Börsen-Ticker: DAX mit freundlichem Wochenauftakt

22.10 Uhr - Versöhnlicher Wochenschluss auch in New York

An der Wall Street hat offenbar die Sorge nachgelassen, dass die US-Notenbank die Zinsen demnächst drastisch erhöhen könnte. Zwei führende Notenbanker hatten sich für eine Zinserhöhung von 0,75 Prozentpunkten in zwei Wochen ausgesprochen. Das ist zwar immer noch ein großer Schritt, doch nach den überraschend hohen US-Inflationsdaten im vergangenen Monat hatten Investoren befürchtet, dass der Leitzins um einen vollen Prozentpunkt angehoben wird. Der Dow Jones stieg um 2,1 Prozent. Für Unterstützung sorgten zudem neue besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten.

21.50 Uhr - Citigroup überrascht mit Quartalsgewinn

Die Aktien der Citigroup gehören an der Wall Street zu den großen Gewinnern mit einem Plus von 14 Prozent. Wegen Rückstellungen für faule Kredite ist der Gewinn im abgelaufenen Quartal zwar gesunken, lag aber immer noch bei 4,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten allerdings einen größeren Rückgang befürchtet. Sowohl die Zins- als auch die Gebühreneinnahmen hätten positiv überrascht, kommentierte man bei der Investmentbank Jefferies. Gleiches gelte für die Kapitalquote. Und das hilft offenbar auch den Papieren des Konkurrenten Wells Fargo, die um 6,4 Prozent anziehen. Obwohl sich der Quartalsgewinn überraschend halbiert , auf 3,1 Milliarden Dollar. Die Erwartungen seien aber so niedrig, dass viele Anleger dies als Chance zum Einstieg werteten, meinte dazu ein Aktienhändler vom Brokerhaus Bright Trading. Dieses Muster werde man in der laufenden Bilanzsaison sicher öfter beobachten.

20.15 Uhr - Fraport will Kapazität weiter reduzieren

Der Frankfurter Flughafen will seine Kapazität weiter verringern, um Abläufe zu vereinfachen und ein weiteres Flugchaos zu vermeiden. Ziel sei es, den Flugbetrieb zusätzlich zu stabilisieren und künftig die Flugbewegungen pro Stunde auf 88 Starts und Landungen zu begrenzen, sagte eine Sprecherin des Betreibers Fraport. Der entsprechende Antrag soll kommende Woche gestellt werden. Das sind acht weniger Starts und Landungen pro Stunde als bisher, Man sei mit den Airlines im Gespräch, heißt es. Die Lufthansa begrüßte den Schritt. Die Entscheidung sei richtig, weil das Personal trotz bereits erfolgter Flugstreichungen und Aufstockungen der Stellen nicht ausreiche. Die Aktien von Fraport verteuerten sich um 1,4 Prozent, die Titel von Lufthansa konnte sogar 6,9 Prozent zulegen, da die Geschäftszahlen der Fluglinie im zweiten Quartal besser ausfielen als erwartet.

17.45 Uhr - DAX schließt deutlich im Plus

Heute gab es einen versöhnlichen Schluss einer schwachen Woche. Der DAX schloss 2,8 Prozent höher - bei 12.864 Punkten. Am vergangenen Freitag stand der Index noch knapp über der Marke von 13.000. Positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus den USA sorgten heute für Auftrieb. Der für die US-Wirtschaft wichtige Einzelhandelsumsatz war im Juni deutlicher als erwartet gestiegen. Zudem zogen die Einfuhrpreise im vergangenen Monat nicht so stark an wie befürchtet, und der Empire State Index, der die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York misst, verbesserte sich im Juli auch noch überraschend. Allen voran verteuerten sich VW und Porsche Holding um 4,7 beziehungsweise 5,6 Prozent. Der VW Konzern hat zwar, wie die Konkurrenz in Europa, deutlich weniger Fahrzeuge verkauft, allerdings läuft das Geschäft auf dem weltgrößten Automarkt in China gerade wieder hoch, für die Wolfsburger der wichtigste Markt.

17.50 Uhr – Marktbericht: Porsche, Volkswagen und weitere

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 38 Aktiengesellschaften ein Plus und zwei Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Porsche verzeichnete bisher mit 5,3 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Volkswagen mit +4,8 Prozent und Continental mit +4,3 Prozent.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für Deutsche Börse AG. Die Aktie notiert 1 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Beiersdorf verbilligte sich um 0,8 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

16.15 Uhr - US-Börsen und Wells Fargo im Aufwind

An der Wall Street freut man sich gleich über mehrere positive Konjunkturdaten: Der für die US-Wirtschaft wichtige Einzelhandelsumsatz ist im Juni deutlicher als erwartet gestiegen. Die Einfuhrpreise haben im vergangenen Monat nicht so stark angezogen wie befürchtet, und ein Index, der die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York misst, hat sich im Juli überraschend verbessert. Und so legt der Dow Jones jetzt eineinhalb Prozent zu. Der Nasdaq-Index schafft ein halbes Prozent. Stark gefragt sind die Aktien von Wells Fargo. Die Großbank hat ihre Quartalszahlen vorgelegt: eine deutlich erhöhte Risikovorsorge für faule Kredite wegen gestiegener Rezessionsgefahr hat den Gewinn dabei einbrechen lassen. Im zweiten Quartal verdiente der Finanzkonzern unterm Strich 3,1 Milliarden Dollar - fast 50 Prozent weniger als im Vorjahr. Offenbar haben die Anleger aber auch positive Details in der Zwischenbilanz entdeckt. Der Kurs legt jedenfalls fast fünf Prozent zu.

14.15 Uhr - Uniper greift auf seine eigenen Gasspeicher zurück

Man reduziere derzeit die gebuchten Gasmengen in den eigenen Speichern, um die Kunden mit Gas zu versorgen und die Liquidität zu sichern, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach hatte bereits angekündigt, dass ein solcher Schritt nötig werden könnte. Der größte deutsche Gas-Importeur ist in die Krise geraten, weil Russland die Gaslieferungen nach Deutschland gekürzt hat und die Preise auf dem Gasmarkt enorm gestiegen sind. Der Konzern muss am teuren Spotmarkt zukaufen, um die Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden zu erfüllen. Indem die eigenen Speicher geleert werden, versucht man die Verluste einzugrenzen. Dem Kurs von Uniper schadet die Meldung nicht sonderlich. Die Aktie notiert weiterhin sieben Prozent im Plus und holt damit ein wenig auf.

12.15 Uhr - Autoaktien und Uniper stark gefragt

Zum Ende einer schwachen Börsen-Woche legt der Dax jetzt nochmal eine kleine Aufholjagd hin. Um rund eineinhalb Prozent geht es wieder aufwärts. Damit wären die Verluste von gestern zumindest einigermaßen ausgebügelt. Besonders gefragt sind im Moment alle Autotitel. Spitzenreiter im DAX dabei: Continental und VW mit jeweils rund vier Prozent. Im M-Dax führen Uniper-Aktien, mit zehn Prozent Plus. Der angeschlagene Energieversorger profitiert davon, dass die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre Verkaufsempfehlung für den Titel gestrichen hat. Goldman bewertet Uniper jetzt mit "Neutral"

11.00 Uhr - Starke Autoaktien beflügeln DAX

Trotz schwacher Zulassungszahlen - An den deutschen Börsen können die Auto-Aktien heute deutlich zulegen. Händler begründeten dies zum einen mit den hohen Preisen, mit denen die Hersteller derzeit ihre Produkte vermarkten können. Zum anderen blicken die Autobauer optimistisch nach vorne. So geht man zum Beispiel bei VW und Porsche für das zweite Halbjahr von einem regelrechten Nachfragesprung aus, nicht zuletzt in China. VW-Aktien verteuern sich um 4 Prozent, Mercedes-Benz, Daimler Truck und BMW legen um mehr als 3 Prozent zu. Insgesamt steigt der DAX um 1,8 Prozent auf 12.745 Punkte.

09.10 Uhr - DAX eröffnet knapp im Plus

Nach den herben Verlusten der Vortage kommt es heute zu einer kleineren Erholung am Aktienmarkt. In den ersten Handelsminuten liegt der DAX 0,5 Prozent im Plus bei 12.584 Punkten. Größter Gewinner ist die Aktie von RWE mit einem Plus von 1,7 Prozent.

07:30 Uhr - EZB will Inflations-Prognosen besser berechnen

Die Europäische Zentralbank will ihre ökonomischen Modelle zur Prognose von Inflation überprüfen, um künftig präzisere Voraussagen über die Preisentwicklung vorlegen zu können. Der Bild-Zeitung sagte ein EZB-Sprecher: Man arbeite mit den nationalen Zentralbanken des Euro-Raums daran, die Prognosen in Zeiten von großer Unsicherheit anzupassen und zu verbessern. Die EZB habe, wie andere Ökonomen auch, die aktuelle Inflationsrate unterschätzt, räumte der Sprecher ein. Die EZB steht seit Monaten angesichts der hohen Inflationsraten in den Euro-Staaten in der Kritik. Der Vorwurf ist, dass sie die Teuerungswelle viel zu spät erkannt hat.

06.15 Uhr - Chinas Wirtschaft wächst kaum noch

Chinas Wirtschaftswachstum ist im zweiten Quartal angesichts von Corona-Lockdowns und einer Immobilienkrise auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt legte zwischen April und Juni um lediglich 0,4 Prozent zu, so die nationale Statistikbehörde in Peking. Die Auswirkungen der Epidemie dauerten an, so die Behörde. Zugleiche wachse die Gefahr einer Stagflation der Weltwirtschaft. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Behörden in Chinas Wirtschaftsmetropole Shanghai im Frühjahr zwei Monate lang einen Lockdown verhängt. Zahlreiche Unternehmen und Fabriken mussten ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Die Börse in Shanghai tritt auf der Stelle.

22.15 Uhr - Dow Jones baut Verluste wieder größtenteils ab

Das sah eine Zeitlang gar nicht gut aus an den US-Börsen. Die unerwartet stark gestiegenen Erzeugerpreise vergrößerten die Inflationsängste der US-Anleger noch einmal spürbar. Dazu kamen auch noch enttäuschende Bankenbilanzen. JP Morgan und Morgan Stanley konnten mit ihren Quartalszahlen überhaupt nicht überzeugen. Weil die Gesamtlage so unsicher ist, müssen die Geldhäuser mehr Kapital als Risikovorsorge zur Seite legen – das schmälert den Gewinn. Und so tauchten die Kurse richtig ab im frühen Handel. Dann aber konnten sich die Märkte wieder fangen und am Ende blieb beim Dow Jones von rund 2 Prozent Minus nur noch ein halbes Prozent übrig.

21.15 Uhr - Gold so günstig wie seit rund einem Jahr nicht mehr

Gold wird eigentlich als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gesehen. Doch jetzt ist der Goldpreis unter Druck geraten und zwar aus zwei Gründen. Zum einen steigt der Dollar in der Gunst der Anleger. Das verteuert den rechnerischen Einkaufspreis von Gold für Interessenten, die sich außerhalb des Dollarraums befinden. Sie müssen ihre Heimatwährung vor dem Kauf erst in Dollar umtauschen. Zum anderen wirken sich die vielerorts steigenden Leitzinsen auch auf den Goldmarkt aus. Da das Edelmetall keine Zinsen abwirft, verliert es gegenüber festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen an Attraktivität. Das dämpft die Nachfrage, die Preise fallen. Und so fällt der Preis für eine Feinunze aktuell um gut ein Prozent auf 1710 Dollar. Zeitweise waren es heute schon weniger als 1700 gewesen, so wenig wie zuletzt vor knapp einem Jahr.

17.50 Uhr – Wie lief der Donnerstag für die Unternehmen des DAX?

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse drei Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 37 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Unter den Unternehmen des DAX hatten Zalando (+1,2 Prozent) sowie Siemens (+0,4 Prozent) die größten Kursgewinne.

Continental und Allianz mussten am heutigen Börsentag bisher die höchsten Verluste hinnehmen. Die Aktienkurse der Unternehmen sanken um jeweils 3,4 Prozent. Adidas (-3,2 Prozent) und Puma (-3,1 Prozent) verloren ebenfalls.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.30 Uhr - Wall Street zieht DAX mit nach unten

Wirklich kein guter Tag für die deutschen Anleger. DAX, M-Dax und TecDAX haben alle fast 2 Prozent Verlust verbucht. Endstand beim DAX war 12.520. Und das nachdem es gestern schon abwärts gegangen war. Die schlechte Stimmung kam dabei zum guten Teil von der Wall Street. Enttäuschende Bankenbilanzen und stark gestiegene Erzeugerpreise drücken dort auf die Kurse. Dow Jones und Nasdaq geben beide rund ein Prozent nach. Die US-Erzeugerpreise sind im Juni um 11,3 Prozent angestiegen, und damit noch einmal stärker als erwartet. Und da die Erzeugerpreise ein Vorbote für die Inflationsrate sind, kann man davon ausgehen, dass sich die Preissituation auch im Juli in den USA nicht entspannen wird. Folge: inzwischen hält man es sogar für gut möglich, dass die US-Notenbank Fed im Juli den Leitzins vielleicht sogar um einen ganzen Prozentpunkt anheben könnte.

16.10 Uhr - US-Börsen zum Auftakt schwach

An den US-Börsen kommt es im frühen Handel zu deutlichen Kursverlusten. Der Dow Jones rutscht um 2 Prozent ab. Die Nasdaq gibt um 1,5 Prozent nach. Ein Grund sind anhaltende Inflationssorgen. So stiegen die US-Erzeugerpreise im Juni um 11,3 Prozent an, und damit noch einmal stärker als erwartet. Dazu kommen schwache Quartalszahlen von großen US-Banken, mit denen die Bilanzsaison in den USA sehr verhalten startet. Höhere Rückstellungen für drohende Kreditverluste wegen der zunehmenden Rezessionsgefahren drückten zum Beispiel den Gewinn der größten US-Bank JP Morgan im zweiten Quartal. Der Aktienkurs von JP Morgan gibt um 4,5 Prozent nach. Auch das Papier von Morgan Stanley gibt nach. Die Bank hatte einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn gemeldet.

15.40 Uhr - Euro fällt unter die Parität

Der Euro ist deutlich unter die Parität zum Dollar gefallen. Er notiert bei 99,55 Cent. Hintergrund sind rasant gestiegene Erzeugerpreise in den USA. Sie wecken bei Anlegern die Erwartung, dass die US-Notenbank den Leitzins sehr schnell und sehr deutlich anheben wird.

15.00 Uhr - US-Erzeugerpreise steigen rasant

Die Erzeugerpreise in den USA ziehen überraschend weiter an und deuten damit auf eine anhaltend hohe Inflation im Land hin. Sie stiegen im Juni im Jahresvergleich um 11,3 Prozent, so das Arbeitsministerium. Damit blieb der Zuwachs nur knapp unter dem Rekordwert vom März - damals wurden 11,6 Prozent erreicht. In der Statistik werden die Preise ab Fabrik geführt - also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel gelangen. Daraus lassen sich also frühe Hinweise auf die Entwicklung der Verbraucherpreise ableiten. Der enorme Preisdruck in den USA könnte die Notenbank Ende des Monats zu einem weiteren großen Zinsschritt bewegen. So schließt das Fed-Mitglied Raphael Bostic auch eine Erhöhung um einen vollen Prozentpunkt nicht aus.

14.05 Uhr - Fraport stimmt Passagiere auf Nervenproben ein

Der Frankfurter Flughafen stimmt Passagiere auf Geduldsproben ein. Deutschlands größter Airport erwartet in den kommenden Tagen den stärksten Passagierandrang seit Beginn der Corona-Krise. Am ersten Ferienwochenende in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie an weiteren Spitzentagen rechne man mit bis zu 200.000 Passagieren pro Tag, teilte der Betreiber Fraport mit. Das sind etwa 75 Prozent des Vorkrisen-Niveaus. Fluggäste müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen. Fraport empfiehlt Reisenden, mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Check-in zu erscheinen. Rückkehrer werden auf lange Wartezeiten für ihr Gepäck eingestimmt. Die im MDAX notierte Aktie von Fraport verteuert sich um 1,2 Prozent. Lufthansa-Papiere liegen ein halbes Prozent im Plus.

13.10 Uhr - EU-Kommission hebt Inflationsprognose an

Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise dürften sich massiver auf Verbraucher und Wirtschaft in Europa auswirken als bisher gedacht: Die EU-Kommission rechnet laut ihrer aktualisierten Wirtschaftsprognose für dieses Jahr nun mit einer Rekordinflation von 7,6 Prozent im Euroraum und sogar 7,9 Prozent in Deutschland. Für den Fall eines russischen Gaslieferstopps erwägt Brüssel staatliche Preisdeckel, die in Deutschland umstritten sind. Ihre Inflationsprognosen für die Eurozone und für Deutschland setzte die EU-Kommission um rund anderthalb Punkte im Vergleich zum Frühjahr hoch.

11.15 Uhr - EU-Kommission senkt Wirtschaftsprognosen

Nun hat auch die EU-Kommission die Wachstumsaussichten im Euro-Raum gesenkt, auf 2,6 Prozent. Im Frühjahr hatte sie noch 2,7 Prozent veranschlagt. Noch deutlicher korrigiert wurde die Prognose für das nächste Jahr, 2023 soll nur noch ein Plus von 1,4 Prozent herausspringen - statt der bisher erwarteten 2,3 Prozent. Zugleich rechnet die Kommission für dieses Jahr nun mit einer Teuerungsrate von 7,6 Prozent, bisher war man von einer Inflation von 6,1 Prozent ausgegangenen. Der Wirtschafts- und Währungskommissar der EU Paolo Gentiloni begründet dies mit den Folgen des Krieges in der Ukraine. Russlands grundlose Invasion sende weiter Schockwellen durch die Weltwirtschaft. An den Börsen geht die Talfahrt weiter. Der DAX sinkt um 0,7 Prozent auf 12.665.

09.30 Uhr - DAX tritt auf der Stelle

Nach dem ersten Schreck über die hohe US-Inflation – immerhin stiegen die Preise in den USA im vergangenen Monat um 9,1 Prozent, lässt der Verkaufsdruck am deutschen Aktienmarkt nach. Nach einer etwas leichteren Eröffnung ist der DAX jetzt wie erwartet leicht im Plus, mit aktuell 0,2 Prozent bei insgesamt 12.786. Investoren hofften darauf, dass sich die Lage nicht weiter verschlimmern werde, heißt es beim Online-Broker CMC Markets. Vielleicht könne auch die anstehende Berichtssaison die Sorge vor einer Gewinnrezession ein wenig lindern. Das scheint zumindest bei Hugo Boss geklappt zu haben. Der Modekonzern hat gestern seine Jahresziele erhöht, nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im zweiten Quartal. Das wird honoriert mit einem Plus von 3,9 Prozent. Ansonsten warten die Anleger vor allem auf die neuesten Quartalsbilanzen der Banken JP Morgan und Morgan Stanley. Die Berichte gelten als Stimmungstest für die Lage der US-Wirtschaft.

09.25 Uhr - Leichte Verluste bei der Telekom

Die Deutsche Telekom kann den milliardenschweren Verkauf der Mehrheit ihres Funkturm-Geschäfts nicht in Kursgewinne ummünzen. Die T-Aktien starten 0,8 Prozent leichter. Der Verkaufspreis liege mit 17,5 Milliarden Euro etwas unter den Erwartungen, sagt ein Börsianer. Zudem kommt das Geschäft nicht unerwartet, es gab im Vorfeld schon entsprechende Berichte und Gerüchte. Nicht vergessen werden darf, dass der Kurs der T-Aktien zuletzt schon recht ordentlich gelaufen ist, mit aktuell rund 19 Euro je Aktie. Vor ein paar Monaten, Anfang März stand der Kurs bei 14,5 Euro.

08.15 Uhr - Euro bleibt schwach

Der Eurokurs scheint sich über der Dollar-Parität zu stabilisieren. Er tritt knapp über einen Dollar jedenfalls nahezu auf der Stelle bei aktuell 1,00 23 Dollar. Gestern war die Gemeinschaftswährung erstmals seit etwa zwanzig Jahren zeitweise weniger wert als einen Dollar. Zuvor war in den USA eine überraschend hohe Inflation für den Juni gemeldet worden. Nun gehen einige Investoren davon aus, dass die Notenbank kräftiger an den geldpolitischen Zügeln zieht, um die massiven Preissteigerungen in den Griff zu bekommen. Doch die Aussicht auf höhere Zinsen stärkt auch den Dollar und schwächt den Euro.

07.09 Uhr - Telekom verkauft Mehrheit des Funkturm-Geschäft

Die Deutsche Telekom verkauft die Mehrheit ihres Funkturm-Geschäfts an zwei Investoren aus Nordamerika. Die kanadische Brookfield Asset Management sowie Digital Bridge aus Florida, ein Spezialist für digitale Infrastruktur, übernehmen 51 Prozent der Anteile zu einer Gesamtbewertung von rund 17,5 Milliarden Euro. Das hat die Telekom heute früh mitgeteilt. Man habe bedeutende Minderheitsrechte vereinbart und bleibe mit 49 Prozent an der künftigen Wertsteigerung im attraktiven Infrastrukturgeschäft beteiligt, so der Konzern. Der Abschluss der Transaktion wird gegen Ende des Jahres erwartet. Der geschätzte Barmittelzufluss von rund 10,7 Milliarden Euro soll unter anderem zur Entschuldung des Konzerns verwendet werden.

Donnerstag, 14.07.2022