Börsen-Ticker: DAX mit Verlusten

22.15 Uhr - US-Börsen schließen ohne klaren Trend

Während man sich an den europäischen Börsen vor allem Gedanken über die Situation am Gasmarkt machte, bereiteten sich die US-Anleger schon mal innerlich auf den Mittwoch vor. Dann nämlich wird die US-Notenbank wohl die nächste Leitzinserhöhung bekannt geben. Zwischenzeitlich hatten sich viele Experten schon darauf eingestellt, dass die Fed den Leitsatz um einen ganzen Prozentpunkt anheben könnte. Inzwischen wird allgemein eher wieder mit 0,75 Prozentpunkten gerechnet.

Trotzdem weiß es natürlich niemand genau und deshalb gab es auch keinen klaren Trend an der Wall Street. Der Dow Jones konnte leicht zulegen, um 0,3 Prozent. Der Nasdaq-Index schloss mit deutlichen Verlusten.

17.50 Uhr – Wie lief der Montag für die Unternehmen des DAX?

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 15 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 25 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Bayer verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 1,8 Prozent. Auch die Papiere von BMW (+1,5 Prozent) sowie Deutsche Bank (+1,1 Prozent) konnten sich steigern.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für Sartorius. Die Aktie notiert 4,2 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Zalando verlor 3,4 Prozent des Kurswerts, Vonovia verbilligte sich um 2,8 Prozent.

17.30 Uhr - DAX gibt leicht nach - Gasprom-Aktie schließt 12 Prozent niedriger

Das große Problem Gasversorgung hat an den deutschen Aktienmärkten zum Schluss heute für schlechte Stimmung gesorgt. Dass der russische Gazprom-Konzern seine Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 ab Mittwoch auf 20 Prozent senken will, das sorgte für erhebliche Unruhe. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 13.210 Punkten. Der am Vormittag veröffentlichte sehr schwache Ifo-Geschäftsklima stand den Kursen dagegen nicht sonderlich im Weg. Den ganzen Nachmittag über hatte der DAX trotzdem zulegen können - bis eben die Meldung zu den Gaslieferungen kam. Die brachte auch die Uniper-Aktie erneut unter Druck. Der Kurs des Gasversorgers knickte noch einmal gut 12 Prozent ein.

16.35 Uhr - DAX wieder im Minus.

Die deutschen Börsen erleben einen wechselhaften Tag. Nach einer schwachen Eröffnung drehte der Markt ins Plus, um dann am Nachmittag wieder in die Verlustzone zurückzukehren. Im späten Handel gibt der DAX um 0,5 Prozent nach auf 13.184 Punkte.

14.05 Uhr - Condor mit Großbestellung bei Airbus

Der Ferienflieger Condor hat beim europäischen Flugzeugbauer Airbus 41 neue Maschinen bestellt: 13 Flugzeuge vom Typ A320neo und 28 Flugzeuge vom Typ A321neo. Sie sollen sukzessive die Kurz- und Mittelstreckenflotte von Condor ablösen, wie die Airline mitteilte. Die neuen Maschinen verbrauchten bis zu 20 Prozent weniger Treibstoff und seien um bis zu 50 Prozent leiser. Die ersten der neuen Maschinen sollen ab Frühjahr 2024 fliegen. Bis dahin will Condor auch seine Langstreckenflotte ausgetauscht haben. Dafür hat das Unternehmen bereits sieben A330 von Airbus gekauft, die seine Maschinen von Boeing 767 ersetzen sollen. Der Katalogwert der jetzt bestellten Flieger beträgt rund fünf Milliarden Euro. Die tatsächliche Kaufsumme dürfte aber niedriger sein. Die Aktie von Airbus zeigt sich wenig verändert.

12.15 Uhr Deutsche Börsen drehen ins Plus

Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer schwächeren Eröffnung ins Plus gedreht. Der DAX steigt am Mittag um 0,3 Prozent auf 13.302 Punkte. Damit können die Börsen ihre Erholung der Vorwochen fortsetzen.

10.12 Uhr - Stimmung in Chefetagen schlechter als vorhergesagt

Die Stimmung in den Chefetagen hat sich deutlicher eingetrübt als erwartet. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel in diesem Monat auf 88,6 Punkte. Eigentlich war mit einem Rückgang auf 90,2 Punkte gerechnet worden. Hohe Energiepreise und drohende Gasknappheit belasteten die Konjunktur, so die Münchner Wirtschaftsforscher. Die Unternehmen erwarten in den nächsten Monaten erheblich schlechtere Geschäfte. Das Ifo Institut sieht Deutschland an der Schwelle zur Rezession.

09.15 Uhr - Leichterer Start an den Börsen

Der DAX verliert zum Auftakt 0,4 Prozent und sinkt auf 13.203 Zähler. Schwache Konjunkturdaten aus Europa sorgen für schlechte Stimmung. Dazu kommen negative Vorgaben aus Asien. Der Nikkei in Tokio verlor heute früh 0,8 Prozent. ein Impuls könnte vom Ifo-Index kommen, der die Stimmung in den Chefetagen misst. Analysten erwarten für diesen Monat einen Rückgang auf 90,5 Punkte, das wäre gegenüber dem Vormonat ein Minus von 2,3 Zähler. Kasse gemacht wird bei den VW-Aktien. Der Konzern hatte am vergangenen Freitag nach Xetra-Handelsschluss den Abgang des langjährigen Vorstandschefs Herbert Diess erklärt. Neuer Vorstandsvorsitzender wird zum ersten September Porsche Chef Oliver Blume. Die Neubesetzung kam dann doch überraschend und scheint nicht so anzukommen an den Börsen, die Aktien von VW verbilligen sich um 2,9 Prozent. Dagegen können deie Titel von Hellofresh trotz eines negativen Analystenkommentar 2,7 Prozent höher starten. An der Bayerischen Börse in München waren die Titel zum Auftakt noch stark im Minus.

08.09 Uhr - Ryanair überrascht mit hohem Quartalsgewinn

Dem Chaos an vielen Flughäfen zum Trotz hat die irische Fluggesellschaft Ryanair im Frühjahr überraschend gut verdient. Im abgelaufenen Quartal gab es einen Überschuss von 188 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum gab es hier noch rote Zahlen. Der Umsatz legte auch deutlich zu, auf 2,6 Milliarden Euro. Im Sommer will Ryanair-Chef Michael O’Leary zudem rund 15 Prozent mehr Flüge anbieten als vor der Pandemie 2019. Er lässt sich also offensichtlich von den derzeitigen Herausforderungen bei vielen Airports nicht beunruhigen. Doch aufgrund der vielen Unsicherheiten wagt der Vorstand auch nach wie vor keine Gewinnprognose für dieses Jahr.

06.21 Uhr - US-Finanzministerin Janet Yellen sieht keine große Rezessionsgefahr

Die Finanzministerin in den USA Janet Yellen sieht in einer Eintrübung der amerikanischen Konjunktur keine Anzeichen für eine bevorstehende Rezession. Im Großen und Ganzen sei die Wirtschaft der USA gesund, sagte Yellen gestern in der Sendung "Meet the Press" des Nachrichtensenders NBC. Die Konsumausgaben legten zu, im Schnitt seien die Finanzen der Amerikaner solide. Mit 3,6 Prozent sei die Arbeitslosenquote in den USA auf dem niedrigsten Stand seit fast 50 Jahren. An den Börsen in Asien scheint das heute früh keinen so recht zu überzeugen. Die Sorge um einen weltweiten Konjunkturabschwung schwäche die Risikobereitschaft der Anleger, meinen Marktbeobachter. Der Nikkei in Tokio verliert 0,8 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong gibt auch 0,8 Prozent nach und der Leitindex in Shanghai sinkt um 0,5 Prozent.

Montag, 25.07.2022