maisstärke produziert werden. Vor zwei Jahren hatte Johnson&Johnson den Verkauf in den USA und Kanada eingestellt und als Grund die mangelnde Nachfrage genannt. Gegen den Konzern sind noch rund 38.000 Klagen von Konsumenten anhängig. Der Vorwurf: Der Talk sei mit Asbest kontaminiert und verursache Krebs. Die Aktien von Johnson&Johnson geben 0,7 Prozent nach.

17.51 Uhr – Wie lief der Freitag für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 28 Aktiengesellschaften ein Plus und elf Unternehmen Verluste. Ein Unternehmenskurs bewegt sich auf der Höhe des letzten Handelstags. Der Überblick zum Stand von 17.51 Uhr:

Bayer verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 4,7 Prozent. Auch die Papiere von Daimler Truck (+2,6 Prozent) sowie Deutsche Bank und Hello Fresh (je +2,5 Prozent) konnten sich steigern.

Bisherige Schlusslichter sind Deutsche Börse AG mit -2,9 Prozent, Merck mit -1,3 Prozent und Deutsche Telekom, Porsche und Siemens Healthineers mit je -1,1 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.51 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.45 Uhr – DAX beendet erfreuliche Börsenwoche mit Gewinnen

Es war noch ein erfreulicher Wochenschluss an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX ist nahe an seinem Tageshoch aus dem Handel gegangen: Er ist 0,7 Prozent höher gelandet - bei 13.796 Punkten. Auf die Woche gesehen hat der deutsche Leitindex damit gut 1,5 Prozent gutmachen können. Antreiber waren insbesondere mehrere neue Daten zur Preisentwicklung in den USA. Diese deuten darauf hin, dass die Inflationswelle etwas abebbt. Nicht so gut ist es heute bei MDAX und TecDAX gelaufen, die kaum verändert aus dem Handel gegangen sind.

17.10 Uhr - US-Verbraucherlaune verbessert sich

Die Universität Michigan meldet für den August 55,1 Punkte, das ist mehr als erwartet worden war. Die Aussichten für die kommenden Monate schätzen die amerikanischen Konsumenten und Verbraucherinnen deutlich besser ein als im Vormonat.

15.45 Uhr - China-Konzerne planen US-Rückzug

An der Wall Street kursiert eine interessante Geschichte, dass fünf chinesische Konzerne – darunter China Life Insurance, der Ölriese Sinopec und Petro China – beschlossen haben, sich von der New Yorker Börse über ein Delisting zurückzuziehen. Alle Konzerne stehen unter Staatseinfluss, offiziell wird in Peking aber betont, es handele sich um eine Entscheidung der jeweiligen Vorstände. Beobachter sagen nun, die Beziehungen zwischen Washington und Peking würden immer frostiger, nach dem hohen Besuch aus den USA in Taiwan. Tatsächlich schwelt der Streit schon länger, weil die amerikanische Seite vielen chinesischen Konzernen vorwirft, sie würden gegen US-Regeln für börsennotierte Unternehmen verstoßen.

13.15 Uhr - Bayer-Aktie gesucht

Die Bayer-Aktie hat sich 3,5 Prozent fester bei 53,50 Euro an die Spitze der DAX-Gewinner gesetzt. Bayer erringt einen juristischen Erfolg im Streit mit BASF um das Saatgutgeschäft aus dem Jahr 2018. Wie ein Schiedsgericht der Internationale Handelskammer in Paris jetzt festgestellt hat, muss Bayer der Konkurrenz keinen milliardenschweren Schadensersatz bezahlen. Zum Hintergrund: Bayer hatte sich im Zuge der Monsanto-Übernahme aufgrund von Auflagen der Kartellbehörden von Unternehmensteilen aus dem Bereich Crop Science trennen müssen. BASF übernahm die Saatgutgeschäfte und zahlte rund 7,4 Milliarden Euro. Bayer habe aber nicht richtig über die Kostenstruktur der Bereiche informiert, hatte BASF dann kritisiert und Schadensersatz gefordert.

12.20 Uhr - Anleger kehren zurück

Zum Wochenschluss nimmt der DAX die Marke bei 13.800 Punkten ins Visier. Derzeit spricht vieles für eine positive Wochenbilanz. Am Nachmittag werden aus Amerika erwartet die Einfuhrpreise und das viel beachtete Verbrauchervertrauen. Dieses Zahlenbündel könnte den Aktienhandel bis zum Wochenende beschäftigen. Der Euro wird für 1,0295 Dollar gehandelt.

11.01 Uhr - Nagarro vervierfacht Nettogewinn

Der IT-Dienstleister Nagarro hat nach vorläufigen Zahlen seinen Nettogewinn im zweiten Quartal vervierfacht - auf 22,3 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 84 Prozent gestiegen. Außerdem hat der Software-Entwickler nach eigenen Angaben im Zeitraum April bis Juni netto 872 Fachkräfte - inklusive Trainees und Quereinsteiger - hinzugewonnen, hieß es weiter.

10.22 Uhr - Ölpreis steigt

Nach der gestrigen Rally hat der Ölpreis zeitweise nachgegeben. Nun steigt der Preis für das Barrel Brent-Öl wieder - auf rund 100 Dollar. Gestern hatte die erhöhte Prognose der Internationale Energieagentur (IEA) für die Ölnachfrage in diesem Jahr die Preise um mehr als 4 beziehungsweise 3 Prozent nach oben getrieben. Für Verunsicherung sorgte jedoch, dass die Opec wegen der konjunkturellen Unsicherheiten von einer geringeren Ölnachfrage ausgeht und ihre Prognose bereits zum dritten Mal seit April gekürzt hat.

10.17 Uhr - Uniper plant Gastauschgeschäft

Uniper-Aktien stehen mit plus 8,2 Prozent ganz oben im MDAX. Das Energieunternehmen hat ein ungewöhnliches Tauschgeschäft vorgeschlagen, bei dem für Asien bestimmtes Flüssiggas aus den USA nach Europa umgeleitet würde, um dort Versorgungslücken zu füllen. Dem Plan zufolge würden asiatische Kunden dafür Gas des australischen Uniper-Kooperationspartners Woodside erhalten. Ein Anteilsschein von Uniper ist etwa 7,30 Euro wert. Vor einem Jahr lag der Wert bei ungefähr 33 Euro.

10.01 Uhr - Bafin sieht Mängel bei der Deutschen Börse

Die Aktien der Deutschen Börse fallen um rund 3 Prozent. Die Finanzaufsicht Bafin hatte mitgeteilt, sie habe bei einer Sonderprüfung Mängel bei der Tochter Clearstream festgestellt und das Halten zusätzlicher Eigenmittel angeordnet. Die Deutsche Börse erklärte, sie habe die von der Finanzaufsicht gerügten Mängel im Risikomanagement zum Teil behoben.

09.21 Uhr - EnBW verdient weniger wegen höherem Gaspreis

Der operative Gewinn verminderte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,7 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz sei hingegen um gut 114 Prozent gewachsen - auf 27,12 Milliarden Euro. Die schwierige Situation habe sich vor allem auf die Sparten Netze und Vertrieb niedergeschlagen. Wegen der Versorgungssicherheit wurden Reservekraftwerke öfter eingesetzt als in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres. Den Ergebnisrückgang begründet das Unternehmen mit teurerem Gas und Strom. Der Bereich mit den Erneuerbaren Energien steigerte hingegen seinen Gewinnbeitrag. Der Konzern hält an seiner Ergebnisprognose für das laufende Jahr fest. EnBW-Aktien steigen um 2,3 Prozent.

09.14 Uhr - Deutscher Aktienmarkt uneinheitlich

Der DAX steigt nun um 0,2 Prozent auf 13.719 Punkte. Der MDAX verliert 0,2 Prozent auf 27.844 und der TecDAX fällt um 0,4 Prozent auf 3.182 Punkte.

08.21 Uhr - Nikkei plus 2,6 Prozent

Der Nikkei in Tokio hat den Handel mit plus 2,6 Prozent beendet bei 28.547. Dort dürften die Anleger noch das gestrige Marktgeschehen nachgeholt haben, denn in Japan wurde wegen eines Feiertags gestern nicht gehandelt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong steigt um 0,4 Prozent, der Shanghai Composite notiert 0,1 Prozent im Plus und der KOSPI in Südkorea legt um 0,2 Prozent zu.

08.14 Uhr - Freenet hebt Jahresprognose an

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist laut Freenet im ersten Halbjahr um 8,4 Prozent gestiegen auf knapp 241 Millionen Euro. Sowohl im Segment TV und Medien als auch im Segment Mobilfunk seien die Aussichten für die zweite Jahreshälfte weiter positiv, erklärte Deutschlands größter Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz – und hebt seine Prognose für das Gesamtjahr an.

07.27 Uhr - Redsun kann Zinsen nicht zahlen

Der Immobiliensektor in China ist erneut unter Druck. Das Unternehmen Redsun Properties hat seinen Hauptsitz in China. Die Aktien der Firma verlieren an der Börse in Hongkong zeitweise fast 5 Prozent. Noch nie zuvor waren sie so tief gefallen. Begründet wird das an der Börse damit, dass die Redsun erklärt hatte, eine Zinszahlung auf Anleihen nicht geleistet zu haben. Damit drohe die Zahlungsunfähigkeit auch bei anderen Verpflichtungen. Die Aktien des größten Rivalen Longfor verlieren 2 Prozent. Zeitweise lag das Minus bei fast 10 Prozent.

07.03 Uhr - Knorr Bremse bestätigt Jahresausblick

Knorr Bremse bestätigt seinen Ausblick für dieses Jahr, die das Unternehmen im Juli gesenkt hatte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern fällt nach Angaben der Münchner Firma im ersten Halbjahr mit 365 Millionen Euro geringer aus als im Vorjahreszeitraum. Da waren es 495 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr seien 12 Prozent mehr Aufträge eingegangen als im Vorjahreszeitraum. Knorr Bremse profitiere davon, dass Waggons für den Zugverkehr bestellt werden.

06.33 Uhr - Softbank plus 6,5 Prozent

Die Aktien des Großinvestors Softbank gewinnen etwa 6,5 Prozent. Das Unternehmen plant, seine Beteiligung an Alibaba zu reduzieren. Der Schritt soll dazu beitragen, die Bargeldreserven der Softbank-Gruppe zu erhöhen. Die Papiere von Alibaba steigen in Hongkong um rund 1 Prozent.

05.43 Uhr - Nikkei plus 2,5 Prozent

Die Anleger hoffen, dass in den USA der nächste Zinsschritt nach oben nicht so groß ausfallen wird wie bislang angenommen, nachdem die Preise in den USA im Juli nicht so stark gestiegen sind wie im Juni.

Die Börsen in Asien haben gestern größtenteils schon ordentlich zugelegt. In Japan scheint der Nikkei das nun nachzuholen. Gestern wurde dort wegen eines Feiertags ja nicht gehandelt. Und so hat der Nikkei in der Nacht den Handel mit plus 2 Prozent begonnen. Im Handelsverlauf steigt er auf etwa 2,5 Prozent auf ein 7-Monats-Hoch. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewinnt 0,1, der KOSPI in Südkorea 0,2 Prozent, der Shanghai Composite verliert hingegen 0,2 Prozent.

