Börsen-Ticker: Kursverluste in Tokio zum Wochenauftakt

22.08 Uhr - US-Börsen mit positiver Wochenbilanz

Der Dow Jones schloss bei 34.302, das war zum Wochenschluss noch ein Anstieg von 0,3 Prozent. Damit konnte der Index in der vergangenen Woche zwei Prozent zulegen. Der Nasdaq Index kam zum Wochenschluss noch mal um 0,7 Prozent voran und in der ganzen Woche um 4,8 Prozent. Die sinkenden Inflationsraten machen den Anlegern zum Jahressstart Mut. Die Verbraucher in den USA erwarten, mit Blick auf die kommenden zwölf Monate nur noch eine Inflationsrate von vier Prozent. Das ergab eine Umfrage der Universität Michigan. Die US-Inflationsrate war im Dezember auf 6,5 von 7,1 Prozent im November gefallen. Der sechste Rückgang in Folge bietet der Notenbank Fed Spielraum für einen weniger aggressiven geldpolitischen Kurs.

21.40 Uhr - US-Verbraucherstimmung hellt sich auf

In den USA hat sich die Verbraucherstimmung zu Jahresbeginn überraschend kräftig aufgehellt. Das Barometer hierfür stieg im Januar auf 64,6 Punkte, von 59,7 Zählern im Dezember, wie die Universität Michigan zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilte. Das liegt über den Erwartungen. Die Konsumenten bewerteten ihre Lage deutlich besser als im Vormonat und blickten auch optimistischer in die Zukunft als zuletzt. Die Verbraucher erwarten mit Blick auf die kommenden zwölf Monate laut Befragung auch nur noch eine Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von vier Prozent. Auch an den Börsen setzen die Investoren auf niedrigere Inflationsraten. Nach den jüngsten Gewinnen tastet sich der Dow Jones weiter nach oben, mit aktuell 0,4 Prozent, der Nasdaq Index steigt um 0,5 Prozent.

19.39 Uhr - Covestro überrascht mit Verlusten

Der Kunststoffkonzern Covestro hat im vergangenen Jahr überraschend rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich stehe nach vorläufigen Zahlen ein Verlust von 300 Millionen Euro, teilte der Konzern am Abend nach Börsenschluss mit. Als Grund für den Verlust nannte Covestro Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von 470 Millionen, diese seien primär auf Anlagen in Europa vorgenommen worden, wegen der hohen Energiekosten, heißt es zur Begründung. Dazu kamen Wertberichtigungen von Steuerforderungen in Höhe von 250 Millionen Euro. Auch im Tagesgeschäft schnitt Covestro schlechter ab als gedacht. Der Umsatz lag mit knapp 18 Milliarden Euro leicht unter der durchschnittlichen Analystenschätzung.

18.26 Uhr - US-Banken verdienen nach wie vor Milliarden

Trotz Rezessionssorgen haben die großen Banken im abgelaufenen Quartal Milliarden verdient. Während einerseits steigende Risikovorsorgen für mögliche Kreditausfälle und ein schwächelndes Geschäft mit Fusionen und Übernahmen die Ergebnisse belasteten, profitierten die Geldhäuser andererseits von höheren Zinseinnahmen. JP Morgan steigerte den Gewinn um sechs Prozent auf elf Milliarden Dollar, die Bank of America um zwei Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar. Bei der Citigroup fiel das Ergebnis dagegen um ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Dollar, bei Wells Fargo sorgte eine Milliardenbuße für einen Gewinneinbruch um 50 Prozent, auf rund 2,9 Milliarden Dollar. Die Titel von Wells Fargo sind auch die einzigen, die ein bisschen und zwar aktuell 0,3 Prozent einbüßen. Ansonsten gewinnen die Titel der genannten US-Banken zwischen 0,7 und 1,5 Prozent. Die Anleger werden nach den jüngsten Punktgewinnen insgesamt etwas vorsichtiger, der Dow Jones tritt auf der Stelle, der Nasdaq Index sinkt um 0,5 Prozent.

18.15 Uhr - Wochenrückblick: Bayerische Unternehmen an der Börse

Ein Blick auf die 35 bayerischen Unternehmen an der Börse: In dieser Woche sieht die Börse 30 Aktiengesellschaften aus Bayern mit Kursgewinnen und fünf bayerische Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von Freitag (17.50 Uhr):

Diese Woche verbuchen die bayerischen Unternehmen Morphosys (19,1 Prozent), Wacker Chemie (17,9 Prozent) und CANCOM (14,9 Prozent) den größten Gewinn.

Die höchsten Kursverluste verzeichnen in dieser Woche Hensoldt mit -3,2 Prozent, Schaeffler mit -2,8 Prozent und Kontron mit -2 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 13. Januar um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 6. Januar um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.50 Uhr – Marktbericht: Sartorius, Siemens Healthineers und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 23 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 16 Unternehmen mit Verlusten. Bei einem Unternehmen liegt der Kurs weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Sartorius verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 2,7 Prozent. Auch die Papiere von Siemens Healthineers (+2,2 Prozent) sowie Zalando (+1,9 Prozent) konnten sich steigern.

Die höchsten Kursverluste verzeichnet bislang Daimler Truck mit -3,5 Prozent, Volkswagen mit -2,8 Prozent und Mercedes-Benz Group mit -2,7 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.45 Uhr - Höhenflug hat sich fortgesetzt

Der DAX kam heute zwar nur um 0,2 Prozent voran, doch damit hat er die Marke von 15.000 gut verteidigt. Am vergangenen Freitag stand der Index noch bei 14.610, jetzt schloss er bei 15.087. Der DAX hat seit Jahresbeginn damit rund acht Prozent gut gemacht. Nach ihren Berechnungen sei es der beste Jahresbeginn seit der Einführung des DAX, heißt es bei der DekaBank. Die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte der führenden Notenbanken sorgen für Auftrieb. Bestärkt wurden die Anleger in ihrer Einschätzung durch die Daten zur US-Inflation, die im vergangenen Monat zum sechsten Mal in Folge stark zurückging. Für Unterstützung heute sorgten zudem die neuen Konjunkturdaten, die Wirtschaft ist trotz Gegenwinds im vergangenen Jahr gewachsen.

16.05 Uhr - Yellen erwartet für USA "weiche Landung"

US-Finanzministerin Janet Yellen ist zuversichtlich, dass die Wirtschaft des Landes trotz steigender Zinsen eine sogenannte weiche Landung hinlegen wird. Die frühere Notenbankchefin sagte dem Rundfunksender National Public Radio, sie vertraue dabei darauf, dass die Fed ihrem doppelten Mandat gerecht werde. Dieses sieht vor, dass die Notenbank Vollbeschäftigung fördert und zugleich für stabile Preise sorgen soll. Aus Sicht von Yellen ist es möglich, die Inflation zu drücken und zugleich nach Möglichkeit einen starken Arbeitsmarkt zu bewahren. Sie verwies auf eine kontinuierliche Verbesserung der Lieferketten und darauf, dass niedrigere Energiepreise zur Dämpfung der Inflation beitrügen.

14.25 Uhr - Banken eröffnen Berichts-Saison

Nachdem die Anleger an den großen Börsen zuletzt vor allem über Konjunkturdaten und ihre möglichen Auswirkungen auf die Zinspolitik diskutiert hatten, rücken nun wieder Unternehmenszahlen in den Vordergrund. Denn an der Wall Street hat die Saison der Quartals-Berichte begonnen. Die heute vorgelegten Bilanzen von einigen großen US-Banken werden zunächst gemischt aufgenommen. Während das Ergebnis von Bank of America positiv überraschte und die Aktien in New York vorbörslich zulegen können, geht es für JP Morgan und Wells Fargo zunächst abwärts. JP Morgan stellte im vierten Quartal einen Milliardenbetrag für drohende Kreditausfälle zurück, bei Wells Fargo brach der Gewinn um 50 Prozent ein.

13.10 Uhr - Milliardendeal für Siemens Energy

Es wäre ein Milliarden-Deal für Siemens Energy. Der Konzern soll im Irak Strominfrastruktur bauen und ausbauen. Am Rande des Besuchs des neuen irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Schia al-Sudani in Berlin unterzeichnete sein Elektrizitätsminister Siad Ali Fadhil heute eine entsprechende Absichtserklärung mit Christian Bruch, dem Chef des Münchner Energietechnik-Konzerns. Konkret geht es dabei um den Aus- und Aufbau von fossilen und erneuerbaren Kraftwerken in einer Dimension von rund 6 Gigawatt, den Aus- und Aufbau von Leitungen sowie Wartung. Zur finanziellen Dimension äußerte sich Siemens Energy nicht, die Größenordnung weist aber klar in den Milliardenbereich. Die Aktie von Siemens Energy liegt mehr als ein halbes Prozent im Plus.

12.05 Uhr - DAX nach BIP-Zahlen leicht im Plus

Die deutsche Wirtschaft hat sich auch im Krisenjahr 2022 als stabil erwiesen. Das stützt zum Ausklang der Woche den Aktienmarkt. Der DAX liegt 0,3 Prozent im Plus bei 15.105 Punkten.

10.15 Uhr - BIP plus 1,9 Prozent in 2022

Das Statistische Bundesamt hat bekannt gegeben, wie hoch das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr ausgefallen ist: plus 1,9 Prozent. Die Prognose lag einen Tick darunter. Die Schätzungen der Statistiker signalisieren außerdem, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal stagnierte. Das alles ist nun ein Blick in den Rückspiegel, und er zeigt, was die Börse seit Herbst bereits abgebildet hat: Die große Rezession ist ausblieben, anders als viele Pessimisten vorausgesagt hatten. Trotz Inflation, Ukraine-Krieg und strapazierter Lieferketten hat sich die deutsche Wirtschaft gut geschlagen, die DAX-Konzerne können sogar mit Gewinn- und Dividendenrekorden aufwarten. Der Leitindex konnte seit Ende September 27 Prozent zulegen. Angesichts des furiosen Börsenstarts ins neue Jahr wird ein Rücksetzer immer wahrscheinlicher. Der DAX zeigt sich im frühen Geschäft kaum verändert.

09.15 Uhr - DAX startet stabil

Der DAX ist furios ins neue Börsenjahr gestartet: rund acht Prozent mehr hat er in den ersten Tagen des neuen Jahres geschafft, seit Ende September hat der Index damit satte 27 Prozent gutgemacht. Wie das ? werden sich viele kopfschüttelnd fragen. Die schlimme Rezession ist bislang ausgeblieben, noch besser: die jüngsten Schätzungen vieler Experten geben Entwarnung; auch in diesem Jahr droht kein ernster Einbruch der Wirtschaft. Die Gasspeicher sind gut gefüllt.

Und die DAX-Konzerne können sogar mit neuen Gewinn- und Dividendenrekorden aufwarten, weil sie flexibel auf die Krise reagierten, und weil sie vor allem ihre höheren Kosten und Preise an die Kundschaft weitergeben konnten.

Alles spricht für einen positiven Wochenschluss, allerdings startet der DAX verhalten in den Handel, kurz nach Eröffnung tritt der Index bei 15.060 Punkten auf der Stelle. Dagegen schafft der MDAX für die mittleren Werte ein halbes Prozent mehr.

Ein Bericht über einen möglichen Börsengang der Tochter Ionos treibt die Aktie von United Internet um zwei Prozent nach oben.

Der Euro verteidigt seine Gewinne von gestern Nachmittag, er pendelt um 1,0850 Dollar.

07.52 Uhr – Tesla senkt Preise in Deutschland

Der US-Elektroautobauer Tesla senkt die Preise für seine Bestseller in Deutschland und den USA. Der Konzern kündigte am späten Donnerstag die niedrigeren Preise an. Je nach Konfiguration müssen Kunden in Deutschland dann zwischen einem und 17 Prozent weniger für die Limousine Model 3 und den weltweiten Tesla-Bestseller Modell Y bezahlen. Im vierten Quartal hatte Tesla die Analystenerwartungen für die Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge verfehlt. In der vergangenen Woche und im Oktober hatte Tesla bereits die Preise in China, Südkorea, Japan, Singapur und Australien gesenkt. Experten zufolge könnten die Preisreduzierungen in China die Nachfrage ankurbeln und den Druck auf die dortigen Konkurrenten erhöhen, ebenfalls günstigere Preise anzubieten.

06.32 Uhr - Weniger Aktien für Apple-Chef nach Aktionärskritik

Apple-Chef Tim Cook soll im laufenden Geschäftsjahr deutlich weniger verdienen. Nach Kritik von Aktionären und Cooks eigener Empfehlung werden ihm weniger Aktien zugeteilt, wie Apple in Unterlagen zur Hauptversammlung im März mitteilte. Zudem wird ihre Vergabe in einem höheren Maße als bisher vom Geschäftsverlauf abhängen. Cooks Grundgehalt von drei Millionen Dollar bleibt unverändert.

Im Ende September 2022 abgeschlossenen Geschäftsjahr erhielt Cook insgesamt eine Vergütung von 99,4 Millionen Dollar, wie aus den veröffentlichten Unterlagen hervorgeht. Für das laufende Geschäftsjahr ist nun eine Vergütung von 49 Millionen Dollar vorgesehen, davon 40 Millionen Dollar in Form von Aktien. Während bisher bei der Hälfte der Anteile die Vergabe vom Geschäftsverlauf abhing, werden es nun 75 Prozent sein. In den folgenden Jahren werde die Quote mindestens genauso hoch bleiben, betont der Verwaltungsrat.

05.52 Uhr – Märkte in Asien überwiegend im Plus

Die Inflation in den USA geht weiter zurück. Das hat sich gestern mit neuen Preisdaten gezeigt. Die Optimisten an den Finanzmärkten setzen nun darauf, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht mehr so stark und so zügig erhöht wie in den vergangenen Monaten. Das würde den Druck von Unternehmen mildern. So haben gestern in den USA der Dow Jones und die Technologiebörse Nasdaq jeweils rund 0,5 Prozent zugelegt. Das macht an den meisten asiatischen Märkten Mut. Hingegen geht es für den japanischen Aktienindex Nikkei um ein Prozent nach unten. Börsenhändlern zufolge stellen die Märkte Tokios Bekenntnis zu einer lockeren Geldpolitik infrage.

Freitag, 13. Januar 2023